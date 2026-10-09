Most lett elege az ÁSZ-nak, kíméletlenül helyre tették Magyar Pétert: semmi nem úgy volt a Déli Körvasútnál, mint mondták – „Hasznos lenne, ha nem csak tízig elszámolna, de tájékozódna is”
Közleményben reagált az Állami Számvevőszék (ÁSZ) Magyar Péter kijelentéseire a Déli Körvasúttal kapcsolatban a szervezet feladatainak tekintetében. Az ÁSZ péntek este közleményben reagált a miniszterelnök szavaira, felhívva a figyelmet annak számos ellentmondására, pontatlanságára.
Déli Körvasút: reagált az Állami Számvevőszék
A szervezet reakciója az alábbi:
„A miniszterelnök mai, az Állami Számvevőszékkel és annak elnökével kapcsolatos kirohanása ismét élesen rávilágított arra, milyen támadás alatt állnak ma Magyarországon a független, alkotmányos intézmények. Hasznos lenne, ha a miniszterelnök súlyos nyilatkozatait megelőzően nem csak tízig elszámolna, de tájékozódna is. Vagy, ahogy ő fogalmazott néhány napja: „ha bármiről írnak, előtte legalább kérdezzenek!” Ugyanezt kéri az Állami Számvevőszék is a kormányfőtől.
A miniszterelnöki kijelentések Magyarország alkotmányos berendezkedésével, az egyes alkotmányos intézmények feladat- és hatáskörével kapcsolatos lényeges ismeretek hiányából fakadhatnak.
Az Állami Számvevőszék a Déli Körvasút fejlesztésével kapcsolatos Európai Számvevőszéki (ECA) vizsgálat során semmilyen jogszabályban meghatározott feladatát nem mulasztotta el. Az ECA a 2025. pénzügyi évre vonatkozó végleges jelentését 2026. október 8-án, azaz tegnap hozta nyilvánosságra, az érintett Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz projekt ECA általi vizsgálata nyáron zárult, annak záró levele 2026. július 17-én, tehát az új kormány idejében (!) került megküldésre az érintett Nemzeti Fejlesztési Központnak és az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságnak, valamint a vizsgálatban technikai segítségnyújtóként részt vevő Állami Számvevőszéknek. Az Európai Számvevőszék a vizsgálat során nyújtott kiváló együttműködésért köszönetet nyilvánított az ÁSZ-nak és a magyar hatóságoknak.
A megállapításokkal kapcsolatos teendője leginkább a magyar Kormánynak, és szerveinek, például a vizsgálat alanyaként a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium alá tartozó Nemzeti Fejlesztési Központnak lehet.
Hamis az az állítás, hogy a kormánynak ne lenne joga az ügyben Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordulni. A jogszabály szerint ilyen joga van a különböző hatóságokon túl a kormányzati ellenőrzési szervnek, a Magyar Államkincstárnak, a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján közreműködő szervezetnek, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek, a közbeszerzésekért felelős miniszternek, az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek is
Az Európai Számvevőszék vizsgálata 2026. júliusában zárult, megállapításairól Magyar Péter kormánya az ÁSZ-szal egyidejűleg értesült. Magyar Péter miniszterelnök úr tehát saját kormányának mulasztását kéri számon az Állami Számvevőszéken.
Az ECA megállapításait az ÁSZ kockázatkezelése során értékeli és figyelembe veszi az éves ellenőrzési tervének meghatározása során. Az ÁSZ nem hatóság, elsődleges ellenőrzési feladata és felelőssége az érintett EU-s források felhasználása során a jogszabályok alapján nincs, erre a magyar jogrendszerben külön intézmények, ellenőrző hatóságok vannak kijelölve és felhatalmazva.
Az Állami Számvevőszék visszautasítja tehát Magyar Péter miniszterelnök úr hamis vádjait.
Hogy ismét őt idézzük: „Nem kritikátlanságot várunk. Nem támogatást. Csupán korrektséget…”
Magyar Péter a Számvevőszék elnökét is kritizálta
Bár a mai kormányati tájékoztatón sok részletet Vitézy Dávid miniszter ismertetett, Magyar Péter a Déli Körvasút beruházása kapcsán az Állami Számvevőszék (ÁSZ) felelősségét is felvetette, és élesen bírálta Windisch László elnököt. A miniszterelnök szerint a számvevőszéknek korábban fel kellett volna lépnie a beruházás közbeszerzése kapcsán felmerült aggályok miatt. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a kivitelezési tender ügyében felmerült a jogsértő összejátszás gyanúja, miközben a beruházáshoz kapcsolódó uniós források is veszélybe kerülhetnek.
Magyar Péter a számvevőszék elnökének távozását is kilátásba helyezte.
A miniszterelnök azzal bírálta az intézményt, hogy korábban ellenzéki pártokat bírságolt meg, miközben a Fideszhez köthető ügyekben szerinte nem lépett fel kellő határozottsággal.
Azt is jelezte, hogy az ÁSZ és a Gazdasági Versenyhivatal vezetőinek távozása is napirendre kerülhet.
Az ÁSZ a fenti közleményben reagált a miniszterelnök kijelentéseire, visszautasítva a vádakat. A számvevőszék
- vitatja, hogy mulasztott volna a Déli Körvasút ügyében, és
- a közbeszerzési jogorvoslat lehetőségéről is eltérően látja a helyzetet.
Az intézmény álláspontja szerint a vizsgálati megállapításokról a kormány is csak vele egy időben értesült, a közbeszerzési eljárás megtámadására pedig a jogszabályok alapján más szerveknek, köztük az illetékes miniszternek is lehetősége volt.
Magyar Péter nem hagyta annyiban
Nem sokkal cikkünk megjelenését követően Magyar Péter miniszterelnök rövid Facebook-posztot jelentetett meg, amit aligha lehet másként értelmezni, mint az üzengetés folytatását. A rövid posztban újra távozásra szólítja fel az ÁSZ elnökét. A poszt szövege a következő: „Ma újabb bizonyíték került elő arról, hogy a Fidesz vezetői, bűncselekményt elkövetve közpénz milliárdokat szórtak el tiltott párt- és kampányfinanszírozásra. Az Állami Számvevőszék elnöke ehhez asszisztált. Mennie kell.”