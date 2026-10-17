Temu, kínai webshopok, külföldi rendelések: mindenkit érint az új uniós csomagdíj – mindjárt élesedik, de van egy csavar a 3 eurós vámhoz képest
Mint megírtuk, az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió vámkódexének reformját, amely alapjaiban alakítja át a nem uniós webáruházakból érkező csomagok kezelését. A változások a magyar online vásárlókat is érintik: a Temuhoz és más kínai platformokhoz kötődő rendelések száma az elmúlt években jelentősen megnőtt. Ám a döntés nemcsak a kínai webáruházakra érvényes: november 1-jétől minden EU-n kívülről érkező rendelésre újabb csomagdíj, pontosaban kezelési díj rakódik. Az új, 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó.
Minde EU-s tagállam a nyakába kapja a csomagdíjat
Az Európai Parlament új e-kereskedelmi és vámügyi szabályai egységesen érintik valamennyi uniós tagállamot. A reform egyik legfontosabb eleme, hogy a nem uniós webáruházakból közvetlenül az uniós fogyasztóknak küldött árukra új, uniós szintű kezelési díj vonatkozik majd.
A tagállamoknak legkésőbb 2026. november 1-jétől kell alkalmazniuk a díjat, amelynek pontos összegét az Európai Bizottság határozza meg.
- derült ki a korábbi tájékoztatásokból.
A 3 eurós, az egy csomagon belül a különböző termékcsoportokra külön felszámolt vám az EU válasza az elsősorban Ázsiából dömpingszerűen érkező árumennyiségre az európai kereskedők érdekei, valamint a fogyasztók védelmében (a nem egyszer kétes minőségű árucikkek kapcsán). A november 1-jétől érvénybe lépő díj pedig a megnövekedett vámügyviteli és logisztikai feladatok költségeinek részbeni ellentételezése miatt jelenik meg a folyamatban.
Időközben a november 1-től esedékes „csomagdíj” összege is ismertté vált: az Európai Bizottság szeptember 22-i rendeletében, a kapott felhatalmazással élve, bejelentette a november 1-jétől az EU-n kívülről, távértékesítéssel érkező csomagokra alkalmazandó kezelési díjat.
Ez csomagonként 2 euró.
Az összeg meghatározásának alapja, hogy az Európai Bizottság felbecsülte a tagállami és bizottsági költségeket, valamint a behozatali volumeneket, és ezek alapján állapította meg a csomagonkénti 2 eurós uniós kezelési díjat. A folyamat végén tehát valóban az a 2 eurós összeg született meg, amelyet már hónapokkal korábban, jóval a rendelet kiadása előtt is előzetes információként lehetett ismerni.
További költségnövekedésre kell számítani novembertől?
A rövid válasz az, hogy igen (legalábbis várhatóan a kereskedők áthárítják áraik megtartása mellett a díjat a vásárlóra). A 2 eurós kezelési díj a már bevezetett, 3 eurós átalányvám mellett jelent újabb terhet. Fontos különbség azonban, hogy
- a 3 eurós, nyártól érvényes tétel a 150 euró alatti értékű küldeményekre vonatkozik, de nem az egy csomagon belüli termékek darabszáma, hanem azok vámtarifaszáma alapján kell megfizetni (a díjat minden egyes, egy csomagon belül megjelenő, eltérő vámtarifszámon futó terméktípusra meg kell fizetni);
- a 2 eurós csomagdíj viszont a csomagok darabszáma után fizetendő, függetlenül az értéküktől, azaz a fizetési kötelezettség nem áll meg 150 eurós csomagértéknél.
Így ha például egy játék és egy CD-lejátszó érkezik ugyanabban a csomagban, a két különböző termékkategória miatt összesen 6 euró átalányvámot (a játék és a CD-lejátszó külön vámtarifaszám alatt fut), novembertől pedig ezen felül 2 euró kezelési díjat kell fizetni (összesen 8 euró).
Ha ugyanezen csomagon belül a lejátszó mellett két ugyanolyan játék is érkezik, az összeg akkor is 8 euró marad, hiszen a második játék nem nyit új termékkatgóriát. Sokkal szakmaibban megfogalmazva: a 3 eurós vám vámtarifaszám szerinti termékkategóriánként fizetendő (ha több darab van ugyanabból a termékből a csomagban, az egy kategóriának számít).
Ám ha a CD-lejátszó mellé vásárolunk két különböző játékot, az azokhoz rendelt tarifális besorolások alapján könnyen lehet, hogy 3+3+3, azaz 9 euró lesz az átalány. Ez akkor fordulhat elő, ha a két különböző játék két külön vámtarifaszám alatt szerepel, vagyis két különböző termékkategóriába tartozik (pl. anyagbeli eltérések miatt). Természetesen ilyen esetben is számolni kell a további 2 eurós csomagdíjjal, azaz a kezelési költséggel (azaz egy ilyen csomag potenciális plusz költsége 11 euró).
A költség könnyen lehet a vásárlóé, de nem neki kell befizetni a csomagdíjat
Mint arra a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felhívja a figyelmet, a november 1-jétől fizetendő kezelési díj minden EU-n kívülről érkező, online rendelt csomagot érint.
Mivel az uniós szabályozás értelmében a kezelési díj a csomag értékétől független, a 150 eurós értékhatár feletti küldeményekre is kiterjed.
Lényeges, hogy a díj vámhatóság felé történő megfizetése nem a fogyasztók, vagyis az online vásárlók feladata.
A csomagok vámkezelését, így a vámok és díjak megfizetését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd.
A 2 eurós kezelési díj 75 százaléka – az átalányvámhoz hasonlóan – az Európai Unió költségvetését illeti. A díjat az online kereskedők vélhetően beépítik az árakba vagy a rendelés során felszámított költségekbe, így annak terhét végső soron a fogyasztók viselhetik. A díj vámhatóság felé történő megfizetése ugyanakkor nem a vásárlók feladata.
Emellett november 1-jétől a vámáru-nyilatkozaton fel kell tüntetni a csomagban lévő termék kereskedői és gyártói termékazonosítóját is. A részletesebb adatok révén a vámhatóságok pontosabban azonosíthatják az importált termékeket, és hatékonyabban szűrhetik ki az uniós előírásoknak nem megfelelő vagy a fogyasztókra veszélyes árukat. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését.
Újabb átrendeződést hozhat a rendelésekben az új teher
Országonként eltérő, néha pedig egymásnak ellentmondó adatok láttak napvilágot arról, hogy pontosan milyen átrendeződést hozott a csomagforgalomban a júliustól érvényes 3 eurós vám. Általánosságban elmondható, hogy a 3 eurós vám érzékelhetően, egyes nyugat-európai országokban pedig jelentősen visszavetette a csomagforgalmat. A kereskedők és a logisztikai szektor szereplői részéről ugyanakkor olyan vélemények is elhangzanak, hogy a visszaesés hamar a múlté lesz, és már az év vége előtt újra megugorhat a rendelések száma.
A magyarországi vonatkozások kapcsán a NAV jelzi:
a júliusban bevezetett átalányvám óta csökkent az unión kívülről érkező kiscsomagok száma, a forgalom azonban továbbra is jelentős.
A NAV július és szeptember között mintegy 22 millió küldeményt kezelt, ami naponta átlagosan 245 ezer csomagot jelent. Mivel egy csomagban több különböző termék is lehet, a NAV három hónap alatt közel 58 millió tételsort dolgozott fel.