Magyarország legnagyobb torzója lesz: így néz ki a Déli Körvasút, amit nem fejezhetnek be Mészáros Lőrincék – fotógaléria a 2 millió embert érintő építkezésről
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Magyar Péter miniszterelnökkel közösen tartott pénteki sajtótájékoztatón bejelentette, hogy felmondják a Déli Körvasút kivitelezésére kötött szerződést, és új közbeszerzési eljárást indítanak. A tárcavezető szerint a feltárt törvénytelenségek miatt büntetőfeljelentéseket is tesznek, a V-Hídnak pedig el kell hagynia a munkaterületet. Hozzátette, hogy az elmúlt hetekben egyeztetett az Európai Bizottsággal. Megítélése szerint az uniós források jelentős részének megőrzésére akkor van lehetőség, ha lezárják a jelenlegi kivitelezést, és újratendereztetik a beruházást.
A mostani döntés hordereje óriási, ugyanis Budapest és Magyarország egyik legfontosabb vasúti és városfejlesztési projektjéről van szó. A Déli Körvasút fejlesztése (a budai szakasz fő kivitelezési munkáival) hivatalosan 2024 januárjában indult el, a teljes II. ütem tervezett befejezése pedig a hivatalos támogatási adatok alapján 2028 végére várható, noha a nagyobb vágányzári és menetrendi korlátozásokkal járó főbb fázisok ütemterve 2027 végéig tart. A Magyar Közlönyben is megjelent 1325/2026. (X.9.) Kormányhatározat ugyanakkor már 2030 végéig történő határiő-hosszabbításról ír, vagyis a kivitelezőkkel kapcsolatos kormánydöntés miatt csúszás várható a projektben.
A budapesti Ferencváros és Kelenföld vasútállomások közötti rész a magyar vasúthálózat egyik legnagyobb forgalmú (a Keleti pályaudvar-Hegyeshalom vonal mellett), viszont jelentősen kapacitáshiányos szakasza. Ezen az útvonalon halad át három, Magyarországot érintő európai uniós vasúti korridor is. Itt található a magyar vasúthálózat legfontosabb Duna-hídja, amelyen a folyót keresztező vasúti forgalom mintegy 95 százaléka bonyolódik.
Hogyan segíti a jövő vonatközlekedését a Déli Körvasút?
A beruházás a megvalósulása esetén lehetőséget biztosít az agglomerációs személyforgalom jelentős bővítéséhez, így hozzájárul a vonatszám növeléséhez. Az új megállók révén az utasok gyorsabban jutnak el úti céljukhoz. Az Ferencváros–Kelenföld szakasz szűk keresztmetszet feloldására a Déli Körvasút projekt keretén belül több összefüggő elem megvalósítása tervezett.
1. A Déli Körvasút I. ütem – Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése (befejezett beruházás).
2. A Déli Körvasút II. üteme – Ferencváros–Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésének építési munkái. Ez alatt a következőket kell érteni:
- a Ferencváros állomás (Gubacsi út) – Kelenföld állomás közötti vonalszakaszok három és részben négyvágányúra bővítése,
- a beruházás vonali hossza 3680 méter. A kapacitásbővítéssel a vonalszakasz 1950 méter hosszon háromvágányú, 1730 méter hosszon pedig négyvágányú,
- két új, akadálymentes megállóhely létesül. Az egyik Közvágóhíd térségében, a másik Nádorkert térségében, kiszolgálva a Mol-torony és az Infopark, valamint a Nemzeti Színház környékét,
- a beruházás során hét helyszínen épülnek át a főutak feletti vasúti hidak,
- mintegy 5,1 kilométer hosszon létesül vasbeton támfal a vasúti töltés szélesítése érdekében,
- öt helyszínen épül gyalogos-kerékpáros aluljáró a vasút alatt,
- a vasúti pálya átépül, az engedélyezett sebesség 80-100 kilométer/óra, a tengelyterhelés 225 kilonewton lesz,
- megtörténik a felsővezeték rendszer átépítése, amelynek tartószerkezete a budai oldalon egy zajvédő fallal és perontetőkkel integrált szerkezet,
- megvalósul a szükséges zajvédelem is mintegy 35 ezer négyzetméternyi zajvédőfal kiépítésével.
3. A Déli Körvasút III. üteme – egyvágányú bújtatás létesítése Ferencváros állomás végponti váltókörzetében és Népliget megállóhely kialakítása. Ebbe az alábbiak tartoznak bele:
- egy különszintű vasúti keresztezés építése tervezett Ferencváros állomás területén, amely a személyforgalmat elválasztaná a teherforgalomtól, így az állomás területén mindkét forgalom gyorsabban, ütemesebben haladhat át,
- szintén tervezett a Népliget megállóhely megépítése, átszállókapcsolatot adva az M3 metróvonal Ecseri úti megállójához és a Népliget térségéhez.
4. A Déli Körvasút IV. üteme – a Déli Körvasúthoz kapcsolódó területek tervezett környezetrendezése, amelynek a bevezetőben említettekkel összhangban elsődleges célja a vasúti beruházás környezeti hatásainak mérséklése, kiemelten:
- fejlesztés által érintett terület északi és déli oldalán a zöldfelületek általános revitalizálása,
- az elhanyagolt zöldterületek új arculatának kialakítása, funkcionális bővítése a természetességet és fenntarthatóságot szem előtt tartva, a burkolt felületek minimalizálása,
- új, rendezett zöldfelületek kialakítása több generáció számára alkalmas közösségi terek kialakítása,
- a vasút a XI. kerületben városrészeket elvágó hatásának mérséklése érdekében a vasúti beruházás keretében kiépülő gyalogos és kerékpáros aluljárók megközelíthetősége, valamint a vasút melletti úthálózat fejlesztése.
5. A Déli Körvasút V. üteme – Kelenföld -Törökbálint vasúti vonalszakasz fejlesztésének az előkészítése. Ez az alábbiakat jelöli:
- a tervezési feladat célja 120-140 kilométer/óra sebesség és 225 kilonewton tengelyterhelés biztosítása,
- harmadik és negyedik vágány kiépítése a jelenlegi pálya jobb oldalán,
- szintbeni kereszteződések megszüntetése, különszintű átjárók felújítása és átépítése,
- Budaörs állomás átépítése, valamint további megállóhelyek létesítése.
Mennyibe kerül a Déli Körvasút beruházása?
A Déli Körvasút beruházás öt nagy elemből áll. A projekt indításakor, 2023-ban az akkori Építési és Közlekedési Minisztérium úgy számolt, hogy
a teljes beruházás mintegy 900-1000 milliárd forintba kerülne.
Akkor hozzátették, hogy minden eleméhez uniós támogatásra van szükség, vagyis a teljes elképzelés megvalósítása erősen ki van téve az uniós források hozzáférhetőségének. A Tisza-kormány eddigi kommunikációja alapján ez rendelkezésre fog állni.
Jelenleg a kivitelezés második üteme zajlik. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint ennek keretében megvalósul Ferencváros és Kelenföld állomások között a vasúti kapacitásbővítés. Két új vasúti megállóhely is létesül Közvágóhíd és Nádorkert térségében. A beruházás során 7 helyszínen épülnek át vasúti hidak, továbbá a projekt keretében kiépül a szükséges zajvédelem is. A kettő helyett három, illetve négy vágány létrehozása, az új megállók építése ugrásszerűen növeli meg a vasút elővárosi és városi teljesítőképességét.
A szaktárca kiemelte, hogy a második ütem kivitelezésének nettó szerződéses összege: 337 904 067 342 forint.
Hogyan segíti a jövő vasúti teherforgalmát a Déli Körvasút?
A Déli Körvasút nemcsak a fővárosi vasúti személyszállítást helyezi új alapokra, hanem egyúttal hozzájárul a kapacitáshiány miatt hosszú ideig várakozó tehervonatok gyors áthaladásához is.
A személyforgalom bővítési igénye és a regionális, térségi teherforgalom a megvalósíthatósági tanulmány alapján önmagában indokolja az érintett szakaszon a vágányszám bővítését, de emellett az is fontos érv, hogy az elkészült Déli Körvasút a V0 beruházás megvalósulásáig hatékonyan tudja a teherforgalom növekedését kezelni.
A fejlesztés eredményeként a nemzetközi tranzit, illetve a Budapest térségét érintő teherforgalom várakozási ideje egyaránt jelentősen csökken, miután a vonalszakasz jelenlegi óránkénti és kétirányú, 18 darab vonatos áteresztőképessége 32 darab vonatra emelkedne.
Az alábbi képgalériát a Világgazdaság fotóriporterei, Havran Zoltán és Vémi Zoltán munkái alapján készítettük. A fényképek pontosan megmutatják a grandiózus építkezését és segítenek elképzelni, mi marad félkészen, miután a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd levonul a területről.