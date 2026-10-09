Most lett elege az ÁSZ-nak, kíméletlenül helyre tették Magyar Pétert: semmi nem úgy volt a Déli Körvasútnál, mint mondták – „Hasznos lenne, ha nem csak tízig elszámolna, de tájékozódna is”

Közleményben reagált az Állami Számvevőszék (ÁSZ) Magyar Péter kijelentéseire a Déli Körvasúttal kapcsolatban a szervezet feladatainak tekintetében. Az ÁSZ péntek este közleményben reagált a miniszterelnök szavaira, felhívva a figyelmet annak számos ellentmondására, pontatlanságára.

Az ÁSZ reagált Magyar Péter a szervezetet érintő, a Déli Körvasúttal összefüggő kijelentéseire

Fotó: AFP

Déli Körvasút: reagált az Állami Számvevőszék

A szervezet reakciója az alábbi:

„A miniszterelnök mai, az Állami Számvevőszékkel és annak elnökével kapcsolatos kirohanása ismét élesen rávilágított arra, milyen támadás alatt állnak ma Magyarországon a független, alkotmányos intézmények. Hasznos lenne, ha a miniszterelnök súlyos nyilatkozatait megelőzően nem csak tízig elszámolna, de tájékozódna is. Vagy, ahogy ő fogalmazott néhány napja: „ha bármiről írnak, előtte legalább kérdezzenek!” Ugyanezt kéri az Állami Számvevőszék is a kormányfőtől.

A miniszterelnöki kijelentések Magyarország alkotmányos berendezkedésével, az egyes alkotmányos intézmények feladat- és hatáskörével kapcsolatos lényeges ismeretek hiányából fakadhatnak.

Az Állami Számvevőszék a Déli Körvasút fejlesztésével kapcsolatos Európai Számvevőszéki (ECA) vizsgálat során semmilyen jogszabályban meghatározott feladatát nem mulasztotta el. Az ECA a 2025. pénzügyi évre vonatkozó végleges jelentését 2026. október 8-án, azaz tegnap hozta nyilvánosságra, az érintett Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz projekt ECA általi vizsgálata nyáron zárult, annak záró levele 2026. július 17-én, tehát az új kormány idejében (!) került megküldésre az érintett Nemzeti Fejlesztési Központnak és az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságnak, valamint a vizsgálatban technikai segítségnyújtóként részt vevő Állami Számvevőszéknek. Az Európai Számvevőszék a vizsgálat során nyújtott kiváló együttműködésért köszönetet nyilvánított az ÁSZ-nak és a magyar hatóságoknak.

A megállapításokkal kapcsolatos teendője leginkább a magyar Kormánynak, és szerveinek, például a vizsgálat alanyaként a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium alá tartozó Nemzeti Fejlesztési Központnak lehet.