Szenzáció: hatalmas sikert ért el a magyar buszgyártás, 150 új járművet vásároltak meg a legendás gyártól külföldre – kár, hogy a kínaiak fölözik le a hasznot

A szerződéskötés időpontja körül az elmúlt hetekben némi bizonytalanság alakult ki. Orce Gjorgjievski, Szkopje polgármestere már augusztus 31-én, a városi közgyűlés ülésén bejelentette, hogy megállapodást írtak alá az Ikarusszal, azonban mint később kiderült ez nem egészen így történt. A kijelentés egy, a fővárosi közösségi közlekedés állapotáról zajló éles politikai vita közben hangzott el, de a beszerzés lebonyolítása nem a szkopjei önkormányzat, hanem az észak-macedón közlekedési minisztérium hatáskörébe tartozott − írta meg a Magyarbusz.

Egy modern Ikarus-busz / Fotó: Facebook / Ikarus Bus & Coach

Mehetnek a buszok, de rögös út vezetett a szerződéskötésig

Habár a polgármester elhamarkodta a bejelentést, a szerződéskötésre valóban sor került szeptember 9-én. A politikus sietsége a tényleges szerződéskötés kommunikációjára is rányomta a bélyegét: a megállapodást már nem kísérte nagyobb érdeklődés.

A tárgyalások sem zajlottak zökkenőmentesen. Az észak-macedón félnek háromszor kellett megismételnie a közbeszerzését, miután az első két alkalommal az meghiúsult.

Az Ikarus eredményét némileg árnyalja, hogy a vállalat a tenderen nem a saját márkaneve alatt, a kínai CRRC-vel együttműködésben forgalmazott 120e típussal indult, hanem egy, a gyártó termékpalettájától teljesen idegen modellel.

Ez lényeges változást jelez az Ikarus lassan egy évtizede változatlan villanybuszos stratégiájában, hiszen a 150 jármű tényleges gyártója ezúttal a kínai Zhongtong lesz.

Azt egyelőre nem tudni, hogy megrendelés által mekkora magyar hozzáadott érték keletkezik, azonban az eddigi információk alapján valószínű, hogy az Ikarus ebben a projektben lényegében forgalmazói, illetve disztribútori szerepet tölt be. Erre utal a rendkívül feszes szállítási ütemezés, az európai összevetésben szokatlanul alacsony ár, valamint az Ikarus megváltozott gyártási stratégiája is: a CRRC-vel közösen kínált V4-es sorozat gyártását már nem Magyarországon, hanem Kínában végzik. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a projekthez szükséges technológiai transzfer valószínűleg nem lenne kifizetődő, a kínai gyártó meglévő kapacitásai pedig feltételezhetően képesek kiszolgálni a projektet.