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Bejelentést tett Kármán András a jövő évi büdzséről: Erdőbényén elmondta, mikor hozzák nyilvánosságra azt – 123 milliárd forint már biztosan benne van, „szakítunk azzal a módszerrel”

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A 2027-es költségvetés lesz a hétvégi erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik legfontosabb témája – közölte Kármán András pénzügyminiszter Erdőbényéről bejelentkezve. A tárcavezető szerint a jövő évi büdzsé tervezete októberben kerül az Országgyűlés és a nyilvánosság elé.
VG
2026.10.03, 11:00

Kármán András közlése szerint a kormány már megérkezett Erdőbényére, ahol a hétvégén tartja kihelyezett ülését. A pénzügyminiszter Facebook-posztja szerint a tanácskozás egyik központi kérdése a 2027-es költségvetés lesz. A kormány új időzítést alkalmazna a büdzsé benyújtásánál: a pénzügyminiszter szerint a TISZA-kormány szakít azzal a gyakorlattal, hogy a költségvetési törvényt már hónapokkal a tárgyév előtt benyújtják. Ehelyett a 2027-es költségvetés októberben kerülhet a parlament és a nyilvánosság elé.

Tisza-kormány, parlament, országgyűlés, büdzsé
Októberben hozza nyilvánosságra a kormány a 2027-es büdzsé tervét
Fotó: NurPhoto via AFP

Ezért időzítik októberr a büdzsé tervének bemutatását

Kármán András a korábban elhangzhottakkal összhangban ezt azzal indokolta, hogy ősszel már konkrétabb gazdasági adatok és előrejelzések állnak rendelkezésre, így a költségvetés megalapozottabb számokra épülhet. A pénzügyminiszter szerint a korábbi gyakorlat miatt a büdzsét később folyamatosan módosítani kellett.

A pénzügyminiszter megerősítette, hogy a 2027-es költségvetés része lesz a már korábban bejelentett nyugdíjprogram is. Ennek keretében 28 500 forintról 120 ezer forintra emelnék a nyugdíjminimumot, miközben sávosan növelnék a kisnyugdíjakat.

Emellett emelkedne 

  • az árvaellátás, 
  • a rokkantsági és rehabilitációs ellátás,
  • valamint az időskorúak járadéka is.

A program Kármán András szerint összesen 123 milliárd forintba kerül, és a fedezet rendelkezésre áll.

Az árrésstop és az agrárium is napirenden lehet

A kormány erdőbényei tanácskozásán ugyanakkor nemcsak a költségvetésről lesz szó. Mint megírtuk, a hétvégi ülés napirendjén a gazdaság helyzete mellett az agrárium, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet is szerepel.

Különösen fontos kérdés lehet az élelmiszer-kereskedelmi, és a drogériákat is érintő árrésstop jövője. Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy meg kell fontolni az intézkedés kivezetését, és a kormány egyeztet a kereskedelmi láncokkal, valamint az élelmiszeripar szereplőivel. 

Az agrárium helyzetét az aszály és a vízgazdálkodás problémái is meghatározzák. A kormány a klímavészhelyzetről és az aszályhelyzetről is tárgyalhat, miközben a vízvisszatartás és az öntözés hosszabb távú állami döntéseket igényel.

A kétnapos, október 3–4-i ülés helyszíne a Magyar Honvédség 7. számú Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központja Erdőbényén. A tanácskozás előtt a település egy helyi problémára is felhívta a figyelmet: nemrég bezárt a helyi benzinkút, így a település több mint ezer lakójának 16–20 kilométert kell utaznia a legközelebbi tankolási lehetőségért. V

A kormányülésen a költségvetés mellett ezért számos, a következő hónapok gazdaságpolitikáját meghatározó kérdésről is döntés születhet. 

Kármán András szerint a 2027-es büdzsé további fontos részleteit az erdőbényei tanácskozáson tárgyalják.

pénzügyminiszter
Kármán András
költségvetés
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