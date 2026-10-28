Rekordberuházást jelentett be a Coca-Cola Magyarországon: Kapitány István is megszólalt – újabb országokat hódítanának meg Dunaharasztiból

Rekordértékű, 35 milliárd forintos, több évre szóló beruházási programot indít a Coca-Cola HBC Magyarország a dunaharaszti gyártóközpontjában. A fejlesztés a vállalat magyarországi történetének legnagyobb beruházása, amelynek célja a termelési és logisztikai kapacitások bővítése, az export növelése, valamint új gyártási és csomagolási technológiák bevezetése – jelentették be szerdán, a dunaharaszti gyár fennállásának 30. évfordulóján rendezett ünnepségen.

Kapitány István gazdasági miniszter, Kovács Ágnes, a Coca-Cola HBC Magyarország ügyvezető igazgatója és Zoran Bogdanovic, a Coca-Cola HBC Csoport vezérigazgatója Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A rendezvényen Kapitány István gazdasági miniszter, Zoran Bogdanovic, a Coca-Cola HBC Csoport vezérigazgatója és Kovács Ágnes, a Coca-Cola HBC Magyarország ügyvezető igazgatója ismertette a beruházás gazdasági jelentőségét és a vállalat további terveit.

Kapitány István: újabb exportpiacokat hódíthat meg a Coca-Cola Magyarországról

Kapitány István gazdasági miniszter a dunaharaszti gyárban tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a Coca-Cola HBC működése több szempontból is megfelel annak a gazdasági modellnek, amelyet a kormány Magyarországon szeretne erősíteni. A vállalat világszínvonalú technológiával, magyar munkavállalókkal és hazai beszállítók bevonásával állít elő olyan termékeket, amelyek jelentős része külföldi piacokra kerül. A miniszter külön kiemelte, hogy

a vállalat jelenleg 17 exportpiacra szállít Dunaharasztiból, miközben mintegy 830 Magyarországon működő beszállítóval dolgozik együtt.

Kapitány István szerint a magyar gazdaság számára különösen fontos, hogy a nemzetközi nagyvállalatokhoz kapcsolódó hazai kis- és középvállalkozások ne csupán beszállítóként működjenek, hanem technológiai és vállalatvezetési tudást is szerezzenek. A kormány célja, hogy ezek a vállalkozások idővel önállóan is képesek legyenek megjelenni a nemzetközi piacokon.

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A gazdasági miniszter a most bejelentett 35 milliárd forintos fejlesztést is méltatta, amely szerinte világszínvonalú technológiát hoz Magyarországra. Példaként említette a Nestlé közelmúltbeli büki kapacitásbővítését, ahol szintén magyar munkavállalók és beszállítók bevonásával, exportra termelő gyártókapacitás jött létre. Kapitány István arról is beszélt, hogy

a kormány feladata olyan kiszámítható gazdasági környezet kialakítása, amelyben a Magyarországon működő vállalatok hosszú távon is képesek növekedni, nyereségesen működni és újabb beruházásokat megvalósítani.

A miniszter elmondta, hogy a Coca-Cola HBC vezetésével folytatott egyeztetéseken jelezte: a magyar kormány nyitott további közös fejlesztési lehetőségek feltárására. Külön kitért arra, hogy a jelenlegi 17 exportpiac száma tovább növelhető, és a vállalatnak is vannak ilyen tervei. Kapitány István a kormány együttműködéséről biztosította a társaság vezetését, hangsúlyozva, hogy Magyarország további beruházásoknak is helyet kíván biztosítani. A gazdasági miniszter a gyárlátogatáson szerzett tapasztalatairól is beszámolt. Kiemelte a dunaharaszti üzem

technológiai színvonalát,

szervezettségét

és a dolgozók elkötelezettségét.

Felidézte, hogy korábbi nemzetközi vállalatvezetői pályafutása során maga is irányított gyárat az Egyesült Államokban, és az ottani működésben is szívesen látott volna a Dunaharasztiban tapasztalthoz hasonló megoldásokat.