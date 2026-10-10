Végleg eldőlt: létrejött a paktum Karácsony Gergely és Magyar Péter között – ennyi pénzt kap a főváros, de ennek is megvan az ára

A Tisza-kormány vissza nem térítendő támogatást biztosít Budapestnek a működőképesség megőrzésére és a közszolgáltatások zavartalan ellátására. A pénz felhasználását szigorúan meghatározták, és a fővárosnak lépéseket kell tennie a szolidaritási hozzájárulás miatt indított perei lezárására is.

Végleg eldőlt: létrejött a paktum Karácsony Gergely és Magyar Péter között – ennyi pénzt kap Budapest, de ennek is megvan az ára / Fotó: Karácsony Gergrely / Facebook

A Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányhatározat szerint

Budapest Főváros Önkormányzata 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatásban részesül.

A döntés célja a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások folyamatosságának biztosítása.

Az összeg nem költhető szabadon. Kizárólag a fővárosi önkormányzat, az általa irányított vagy alapított költségvetési szervek, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2025-ös és 2026-os költségvetési befizetési kötelezettségeire, illetve fennálló tartozásaik és egyéb kötelezettségeik rendezésére fordítható.

A támogatás fedezetét a Központi Maradványelszámolási Alapból csoportosítják át. A költségvetésben ehhez külön előirányzatot hoznak létre „Budapest Főváros Önkormányzata kötelező feladatai ellátásának támogatása” címmel.

A külön pályázat és kérelem nélkül biztosított támogatás feltétele a szolidaritási hozzájáruláshoz kapcsolódó jogviták rendezése. A határozat szerint a fővárosnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy

elálljon a 2023-as, 2024-es, 2025-ös és 2026-os hozzájárulással kapcsolatban indított, még folyamatban lévő perektől.

A pénzügyi segítség így összekapcsolódik a főváros és az állam közötti bírósági eljárások lezárásával.

A 120 milliárd forint nem érkezik meg automatikusan a határozat közzétételével. A felhasználás és az elszámolás részletes feltételeit támogatói okirat rögzíti. Ennek kiadását követően a támogatást azonnal, támogatási előleg formájában kell folyósítani a főváros számára.

Mindennek előzménye a főváros és a kormány október 1-jén bejelentett megállapodása. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén a kormány és Budapest több fontos kérdésben állapodott meg.