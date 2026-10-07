Most már kezd sok lenni: vérig sértette a Szegeden gyárat építő BYD-t a Tisza, ennyire durván még nem szóltak be a kínaiaknak Szijjártó miatt – "Fenyegetés Magyarországon"
Nem az első és feltehetően nem is az utolsó konfliktus alakult ki a Tisza és a Szegeden gyárat építő BYD között.
Magyarország és a kínaik közötti viszony egyértelműen az április 12-i országgyűlési választások után vált terheltté, és most ebben a folyamatban újabb stáció következett el.
Már nyáron is úgy tűnt, hogy a felek kapcsolata mélypontra jutott. Akkor a Tisza szegedi országyűlési képviselője kritizálta élesen a kínai óriáscég egyik globális vezetőjét.
Stump Péter Stella Li alelnök ellen intézett nyilvános kirohanást a közösségi olalán. Bár ez kifejezetten szokatlan, pláne külföldi működőtőke-beruházások esetében, ugyanakkor a tiszás politikus nem először volt aktív a szegedi BYD-gyár projektje körül. Ő volt az, aki kiállt amellett, hogy Szeged önkormányzata vegye el a kínai beruházó egyik adókedvezményét.
Szintén hozzá köthető, hogy augusztus elején azt híresztelte, hogy a magyar hatóság 100 millió forintra büntette meg a BYD-t. Később kiderült, hogy valójában egy 2021-ben bejegyzett, debreceni székhelyű alvállalkozó, az AE Industry Hungary Kft. kapta a büntetést.
A Tisza és a BYD konfliktusai
Azóta sok víz lefolyt a Tiszán, a kormánypárt most éppen azért próbál elégtételt venni, mert az Orbán-kormány külgazdasági és külügyminisztere, Szijjártó Péter elfogadta a BYD ajánlatát és a cég egyik vezetője lett.
A vád vele szemben az, hogy ő volt, aki Magyarországot képviselte akkor, amikor a BYD Szegedre hozta az első európai autógyárát, amiatt pedig a Tisza valamiféle összejátszást sejt a háttérben.
A szegedi BYD-gyár beruházása kapcsán az Orbán-kormány mintegy 70 milliárd forintnyi állami támogatást ítélt oda különböző infrastrukturális fejlesztésekhez. Emiatt Szijjártó Pétert hétfőn zárt ülésen meg is hallgatta a tiszás többségű Nemzetbiztonsági Bizottság. A volt politikus előzetesen arra hívta fel a figyelmet, hogy a BYD szegedi gyárépítése egész Magyarországnak nagy siker, ezért óriási verseny zajlott Európában, több ország, nyugat-európaiak is meg akarták szerezni.
A BYD szegedi gyárépítéséhez javasolt és adott kormányzati támogatások bőven az ilyenkor szokásos támogatások keretén belül maradtak. Három súlyos félreértést azonosított, amelyeket tisztázni kívánt:
- az adott kormányzati támogatás intenzitása abszolút szokásos mértékű, és alatta marad több más, hasonló autóipari projekt pénzügyi támogatásának.
- A Szegedre javasolt infrastukturális fejlesztések kapcsán kiemelte, hogy a kormány ugyanígy járt el Győrött, Debrecenben, Miskolcon vagy Tatabányán. Szegeden is olyan építkezésekről döntöttek, ami az ottaniak érdekét szolgálja, így például az 5-ös út kétsávosítása, ami egy 2008-as ígéret végrehajtása. Jelezte, hogy a Szegedre vitt infrastrukturális fejlesztések értéke körülbelül a fele annak, amit Debrecenben költöttek el erre a célra.
- Az utolsó durva félreértés a vendégmunkásokra vonatkozik. A Fidesz szigorú szabályozást alkotott meg, ennek része volt a csoportos keretengedély. Ezt azért hozták létre, hogy a speciális, világszínvonalú technológiát használó gyáraknál a felépítés minél előbb meg tudjon történni és az ebben résztvevő vendégmunkások minél előbb el tudják hagyni az országot. Így volt és van ez Szegeden is.
Most már kezd sok lenni: vérig sértette a Szegeden gyárat építő BYD-t a Tisza
Csakhogy a kedélyek a meghallgatást követően sem nyugodtak meg, és itt jött el Czakó-Czirbus Pál, a parlamenti bizottság tiszás tagjának nagy pillanata, aki a Facebookon fakadt ki és szállt bele a már emlegetett Stumpf Péter párttársánál is súlyosabban a BYD-ba.
Arról írt, hogy a magyar szuverenitásra máskor oly érzékeny fideszes képviselők azt mondják, hogy semmi gond nincs Szijjártó Kínába igazolásával. "Tehát abban a világban, ahol egy Google-programozónak, egy tévés celebritásnak vagy egy topmenedzsernek hónapokat vagy akár éveket kell várnia, ha valamelyik versenytárshoz akar szerződni, ott teljesen okés kicsekkolni az állam működtetéséből és már másnap egy ellenérdekű felet képviselni" – fogalmazott. Hogy pontosan, miért lenne a BYD Magyarországgal szemben ellenérdekelt, azt nem fejtette ki.
Azt viszont igen, hogy szerinte Szijjártó Péter ráadásul egy olyan külföldi multihoz szerződik,
ami egzisztenciális fenyegetés az európai autóiparra, közte számos Magyarországon működő autógyárra és a beszállítóikra. És ezen túl a kínai kommunista párt hatalmi eszköze.
Ez tehát Czakó-Czirbus Pál, a Tisza párt országgyűlési képviselőjének a véleménye Magyarország egyik legnagyobb befektetőjéről. Különös módon a nyugat-európai BMW vagy a Mercedes nem érzékelte ezt az egzisztenciális fenyegetést, amikor Debrecenben, illetve Kecskeméten épített új gyárat, miközben a kínaiak már javában építkeztek Szegeden.
Ahogy egyébként a beszállítóik se, sőt. Az igazság az, hogy a BYD szeptember elejéig már 192 Magyarországon működő beszállítóval áll üzleti kapcsolatban.
De Czakó-Czirbus Pál azt is elfelejtette, hogy nem a kínai autógyártás jött először Európába, hanem az európai Kínába, ahol a gigantikus piac, az olcsó munkaerő és alacsony gyártási költségekért, na meg az extraprofitért cserébe leány- és vegyesvállalatokat alapított, tulajdonrészt szerzett a kínai versenytársakban, és megosztotta velük a technológiáját.
A történet bizonyosan nem áll meg itt és lesz további folytatása. A kormány, kormánypárt és a BYD kapcsolatát minél előbb érdemes lenne rendezni, tekintve, hogy Magyarország egyik legnagyobb gyárberuházása zajlik Szegeden, amelynek összértéke 4 milliárd euró. A kínaiak szerint az év végén elindulhat a szegedi autógyár termelése, amely hosszabb távon akár 20 ezer új munkahelyet is teremthet.
Feltéve, ha nem mérgesedik el visszafordíthatatlanul a kormánypárt és a kínaiak kapcsolata.