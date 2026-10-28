Megvannak a budapesti Airbnb-szigorítások nagy nyertesei – miközben a magyar turizmus szenved, ők erős nyarat zártak
Erős nyári szezont zárt idén a budapesti szállodapiac: június és augusztus között összesen 1,25 millió vendég szállt meg a fővárosi hotelekben, ami 9,6 százalékkal jelent többet, mint egy évvel korábban. Ezen időszak alatt a vendégéjszakák száma 10,8 százalékkal, 2,92 millióra emelkedett. A nyári kihasználtság 80,4 százalékra nőtt, az év első nyolc hónapjában pedig 4,5 százalékkal emelkedett az átlagár – derült ki a CBRE Magyarország legfrissebb hotelpiaci elemzéséből.
A szervezet adatai alapján jóval erősebbnek bizonyult a 2026-os nyári szezon az előző évinél, a budapesti hotelek vendégszáma ugyanis 110 ezer fővel (1,14 millióról 1,25 millióra), az eltöltött vendégéjszakák száma pedig 284 ezerrel (2,64 millióról 2,92 millióra) nőtt. Az elemzés kiemelte azt is, hogy a vendégéjszakák gyorsabban bővültek a vendégek számánál, vagyis a látogatók átlagosan hosszabb időt töltöttek a fővárosban. Mindhárom nyári hónap növekedést hozott:
- a vendégek száma júniusban 8,7 százalékkal,
- júliusban 11,5 százalékkal,
- augusztusban 8,7 százalékkal
haladta meg az előző évben mért adatokat. Az eltöltött éjszakák tekintetében június 10,9 százalékos, július 15,6 százalékos, augusztus pedig 6,4 százalékos bővülést mutatott.
„Minden nyári hónapban növekedést láttunk, augusztusban pedig a tavalyi év legerősebb hónapját, a decemberit is túlszárnyaltuk. A legnagyobb éves növekedést eddig egyébként július hozta, amikor a vendégéjszakák száma 986,8 ezerre emelkedett. Abszolút értékben ugyanakkor augusztus bizonyult a legforgalmasabb hónapnak 444,5 ezer vendéggel és 1,04 millió vendégéjszakával” – foglalta össze Csörget Balázs, a CBRE Magyarország vezető szállodai tanácsadója.
És nemcsak a nyár alakult jó. Január és augusztus között 2,87 millió vendég szállt meg a budapesti szállodákban, 8,2 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában, a vendégéjszakák száma pedig 7,4 százalékkal, 6,22 millióról 6,68 millióra nőtt. Májusban, a Bajnokok Ligája döntőjének hónapjában a vendégszám 8,1 százalékkal, a vendégéjszakák száma pedig 4,0 százalékkal emelkedett.
Az Airbnb-tiltás kapóra jött a szállodaiparnak
Az CBRE ugyanakkor kiemelte, hogy az év első nyolc hónapjában már egyértelműen érzékelhető a rövid távú szálláshely-kiadás korlátozásának hatása. Január és augusztus között a Budapesten eltöltött vendégéjszakák 58,4 százaléka szállodákban realizálódott, ami közel 5 százalékpontos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan a magán- és egyéb szálláshelyek részesedése 36,6 százalékról 30,3 százalékra zsugorodott, az ilyen típusú egységekben eltöltött vendégéjszakák száma pedig összességében 18,3 százalékkal esett vissza. A CBRE Magyarország elemzése szerint ez a kereslet fokozódó átterelődésére utal a kereskedelmi szálláshelyek, különösen a szállodák irányába.
Ez a hatás pedig várhatóan a jövőben még erősebb lesz. Ugyanis jelentősen szigorítanák a rövid távú lakáskiadás szabályait a főváros több kerületében is. Az I. kerületben már szavazást is tartottak a témában, amelyen a lakosság akarata egyértelműen látszik: az Airbnb-k pár éven belül nem működhetnének a Budai Várban, a kerület többi részén pedig társasházi hozzájáruláshoz kötnék a már működő társasházi szálláshelyek folytatását.
Ehhez ráadásul a kerületek komoly segítséget is kaphatnak. Az Európai Unió egy új lakhatási törvénycsomaggal adna jogi fedezetet azoknak a városoknak, amelyek vissza akarják szorítani a turistalakások számát. Az Airbnb ugyan önmagában nem okozza az európai lakhatási válságot, de Brüsszel szerint egyes nagyvárosokban súlyosbítja azt.
A szokásos helyekről érkeznek a külföldiek Budapestre
A CBRE adatai alapján nem változott a tíz legfontosabb küldőország köre 2025-höz képest: az élen továbbra is az Egyesült Királyság áll, amelyet az Amerikai Egyesült Államok és Németország követ. A vendégéjszakák számát tekintve pedig egyértelműen az amerikai turisták hozták a legnagyobb növekedést abszolút értékben: 50,7 ezerrel (12,8 százalékkal) több éjszakát töltöttek a budapesti szállodákban, amiben az elemzők szerint a májusban újraindult Philadelphia–Budapest járat is szerepet játszott. Százalékosan a legnagyobb küldőországok közül Spanyolország (+15,3 százalék), Franciaország (+17 százalék) és Lengyelország (+18 százalék) is kétszámjegyű bővülést mutatott a budapesti szállodai vendégéjszakák tekintetében.
Izrael a dobogó legalsó fokáról esett vissza az ötödik helyre, ami leginkább a közel-keleti konfliktus miatti tavaszi járattörlésekkel magyarázható: márciusban 55 ezer helyett 17 ezer, áprilisban 67 ezer helyett 15 ezer vendégéjszakát regisztráltak. A kereslet azonban gyorsan helyreállt, hiszen augusztusban már 89 ezer izraeli vendégéjszakát mértek (+65 százalék), a nyári hónapokban pedig összesen 58 százalékos volt a növekedés. Az első nyolc hónap egészében az Izraelből (-3,7 százalék), Kínából (-2,9 százalék) és Indiából (-4,5 százalék) érkező forgalom elmaradt az előző évitől.
Az emelkedő árak mellett is nőtt a kihasználtság
Az idei év első nyolc hónapjában a budapesti szállodapiac kihasználtsága 71,8 százalékot, az átlagos szobaár 126,83 eurót (46500 forint), a kiadható szobára jutó bevétel pedig 93,01 eurót (34200 forint) tett ki. Az átlagár 4,5 százalékkal emelkedett az előző évhez képest, a kiadható szobára jutó bevétel pedig már az első nyolc hónap alapján 2,5 százalékkal haladja meg a teljes 2025-ös év értékét.
Kiemelkedő árhatást hozott a májusban Budapesten megrendezett Bajnokok Ligája-döntő: bár a kihasználtság a hónapban az előző évihez hasonlóan alakult (80,2 százalék, szemben a 2025-ös 81,2 százalékkal), az átlagár 39,7 százalékkal, 135,08 euróról 188,72 euróra nőtt. A nyári hónapokban a kihasználtság is jelentősen javult: 80,4 százalékos értékével több mint 3 százalékponttal haladta meg a 2025-ös nyár 77,1 százalékos szintjét.
„A BL-döntő jól megmutatta, mekkora árazási potenciált jelentenek a nemzetközi nagyrendezvények Budapest számára. Ha a szállodák részesedése tovább nő, és a város több hasonló nemzetközi eseménynek ad otthont, a budapesti szállodapiac a következő időszakban is a forgalom és az átlagárak további erősödésére számíthat” – foglalta össze hozzá Csörget Balázs.
A budapesti szállodák sikerét beárnyékolja a siralmas országos adat
Szeptemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 3,3 százalékkal, a vendégéjszakák száma pedig 1,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. 2026. január–szeptemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 0,7 százalékkal nagyobb, a külföldieké 3,1 százalékkal kisebb volt az előző év azonos időszakinál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett gyorstájékoztatója szerint.
A friss adat egy csökkenő trendre utal, ugyanis augusztusban is jelentősen visszaesett a magyarországi turizmus. A KSH akkori adatai alapján az év nyolcadik hónapjában közel 2,6 millió vendég érkezett, ami 7,3 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, miközben a vendégéjszakák száma 5,8 százalékkal, 6,9 millióra csökkent.
A KSH adatai alapján a turisztikai szálláshelyekre érkezett 832 ezer külföldi vendég közel 2,2 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 622 ezer vendéget és mintegy 1,6 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 82 százalékát szállodák fogadták, ahol számuk 4,7 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.
A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 24 százalékkal visszaesett a 2025. szeptemberihez képest. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Bük–Sárvár turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (13 százalékkal), a leginkább pedig Szegeden és térségében csökkent (11 százalékkal). Budapesten 5,9 százalékkal, a Balatonnál 4,9 százalékkal elmaradt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.
Vagyis a budapesti szállodák úgy tudtak javítani nyáron a 2025-ös teljesítményükhöz képest, hogy egyébként a fővárosba is kevesebb vendég érkezett, mint tavaly.