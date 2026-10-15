Eddig nem hallott dolgot mondott ki feketén-fehéren a CBA: nemcsak a nagy láncoknak fáj az árrésstop – akár ellátási gondok is kialakulhatnak, szorult helyzetben a kisboltok

Az elmúlt hetekben a Világgazdaság oldalán több alkalommal foglalkoztunk a kiskereskedelem terhei közül a különadóval, illetve az árrésstop kérdésével. Korábbi cikkeinkben bemutattuk, hogy a kereskedők egyértelműen indokolatlannak látják az árrésstop további fenntartását, és mivel a kormányzati kommunikációban már megjelent ezzel egybecsengő utalás, ezért számítanak annak hamarosan bekövetkező kivezetésére. Most a jelentős boltláncok közül a CBA volt az, ami az árrésstop kivezetésének sürgőssége mellett érvelt.

CBA: az árrésstop egyik keveset emlegetett következményről fogalmazott meg álláspontot a vállalat a Világgazdaságnak (illusztráráció)

Fotó: Havran Zoltán

Közérttől a CBA-n át a Lidlig: a költségvetési javaslatot várják a kereskedők

Míg a szektorban már az árrésstop esetleges kivezetésére készülhetnek, a kiskereskedelmi különadó kérdése a jelenlegi információk alapján keményebb diónak tűnik. Bár kivezetését az árrésstophoz hasonlóan sürgetik a kiskereskedelmi szereplők, a Világgazdaság által megismertek alapján az a benyomás alakult ki, hogy arra kevésbé számítanak, mint az árrésstop esetleg küszöbön álló kivezetésére.

Sőt, mint megírtuk, a Spar néhány nappal ezelőtt hozta nyilvánosságra, hogy újra az Európai Bizottsághoz fordult a különadó miatt. A cég álláspontja szerint a magyar szabályozás továbbra is hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú kereskedelmi láncokat, és az adóteher mérséklését célzó jogszabály-módosítás a nagy áruházláncok számára gyakorlatilag nem alkalmazható.

A kiskereskedelem – alighanem minden más ágazattal együtt – várja, hogy október 19-e vagy október 20-a legyen. Magyar Péter miniszterelnök ugyanis azt jelezte előre, hogy e két nap valamelyikét mutathatják be a Kármán András vezette Pénzügyminisztérium által 2027-re készített költségvetési tervet. Abból pedig a konkrét összeg mellett arról is lehetséges, hogy képet kapjunk, hogy milyen pályát szán a különadónak a kormány, aminek kivezetése akár fejlesztéseket is beindíthat a vállalatok részéről.

Kármán András pénzügyminiszter még miniszteri meghallgatásán beszél arról, hogy az ágazati különadók kivezetése nem várható rövid távon. Ugyan az árrésstop nem illeszkedik a különadók kategóriájába, de a kiskereskedelem bizonyosan megkönnyebbülne az intézkedés eltörlésének hatására.