Ez gyors volt: a Magyar Közlönyben ismerte el a Tisza-kormány, hány évet csúszhat a Déli Körvasút befejezése

A kormányzati sajtótájékoztatón ismertetett döntések után a Magyar Közlönyben megjelent a hivatalos kormányhatározat a Déli Körvasút ügyével kapcsolatban. A dokumentum két különösen fontos részlete a beruházás befejezésének lehetséges időpontját és a közbeszerzési eljárás jogi következményeit érinti. Az egyikből kiderül, hogy az uniós pénzek megtartása érdekében akár 2030 végéig is kitolódhat a projekt megvalósításának határideje, a másik pedig büntetőfeljelentést helyez kilátásba arra az esetre, ha felmerül a büntetőjogi felelősség gyanúja.

A Déli Körvasút fejlesztése jelentős késedelmet szenvedhet a kormánydöntés miatt, 2030-ig lehet arra uniós határidő, feltéve, ha Brüsszel jóváhagyja az új tendert

Fotó: V-Híd / Facebook

Akár 2030-ig is elhúzódhat a Déli Körvasút befejezése

A kormány 1325/2026. (X. 9.) számú határozatának 4. pontja a projekt II. ütemére vonatkozó jelenlegi kivitelezési szerződés megszüntetésének és a beruházás folytatásának feltételeit rögzíti. A kabinet a még el nem végzett munkák további finanszírozását a hazai költségvetésből nem vállalja, ezért olyan megoldást keres, amellyel a fejlesztés hátralévő része új közbeszerzés keretében, uniós források felhasználásával valósulhat meg.

A forgatókönyvnek azonban van egy fontos feltétele:

az Európai Bizottságnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a hátralévő munkákat új eljárásban szerezzék be, és a CEF-források felhasználásának határidejét 2030 végéig meghosszabbítsák.

A CEF, vagyis az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz az uniós közlekedési infrastruktúra fejlesztését is támogatja.

A korábban irányadó 2028-as határidőhöz képest ez akár kétéves csúszást is jelenthet. A 2030-as dátum ugyanakkor nem a beruházás biztos átadási időpontja, hanem az uniós finanszírozás szempontjából lényeges határidő, amelynek meghosszabbítását a kormánynak még el kell érnie.

A késlekedés kockázata így akkor is jelentős, ha Brüsszel jóváhagyja a konstrukciót. A lépések ezek lehetnek:

előbb fel kell mérni az eddig elvégzett munkákat, rendezni kell a pénzügyi elszámolást, tárgyalni kell a jelenlegi szerződés megszüntetéséről, majd új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

ezt követően következhetnek a hátralévő tervezési és kivitelezési feladatok, végül pedig az elkészült beruházás átadása.

Mindez időigényes folyamat, ezért vélhetően arra kell számítani, hogy a 2030-as határidőre szükség is lesz akkor is, ha Vitézy Dávidék megkapják a zöld lámpát Brüsszeltől.