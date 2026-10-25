Budapest–Belgrád vasútvonal: a szerbek bejelentették az indulás pontos dátumát, Bécsig is járnak majd a vonatok
Az új nemzetközi vasúti menetrend életbelépésével elindul a személyszállítás Belgrád, Budapest és Bécs között – jelentette be Ljubiša Pejičić, a Srbija voz szerb állami vasúttársaság megbízott vezérigazgatója. A Szabad Magyar Szó beszámolója szerint a szerb vasút már felkészült a Budapest-Belgrád vasútvonalon a járatok elindítására, a magyarországi szakaszon elvégzett további biztonsági ellenőrzések pedig sikeresen lezárultak. A járatok december 13-án indulhatnak az új vonalon. A bejelentés jelentős fordulat a többször elhalasztott beruházás történetében. A magyar és a szerb fővárost összekötő vasútvonalon ugyanis a teherforgalom már február 27-én megindult, az utasoknak azonban továbbra is várniuk kellett a gyorsvonatokra.
A szerb vasúttársaság vezetője most először közölt olyan konkrét, decemberi indulási dátumot, amelyet a magyarországi vizsgálatok befejezésével is alátámasztott.
Napi nyolc járat indulhat, Bécsig átszállás nélkül lehet majd utazni
A tervek szerint naponta nyolc vonat indul Belgrádból, amelyek közül hat Budapestig, kettő pedig egészen Bécsig közlekedik majd. A tervezett menetidő és jegyárak: Belgrád–Budapest, 3 óra, 35 euró; Belgrád–Bécs 6 óra, 43 euró.
A jegyárak egyelőre tájékoztató jellegűek, a végleges tarifákról még folynak az egyeztetések a szerb, a magyar és az osztrák vasúttársaság között. Az indulást követően kedvezményes jegyértékesítési időszakot is terveznek.Az utasok számára különösen kedvező, hogy a közvetlen bécsi vonatokon Budapesten sem kell majd átszállni. A szerb vasút kínai gyártású motorvonatai a Budapestig tartó szakaszon közlekednek, a Belgrád–Bécs viszonylatot pedig magyar szerelvények szolgálják ki. A vasútvonal szerbiai részén a vonatok akár 200 kilométer/órás sebességgel haladhatnak, míg a magyarországi szakaszon 160 kilométer/óra a tervezett maximális sebesség.
Több mint 90 vasúti átjáró miatt kért újabb vizsgálatokat a magyar fél
A személyszállítás elindításának egyik legfontosabb akadálya a magyarországi biztonsági ellenőrzések lezárása volt. Pejičić elmondta, hogy a szerb fél már korábban felkészült az indulásra, magyar részről azonban további teszteket kértek. Ennek egyik oka a két ország vasúti infrastruktúrája közötti jelentős különbség. Míg a szerbiai gyorsvasúti szakaszon nincsenek szintbeni közúti kereszteződések, addig a magyarországi vonalon több mint 90 vasúti átjáró található.
Ezért a magyar fél ragaszkodott a rendszer ismételt ellenőrzéséhez. A szerb vasúttársaság vezetője szerint ezek a vizsgálatok mostanra befejeződtek, és kedvező eredménnyel zárultak. A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy október 3-án és 4-én a magyarországi szakaszon teljes terheléses próbaüzemet hajtottak végre. Ennek során a szerb vasút kínai motorvonatai, valamint a MÁV szerelvényei utasok nélkül, de a tervezett csúcsidős menetrend szerint közlekedtek. A vonatok óránként 160 kilométeres sebességgel is haladtak, miközben a szakemberek különböző forgalmi és üzemzavari helyzeteket vizsgáltak.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az október 4-i értékelésében közölte, hogy a próba alapvetően sikeres volt, és a nagy sebességű közlekedés biztonságát garantáló ETCS vonatbefolyásoló rendszer megfelelően működött. Ugyanakkor az utastájékoztató rendszer hibáit is feltárták, amelyeket a kivitelezőnek ki kellett javítania. A szerb fél mostani nyilatkozata előrelépést jelez, de a magyar hatósági engedélyezés lezárásáról és az utastájékoztató rendszer hibáinak kijavításáról külön magyarországi megerősítés nem áll rendelkezésre.
Korábban már márciusra is ígérték az indulást
A december 13-i dátum bejelentése azért is figyelemre méltó, mert a Budapest–Belgrád vasútvonal személyforgalmának megnyitását az elmúlt hónapokban többször elhalasztották. A Világgazdaság márciusban megírta, hogy Aleksandra Sofronijević akkori szerb közlekedési miniszter március 27-ére ígérte a személyszállítás megkezdését. Ez a határidő azonban nem teljesült. Áprilisban már arról érkeztek hírek, hogy az európai vonatbefolyásoló rendszer tesztelése miatt akár további fél évet is csúszhat az indulás.
Júliusban Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter már arról beszélt, hogy a kínai kivitelező hibajavításait követően augusztusban megkezdődhetnek a sötétüzemi próbák, és kedvező esetben szeptemberben elindulhat a személyforgalom. A miniszter akkor hangsúlyozta, hogy az indulás feltétele továbbra is a biztonságos üzemelés. A mostani szerb bejelentés tehát egy újabb, immár az éves menetrendváltáshoz igazított határidőt jelent.
A határellenőrzést is felgyorsítanák
Az új vasúti összeköttetés versenyképességének egyik kulcskérdése a határátlépés gyorsasága lesz. A szerb tervek szerint a nap első és utolsó járatának utasait Belgrád központi vasútállomásán, a Prokopon ellenőriznék, míg a többi vonat esetében Kelebián végeznék a szerb és a magyar hatóságok a közös határellenőrzést. A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint a két ország a határvizsgálat idejét mintegy 21 percre kívánta csökkenteni. Ez azért is fontos, mert Szerbia nem tagja a schengeni övezetnek, így a vasúti utasok okmányellenőrzése továbbra is szükséges. Ha sikerül tartani a háromórás menetidőt, a vasút vonzó alternatívát kínálhat a két főváros közötti közúti közlekedéssel szemben, különösen a határátkelőknél kialakuló torlódások idején.
A közvetlen bécsi kapcsolat pedig nemcsak a szerb és a magyar utasok számára jelenthet új lehetőséget, hanem a három ország közötti üzleti és turisztikai kapcsolatoknak is lendületet adhat. A szerb vasúttársaság közben jelentős flottabővítésre készül. Pejičić tájékoztatása szerint az év végéig öt újabb kínai gyártású gyorsvonat érkezhet, 2027-ben pedig további négy szerelvényt állíthatnak szolgálatba.
A társaság utasforgalma már az idén is dinamikusan növekedett: az első kilenc hónapban egymillióval több utast szállítottak, mint 2025 azonos időszakában. A december 13-i induláshoz azonban még szükség van a magyarországi engedélyezési folyamat lezárására, a végleges nemzetközi menetrend és a jegyárak közzétételére.