Jönnek az olcsó lakások az akkugyárak városában: a fiatalokat célozz a program – az Orbán-kormány kezdeményezését viszik tovább, kis csavarral
Jelentősen kibővülhet a debreceni Főnix Lakásprogram, amely a 35 év alatti munkavállalók lakhatását segíti. A város önkormányzata azt tervezi, hogy a jövőben nemcsak a munkáltatók, hanem közvetlenül a dolgozók is pályázhassanak a támogatott bérlakásokra – derült ki Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának szerdai közleményéből.
A konstrukció legfontosabb eleme változatlan marad: az önkormányzat öt éven keresztül átvállalja a lakások bérleti díjának egyharmadát, a fennmaradó összeg megfizetéséhez pedig a munkáltatók is hozzájárulhatnak. A 2024-ben elindított, majd 2026-ban újraindított program eredetileg a munkáltatókon keresztül biztosított lakhatási lehetőséget. A tervezett módosítás ezt a rendszert egészítené ki a munkavállalók közvetlen pályázásával.
Kik kaphatnak lakhatási támogatást Debrecenben?
A program kibővítése esetén azok a munkavállalók jelentkezhetnek közvetlenül, akik még nem töltötték be a 35. életévüket, magyar állampolgárok, és határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban dolgoznak egy debreceni telephellyel rendelkező vállalkozásnál vagy közfeladatot ellátó költségvetési szervnél. További feltétel, hogy az igénylő nem rendelkezhet debreceni
- lakástulajdonnal
- vagy tulajdonrésszel,
és a bérleménybe történő beköltözéssel bejelentett debreceni lakcímet kell létesítenie. A programban összesen 229 lakás rendelkezésre bocsátását vállalták az ingatlanfejlesztők. Ezek a Monostorpályi úton és a Boldogfalva utcában találhatók, alapterületük 31 és 47 négyzetméter között alakul.
A lakások légkondicionáltak, beköltözhető állapotúak, és felszerelt konyhával rendelkeznek, ugyanakkor bútorozatlanok.
A tervek szerint 2026 végén 15 lakás állhat rendelkezésre végleges használatbavételi engedéllyel, további 82 ingatlan 2027 első felében, a fennmaradó 132 pedig az év második felében válhat elérhetővé. A rendszer egy újabb garanciával is kiegészülne. Amennyiben a bérlő elveszíti jogosultságát, hat hónap türelmi időt kap a feltételek ismételt teljesítésére. Ha ez nem sikerül, az önkormányzati támogatás megszűnik, de a lakást továbbra is bérelheti, immár a teljes bérleti díj megfizetésével. A program kibővítéséről a debreceni közgyűlés októberben dönthet, ezt követően írhatják ki az új pályázatot.
Az Orbán-kormány is támogatta a fiatalok albérletét
A debreceni kezdeményezés mellett országosan is elérhető a 35 év alatti munkavállalóknak szóló lakhatási támogatás. Az Orbán-kormány által 2025 januárjában bevezetett konstrukció alapján a munkáltatók havonta legfeljebb 150 ezer forintot, évente akár 1,8 millió forintot biztosíthatnak kedvezményes adózás mellett dolgozóiknak albérleti díjra vagy lakáshitel törlesztésére. A NAV tájékoztatása szerint a támogatás béren kívüli juttatásnak minősül, amelynek adóterheit a munkáltató viseli.
A két konstrukció között lényeges különbség, hogy míg az országos rendszerben a munkáltató dönt a juttatás biztosításáról, addig a debreceni programban az önkormányzat közvetlenül is részt vállal a bérleti költségekből.
A városi program és az országos munkáltatói támogatás esetleges együttes igénybevételének részleteit a közlemény nem ismerteti.
További 200 önkormányzati lakás hasznosítása is kezdődhet
Debrecenben közben egy másik lakhatási intézkedés előkészítése is zajlik. Október elsején hatályba lépett az új önkormányzati bérlakásrendelet, amely szociális, költségelvű és piaci alapú bérbeadási kategóriákat különböztet meg. Az új szabályozás alapján 2026 és 2027 folyamán mintegy 200 önkormányzati lakás hasznosítása kezdődhet meg, több ütemben. Elsőként 40 szociális bérlakást készítenek elő, amelyek szükséges felújításai november végére fejeződhetnek be. Az első lakásigénylési felhívást várhatóan 2027 januárjának elején teszik közzé.
A jelentkezőknek a felhívás megjelenésétől számítva 30 napjuk lesz kérelmük benyújtására. A Főnix Lakásprogram kibővítéséről és az önkormányzati lakásállomány további hasznosításáról külön döntések születnek, így a két intézkedés eltérő feltételekkel és ütemezéssel valósulhat meg.