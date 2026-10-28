Rekordberuházást jelentett be a Coca-Cola Magyarországon: Kapitány István is megszólalt – újabb országokat hódítanának meg Dunaharasztiból
Rekordértékű, 35 milliárd forintos, több évre szóló beruházási programot indít a Coca-Cola HBC Magyarország a dunaharaszti gyártóközpontjában. A fejlesztés a vállalat magyarországi történetének legnagyobb beruházása, amelynek célja a termelési és logisztikai kapacitások bővítése, az export növelése, valamint új gyártási és csomagolási technológiák bevezetése – jelentették be szerdán, a dunaharaszti gyár fennállásának 30. évfordulóján rendezett ünnepségen.
A rendezvényen Kapitány István gazdasági miniszter, Zoran Bogdanovic, a Coca-Cola HBC Csoport vezérigazgatója és Kovács Ágnes, a Coca-Cola HBC Magyarország ügyvezető igazgatója ismertette a beruházás gazdasági jelentőségét és a vállalat további terveit.
Kapitány István: újabb exportpiacokat hódíthat meg a Coca-Cola Magyarországról
Kapitány István gazdasági miniszter a dunaharaszti gyárban tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a Coca-Cola HBC működése több szempontból is megfelel annak a gazdasági modellnek, amelyet a kormány Magyarországon szeretne erősíteni. A vállalat világszínvonalú technológiával, magyar munkavállalókkal és hazai beszállítók bevonásával állít elő olyan termékeket, amelyek jelentős része külföldi piacokra kerül. A miniszter külön kiemelte, hogy
a vállalat jelenleg 17 exportpiacra szállít Dunaharasztiból, miközben mintegy 830 Magyarországon működő beszállítóval dolgozik együtt.
Kapitány István szerint a magyar gazdaság számára különösen fontos, hogy a nemzetközi nagyvállalatokhoz kapcsolódó hazai kis- és középvállalkozások ne csupán beszállítóként működjenek, hanem technológiai és vállalatvezetési tudást is szerezzenek. A kormány célja, hogy ezek a vállalkozások idővel önállóan is képesek legyenek megjelenni a nemzetközi piacokon.
A gazdasági miniszter a most bejelentett 35 milliárd forintos fejlesztést is méltatta, amely szerinte világszínvonalú technológiát hoz Magyarországra. Példaként említette a Nestlé közelmúltbeli büki kapacitásbővítését, ahol szintén magyar munkavállalók és beszállítók bevonásával, exportra termelő gyártókapacitás jött létre. Kapitány István arról is beszélt, hogy
a kormány feladata olyan kiszámítható gazdasági környezet kialakítása, amelyben a Magyarországon működő vállalatok hosszú távon is képesek növekedni, nyereségesen működni és újabb beruházásokat megvalósítani.
A miniszter elmondta, hogy a Coca-Cola HBC vezetésével folytatott egyeztetéseken jelezte: a magyar kormány nyitott további közös fejlesztési lehetőségek feltárására. Külön kitért arra, hogy a jelenlegi 17 exportpiac száma tovább növelhető, és a vállalatnak is vannak ilyen tervei. Kapitány István a kormány együttműködéséről biztosította a társaság vezetését, hangsúlyozva, hogy Magyarország további beruházásoknak is helyet kíván biztosítani. A gazdasági miniszter a gyárlátogatáson szerzett tapasztalatairól is beszámolt. Kiemelte a dunaharaszti üzem
- technológiai színvonalát,
- szervezettségét
- és a dolgozók elkötelezettségét.
Felidézte, hogy korábbi nemzetközi vállalatvezetői pályafutása során maga is irányított gyárat az Egyesült Államokban, és az ottani működésben is szívesen látott volna a Dunaharasztiban tapasztalthoz hasonló megoldásokat.
Hatalmas összegből fejlesztik a dunaharaszti gyárat
Zoran Bogdanovic, a Coca-Cola HBC Csoport vezérigazgatója jelentette be a vállalat magyarországi történetének legnagyobb beruházási programját. A mintegy 100 millió eurós, azaz 35 milliárd forintos fejlesztés célja a dunaharaszti gyártóközpont kapacitásainak bővítése, valamint hosszú távú versenyképességének biztosítása. A beruházás egyik legjelentősebb eleme egy 30 ezer raklap befogadására alkalmas magasraktár kialakítása lesz, amely lehetővé teszi a készletek hatékonyabb, helyszíni kezelését. Emellett új gyártósort telepítenek
- a szénsavas
- és szénsavmentes
dobozos italok előállítására. Bővítik az aszeptikus gyártási kapacitásokat is, amelyek segítségével tartósítószerek hozzáadása nélkül állíthatnak elő italokat, miközben a gyártás kevesebb vizet és energiát igényelhet, valamint alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással járhat. A vállalat a csomagolástechnológiát is korszerűsíti:
egyes többdarabos termékcsomagoknál a jelenleg használt zsugorfóliát papíralapú megoldások váltják fel.
Bogdanovic hangsúlyozta, hogy a fejlesztés a vállalat Magyarország jövőjébe vetett bizalmát tükrözi. A dunaharaszti üzem mára a Coca-Cola HBC egyik meghatározó termelési és logisztikai központjává vált, amelynek termékei 17 külföldi piacra jutnak el. A vezérigazgató szerint a mostani beruházás lehetővé teszi, hogy a magyarországi gyártóközpont a következő évtizedekben is meghatározó szerepet töltsön be a vállalat nemzetközi hálózatában. A fejlesztés több év alatt valósul meg, a vállalat azonban egyelőre nem ismertetett részletes ütemtervet.
Kovács Ágnes: már 140 milliárd forintot ruháztak be Magyarországon
Kovács Ágnes, a Coca-Cola HBC Magyarország ügyvezető igazgatója beszédében felidézte, hogy a Coca-Cola 1968 óta van jelen Magyarországon, a dunaharaszti gyártóközpont pedig 1996-ban kezdte meg működését. Az elmúlt három évtizedben a vállalat mintegy 140 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre Magyarországon, folyamatosan fejlesztve termelési kapacitásait és logisztikai infrastruktúráját. A társaság jelenleg két gyártóüzemmel és nyolc logisztikai elosztóközponttal működik Magyarországon. Több mint ezer munkavállalót foglalkoztat, és mintegy 50 ezer kiskereskedelmi, illetve vendéglátóipari partnerrel áll kapcsolatban.
A dunaharaszti üzemben 2025-ben közel 528 millió liter üdítőitalt gyártottak, a Magyarországon előállított termékek pedig 17 exportpiacra jutnak el.
Kovács Ágnes külön hangsúlyozta a hazai beszállítói kapcsolatok jelentőségét. A vállalat 2025-ben mintegy 830 Magyarországon működő beszállítóval dolgozott együtt, és a teljes beszállítói költésének hozzávetőleg kétharmada magyar vállalatokhoz került. Az ügyvezető igazgató szerint a dunaharaszti gyár harmincéves története nemcsak a termelési kapacitások növekedéséről, hanem a munkavállalók, a beszállítók és a helyi közösségek együttműködéséről is szól. A vállalat a következő évtizedekben is Magyarországon kívánja folytatni fejlesztéseit.
Több mint 15 ezer munkahelyhez kapcsolódik a Coca-Cola magyarországi működése
A beruházás gazdasági jelentőségét a vállalat által ismertetett hatástanulmány adatai is érzékeltetik. A Coca-Cola HBC Magyarország és a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. alkotta magyarországi Coca-Cola rendszer 2024-ben a teljes értékláncán keresztül 286,1 milliárd forinttal járult hozzá a magyar gazdaság teljesítményéhez. Ez az ország GDP-jének mintegy 0,4 százalékát jelentette. A Steward Redqueen gazdasági hatástanulmányából származó adatok szerint az értékláncon keresztül keletkező adóbefizetések elérték a 154,7 milliárd forintot, ami a teljes magyarországi adóbevétel hozzávetőleg 0,5 százalékának felelt meg. A Coca-Cola közvetlen és közvetett gazdasági hatásai több mint 15 100 munkahely létrehozásához és fenntartásához járultak hozzá, ami a magyarországi foglalkoztatás 0,3 százalékát tette ki.