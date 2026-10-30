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Eddig hallgattak, most kiborultak Csányiék a Tisza-kormány legfőbb terve miatt: darabokra szedte az OTP-vezér, súlyos következményei lesznek a vagyonadónak – "Van az a pont"

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Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója szerint indokolt, hogy a tehetősebbek nagyobb mértékben járuljanak hozzá a közös terhekhez, a vagyonadó bevezetését azonban nem tartja szerencsésnek. Úgy véli, az intézkedés a magyar vállalkozásokat is kedvezőtlenül érintheti, visszafoghatja a beruházásokat, gyengítheti a versenyképességet, és a hitelezésre is negatív hatással lehet. Csányi Péter szerint az adóból várható bevétel nem feltétlenül állna arányban az intézkedés által okozott gazdasági kockázatokkal.
VG
2026.10.30, 07:01
Frissítve: 2026.10.30, 07:04
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Csányi Péter szerint megalapozott az az igény, hogy a tehetősebbek nagyobb részt vállaljanak a közös terhekből. Úgy véli, a jelenlegi adórendszeren változtatni kellene, a vagyonadó azonban nem megfelelő eszköz erre. Mint a Forbesnak adott interjúban fogalmazott: Igazságtalanul egy kalap alá sorol minden vállalkozást, és bünteti azokat, akik fejlesztették a cégüket, visszafektették a nyereséget, saját tőkét raktak a beruházásaikba, embereket foglalkoztattak, és jelentős volt a gazdasági hozzájárulásuk – írja a Blikk.

Csányi Péter, Csányi Sándor, OTP
Csányi Péter szerint a vagyonadó visszafoghatja a magyar gazdaságot/Fotó: OTP

Szerinte az intézkedés különösen a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozásokat hozhatja hátrányos helyzetbe a külföldi versenytársakkal szemben. Az évi 200 milliárd forintos várható bevételt a teljes költségvetés körülbelül fél százalékának tartja, ami szerinte nem ellensúlyozza a lehetséges károkat. A vállalkozásoknak ugyanis vagy árat kell emelniük, vagy csökkenteniük kell a beruházásaikat. Az adó szerinte ráadásul nem minden tulajdonosi struktúrát érintene azonos módon, így egyes cégek más vállalkozás alá szervezéssel ki is kerülhetnék a hatálya alól.

Csányi Péter saját példája

Csányi Sándor fia 2025 óta az OTP Bank vezérigazgatója, a beruházásokra gyakorolt hatást saját példájával is szemléltette. A Bonafarm csoport 2009-es megszervezése óta mintegy 200 milliárd forint saját forrást fordított stratégiai beruházásokra, többek között a mohácsi vágóhídra és a Pick új szalámigyárára. A megtermelt eredményt teljes egészében visszaforgatták a fejlesztésekbe, és a következő tíz-tizenöt évben legalább ugyanekkora tőkeberuházásra lenne szükség. Az új adó azonban az ilyen, saját tőkéből finanszírozott fejlesztések megtérülését is rontaná.

A beruházási kedv csökkenésének veszélyéről szólva Csányi hangsúlyozta: Van az a pont, ahol joggal kérdőjelezi meg egy bankcsoport, főleg egy regionálisan diverzifikált bankcsoport, hogy meddig hajlandó, vagy meddig tudja megmagyarázni a részvényeseinek, hogy olyan piacon van jelen, amelyik nem hozza az egyébként elvárható hozamot.

A költségvetésre gyakorolt hatások

Úgy véli, az intézkedés hosszabb távon a költségvetési egyenlegre is negatív hatással lehet. A törvénytervezethez csatolt hatástanulmány a teljes ciklusra 800 milliárd forintos bevétellel számol, de Csányi szerint nem veszi figyelembe a gazdasági visszaesésből eredő lehetséges bevételkiesést. A tervezettel kapcsolatban legalább tíz érdekképviseleti szervezet tett észrevételeket, a Bankszövetség pedig a hitelezési aktivitásra gyakorolt negatív hatásra is felhívta a figyelmet. Az újabb likviditási teher a hitelbírálatok során is számíthat, miközben a beruházások növelése fontos gazdasági cél lenne.

Csányi Sándor korábban azt mondta a vagyonadóról, hogy csodálkozik, amikor a magyar milliárdosok már most üdvözlik a vagyonadó tervét, anélkül, hogy látnák a részleteket. Az OTP Bank elnöke kiemelte: hajlandó több adót fizetni, de azt nem tartaná igazságosnak, ha az elmúlt évtizedekben felépített vagyona után kellene most egyfajta különadót befizetnie.

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