Ez gyors volt: a Magyar Közlönyben ismerte el a Tisza-kormány, hány évet csúszhat a Déli Körvasút befejezése
A kormányzati sajtótájékoztatón ismertetett döntések után a Magyar Közlönyben megjelent a hivatalos kormányhatározat a Déli Körvasút ügyével kapcsolatban. A dokumentum két különösen fontos részlete a beruházás befejezésének lehetséges időpontját és a közbeszerzési eljárás jogi következményeit érinti. Az egyikből kiderül, hogy az uniós pénzek megtartása érdekében akár 2030 végéig is kitolódhat a projekt megvalósításának határideje, a másik pedig büntetőfeljelentést helyez kilátásba arra az esetre, ha felmerül a büntetőjogi felelősség gyanúja.
Akár 2030-ig is elhúzódhat a Déli Körvasút befejezése
A kormány 1325/2026. (X. 9.) számú határozatának 4. pontja a projekt II. ütemére vonatkozó jelenlegi kivitelezési szerződés megszüntetésének és a beruházás folytatásának feltételeit rögzíti. A kabinet a még el nem végzett munkák további finanszírozását a hazai költségvetésből nem vállalja, ezért olyan megoldást keres, amellyel a fejlesztés hátralévő része új közbeszerzés keretében, uniós források felhasználásával valósulhat meg.
A forgatókönyvnek azonban van egy fontos feltétele:
az Európai Bizottságnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a hátralévő munkákat új eljárásban szerezzék be, és a CEF-források felhasználásának határidejét 2030 végéig meghosszabbítsák.
A CEF, vagyis az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz az uniós közlekedési infrastruktúra fejlesztését is támogatja.
A korábban irányadó 2028-as határidőhöz képest ez akár kétéves csúszást is jelenthet. A 2030-as dátum ugyanakkor nem a beruházás biztos átadási időpontja, hanem az uniós finanszírozás szempontjából lényeges határidő, amelynek meghosszabbítását a kormánynak még el kell érnie.
A késlekedés kockázata így akkor is jelentős, ha Brüsszel jóváhagyja a konstrukciót. A lépések ezek lehetnek:
- előbb fel kell mérni az eddig elvégzett munkákat, rendezni kell a pénzügyi elszámolást, tárgyalni kell a jelenlegi szerződés megszüntetéséről, majd új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- ezt követően következhetnek a hátralévő tervezési és kivitelezési feladatok, végül pedig az elkészült beruházás átadása.
Mindez időigényes folyamat, ezért vélhetően arra kell számítani, hogy a 2030-as határidőre szükség is lesz akkor is, ha Vitézy Dávidék megkapják a zöld lámpát Brüsszeltől.
Addig viszont az előzetes adatok alapján
mintegy kétmillió ember várhat arra többet az eredeti, 2028-as határidőhöz képest, hogy a fejlesztés befejeztével könnyítést kapjanak mobilitásukhoz, azaz rövidebb idő alatt, kényelmesebben tudjanak a Déli Körvasúton utazni.
A kormányhatározat szerint a közlekedési és beruházási miniszternek indokolt esetben már azelőtt fel kell függesztenie a jelenlegi szerződés teljesítését, hogy annak megszüntetése véglegessé válna. Ha az Európai Bizottság hozzájárul az újratendereztetéshez és a határidő meghosszabbításához, el kell végezni a pénzügyi elszámoláshoz szükséges műszaki felméréseket, majd tárgyalásokat kell kezdeni a szerződés lezárásáról.
Amennyiben a tárgyalások eredménytelenek, a határozat alapján a miniszternek egyoldalúan is meg kell szüntetnie a szerződést.
A dokumentum 5. pontja azt is előírja, hogy a feltételek teljesülése esetén a MÁV Pályaműködtetési Zrt. útján új kivitelezési közbeszerzést kell indítani, amely a szükséges tervezési munkákat is magában foglalja.
A beruházás folytatása tehát nem egyszerűen a kivitelező lecserélését jelenti. A szerződés lezárása, az elszámolás és az új közbeszerzés egyaránt újabb időt vehet igénybe, miközben a fejlesztés befejezésétől várt közlekedési előnyök is később jelentkezhetnek.
Büntetőfeljelentésről is szó van a kormányhatározatban
A kormányhatározat 7. pontja a közbeszerzési szabálytalanságok esetleges büntetőjogi következményeivel foglalkozik. A kabinet arra utasította a közlekedési és beruházási minisztert, hogy amennyiben az eljárással kapcsolatban felmerül a büntetőjogi felelősség gyanúja, gondoskodjon büntetőfeljelentés megtételéről.
A rendelkezés megfogalmazása ugyanakkor lényeges:
a kormányhatározat nem állítja, hogy bűncselekmény történt, és nem nevez meg feltételezett elkövetőt sem.
A feljelentés megtételét ahhoz köti, hogy felmerüljön a büntetőjogi felelősség gyanúja.
A határozat első pontja szerint az Európai Számvevőszék vizsgálata nyomán súlyos szabálytalanságokat tártak fel a Déli Körvasút második ütemének közbeszerzési eljárásában. A kormány közlése szerint az Európai Bizottság tájékoztatása alapján ezek a szabálytalanságok ellehetetlenítik a tervezett CEF-források felhasználását, és veszélyeztetik az IKOP Plusz-források teljes körű felhasználását is.
A kabinet nemcsak a büntetőjogi felelősség lehetőségét vizsgálja: a határozat 6. pontja arra is utasítja a minisztert, hogy indítsa meg az állam szerződésből eredő polgári és egyéb jogi igényeinek érvényesítéséhez szükséges eljárásokat. Ez külön kérdés a büntetőfeljelentéstől, hiszen az állam a szerződéses jogviszonyból eredő igényeit polgári vagy közigazgatási úton is érvényesítheti.
A következő időszakban így egyszerre kell rendezni a Déli Körvasút félbemaradt beruházásának finanszírozását, a kivitelezés folytatásának módját és a jelenlegi szerződéshez kapcsolódó jogi kérdéseket. Az viszont egyelőre nyitott, hogy az Európai Bizottság jóváhagyja-e a 2030 végéig tartó hosszabbítást, és hogy a szerződés megszüntetése, majd az új közbeszerzés mennyivel tolja ki a fejlesztés tényleges befejezését.