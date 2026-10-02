Nézze meg a CATL Debrecen termelésbe álló gyáráról készült első képeket – galéria

A CATL debreceni akkumulátorgyára augusztusban kapta meg a használatbavételi engedélyt, és teljesítette az engedélyekben előírt valamennyi feltételt. Ezt követően szeptember 22-én az első két gyártósoron megkezdődött az akkumulátorcellák próbagyártása. A vállalat közlése szerint néhány további műszaki beállítás után a másik két gyártósoron is elindul a termelés. A próbaüzem során folyamatosan ellenőrzik a berendezések működését, az elkészült termékek minőségét és biztonságát, valamint azt is, hogy mindenben megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A gyárban nikkel-kobalt-mangán (NCM), illetve lítium-vasfoszfát (LFP) technológiájú akkumulátorcellák készülnek.

A CATL Debrecen első alkalommal engedte be a média képviselőit a gyárt elkészült első ütemének területére

Forrás: Világgazdaság / Havran Zoltán

Szigorúan őrzik a CATL-nél a gyártástechnológiát

A gyárba szigorú beléptetési rend mellett lehet bejutni, a fényképezés pedig korlátozott. A tényleges üzemi területekre a látogatók nem léphetnek be, így a gyártósorokat kijelölt útvonalról lehetett megtekinteni.

Ez különösen érthető egy olyan üzemben, ahol a gyártástechnológia és az automatizált folyamatok a vállalat versenyelőnyének fontos részét jelentik.

A CATL tájékoztatása szerint a korlátozásokat elsősorban a megrendelőkkel kötött megállapodások is indokolják.

A gyárlátogatás ugyanakkor így is képet adott arról, milyen technológiai színvonalon indulhat meg a termelés Debrecenben. A csarnokokban a korszerű, nagyrészt automatikusan működő gépsorok dominálnak, az emberi munka pedig elsősorban a folyamatok felügyeletében, ellenőrzésében és a szükséges beavatkozásokban jelenik meg.

A gyárlátogatás során gyártási folyamat több állomását mutatták be a gyár szakemberi. A poradagolástól és a különböző alapanyagok keverésétől egészen a tekercselésig lehetett követni a cellagyártás egyes lépéseit, majd az utolsó gyártási fázisokba is betekintést engedtek.

A látottak alapján a debreceni üzem egyik legfontosabb jellemzője a magas fokú automatizáltság. A gyártócsarnokokban nagyrészt automatizált berendezések dolgoznak, miközben a folyamatokat a CATL szakemberei ellenőrzik és felügyelik.