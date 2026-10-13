Déli Körvasút: bőven van mit veszíteni a projekt leállításával, egy fontos híd nincs még a helyén, Kelenföldnél megáll az élet – „az egyetlen ilyen értelmezhető vasúti kapacitás válik korlátozottá"

Ugyanakkor most Magyarország vasúti közlekedésének a legfontosabb projektjéről van szó. Ha a Duna felett átívelő vonalszakasz kiesik, vagy a kapacitása szűkül, akkor például

csökken a teherszállító kapacitás,

az Intercityk csak Kelenföldig érkeznek be a fővárosba, illetve onnan indulnak

és megszűnnek az átlós személyszállító kapcsolatok.

A szerződés felmondásakor a beruházás készültségi szintje 42,42 százalékos volt a bejelentés szerint. Ez az arány Feldmann Márton szerint a legutolsó pénzügyi kifizetéskor a mérnökök által igazolt teljesítés mértékét jelezheti. Azóta a kivitelező haladt a munkával.

Mit lehet most tenni?

Kelenföld és Ferencváros között marad az egyvágányú közlekedés, vagyis éppen az év legforgalmasabb utolsó negyedévében jut csökkentett teherszállítási kapacitást kínálva az ilyenkor szokásosan lendületet vevő áruforgalomnak. Vizsgálni kell Feldmann Márton szerint, hogyan lehet a nemzetközi vonatok esetleges útvonal rövidítésével további kapacitást felszabadítani. Ha az egyik híd a Bartók Béla úton már a helyén van, akkor miért nem lehet két vágányon közlekedni? Nos, az említett híd nincs a helyén. Egyelőre nem tudott a helyére kerülni a régi híd miatt. Ezért eltolva csak egy vágány haladhat át rajta.

Biztosítani kellene, hogy a műtárgyak legalább részben elkészülhessenek, és legalább a kétvágányú közlekedés feltételei adottak legyenek. El kellene kerülni a jelenlegi helyzet évekig tartó konzerválását.