Eddig nem hallott dolgot mondott ki feketén-fehéren a CBA: nemcsak a nagy láncoknak fáj az árrésstop – akár ellátási gondok is kialakulhatnak, szorult helyzetben a kisboltok
Az elmúlt hetekben a Világgazdaság oldalán több alkalommal foglalkoztunk a kiskereskedelem terhei közül a különadóval, illetve az árrésstop kérdésével. Korábbi cikkeinkben bemutattuk, hogy a kereskedők egyértelműen indokolatlannak látják az árrésstop további fenntartását, és mivel a kormányzati kommunikációban már megjelent ezzel egybecsengő utalás, ezért számítanak annak hamarosan bekövetkező kivezetésére. Most a jelentős boltláncok közül a CBA volt az, ami az árrésstop kivezetésének sürgőssége mellett érvelt.
Közérttől a CBA-n át a Lidlig: a költségvetési javaslatot várják a kereskedők
Míg a szektorban már az árrésstop esetleges kivezetésére készülhetnek, a kiskereskedelmi különadó kérdése a jelenlegi információk alapján keményebb diónak tűnik. Bár kivezetését az árrésstophoz hasonlóan sürgetik a kiskereskedelmi szereplők, a Világgazdaság által megismertek alapján az a benyomás alakult ki, hogy arra kevésbé számítanak, mint az árrésstop esetleg küszöbön álló kivezetésére.
Sőt, mint megírtuk, a Spar néhány nappal ezelőtt hozta nyilvánosságra, hogy újra az Európai Bizottsághoz fordult a különadó miatt. A cég álláspontja szerint a magyar szabályozás továbbra is hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú kereskedelmi láncokat, és az adóteher mérséklését célzó jogszabály-módosítás a nagy áruházláncok számára gyakorlatilag nem alkalmazható.
A kiskereskedelem – alighanem minden más ágazattal együtt – várja, hogy október 19-e vagy október 20-a legyen. Magyar Péter miniszterelnök ugyanis azt jelezte előre, hogy e két nap valamelyikét mutathatják be a Kármán András vezette Pénzügyminisztérium által 2027-re készített költségvetési tervet. Abból pedig a konkrét összeg mellett arról is lehetséges, hogy képet kapjunk, hogy milyen pályát szán a különadónak a kormány, aminek kivezetése akár fejlesztéseket is beindíthat a vállalatok részéről.
Kármán András pénzügyminiszter még miniszteri meghallgatásán beszél arról, hogy az ágazati különadók kivezetése nem várható rövid távon. Ugyan az árrésstop nem illeszkedik a különadók kategóriájába, de a kiskereskedelem bizonyosan megkönnyebbülne az intézkedés eltörlésének hatására.
Figyelmeztet a CBA
Az elmúlt hetekben több szereplő árrésstop eltörlését sürgető álláspontja vált ismertté. Most a CBA a Világgazdaságnak – korábbi, más szereplők által tett nyilatkozatokkal összhangban – jelezte azt, hogy álláspontja szerint a jelenlegi piaci folyamatok nem indokolják az árrésstop fenntartását.
Az elmúlt időszakban az élelmiszerek árdrágulását, összességében sokkal inkább árcsökkenés váltotta fel, megnőtt az akciós és tartósan alacsony áron polcokra kerülő termékek aránya is.
Az élénk árverseny a korlátozás megszüntetése után is arra ösztönzi a kereskedőket, hogy a vásárlók számára kedvező árakat biztosítsanak” - fogalmazott a jelentős élelmiszerlánc.
A CBA azzal érvel, hogy az árrésstop tartós fenntartása egyre nagyobb nehézséget okoz a hazai élelmiszerszektor szereplőinek. Kivezetését azért is sürgeti számos szakmai szervezet, mert kedvezőtlen hatásai már a gyártókat és a termelőket is érintik.
A CBA ugyanakkor egy olyan vonatkozásra is felhívta a figyelmet, melyről eddig talán kevesebb szó esett: szerintük különösen nehéz helyzetben vannak az élelmiszer-kereskedelmi tevékenységet folytató
- családi és
- kisvállalkozások,
amelyek szűkebb pénzügyi mozgástérrel rendelkeznek. A korlátozás közvetett hatásai azokat a kisboltokat is sújtják, amelyekre az intézkedés közvetlenül nem vonatkozik:
a forgalom elvesztése a fennmaradásukat, egyes kistelepüléseken pedig a helyi ellátást is veszélyeztetheti.
Az árrésstop kivezetésének halogatása így egyre nagyobb árat követel a magyar vállalkozásoktól” - fogalmazott a vállalat lapunknak.
Nem kell tartani az áremelkedéstől a boltok szerint
A CBA válasza alapján az a kép rajzolódik ki, amelyben az árrésstopos intézkedés fennmaradásának hatására csökkenő forgalom áttételesen a kisboltok működését, azon keresztül pedig családok megélhetését, valamint települések ellátását veszélyeztetheti. Érdekes, hogy az MBH Bank nyári ágazati elemzésében úgy látta, hogy az árrésstop nem vezetett boltok bezárásához.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2025. december 31-én 30 769 „Élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes” besorolású üzlet működött Magyarországon. Ez a szám néhány ezerrel kevesebb, mint a korábbi években látott szám. Mint a fentiekben írtuk, pusztán ebből a tényből még nem következtethetünk arra, az árrésstop bezárási hullámot indított el a boltoknál, a bezárások mögött más okok is húzódhatnak, átrendeződések folyhatnak.
A boltbezárások egyáltalán nem kizárólagos mérföldkövei a kiskereskedelem állapotának, ugyanakkor főként a vidéki települések szempontjából nem mindegy, hogyan alakul azok száma, hol tudnak rentábilisan működni.
Azt viszont érdemes szem előtt tartani, hogy a CBA jelentős kiskereskedelmi láncként figyelmeztet arra, hogy az árrésstop további fennmaradásának áttételes következményei lehetnek a szektorban, jelesül a kistelepüléseken is.
Ugyanakkor nem szabad elfeledni azt sem, hogy az árrésstop kiesésével rövid távú élelmiszerár-emelkedés előfordulhat. A kiskereskedelmi láncok azzal érvelnek, hogy a verseny erősödése, az akciózás kiterjesztése ezt viszont bőven kompenzálhatja, különösen azért, mert korábbi magas bázisról indulva mostanra számos élelmiszernél csökkenés mérhető az árban.
Cikkünk címlapi képén egy községi élelmiszetbolt / forrás: Shutterstock