Végleg eldőlt: létrejött a paktum Karácsony Gergely és Magyar Péter között – ennyi pénzt kap a főváros, de ennek is megvan az ára
A Tisza-kormány vissza nem térítendő támogatást biztosít Budapestnek a működőképesség megőrzésére és a közszolgáltatások zavartalan ellátására. A pénz felhasználását szigorúan meghatározták, és a fővárosnak lépéseket kell tennie a szolidaritási hozzájárulás miatt indított perei lezárására is.
A Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányhatározat szerint
Budapest Főváros Önkormányzata 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatásban részesül.
A döntés célja a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások folyamatosságának biztosítása.
Az összeg nem költhető szabadon. Kizárólag a fővárosi önkormányzat, az általa irányított vagy alapított költségvetési szervek, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2025-ös és 2026-os költségvetési befizetési kötelezettségeire, illetve fennálló tartozásaik és egyéb kötelezettségeik rendezésére fordítható.
A támogatás fedezetét a Központi Maradványelszámolási Alapból csoportosítják át. A költségvetésben ehhez külön előirányzatot hoznak létre „Budapest Főváros Önkormányzata kötelező feladatai ellátásának támogatása” címmel.
A külön pályázat és kérelem nélkül biztosított támogatás feltétele a szolidaritási hozzájáruláshoz kapcsolódó jogviták rendezése. A határozat szerint a fővárosnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy
elálljon a 2023-as, 2024-es, 2025-ös és 2026-os hozzájárulással kapcsolatban indított, még folyamatban lévő perektől.
A pénzügyi segítség így összekapcsolódik a főváros és az állam közötti bírósági eljárások lezárásával.
A 120 milliárd forint nem érkezik meg automatikusan a határozat közzétételével. A felhasználás és az elszámolás részletes feltételeit támogatói okirat rögzíti. Ennek kiadását követően a támogatást azonnal, támogatási előleg formájában kell folyósítani a főváros számára.
Mindennek előzménye a főváros és a kormány október 1-jén bejelentett megállapodása. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén a kormány és Budapest több fontos kérdésben állapodott meg.
A megállapodás szerint 2027-ben a fővárosnak 20 milliárd forinttal kell csökkentenie működési kiadásait, miközben a közösségi közlekedés finanszírozása is új rendszerben működik: a kormány és a főváros fele-fele arányban állja a költségeket, ami jövőre 170 milliárd forintos állami hozzájárulást jelent.
A csomag része az egységes fővárosi parkolási rendszer kialakítása és egy regionális BKK létrehozása is.
A megállapodás értelmében a főváros megkapja a parkolási bevételeket is, ami közvetlenül érinti a kerületek eddigi szerepét és bevételi lehetőségeit. A részletszabályok kidolgozása ezért a kerületek számára különösen fontos kérdés.
Karácsony Gergely a megállapodás bejelentésekor arról beszélt, hogy a szolidaritási hozzájárulás miatt a főváros az elmúlt években mai reálértéken számolva közel 400 milliárd forintot veszített, és a mostani egyezséggel egy új korszak kezdődhet Budapest és a kormány kapcsolatában.