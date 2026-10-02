Négy évvel a 3000 milliárdos bejelentés után már látható, mire öntötte a CATL a pénzt, és kiderült minden a vízfelhasználásról – „magyar vállalattá szeretnénk válni”

A debreceni üzem története 2022 augusztusában kezdődött, amikor a CATL bejelentette, hogy 7,34 milliárd eurós, mintegy 3000 milliárd forintos beruházással építi fel második európai akkumulátorgyárát. A projekt akkor Magyarország történetének legnagyobb zöldmezős beruházása volt. A teljes fejlesztés végső mérete évi 100 gigawattóra gyártókapacitás, valamint mintegy 9000 munkahely létrehozása.

A CATL Debrecen üzemének 3-as kapuja a gyárlátogatás napján

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A CATL Debrecen most először szervezett gyármegtekintési lehetőséget a sajtó részére – pontosabban a magyarországi sajtó részére, mert a már tűkön ülő nagy nemzetközi hírügynökségeknek várniuk kell a saját körükre. A meglátogatott, hatalmas hightech-gyárkomplexumnak ez csak az első üteme, nemrég kapta meg használatbavételi engedélyét. A belső, gyártósori területen a vállalat megrendelőire tekintettel szinte teljes fotóstilalom van érvényben, de ennél sokkal érdekesebb részletek is megismerhetővé váltak a sajtótúrán.

A CATL Debrecen látogatóközpontjában láthatók a vállalat által készített termékek is

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A globális akkumulátorpiac egyik meghatározó szereplője a CATL – ekként is építette fel az első ütemet

A 2011-ben alapított CATL rövid idő alatt vált a globális akkumulátoripar meghatározó szereplőjévé. A vállalat 2025-ben 39,29 százalékos részesedéssel rendelkezett az elektromos járművek globális akkumulátorkapacitásának piacán, és kilenc éve vezeti az újonnan telepített akkumulátorkapacitások piacát.

A gyors növekedéshez az elektromos autózás felfutása is kellett: a CATL egy olyan iparág bővülésével párhuzamosan vált globális szereplővé, amely néhány évtizeddel ezelőtt még jóval kisebb méretű és más szerkezetű volt.

Qin Liang, a CATL Debrecen operatív működésért felelős gyárigazgatójának szavai alapján

a kutatás-fejlesztésre épülő stratégiai döntés eredménye az, hogy a cég tizenöt év alatt vált globális óriássá iparágában.

A vállalat 2024-ben globálisan 2,6 milliárd dollárt fordított kutatás-fejlesztésre, ezen a területen 23 ezer szakértőt foglalkoztat, és több mint 60 ezer szabványbejegyzéssel rendelkezik.

A CATL négy év alatt jutott el a próbagyártásig Debrecenben

A debreceni üzem története 2022 augusztusában kezdődött, amikor a CATL bejelentette 7,34 milliárd eurós, mintegy 3000 milliárd forintos beruházását. A fejlesztés végső célja akár évi 100 gigawattóra gyártókapacitás és mintegy 9000 munkahely létrehozása.