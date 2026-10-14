Jönnek az olcsó lakások az akkugyárak városában: a fiatalokat célozz a program – az Orbán-kormány kezdeményezését viszik tovább, kis csavarral

Jelentősen kibővülhet a debreceni Főnix Lakásprogram, amely a 35 év alatti munkavállalók lakhatását segíti. A város önkormányzata azt tervezi, hogy a jövőben nemcsak a munkáltatók, hanem közvetlenül a dolgozók is pályázhassanak a támogatott bérlakásokra – derült ki Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának szerdai közleményéből.

Papp László, Debrecen polgármestere / Fotó: BIRI PETER

A konstrukció legfontosabb eleme változatlan marad: az önkormányzat öt éven keresztül átvállalja a lakások bérleti díjának egyharmadát, a fennmaradó összeg megfizetéséhez pedig a munkáltatók is hozzájárulhatnak. A 2024-ben elindított, majd 2026-ban újraindított program eredetileg a munkáltatókon keresztül biztosított lakhatási lehetőséget. A tervezett módosítás ezt a rendszert egészítené ki a munkavállalók közvetlen pályázásával.

Kik kaphatnak lakhatási támogatást Debrecenben?

A program kibővítése esetén azok a munkavállalók jelentkezhetnek közvetlenül, akik még nem töltötték be a 35. életévüket, magyar állampolgárok, és határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban dolgoznak egy debreceni telephellyel rendelkező vállalkozásnál vagy közfeladatot ellátó költségvetési szervnél. További feltétel, hogy az igénylő nem rendelkezhet debreceni

lakástulajdonnal

vagy tulajdonrésszel,

és a bérleménybe történő beköltözéssel bejelentett debreceni lakcímet kell létesítenie. A programban összesen 229 lakás rendelkezésre bocsátását vállalták az ingatlanfejlesztők. Ezek a Monostorpályi úton és a Boldogfalva utcában találhatók, alapterületük 31 és 47 négyzetméter között alakul.

A lakások légkondicionáltak, beköltözhető állapotúak, és felszerelt konyhával rendelkeznek, ugyanakkor bútorozatlanok.

A tervek szerint 2026 végén 15 lakás állhat rendelkezésre végleges használatbavételi engedéllyel, további 82 ingatlan 2027 első felében, a fennmaradó 132 pedig az év második felében válhat elérhetővé. A rendszer egy újabb garanciával is kiegészülne. Amennyiben a bérlő elveszíti jogosultságát, hat hónap türelmi időt kap a feltételek ismételt teljesítésére. Ha ez nem sikerül, az önkormányzati támogatás megszűnik, de a lakást továbbra is bérelheti, immár a teljes bérleti díj megfizetésével. A program kibővítéséről a debreceni közgyűlés októberben dönthet, ezt követően írhatják ki az új pályázatot.