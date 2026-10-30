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Hatalmas dugók jöhetnek Budapesten: közel egy hónapra felforgatják az egyik legforgalmasabb csomópont közlekedését – hetekig tartó lezárásokra és terelésekre számíthatunk

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Komoly fennakadásokra kell készülniük a fővárosban közlekedőknek november elejétől, ugyanis az egyik legforgalmasabb budai csomópontban hosszabb ideig tartó munkálatok kezdődnek. Az autósoknak sávlezárásokkal, megváltozott kanyarodási renddel és torlódásokkal kell számolniuk Budapesten, de a villamosközlekedés is módosul.
VG
2026.10.30, 12:22
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November 2-án, hétfőn reggel 7 órától várhatóan november 27-ig vágányjavítási munkálatokat végeznek a Bocskai út és a Bartók Béla út kereszteződésében, a Kosztolányi Dezső téren. A csaknem négy héten át tartó rekonstrukció idején jelentős közúti forgalomkorlátozásokra és időszakos torlódásokra kell számítani – közölte a Budapest Közút.

dugó Budapest
Budapest Közút: a sávlezárások és az ideiglenes forgalmi rend miatt a térségben jelentősen lelassulhat a közlekedés / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A munkálatok első ütemében a kereszteződés közepén alakítják ki a munkaterületet, amelyet az autósoknak mindkét oldalról meg kell kerülniük. A Bocskai úton irányonként két-két szűkített, elhúzott forgalmi sáv áll majd rendelkezésre, míg a Bartók Béla úton továbbra is irányonként egy-egy sávon haladhatnak a járművek. A szűkebb sávok és a megváltozott forgalmi rend miatt különösen a Bocskai úton, a Kosztolányi Dezső tér környékén alakulhatnak ki torlódások.

Fontos változás: megszűnik egy balra kanyarodási lehetőség

A közlekedők számára az egyik legfontosabb változás, hogy a Bocskai útról a centrum irányába haladva a kereszteződés közepén ideiglenesen nem lehet majd balra kanyarodni a Bartók Béla útra. Az autósoknak ezért új útvonalat kell követniük:

egyenesen tovább kell haladniuk a Bocskai úton, majd a Bartók Béla út keresztezése után, a Kosztolányi Dezső téri szervizútnál kialakított ideiglenes balra kanyarodási lehetőséget kell használniuk. Innen a szervizúton keresztül juthatnak vissza a Bartók Béla útra.

A Budapest Közút arra figyelmeztet, hogy a sávlezárások és az ideiglenes forgalmi rend miatt a térségben jelentősen lelassulhat a közlekedés. A társaság azt kéri a járművezetőktől, hogy fokozott figyelemmel haladjanak át a csomóponton, és lehetőség szerint válasszanak másik útvonalat.

A villamosok közlekedése is megváltozik Budapesten

A vágányjavítás nemcsak az autósokat, hanem a közösségi közlekedést használókat is érinti. A munkálatok miatt november 2. és 27. között a 19-es és a 49-es villamos rövidített útvonalon közlekedik. Az utasoknak ezért érdemes indulás előtt tájékozódniuk

  • az aktuális menetrendről
  • és az esetleges átszállási lehetőségekről.

A villamosközlekedést érintő részletes változásokat a Budapesti Közlekedési Központ honlapján tették közzé. A munkálatok a tervek szerint november 27-ig tartanak, addig a Kosztolányi Dezső tér térségében közlekedőknek hosszabb menetidővel és megváltozott forgalmi renddel kell számolniuk.

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felújítás
Kosztolányi Dezső tér
villamos

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