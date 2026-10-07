Most már kezd sok lenni: vérig sértette a Szegeden gyárat építő BYD-t a Tisza, ennyire durván még nem szóltak be a kínaiaknak Szijjártó miatt – "Fenyegetés Magyarországon"

Nem az első és feltehetően nem is az utolsó konfliktus alakult ki a Tisza és a Szegeden gyárat építő BYD között.

Most már kezd sok lenni: vérig sértette a Szegeden gyárat építő BYD-t a Tisza, ennyire durván még nem szóltak be a kínaiaknak Szijjártó miatt / Fotó: Czakó-Czirbus Pál / Facebook

Magyarország és a kínaik közötti viszony egyértelműen az április 12-i országgyűlési választások után vált terheltté, és most ebben a folyamatban újabb stáció következett el.

Már nyáron is úgy tűnt, hogy a felek kapcsolata mélypontra jutott. Akkor a Tisza szegedi országyűlési képviselője kritizálta élesen a kínai óriáscég egyik globális vezetőjét.

Stump Péter Stella Li alelnök ellen intézett nyilvános kirohanást a közösségi olalán. Bár ez kifejezetten szokatlan, pláne külföldi működőtőke-beruházások esetében, ugyanakkor a tiszás politikus nem először volt aktív a szegedi BYD-gyár projektje körül. Ő volt az, aki kiállt amellett, hogy Szeged önkormányzata vegye el a kínai beruházó egyik adókedvezményét.

Szintén hozzá köthető, hogy augusztus elején azt híresztelte, hogy a magyar hatóság 100 millió forintra büntette meg a BYD-t. Később kiderült, hogy valójában egy 2021-ben bejegyzett, debreceni székhelyű alvállalkozó, az AE Industry Hungary Kft. kapta a büntetést.

A Tisza és a BYD konfliktusai

Azóta sok víz lefolyt a Tiszán, a kormánypárt most éppen azért próbál elégtételt venni, mert az Orbán-kormány külgazdasági és külügyminisztere, Szijjártó Péter elfogadta a BYD ajánlatát és a cég egyik vezetője lett.

A vád vele szemben az, hogy ő volt, aki Magyarországot képviselte akkor, amikor a BYD Szegedre hozta az első európai autógyárát, amiatt pedig a Tisza valamiféle összejátszást sejt a háttérben.

A szegedi BYD-gyár beruházása kapcsán az Orbán-kormány mintegy 70 milliárd forintnyi állami támogatást ítélt oda különböző infrastrukturális fejlesztésekhez. Emiatt Szijjártó Pétert hétfőn zárt ülésen meg is hallgatta a tiszás többségű Nemzetbiztonsági Bizottság. A volt politikus előzetesen arra hívta fel a figyelmet, hogy a BYD szegedi gyárépítése egész Magyarországnak nagy siker, ezért óriási verseny zajlott Európában, több ország, nyugat-európaiak is meg akarták szerezni.

A BYD szegedi gyárépítéséhez javasolt és adott kormányzati támogatások bőven az ilyenkor szokásos támogatások keretén belül maradtak. Három súlyos félreértést azonosított, amelyeket tisztázni kívánt:

az adott kormányzati támogatás intenzitása abszolút szokásos mértékű, és alatta marad több más, hasonló autóipari projekt pénzügyi támogatásának. A Szegedre javasolt infrastukturális fejlesztések kapcsán kiemelte, hogy a kormány ugyanígy járt el Győrött, Debrecenben, Miskolcon vagy Tatabányán. Szegeden is olyan építkezésekről döntöttek, ami az ottaniak érdekét szolgálja, így például az 5-ös út kétsávosítása, ami egy 2008-as ígéret végrehajtása. Jelezte, hogy a Szegedre vitt infrastrukturális fejlesztések értéke körülbelül a fele annak, amit Debrecenben költöttek el erre a célra. Az utolsó durva félreértés a vendégmunkásokra vonatkozik. A Fidesz szigorú szabályozást alkotott meg, ennek része volt a csoportos keretengedély. Ezt azért hozták létre, hogy a speciális, világszínvonalú technológiát használó gyáraknál a felépítés minél előbb meg tudjon történni és az ebben résztvevő vendégmunkások minél előbb el tudják hagyni az országot. Így volt és van ez Szegeden is.

Most már kezd sok lenni: vérig sértette a Szegeden gyárat építő BYD-t a Tisza

Csakhogy a kedélyek a meghallgatást követően sem nyugodtak meg, és itt jött el Czakó-Czirbus Pál, a parlamenti bizottság tiszás tagjának nagy pillanata, aki a Facebookon fakadt ki és szállt bele a már emlegetett Stumpf Péter párttársánál is súlyosabban a BYD-ba.