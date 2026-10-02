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Nézze meg a CATL Debrecen termelésbe álló gyáráról készült első képeket – galéria

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Megkezdődött az akkumulátorcellák próbagyártása a CATL debreceni üzemében, ahol az első két gyártósor már működik. A kínai vállalat október 1-jén először engedett be újságírókat az új gyárba, így meg lehetett nézni, milyen gyártósorokon készülnek hamarosan a magyarországi CATL-gyárban a nikkel-kobalt-mangán (NCM) és lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátorcellák.
Juhász Péter
2026.10.02, 11:40
Frissítve: 2026.10.02, 11:44

A CATL debreceni akkumulátorgyára augusztusban kapta meg a használatbavételi engedélyt, és teljesítette az engedélyekben előírt valamennyi feltételt. Ezt követően szeptember 22-én az első két gyártósoron megkezdődött az akkumulátorcellák próbagyártása. A vállalat közlése szerint néhány további műszaki beállítás után a másik két gyártósoron is elindul a termelés. A próbaüzem során folyamatosan ellenőrzik a berendezések működését, az elkészült termékek minőségét és biztonságát, valamint azt is, hogy mindenben megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.  A gyárban nikkel-kobalt-mangán (NCM), illetve lítium-vasfoszfát (LFP) technológiájú akkumulátorcellák készülnek.

CATL Debrecen
A CATL Debrecen első alkalommal engedte be a média képviselőit a gyárt elkészült első ütemének területére
Forrás: Világgazdaság / Havran Zoltán

Szigorúan őrzik a CATL-nél a gyártástechnológiát

A gyárba szigorú beléptetési rend mellett lehet bejutni, a fényképezés pedig korlátozott. A tényleges üzemi területekre a látogatók nem léphetnek be, így a gyártósorokat kijelölt útvonalról lehetett megtekinteni.

Ez különösen érthető egy olyan üzemben, ahol a gyártástechnológia és az automatizált folyamatok a vállalat versenyelőnyének fontos részét jelentik. 

A CATL tájékoztatása szerint a korlátozásokat elsősorban a megrendelőkkel kötött megállapodások is indokolják.

A gyárlátogatás ugyanakkor így is képet adott arról, milyen technológiai színvonalon indulhat meg a termelés Debrecenben. A csarnokokban a korszerű, nagyrészt automatikusan működő gépsorok dominálnak, az emberi munka pedig elsősorban a folyamatok felügyeletében, ellenőrzésében és a szükséges beavatkozásokban jelenik meg.

A gyárlátogatás során gyártási folyamat több állomását mutatták be a gyár szakemberi. A poradagolástól és a különböző alapanyagok keverésétől egészen a tekercselésig lehetett követni a cellagyártás egyes lépéseit, majd az utolsó gyártási fázisokba is betekintést engedtek.

A látottak alapján a debreceni üzem egyik legfontosabb jellemzője a magas fokú automatizáltság. A gyártócsarnokokban nagyrészt automatizált berendezések dolgoznak, miközben a folyamatokat a CATL szakemberei ellenőrzik és felügyelik.

Nézze meg galériánkat a gyárban készült felvételekről!

CATL Debrecen: ezek az első felvételek a termelés előtt álló gyárról
CATL Debrecen: ezek az első felvételek a termelés előtt álló gyárról
CATL Debrecen: ezek az első felvételek a termelés előtt álló gyárról
CATL Debrecen: ezek az első felvételek a termelés előtt álló gyárról
CATL Debrecen: ezek az első felvételek a termelés előtt álló gyárról
CATL Debrecen: ezek az első felvételek a termelés előtt álló gyárról
CATL Debrecen: ezek az első felvételek a termelés előtt álló gyárról
CATL Debrecen: ezek az első felvételek a termelés előtt álló gyárról
CATL Debrecen: ezek az első felvételek a termelés előtt álló gyárról
CATL Debrecen: ezek az első felvételek a termelés előtt álló gyárról
CATL Debrecen: ezek az első felvételek a termelés előtt álló gyárról
CATL Debrecen: ezek az első felvételek a termelés előtt álló gyárról
Fotó: Havran Zoltán
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CATL Debrecen: ezek az első felvételek a termelés előtt álló gyárról

Karbonsemleges üzemet ígér a CATL

A fenntarthatóság a CATL stratégiájának egyik kiemelt eleme, ezért a debreceni gyárat is úgy tervezték, hogy a termelés elindítása után rövid időn belül karbonsemlegessé váljon.

A mostani időszak azonban még a próbagyártásé: az első két sor már működik, a másik két gyártósor indítása pedig a szükséges műszaki beállítások után következik. A következő időszak egyik fontos feladata így annak igazolása lesz, hogy a teljes gyártási folyamat üzemszerűen, a kívánt minőségben és biztonsági követelmények mellett működtethető.

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