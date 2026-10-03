Bejelentést tett Kármán András a jövő évi büdzséről: Erdőbényén elmondta, mikor hozzák nyilvánosságra azt – 123 milliárd forint már biztosan benne van, „szakítunk azzal a módszerrel”
Kármán András közlése szerint a kormány már megérkezett Erdőbényére, ahol a hétvégén tartja kihelyezett ülését. A pénzügyminiszter Facebook-posztja szerint a tanácskozás egyik központi kérdése a 2027-es költségvetés lesz. A kormány új időzítést alkalmazna a büdzsé benyújtásánál: a pénzügyminiszter szerint a TISZA-kormány szakít azzal a gyakorlattal, hogy a költségvetési törvényt már hónapokkal a tárgyév előtt benyújtják. Ehelyett a 2027-es költségvetés októberben kerülhet a parlament és a nyilvánosság elé.
Ezért időzítik októberr a büdzsé tervének bemutatását
Kármán András a korábban elhangzhottakkal összhangban ezt azzal indokolta, hogy ősszel már konkrétabb gazdasági adatok és előrejelzések állnak rendelkezésre, így a költségvetés megalapozottabb számokra épülhet. A pénzügyminiszter szerint a korábbi gyakorlat miatt a büdzsét később folyamatosan módosítani kellett.
A pénzügyminiszter megerősítette, hogy a 2027-es költségvetés része lesz a már korábban bejelentett nyugdíjprogram is. Ennek keretében 28 500 forintról 120 ezer forintra emelnék a nyugdíjminimumot, miközben sávosan növelnék a kisnyugdíjakat.
Emellett emelkedne
- az árvaellátás,
- a rokkantsági és rehabilitációs ellátás,
- valamint az időskorúak járadéka is.
A program Kármán András szerint összesen 123 milliárd forintba kerül, és a fedezet rendelkezésre áll.
Az árrésstop és az agrárium is napirenden lehet
A kormány erdőbényei tanácskozásán ugyanakkor nemcsak a költségvetésről lesz szó. Mint megírtuk, a hétvégi ülés napirendjén a gazdaság helyzete mellett az agrárium, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet is szerepel.
Különösen fontos kérdés lehet az élelmiszer-kereskedelmi, és a drogériákat is érintő árrésstop jövője. Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy meg kell fontolni az intézkedés kivezetését, és a kormány egyeztet a kereskedelmi láncokkal, valamint az élelmiszeripar szereplőivel.
Az agrárium helyzetét az aszály és a vízgazdálkodás problémái is meghatározzák. A kormány a klímavészhelyzetről és az aszályhelyzetről is tárgyalhat, miközben a vízvisszatartás és az öntözés hosszabb távú állami döntéseket igényel.
A kétnapos, október 3–4-i ülés helyszíne a Magyar Honvédség 7. számú Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központja Erdőbényén. A tanácskozás előtt a település egy helyi problémára is felhívta a figyelmet: nemrég bezárt a helyi benzinkút, így a település több mint ezer lakójának 16–20 kilométert kell utaznia a legközelebbi tankolási lehetőségért. V
A kormányülésen a költségvetés mellett ezért számos, a következő hónapok gazdaságpolitikáját meghatározó kérdésről is döntés születhet.
Kármán András szerint a 2027-es büdzsé további fontos részleteit az erdőbényei tanácskozáson tárgyalják.