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Ez gyors volt: a Magyar Közlönyben ismerte el a Tisza-kormány, hány évet csúszhat a Déli Körvasút befejezése

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Lényegében félbemaradhat Magyarország egyik legnagyobb vasúti beruházása, a Déli Körvasút második üteme. A Tisza-kormány az uniós vizsgálat nyomán feltárt közbeszerzési szabálytalanságokra hivatkozva a Mészáros Lőrinchez köthető kivitelezővel fennálló szerződés megszüntetését készíti elő. A Déli Körvasút fejlesztésének elhúzódása nem csupán egy több tízmilliárdos beruházás sorsát érinti: a korábbi becslések szerint mintegy kétmillió ember mobilitását könnyíthetné meg a projekt befejezése, ami viszont 2030-ig is elhúzódhat így.
VG
2026.10.09, 17:05
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A kormányzati sajtótájékoztatón ismertetett döntések után a Magyar Közlönyben megjelent a hivatalos kormányhatározat a Déli Körvasút ügyével kapcsolatban. A dokumentum két különösen fontos részlete a beruházás befejezésének lehetséges időpontját és a közbeszerzési eljárás jogi következményeit érinti. Az egyikből kiderül, hogy az uniós pénzek megtartása érdekében akár 2030 végéig is kitolódhat a projekt megvalósításának határideje, a másik pedig büntetőfeljelentést helyez kilátásba arra az esetre, ha felmerül a büntetőjogi felelősség gyanúja.

Mészáros Lőrinc, déli körvasút
A Déli Körvasút fejlesztése jelentős késedelmet szenvedhet a kormánydöntés miatt, 2030-ig lehet arra uniós határidő, feltéve, ha Brüsszel jóváhagyja az új tendert
Fotó: V-Híd / Facebook

Akár 2030-ig is elhúzódhat a Déli Körvasút befejezése

A kormány 1325/2026. (X. 9.) számú határozatának 4. pontja a projekt II. ütemére vonatkozó jelenlegi kivitelezési szerződés megszüntetésének és a beruházás folytatásának feltételeit rögzíti. A kabinet a még el nem végzett munkák további finanszírozását a hazai költségvetésből nem vállalja, ezért olyan megoldást keres, amellyel a fejlesztés hátralévő része új közbeszerzés keretében, uniós források felhasználásával valósulhat meg.

A forgatókönyvnek azonban van egy fontos feltétele: 

az Európai Bizottságnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a hátralévő munkákat új eljárásban szerezzék be, és a CEF-források felhasználásának határidejét 2030 végéig meghosszabbítsák. 

A CEF, vagyis az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz az uniós közlekedési infrastruktúra fejlesztését is támogatja.

A korábban irányadó 2028-as határidőhöz képest ez akár kétéves csúszást is jelenthet. A 2030-as dátum ugyanakkor nem a beruházás biztos átadási időpontja, hanem az uniós finanszírozás szempontjából lényeges határidő, amelynek meghosszabbítását a kormánynak még el kell érnie.

A késlekedés kockázata így akkor is jelentős, ha Brüsszel jóváhagyja a konstrukciót. A lépések ezek lehetnek:

  • előbb fel kell mérni az eddig elvégzett munkákat, rendezni kell a pénzügyi elszámolást, tárgyalni kell a jelenlegi szerződés megszüntetéséről, majd új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
  • ezt követően következhetnek a hátralévő tervezési és kivitelezési feladatok, végül pedig az elkészült beruházás átadása. 

Mindez időigényes folyamat, ezért vélhetően arra kell számítani, hogy a 2030-as határidőre szükség is lesz akkor is, ha Vitézy Dávidék megkapják a zöld lámpát Brüsszeltől. 

Addig viszont az előzetes adatok alapján 

mintegy kétmillió ember várhat arra többet az eredeti, 2028-as határidőhöz képest, hogy a fejlesztés befejeztével könnyítést kapjanak mobilitásukhoz, azaz rövidebb idő alatt, kényelmesebben tudjanak a Déli Körvasúton utazni.

A kormányhatározat szerint a közlekedési és beruházási miniszternek indokolt esetben már azelőtt fel kell függesztenie a jelenlegi szerződés teljesítését, hogy annak megszüntetése véglegessé válna. Ha az Európai Bizottság hozzájárul az újratendereztetéshez és a határidő meghosszabbításához, el kell végezni a pénzügyi elszámoláshoz szükséges műszaki felméréseket, majd tárgyalásokat kell kezdeni a szerződés lezárásáról.

Amennyiben a tárgyalások eredménytelenek, a határozat alapján a miniszternek egyoldalúan is meg kell szüntetnie a szerződést. 

A dokumentum 5. pontja azt is előírja, hogy a feltételek teljesülése esetén a MÁV Pályaműködtetési Zrt. útján új kivitelezési közbeszerzést kell indítani, amely a szükséges tervezési munkákat is magában foglalja.

A beruházás folytatása tehát nem egyszerűen a kivitelező lecserélését jelenti. A szerződés lezárása, az elszámolás és az új közbeszerzés egyaránt újabb időt vehet igénybe, miközben a fejlesztés befejezésétől várt közlekedési előnyök is később jelentkezhetnek. 

Büntetőfeljelentésről is szó van a kormányhatározatban

A kormányhatározat 7. pontja a közbeszerzési szabálytalanságok esetleges büntetőjogi következményeivel foglalkozik. A kabinet arra utasította a közlekedési és beruházási minisztert, hogy amennyiben az eljárással kapcsolatban felmerül a büntetőjogi felelősség gyanúja, gondoskodjon büntetőfeljelentés megtételéről.

A rendelkezés megfogalmazása ugyanakkor lényeges: 

a kormányhatározat nem állítja, hogy bűncselekmény történt, és nem nevez meg feltételezett elkövetőt sem. 

A feljelentés megtételét ahhoz köti, hogy felmerüljön a büntetőjogi felelősség gyanúja.

A határozat első pontja szerint az Európai Számvevőszék vizsgálata nyomán súlyos szabálytalanságokat tártak fel a Déli Körvasút második ütemének közbeszerzési eljárásában. A kormány közlése szerint az Európai Bizottság tájékoztatása alapján ezek a szabálytalanságok ellehetetlenítik a tervezett CEF-források felhasználását, és veszélyeztetik az IKOP Plusz-források teljes körű felhasználását is.

A kabinet nemcsak a büntetőjogi felelősség lehetőségét vizsgálja: a határozat 6. pontja arra is utasítja a minisztert, hogy indítsa meg az állam szerződésből eredő polgári és egyéb jogi igényeinek érvényesítéséhez szükséges eljárásokat. Ez külön kérdés a büntetőfeljelentéstől, hiszen az állam a szerződéses jogviszonyból eredő igényeit polgári vagy közigazgatási úton is érvényesítheti.

A következő időszakban így egyszerre kell rendezni a Déli Körvasút félbemaradt beruházásának finanszírozását, a kivitelezés folytatásának módját és a jelenlegi szerződéshez kapcsolódó jogi kérdéseket. Az viszont egyelőre nyitott, hogy az Európai Bizottság jóváhagyja-e a 2030 végéig tartó hosszabbítást, és hogy a szerződés megszüntetése, majd az új közbeszerzés mennyivel tolja ki a fejlesztés tényleges befejezését.

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