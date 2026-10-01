Most lett elege Magyarország legnagyobb kínai akkugyárának: elmondta az igazat a Fidesztől kapott kormányzati pénzekről – „Mi nem találjuk a 320 milliárd forint utalási bizonylatát"
Elképesztő helyzet állt elő a CATL debreceni gyára körül: október 1-jén a CATL Debrecen első alkalommal engedte be a hazai sajtó képviselőit a gyár területére, azt követően, hogy egy tiszás képviselő, Tárkányi Zsolt arról írt, hogy a vállalat 320 milliárd összegben kapott eddig titkos kormányhatározatok alapján támogatást közpénzből. A vállalat munkatársai a bejáráson tudósítói kérdésre reagálva egyértelművé tették, hogy a 320 milliárd forintos támogatási összeget nem ismerik.
320 milliárd forintos támogatásról beszél a TISZA-s képviselő a CATL Debrecen esetében
A nyilvánosságra került, úgynevezett 2000-es sorozatszámú kormányhatározatok alapján Tárkányi Zsolt, a TISZA Párt debreceni országgyűlési képviselője arról írt a Facebookon, hogy az Orbán-kormány éveken át nem hozta nyilvánosságra a debreceni akkumulátorgyárak és a kapcsolódó üzemek közpénzből történő támogatására, illetve az azokhoz kapcsolódó egyéb döntésekre vonatkozó határozatokat.
A képviselő szerint a most nyilvánosságra került dokumentumokból az derül ki, hogy a debreceni CATL-beruházás összesen mintegy 320 milliárd forint közvetlen és közvetett állami támogatásban részesült..
Az állítás szerint a támogatások egy része közvetlen kormányzati támogatás, más része pedig a gyár működéséhez szükséges infrastruktúra – többek között az energia-, út- és vízhálózat – kiépítéséhez kapcsolódó fejlesztés.
A képviselő szerint
- a két kínai akkumulátorgyár, a CATL és az EVE Power, valamint
- a Semcorp kínai szeparátorfólia-gyár 2023-ban és 2025-ben is kapott ilyen, korábban nem nyilvános kormányzati támogatást.
Tárkányi azt is állítja, hogy 2025-ben a dél-koreai EcoPro katódgyára is hasonló módon részesült támogatásban.
A képviselő szerint ezek között közvetlen, készpénzes támogatások is vannak, miközben további kormányhatározatok rendelkeznek a gyáraknak helyet adó ipari parkok infrastruktúrájának kiépítéséről.
Tárkányi a CATL-re vonatkozóan azt írta: „Az összegek nem nyilvánosak, de azt tudjuk, hogy csak a CATL körülbelül 320 milliárd forint közpénzt kapott. Csak ebből a tételből megépülhetett volna az új Nagyállomás és lecserélhették volna Debrecen összes régi villamosát és trolibuszát. A Fidesznek azonban Debrecenben a prioritást kizárólag az akkugyárak jelentették" - állítja a képviselő.
A CATL szerint nincs meg a 320 milliárd forint
A vállalat ugyanakkor vitatja, hogy a CATL Debrecen 320 milliárd forint állami támogatást kapott volna.
Szilágyi Balázs, a CATL Debrecen közügyekért felelős munkatársa a gyárbejáráson kérdésre válaszolva azt mondta: a vállalat valóban részesült kormányzati támogatásban, ez azonban korábban sem volt titkos, a most emlegetett 320 milliárd forintos összeg pedig nem felel meg a vállalat által ismert adatoknak.
Örülünk, ha valaki megmutatja róla az utalási bizonylatot, mert mi itt a CATL-nél nem találjuk
– mondta Szilágyi Balázs.
A vállalat képviselője szerint egy érvényes állami támogatási szerződésük van, amelyet 2025 decemberében kötöttek meg. Mint fogalmazott, az erről szóló adat akkor és most is nyilvános volt.
Szilágyi Balázs azt is elmondta, hogy a szerződés alapján a támogatás összege milliárd forintban kifejezve egyszámjegyű nagyságrendű, a pontos összeget azonban a vállalat nem teheti közzé.
A vállalat munkatársa azt is érzékeltette, hogy a CATL által vállalt, mintegy 7,34 milliárd euró, azaz hozzávetőlegesen 3 000 milliárd forint értékű debreceni beruházáshoz kapott kormányzati segítség lényegesen kisebb nagyságrendet képvisel ennél. Szilágyi Balázs azt is mondta, hogy ebből a vállalásból eddig mintegy 900 milliárd forintot költöttek el, és a vállalat hozzáállása most is az, hogy szívesen folytatnák a fejlesztés megvalósítását, elérve az eredetileg tervezett 100 gigawattórás termelési kapacitást.
„Részünkről semmi akadálya, hogy teljesítsük ezt a szerződést, amit kötöttünk az előző kormánnyal” – fogalmazott a CATL Debrecen közügyekért felelős kapcsolattartója.
A beruházás értéke ennél jóval nagyobb
A CATL képviselőjének magyarázata szerint fontos különbséget tenni az állami támogatás és a beruházás teljes értéke között. Az állítólagos 320 milliárd forintos összeg körüli vita így elsősorban arról szól, hogy a különböző közvetlen támogatásokat, valamint a kapcsolódó állami és önkormányzati infrastrukturális beruházásokat milyen módon kell a CATL támogatásaként elszámolni. A vállalat mindenesetre azt állítja, hogy 320 milliárd forintos közvetlen támogatásban nem részesült.