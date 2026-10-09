Magyarország legnagyobb torzója lesz: így néz ki a Déli Körvasút, amit nem fejezhetnek be Mészáros Lőrincék – fotógaléria a 2 millió embert érintő építkezésről

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Magyar Péter miniszterelnökkel közösen tartott pénteki sajtótájékoztatón bejelentette, hogy felmondják a Déli Körvasút kivitelezésére kötött szerződést, és új közbeszerzési eljárást indítanak. A tárcavezető szerint a feltárt törvénytelenségek miatt büntetőfeljelentéseket is tesznek, a V-Hídnak pedig el kell hagynia a munkaterületet. Hozzátette, hogy az elmúlt hetekben egyeztetett az Európai Bizottsággal. Megítélése szerint az uniós források jelentős részének megőrzésére akkor van lehetőség, ha lezárják a jelenlegi kivitelezést, és újratendereztetik a beruházást.

A kormány felmondta a V-Híd szerződését a Déli Körvasút kivitelezésére / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A mostani döntés hordereje óriási, ugyanis Budapest és Magyarország egyik legfontosabb vasúti és városfejlesztési projektjéről van szó. A Déli Körvasút fejlesztése (a budai szakasz fő kivitelezési munkáival) hivatalosan 2024 januárjában indult el, a teljes II. ütem tervezett befejezése pedig a hivatalos támogatási adatok alapján 2028 végére várható, noha a nagyobb vágányzári és menetrendi korlátozásokkal járó főbb fázisok ütemterve 2027 végéig tart. A Magyar Közlönyben is megjelent 1325/2026. (X.9.) Kormányhatározat ugyanakkor már 2030 végéig történő határiő-hosszabbításról ír, vagyis a kivitelezőkkel kapcsolatos kormánydöntés miatt csúszás várható a projektben.

A budapesti Ferencváros és Kelenföld vasútállomások közötti rész a magyar vasúthálózat egyik legnagyobb forgalmú (a Keleti pályaudvar-Hegyeshalom vonal mellett), viszont jelentősen kapacitáshiányos szakasza. Ezen az útvonalon halad át három, Magyarországot érintő európai uniós vasúti korridor is. Itt található a magyar vasúthálózat legfontosabb Duna-hídja, amelyen a folyót keresztező vasúti forgalom mintegy 95 százaléka bonyolódik.

Hogyan segíti a jövő vonatközlekedését a Déli Körvasút?

A beruházás a megvalósulása esetén lehetőséget biztosít az agglomerációs személyforgalom jelentős bővítéséhez, így hozzájárul a vonatszám növeléséhez. Az új megállók révén az utasok gyorsabban jutnak el úti céljukhoz. Az Ferencváros–Kelenföld szakasz szűk keresztmetszet feloldására a Déli Körvasút projekt keretén belül több összefüggő elem megvalósítása tervezett.