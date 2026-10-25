Budapest–Belgrád vasútvonal: a szerbek bejelentették az indulás pontos dátumát, Bécsig is járnak majd a vonatok

Az új nemzetközi vasúti menetrend életbelépésével elindul a személyszállítás Belgrád, Budapest és Bécs között – jelentette be Ljubiša Pejičić, a Srbija voz szerb állami vasúttársaság megbízott vezérigazgatója. A Szabad Magyar Szó beszámolója szerint a szerb vasút már felkészült a Budapest-Belgrád vasútvonalon a járatok elindítására, a magyarországi szakaszon elvégzett további biztonsági ellenőrzések pedig sikeresen lezárultak. A járatok december 13-án indulhatnak az új vonalon. A bejelentés jelentős fordulat a többször elhalasztott beruházás történetében. A magyar és a szerb fővárost összekötő vasútvonalon ugyanis a teherforgalom már február 27-én megindult, az utasoknak azonban továbbra is várniuk kellett a gyorsvonatokra.

Elgangzott a pontos dátum, mikor indulhat a Budapest-Belgrád vasútvonalon a menetrendszerinti közlekedés Fotó: Vémi Zoltán

A szerb vasúttársaság vezetője most először közölt olyan konkrét, decemberi indulási dátumot, amelyet a magyarországi vizsgálatok befejezésével is alátámasztott.

Napi nyolc járat indulhat, Bécsig átszállás nélkül lehet majd utazni

A tervek szerint naponta nyolc vonat indul Belgrádból, amelyek közül hat Budapestig, kettő pedig egészen Bécsig közlekedik majd. A tervezett menetidő és jegyárak: Belgrád–Budapest, 3 óra, 35 euró; Belgrád–Bécs 6 óra, 43 euró.

A jegyárak egyelőre tájékoztató jellegűek, a végleges tarifákról még folynak az egyeztetések a szerb, a magyar és az osztrák vasúttársaság között. Az indulást követően kedvezményes jegyértékesítési időszakot is terveznek.Az utasok számára különösen kedvező, hogy a közvetlen bécsi vonatokon Budapesten sem kell majd átszállni. A szerb vasút kínai gyártású motorvonatai a Budapestig tartó szakaszon közlekednek, a Belgrád–Bécs viszonylatot pedig magyar szerelvények szolgálják ki. A vasútvonal szerbiai részén a vonatok akár 200 kilométer/órás sebességgel haladhatnak, míg a magyarországi szakaszon 160 kilométer/óra a tervezett maximális sebesség.

Több mint 90 vasúti átjáró miatt kért újabb vizsgálatokat a magyar fél

A személyszállítás elindításának egyik legfontosabb akadálya a magyarországi biztonsági ellenőrzések lezárása volt. Pejičić elmondta, hogy a szerb fél már korábban felkészült az indulásra, magyar részről azonban további teszteket kértek. Ennek egyik oka a két ország vasúti infrastruktúrája közötti jelentős különbség. Míg a szerbiai gyorsvasúti szakaszon nincsenek szintbeni közúti kereszteződések, addig a magyarországi vonalon több mint 90 vasúti átjáró található.