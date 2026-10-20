Tovább gyűrűzik a debreceni akkugyár leállítása: már egymilliárd dolláros károkról beszélnek, nem tudják kiszolgálni a megrendelőket – elfelejtené az egészet a Semcorp és végre termelne

Elképesztő a történet: Debrecenben leállították az iparágában világvezető kínai vállalat gyárát, mert a mintavételekben magas fémszennyezést mutattak ki, a laboratóriumi eredményeket visszavonták, a többszáz embert foglalkoztató gyár azonban már lassan négy hónapja nem termel. Mi lesz ennek a következménye, erről derültek ki most új részletek.

A debreceni akkugyár leállítása továbbgyűrűző problémákat fog okozni Fotó: Anadolu via AFP

A Semcorp rendkívül széles vásárlói körrel rendelkezik, így a gyárleállítás következményei is szerteágazóak.

A debreceni Semcorp-gyár európai és amerikai akkumulátorcella-gyártókat lát el szeparátorfóliával; biztosan ismert vevője az ACC és a Semcorp globális ügyfélkörébe tartoznak a CATL, BYD, Samsung SDI, az LG Energy Solution, a Panasonic és a Gotion.

Márciusban vették azokat a talajvízmintákat, amelyekben egy későbbi vizsgálat rendkívül magas fémkoncentrációt mutatott ki. A Semcorp később tisztázta, hogy téves volt a kiértékelés módszere, az eredményeket visszavonták és négy független laboratórium vizsgálatai teljesen más eredményeket hoztak.

A gyárat azonban már június végén a magas szennyezés miatt leállították, és azóta sem indulhatott újra.

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Utólag derült ki, miért mutattak ki tavasszal extrém magas fémkoncentrációt a debreceni Semcorp környezetében: a cég szerint a labor nem a talajvízben oldott fémeket, hanem a teljes mintában lévő összes fémet mérte.

Sőt az ügy még szövevényesebbé vált.

Újabb eljárások, fellebbezések: az ügy bonyolódik, ahelyett, hogy egyszerűsödne

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal elmondta, hogy – írja a G7 –,

a Semcorp már július 9-én fellebbezett a termelése felfüggesztés ellen,

de a hivatal augusztus 6-án kármentesítésre kötelezte,

és arra, hogy október 30-ig készítsen részletes tényfeltárást.

Sőt mi több, augusztus 12-én a kormányhivatal még 30 millió forint környezetvédelmi bírságot is kiszabott.

A bírságot a Semcorp szeptember 2-án megfellebbezte,

szeptember 4-én pedig bírósági keresetet nyújtott be a kármentesítési kötelezettség ellen.

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Jelenleg így fest tehát a dolog: folynak az eljárások. A kármentesítés ügyében a Debreceni Törvényszék dönt, a fellebbezéses ügyek az Élő Környezetért Felelős Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a közigazgatás másodfokú szintje, elé került.