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Szenzáció: hatalmas sikert ért el a magyar buszgyártás, 150 új járművet vásároltak meg a legendás gyártól külföldre – kár, hogy a kínaiak fölözik le a hasznot

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Nagy dobásra készül az Ikarus. A legendás magyar vállalat több mint száz elektromos autóbusz, valamint a kiszolgálásukhoz szükséges töltőberendezés leszállításáról írt alá szerződést Észak-Macedóniában. Az első járművek még az év vége előtt megérkezhetnek Szkopjéba, ahol már megkezdődött a flotta fogadásához szükséges töltőinfrastruktúra előkészítése.
VG
2026.10.01, 22:00

A szerződéskötés időpontja körül az elmúlt hetekben némi bizonytalanság alakult ki. Orce Gjorgjievski, Szkopje polgármestere már augusztus 31-én, a városi közgyűlés ülésén bejelentette, hogy megállapodást írtak alá az Ikarusszal, azonban mint később kiderült ez nem egészen így történt. A kijelentés egy, a fővárosi közösségi közlekedés állapotáról zajló éles politikai vita közben hangzott el, de a beszerzés lebonyolítása nem a szkopjei önkormányzat, hanem az észak-macedón közlekedési minisztérium hatáskörébe tartozott − írta meg a Magyarbusz.

Egy modern Ikarus-busz
Egy modern Ikarus-busz /  Fotó: Facebook / Ikarus Bus & Coach

Mehetnek a buszok, de rögös út vezetett a szerződéskötésig

Habár a polgármester elhamarkodta a bejelentést, a szerződéskötésre valóban sor került szeptember 9-én. A politikus sietsége a tényleges szerződéskötés kommunikációjára is rányomta a bélyegét: a megállapodást már nem kísérte nagyobb érdeklődés.

A tárgyalások sem zajlottak zökkenőmentesen. Az észak-macedón félnek háromszor kellett megismételnie a közbeszerzését, miután az első két alkalommal az meghiúsult.

Az Ikarus eredményét némileg árnyalja, hogy a vállalat a tenderen nem a saját márkaneve alatt, a kínai CRRC-vel együttműködésben forgalmazott 120e típussal indult, hanem egy, a gyártó termékpalettájától teljesen idegen modellel.

Ez lényeges változást jelez az Ikarus lassan egy évtizede változatlan villanybuszos stratégiájában, hiszen a 150 jármű tényleges gyártója ezúttal a kínai Zhongtong lesz.

Azt egyelőre nem tudni, hogy megrendelés által mekkora magyar hozzáadott érték keletkezik, azonban az eddigi információk alapján valószínű, hogy az Ikarus ebben a projektben lényegében forgalmazói, illetve disztribútori szerepet tölt be. Erre utal a rendkívül feszes szállítási ütemezés, az európai összevetésben szokatlanul alacsony ár, valamint az Ikarus megváltozott gyártási stratégiája is: a CRRC-vel közösen kínált V4-es sorozat gyártását már nem Magyarországon, hanem Kínában végzik. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a projekthez szükséges technológiai transzfer valószínűleg nem lenne kifizetődő, a kínai gyártó meglévő kapacitásai pedig feltételezhetően képesek kiszolgálni a projektet.

Az autóbuszok mellett töltőinfrastruktúra is érkezik

A szerződés értelmében a 150 autóbusz és a hozzájuk tartozó töltőinfrastruktúra három ütemben érkezik Észak-Macedóniába. Az első 30 járművet 15 töltőberendezéssel együtt hat hónapon belül, vagyis legkésőbb 2027. március 9-ig kell leszállítani. További 60 autóbusz és 30 töltő átadásának határideje 2027. szeptember 9., míg a fennmaradó 60 járműnek és 30 töltőnek legkésőbb 2028. március 9-ig kell megérkeznie.

A 150 autóbuszból 100 Szkopjéba kerül, a fennmaradó 50-et pedig más észak-macedón önkormányzatok között osztják szét.

A megrendelés nettó értéke mintegy 50,7 millió euró, a pályázatban megadott egységárak alapján pedig egy autóbusz hozzávetőleg 322 ezer euróba, míg egy töltőberendezés mintegy 32 800 euróba kerül. Így a teljes összegből megközelítőleg 48,3 millió eurót képviselnek a járművek, további 2,46 millió eurót pedig a töltőberendezések. A beruházás ellenértékének kifizetését több évre ütemezték:

  • 2026-ban valamivel több mint 5 millió eurót fizetnek ki az Ikarusnak,
  • míg 2027-ben és 2028-ban egyaránt közel 23 millió euró kifizetésével számolnak.

A teljes, áfával növelt szerződéses összeg mintegy 60 millió euró.

A buszok leszállítása után sem ér véget a projekt

Az Ikarus számára a 150 jármű hosszú távú üzemeltetése is hatalmas feladatot jelent, mivel egy ekkora flotta esetében a gyors javíthatóság és a folyamatos alkatrészellátás legalább olyan fontos, mint a járművek legyártás és leszállítása. A szerződés ennek megfelelően helyi, gyártói felhatalmazással rendelkező szerviz biztosítását, valamint alkatrészkészlet fenntartását is előírja.

A megfelelő színvonalú eladás utáni (after-sales) szolgáltatások ma már elvárásként jelennek meg üzemeltetői oldalról, különösen nagyobb flották esetében.

A járművek hosszú távú rendelkezésre állását ugyanis a buszok műszaki minősége mellett meghatározza a gyors és kiszámítható alkatrészellátás, az elérhető műszaki támogatás és a jól működő szervízháttér. Az észak-macedón üzlet ezért ebből a szempontból is komoly próbatétel lesz az Ikarus számára.

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