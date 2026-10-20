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Tovább gyűrűzik a debreceni akkugyár leállítása: már egymilliárd dolláros károkról beszélnek, nem tudják kiszolgálni a megrendelőket – elfelejtené az egészet a Semcorp és végre termelne

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Százaknak ad munkát a laboratóriumi hiba miatt hónapokkal ezelőtt leállított akkumulátoripari üzem. A debreceni akkugyár négy hónapja áll, most újabb részletek derültek ki a következményekről.
Pető Sándor
2026.10.20, 13:44
Frissítve: 2026.10.20, 13:45
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Elképesztő a történet: Debrecenben leállították az iparágában világvezető kínai vállalat gyárát, mert a mintavételekben magas fémszennyezést mutattak ki, a laboratóriumi eredményeket visszavonták, a többszáz embert foglalkoztató gyár azonban már lassan négy hónapja nem termel. Mi lesz ennek a következménye, erről derültek ki most új részletek.

A debreceni akkugyár leállítása továbbgyűrűző problémákat fog okozni
A debreceni akkugyár leállítása továbbgyűrűző problémákat fog okozni  Fotó: Anadolu via AFP

A Semcorp rendkívül széles vásárlói körrel rendelkezik, így a gyárleállítás következményei is szerteágazóak.

A debreceni Semcorp-gyár európai és amerikai akkumulátorcella-gyártókat lát el szeparátorfóliával; biztosan ismert vevője az ACC és a Semcorp globális ügyfélkörébe tartoznak a CATL, BYD, Samsung SDI, az LG Energy Solution, a Panasonic és a Gotion.

Márciusban vették azokat a talajvízmintákat, amelyekben egy későbbi vizsgálat rendkívül magas fémkoncentrációt mutatott ki. A Semcorp később tisztázta, hogy téves volt a kiértékelés módszere, az eredményeket visszavonták és négy független laboratórium vizsgálatai teljesen más eredményeket hoztak. 

A gyárat azonban már június végén a magas szennyezés miatt leállították, és azóta sem indulhatott újra. 

Magyarázza bizonyítványát a debreceni akkumulátoripari vállalat: kiderült, miért tévedtek hatalmasat a talajvízvizsgálatban – elképzelni is nehéz, hogyan csúszott be ilyen hiba
Utólag derült ki, miért mutattak ki tavasszal extrém magas fémkoncentrációt a debreceni Semcorp környezetében: a cég szerint a labor nem a talajvízben oldott fémeket, hanem a teljes mintában lévő összes fémet mérte.

Sőt az ügy még szövevényesebbé vált. 

Újabb eljárások, fellebbezések: az ügy bonyolódik, ahelyett, hogy egyszerűsödne

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal elmondta, hogy – írja a G7 –,

  • a Semcorp már július 9-én fellebbezett a termelése felfüggesztés ellen,
  • de a hivatal augusztus 6-án kármentesítésre kötelezte, 
  • és arra, hogy október 30-ig készítsen részletes tényfeltárást.
  • Sőt mi több, augusztus 12-én a kormányhivatal még 30 millió forint környezetvédelmi bírságot is kiszabott.
  • A bírságot a Semcorp szeptember 2-án megfellebbezte,
  • szeptember 4-én pedig bírósági keresetet nyújtott be a kármentesítési kötelezettség ellen.

Debreceni akkugyár: a termelés áll, a károk halmozódnak és továbbgyűrűznek

Jelenleg így fest tehát a dolog: folynak az eljárások. A kármentesítés ügyében a Debreceni Törvényszék dönt, a fellebbezéses ügyek az Élő Környezetért Felelős Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a közigazgatás másodfokú szintje, elé került.

Az üzem meg áll. 

A gazdasági következményekről James Shih, a Semcorp Magyarország ügyvezető igazgatója annyit mondott a G7-nek: jelentős a pénzügyi veszteség, hogy mekkora, azt még nem tudták felmérni.

Annyi biztos, hogy a hatások nem korlátozódnak a Semcorpra. A vállalat, mint említettük, nagy beszállítói láncok része az autóiparban: 300 ezer elektromos jármű akkumulátorainak szeperátorfóliáit képesek legyártani évente, de az energiatároló rendszerek is ilyen fóliákat használnak. 

A tovagyűrűző hatás: ha a vevőkhöz nem érkezik a szükséges fólia, az ő gyártása is késedelmet szenvedhet – és köztük vannak olyanok is, akik kizárólag a Semcorptól vásárolnak. 

A Semcorp saját veszteségén felül a vevők "közvetlen és közvetett potenciális pénzügyi kitettsége" – fogalmaz a cikk – Shih szerint meghaladhatja az egymilliárd dollárt is. 

Megkérdezték: készül-e a Semcorp a laboratóriumi számítási hiba miatt kártérítést kérni. Erre Shih válasza az volt, hogy jelenleg az ügy mielőbbi rendezésére és a termelés újraindítására koncentrálnak.

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fenntarthatóság
akkugyár
laboratóriumi vizsgálat
szennyezés
Debrecen
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