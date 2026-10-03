Bejelentést tett Kármán András a jövő évi büdzséről: Erdőbényén elmondta, mikor hozzák nyilvánosságra azt – 123 milliárd forint már biztosan benne van, „szakítunk azzal a módszerrel”

Kármán András közlése szerint a kormány már megérkezett Erdőbényére, ahol a hétvégén tartja kihelyezett ülését. A pénzügyminiszter Facebook-posztja szerint a tanácskozás egyik központi kérdése a 2027-es költségvetés lesz. A kormány új időzítést alkalmazna a büdzsé benyújtásánál: a pénzügyminiszter szerint a TISZA-kormány szakít azzal a gyakorlattal, hogy a költségvetési törvényt már hónapokkal a tárgyév előtt benyújtják. Ehelyett a 2027-es költségvetés októberben kerülhet a parlament és a nyilvánosság elé.

Októberben hozza nyilvánosságra a kormány a 2027-es büdzsé tervét

Fotó: NurPhoto via AFP

Ezért időzítik októberr a büdzsé tervének bemutatását

Kármán András a korábban elhangzhottakkal összhangban ezt azzal indokolta, hogy ősszel már konkrétabb gazdasági adatok és előrejelzések állnak rendelkezésre, így a költségvetés megalapozottabb számokra épülhet. A pénzügyminiszter szerint a korábbi gyakorlat miatt a büdzsét később folyamatosan módosítani kellett.

A pénzügyminiszter megerősítette, hogy a 2027-es költségvetés része lesz a már korábban bejelentett nyugdíjprogram is. Ennek keretében 28 500 forintról 120 ezer forintra emelnék a nyugdíjminimumot, miközben sávosan növelnék a kisnyugdíjakat.

Emellett emelkedne

az árvaellátás,

a rokkantsági és rehabilitációs ellátás,

valamint az időskorúak járadéka is.

A program Kármán András szerint összesen 123 milliárd forintba kerül, és a fedezet rendelkezésre áll.

Az árrésstop és az agrárium is napirenden lehet

A kormány erdőbényei tanácskozásán ugyanakkor nemcsak a költségvetésről lesz szó. Mint megírtuk, a hétvégi ülés napirendjén a gazdaság helyzete mellett az agrárium, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet is szerepel.

Különösen fontos kérdés lehet az élelmiszer-kereskedelmi, és a drogériákat is érintő árrésstop jövője. Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy meg kell fontolni az intézkedés kivezetését, és a kormány egyeztet a kereskedelmi láncokkal, valamint az élelmiszeripar szereplőivel.

Az agrárium helyzetét az aszály és a vízgazdálkodás problémái is meghatározzák. A kormány a klímavészhelyzetről és az aszályhelyzetről is tárgyalhat, miközben a vízvisszatartás és az öntözés hosszabb távú állami döntéseket igényel.