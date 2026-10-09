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Magyarország legnagyobb torzója lesz: így néz ki a Déli Körvasút, amit nem fejezhetnek be Mészáros Lőrincék – fotógaléria a 2 millió embert érintő építkezésről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kizárták a V-Hidat a folyamatban lévő vasútépítési beruházásokból, a Déli Körvasút kivitelezési szerződését pedig felmondják. Budapest és Magyarország egyik legfontosabb vasúti és városfejlesztési projektjéről van szó, ami 2 millió ember életét könnyítené meg. A Déli Körvasút II. ütemének kivitelezése jelenleg is zajlik. Ebben a cikkben bemutatjuk, mit kell tudni a beruházásról és fotógalérián mutatjuk meg a félbehagyott építkezést.
VG
2026.10.09, 16:15
Frissítve: 2026.10.09, 16:28
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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Magyar Péter miniszterelnökkel közösen tartott pénteki sajtótájékoztatón bejelentette, hogy felmondják a Déli Körvasút kivitelezésére kötött szerződést, és új közbeszerzési eljárást indítanak. A tárcavezető szerint a feltárt törvénytelenségek miatt büntetőfeljelentéseket is tesznek, a V-Hídnak pedig el kell hagynia a munkaterületet. Hozzátette, hogy az elmúlt hetekben egyeztetett az Európai Bizottsággal. Megítélése szerint az uniós források jelentős részének megőrzésére akkor van lehetőség, ha lezárják a jelenlegi kivitelezést, és újratendereztetik a beruházást.

vhíd körvasút Déli Körvasút
A kormány felmondta a V-Híd szerződését a Déli Körvasút kivitelezésére / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A mostani döntés hordereje óriási, ugyanis Budapest és Magyarország egyik legfontosabb vasúti és városfejlesztési projektjéről van szó. A Déli Körvasút fejlesztése (a budai szakasz fő kivitelezési munkáival) hivatalosan 2024 januárjában indult el, a teljes II. ütem tervezett befejezése pedig a hivatalos támogatási adatok alapján 2028 végére várható, noha a nagyobb vágányzári és menetrendi korlátozásokkal járó főbb fázisok ütemterve 2027 végéig tart. A Magyar Közlönyben is megjelent 1325/2026. (X.9.) Kormányhatározat ugyanakkor már 2030 végéig történő határiő-hosszabbításról ír, vagyis a kivitelezőkkel kapcsolatos kormánydöntés miatt csúszás várható a projektben.

A budapesti Ferencváros és Kelenföld vasútállomások közötti rész a magyar vasúthálózat egyik legnagyobb forgalmú (a Keleti pályaudvar-Hegyeshalom vonal mellett), viszont jelentősen kapacitáshiányos szakasza. Ezen az útvonalon halad át három, Magyarországot érintő európai uniós vasúti korridor is. Itt található a magyar vasúthálózat legfontosabb Duna-hídja, amelyen a folyót keresztező vasúti forgalom mintegy 95 százaléka bonyolódik.

Hogyan segíti a jövő vonatközlekedését a Déli Körvasút?

A beruházás a megvalósulása esetén lehetőséget biztosít az agglomerációs személyforgalom jelentős bővítéséhez, így hozzájárul a vonatszám növeléséhez. Az új megállók révén az utasok gyorsabban jutnak el úti céljukhoz. Az Ferencváros–Kelenföld szakasz szűk keresztmetszet feloldására a Déli Körvasút projekt keretén belül több összefüggő elem megvalósítása tervezett.

1. A Déli Körvasút I. ütem – Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése (befejezett beruházás).

2. A Déli Körvasút II. üteme – Ferencváros–Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésének építési munkái. Ez alatt a következőket kell érteni:

  • a Ferencváros állomás (Gubacsi út) – Kelenföld állomás közötti vonalszakaszok három és részben négyvágányúra bővítése,
  • a beruházás vonali hossza 3680 méter. A kapacitásbővítéssel a vonalszakasz 1950 méter hosszon háromvágányú, 1730 méter hosszon pedig négyvágányú,
  • két új, akadálymentes megállóhely létesül. Az egyik Közvágóhíd térségében, a másik Nádorkert térségében, kiszolgálva a Mol-torony és az Infopark, valamint a Nemzeti Színház környékét,
  • a beruházás során hét helyszínen épülnek át a főutak feletti vasúti hidak, 
  • mintegy 5,1 kilométer hosszon létesül vasbeton támfal a vasúti töltés szélesítése érdekében,
  • öt helyszínen épül gyalogos-kerékpáros aluljáró a vasút alatt,
  • a vasúti pálya átépül, az engedélyezett sebesség 80-100 kilométer/óra, a tengelyterhelés 225 kilonewton lesz,
  • megtörténik a felsővezeték rendszer átépítése, amelynek tartószerkezete a budai oldalon egy zajvédő fallal és perontetőkkel integrált szerkezet,
  • megvalósul a szükséges zajvédelem is mintegy 35 ezer négyzetméternyi zajvédőfal kiépítésével.

3. A Déli Körvasút III. üteme – egyvágányú bújtatás létesítése Ferencváros állomás végponti váltókörzetében és Népliget megállóhely kialakítása. Ebbe az alábbiak tartoznak bele:

  • egy különszintű vasúti keresztezés építése tervezett Ferencváros állomás területén, amely a személyforgalmat elválasztaná a teherforgalomtól, így az állomás területén mindkét forgalom gyorsabban, ütemesebben haladhat át,
  • szintén tervezett a Népliget megállóhely megépítése, átszállókapcsolatot adva az M3 metróvonal Ecseri úti megállójához és a Népliget térségéhez.

4. A Déli Körvasút IV. üteme – a Déli Körvasúthoz kapcsolódó területek tervezett környezetrendezése, amelynek a bevezetőben említettekkel összhangban elsődleges célja a vasúti beruházás környezeti hatásainak mérséklése, kiemelten:

  • fejlesztés által érintett terület északi és déli oldalán a zöldfelületek általános revitalizálása,
  • az elhanyagolt zöldterületek új arculatának kialakítása, funkcionális bővítése a természetességet és fenntarthatóságot szem előtt tartva, a burkolt felületek minimalizálása,
  • új, rendezett zöldfelületek kialakítása több generáció számára alkalmas közösségi terek kialakítása,
  • a vasút a XI. kerületben városrészeket elvágó hatásának mérséklése érdekében a vasúti beruházás keretében kiépülő gyalogos és kerékpáros aluljárók megközelíthetősége, valamint a vasút melletti úthálózat fejlesztése.

5. A Déli Körvasút V. üteme – Kelenföld -Törökbálint vasúti vonalszakasz fejlesztésének az előkészítése. Ez az alábbiakat jelöli:

  • a tervezési feladat célja 120-140 kilométer/óra sebesség és 225 kilonewton tengelyterhelés biztosítása,
  • harmadik és negyedik vágány kiépítése a jelenlegi pálya jobb oldalán,
  • szintbeni kereszteződések megszüntetése, különszintű átjárók felújítása és átépítése,
  • Budaörs állomás átépítése, valamint további megállóhelyek létesítése.

Mennyibe kerül a Déli Körvasút beruházása?

A Déli Körvasút beruházás öt nagy elemből áll. A projekt indításakor, 2023-ban az akkori Építési és Közlekedési Minisztérium úgy számolt, hogy

a teljes beruházás mintegy 900-1000 milliárd forintba kerülne.

Akkor hozzátették, hogy minden eleméhez uniós támogatásra van szükség, vagyis a teljes elképzelés megvalósítása erősen ki van téve az uniós források hozzáférhetőségének. A Tisza-kormány eddigi kommunikációja alapján ez rendelkezésre fog állni.

Jelenleg a kivitelezés második üteme zajlik. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint ennek keretében megvalósul Ferencváros és Kelenföld állomások között a vasúti kapacitásbővítés. Két új vasúti megállóhely is létesül Közvágóhíd és Nádorkert térségében. A beruházás során 7 helyszínen épülnek át vasúti hidak, továbbá a projekt keretében kiépül a szükséges zajvédelem is. A kettő helyett három, illetve négy vágány létrehozása, az új megállók építése ugrásszerűen növeli meg a vasút elővárosi és városi teljesítőképességét.

A szaktárca kiemelte, hogy a második ütem kivitelezésének nettó szerződéses összege: 337 904 067 342 forint.

Hogyan segíti a jövő vasúti teherforgalmát a Déli Körvasút?

A Déli Körvasút nemcsak a fővárosi vasúti személyszállítást helyezi új alapokra, hanem egyúttal hozzájárul a kapacitáshiány miatt hosszú ideig várakozó tehervonatok gyors áthaladásához is.

A személyforgalom bővítési igénye és a regionális, térségi teherforgalom a megvalósíthatósági tanulmány alapján önmagában indokolja az érintett szakaszon a vágányszám bővítését, de emellett az is fontos érv, hogy az elkészült Déli Körvasút a V0 beruházás megvalósulásáig hatékonyan tudja a teherforgalom növekedését kezelni.

A fejlesztés eredményeként a nemzetközi tranzit, illetve a Budapest térségét érintő teherforgalom várakozási ideje egyaránt jelentősen csökken, miután a vonalszakasz jelenlegi óránkénti és kétirányú, 18 darab vonatos áteresztőképessége 32 darab vonatra emelkedne.

Az alábbi képgalériát a Világgazdaság fotóriporterei, Havran Zoltán és Vémi Zoltán munkái alapján készítettük. A fényképek pontosan megmutatják a grandiózus építkezését és segítenek elképzelni, mi marad félkészen, miután a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd levonul a területről.

Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
vhíd körvasút
Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút
Fotó: Havran Zoltán, Vémi Zoltán
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Magyarország legnagyobb torzója lesz: képeken a félbehagyott Déli Körvasút

 

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