Most lett elege Magyarország legnagyobb kínai akkugyárának: elmondta az igazat a Fidesztől kapott kormányzati pénzekről – „Mi nem találjuk a 320 milliárd forint utalási bizonylatát"

Elképesztő helyzet állt elő a CATL debreceni gyára körül: október 1-jén a CATL Debrecen első alkalommal engedte be a hazai sajtó képviselőit a gyár területére, azt követően, hogy egy tiszás képviselő, Tárkányi Zsolt arról írt, hogy a vállalat 320 milliárd összegben kapott eddig titkos kormányhatározatok alapján támogatást közpénzből. A vállalat munkatársai a bejáráson tudósítói kérdésre reagálva egyértelművé tették, hogy a 320 milliárd forintos támogatási összeget nem ismerik.

Szilágyi Balázs (balra) a CATL Debrecen közügyekért felelős kapcsolattartója a gyárbejárásán tartott tájékoztatón az ügyvezetők társaságában arról beszélt, hogy nem tudnak a TISZÁ-s képviselő által hangoztatott, eddig tikos 320 milliárd forintos közpénzes támogatásról

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

320 milliárd forintos támogatásról beszél a TISZA-s képviselő a CATL Debrecen esetében

A nyilvánosságra került, úgynevezett 2000-es sorozatszámú kormányhatározatok alapján Tárkányi Zsolt, a TISZA Párt debreceni országgyűlési képviselője arról írt a Facebookon, hogy az Orbán-kormány éveken át nem hozta nyilvánosságra a debreceni akkumulátorgyárak és a kapcsolódó üzemek közpénzből történő támogatására, illetve az azokhoz kapcsolódó egyéb döntésekre vonatkozó határozatokat.

A képviselő szerint a most nyilvánosságra került dokumentumokból az derül ki, hogy a debreceni CATL-beruházás összesen mintegy 320 milliárd forint közvetlen és közvetett állami támogatásban részesült..

Az állítás szerint a támogatások egy része közvetlen kormányzati támogatás, más része pedig a gyár működéséhez szükséges infrastruktúra – többek között az energia-, út- és vízhálózat – kiépítéséhez kapcsolódó fejlesztés.

A képviselő szerint

a két kínai akkumulátorgyár, a CATL és az EVE Power, valamint

a Semcorp kínai szeparátorfólia-gyár 2023-ban és 2025-ben is kapott ilyen, korábban nem nyilvános kormányzati támogatást.

Tárkányi azt is állítja, hogy 2025-ben a dél-koreai EcoPro katódgyára is hasonló módon részesült támogatásban.

A képviselő szerint ezek között közvetlen, készpénzes támogatások is vannak, miközben további kormányhatározatok rendelkeznek a gyáraknak helyet adó ipari parkok infrastruktúrájának kiépítéséről.

Tárkányi a CATL-re vonatkozóan azt írta: „Az összegek nem nyilvánosak, de azt tudjuk, hogy csak a CATL körülbelül 320 milliárd forint közpénzt kapott. Csak ebből a tételből megépülhetett volna az új Nagyállomás és lecserélhették volna Debrecen összes régi villamosát és trolibuszát. A Fidesznek azonban Debrecenben a prioritást kizárólag az akkugyárak jelentették" - állítja a képviselő.