Megvannak a budapesti Airbnb-szigorítások nagy nyertesei – miközben a magyar turizmus szenved, ők erős nyarat zártak

Erős nyári szezont zárt idén a budapesti szállodapiac: június és augusztus között összesen 1,25 millió vendég szállt meg a fővárosi hotelekben, ami 9,6 százalékkal jelent többet, mint egy évvel korábban. Ezen időszak alatt a vendégéjszakák száma 10,8 százalékkal, 2,92 millióra emelkedett. A nyári kihasználtság 80,4 százalékra nőtt, az év első nyolc hónapjában pedig 4,5 százalékkal emelkedett az átlagár – derült ki a CBRE Magyarország legfrissebb hotelpiaci elemzéséből.

Kevesebb turista érkezett Budapestre, a fővárosi szállodák kihasználtsága mégis nőtt / Fotó: Igor Plakushchenko / Shutterstock

A szervezet adatai alapján jóval erősebbnek bizonyult a 2026-os nyári szezon az előző évinél, a budapesti hotelek vendégszáma ugyanis 110 ezer fővel (1,14 millióról 1,25 millióra), az eltöltött vendégéjszakák száma pedig 284 ezerrel (2,64 millióról 2,92 millióra) nőtt. Az elemzés kiemelte azt is, hogy a vendégéjszakák gyorsabban bővültek a vendégek számánál, vagyis a látogatók átlagosan hosszabb időt töltöttek a fővárosban. Mindhárom nyári hónap növekedést hozott:

a vendégek száma júniusban 8,7 százalékkal,

júliusban 11,5 százalékkal,

augusztusban 8,7 százalékkal

haladta meg az előző évben mért adatokat. Az eltöltött éjszakák tekintetében június 10,9 százalékos, július 15,6 százalékos, augusztus pedig 6,4 százalékos bővülést mutatott.

„Minden nyári hónapban növekedést láttunk, augusztusban pedig a tavalyi év legerősebb hónapját, a decemberit is túlszárnyaltuk. A legnagyobb éves növekedést eddig egyébként július hozta, amikor a vendégéjszakák száma 986,8 ezerre emelkedett. Abszolút értékben ugyanakkor augusztus bizonyult a legforgalmasabb hónapnak 444,5 ezer vendéggel és 1,04 millió vendégéjszakával” – foglalta össze Csörget Balázs, a CBRE Magyarország vezető szállodai tanácsadója.

És nemcsak a nyár alakult jó. Január és augusztus között 2,87 millió vendég szállt meg a budapesti szállodákban, 8,2 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában, a vendégéjszakák száma pedig 7,4 százalékkal, 6,22 millióról 6,68 millióra nőtt. Májusban, a Bajnokok Ligája döntőjének hónapjában a vendégszám 8,1 százalékkal, a vendégéjszakák száma pedig 4,0 százalékkal emelkedett.