Temu, kínai webshopok, külföldi rendelések: mindenkit érint az új uniós csomagdíj – mindjárt élesedik, de van egy csavar a 3 eurós vámhoz képest

Mint megírtuk, az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió vámkódexének reformját, amely alapjaiban alakítja át a nem uniós webáruházakból érkező csomagok kezelését. A változások a magyar online vásárlókat is érintik: a Temuhoz és más kínai platformokhoz kötődő rendelések száma az elmúlt években jelentősen megnőtt. Ám a döntés nemcsak a kínai webáruházakra érvényes: november 1-jétől minden EU-n kívülről érkező rendelésre újabb csomagdíj, pontosaban kezelési díj rakódik. Az új, 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó.

November 1-jétől érkezik a 2 eurós csomagdíj (kezelési díj) az EU-n kívülről érkező online rendelésekre (a képen a nürnbergi vámhivatal épülete - illusztráció)

Fotó: Filmbildfabrik / Shutterstock

Minde EU-s tagállam a nyakába kapja a csomagdíjat

Az Európai Parlament új e-kereskedelmi és vámügyi szabályai egységesen érintik valamennyi uniós tagállamot. A reform egyik legfontosabb eleme, hogy a nem uniós webáruházakból közvetlenül az uniós fogyasztóknak küldött árukra új, uniós szintű kezelési díj vonatkozik majd.

A tagállamoknak legkésőbb 2026. november 1-jétől kell alkalmazniuk a díjat, amelynek pontos összegét az Európai Bizottság határozza meg.

- derült ki a korábbi tájékoztatásokból.

A 3 eurós, az egy csomagon belül a különböző termékcsoportokra külön felszámolt vám az EU válasza az elsősorban Ázsiából dömpingszerűen érkező árumennyiségre az európai kereskedők érdekei, valamint a fogyasztók védelmében (a nem egyszer kétes minőségű árucikkek kapcsán). A november 1-jétől érvénybe lépő díj pedig a megnövekedett vámügyviteli és logisztikai feladatok költségeinek részbeni ellentételezése miatt jelenik meg a folyamatban.

Időközben a november 1-től esedékes „csomagdíj” összege is ismertté vált: az Európai Bizottság szeptember 22-i rendeletében, a kapott felhatalmazással élve, bejelentette a november 1-jétől az EU-n kívülről, távértékesítéssel érkező csomagokra alkalmazandó kezelési díjat.

Ez csomagonként 2 euró.

Az összeg meghatározásának alapja, hogy az Európai Bizottság felbecsülte a tagállami és bizottsági költségeket, valamint a behozatali volumeneket, és ezek alapján állapította meg a csomagonkénti 2 eurós uniós kezelési díjat. A folyamat végén tehát valóban az a 2 eurós összeg született meg, amelyet már hónapokkal korábban, jóval a rendelet kiadása előtt is előzetes információként lehetett ismerni.