Déli Körvasút: bőven van mit veszíteni a projekt leállításával, egy fontos híd nincs még a helyén, Kelenföldnél megáll az élet – „az egyetlen ilyen értelmezhető vasúti kapacitás válik korlátozottá"
Magyarország nyugati és keleti felét összekötő egyetlen értelmezhető vasúti kapacitása válik hosszú időre korlátozottá a Déli Körvasút kivitelezőjével kötött megállapodás felmondása miatt Feldmann Márton szerint, aki a „magyar vasúti közlekedésért dolgozó, tenni akaró mérnökként" ír önmagáról legújabb Facebook-bejegyzésében. A Prolan Zrt. üzletág-igazgatója elfogadja és megérti, hogy az uniós finanszírozás lehetőségének, és ezzel a magyar adófizetői források megvédése érdekében a kormány egyfajta kárcsökkentésként él a V-Híddal kötött, 337,9 milliárd forintos, 2021. október 29-én megkötött szerződés felbontásával.
Ugyanakkor most Magyarország vasúti közlekedésének a legfontosabb projektjéről van szó. Ha a Duna felett átívelő vonalszakasz kiesik, vagy a kapacitása szűkül, akkor például
- csökken a teherszállító kapacitás,
- az Intercityk csak Kelenföldig érkeznek be a fővárosba, illetve onnan indulnak
- és megszűnnek az átlós személyszállító kapcsolatok.
A szerződés felmondásakor a beruházás készültségi szintje 42,42 százalékos volt a bejelentés szerint. Ez az arány Feldmann Márton szerint a legutolsó pénzügyi kifizetéskor a mérnökök által igazolt teljesítés mértékét jelezheti. Azóta a kivitelező haladt a munkával.
Mit lehet most tenni?
Kelenföld és Ferencváros között marad az egyvágányú közlekedés, vagyis éppen az év legforgalmasabb utolsó negyedévében jut csökkentett teherszállítási kapacitást kínálva az ilyenkor szokásosan lendületet vevő áruforgalomnak. Vizsgálni kell Feldmann Márton szerint, hogyan lehet a nemzetközi vonatok esetleges útvonal rövidítésével további kapacitást felszabadítani. Ha az egyik híd a Bartók Béla úton már a helyén van, akkor miért nem lehet két vágányon közlekedni? Nos, az említett híd nincs a helyén. Egyelőre nem tudott a helyére kerülni a régi híd miatt. Ezért eltolva csak egy vágány haladhat át rajta.
Biztosítani kellene, hogy a műtárgyak legalább részben elkészülhessenek, és legalább a kétvágányú közlekedés feltételei adottak legyenek. El kellene kerülni a jelenlegi helyzet évekig tartó konzerválását.
Csak két ajánlat érkezett az eredeti kiírásra
A Déli Körvasútra 2020 októberében kiírt közbeszerzés pályázatainak tízszer módosított beadási határideje végül 2021. június 14. lett. A 2021. szeptember 3-án közzétett összegzés alapján két ajánlat érkezett: a V-Híd Építő Zrt-é. és a Dömper Kft. által vezetett SDD Konzorciumé.
Az SDD-be
- a Dömper mellett
- a Subterra Raab Kft.
- és a Pannon Doprastav Kft.
tartozott.
Külön érdekesség, hogy az M100 út építésének visszavonása miatt a Dömper bajba került, és 2022 telén a Horseradish Kft.-n keresztül a Duna Aszfalté lett. (A szerző nem tér ki rá, de a Duna Aszfalt Szíjj László üzletemeberé.)
A Dömper Kft. építette át a székesfehérvári állomást, de a társaság inkább közúti megbízásokat kapott. Jelentős feladata volt az M85 Sopront elkerülő szakasza, alagutakkal. Legnagyobb árbevételét éppen a Ferencváros-Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítés nevű projekt pályázatának évében, 2020-ban érte el, 26 milliárd forintot. Azóta esik a bevétele, tavaly alig több, mint 1,8 milliárd forint volt.
A Déli Körvasút tenderén a V-Híd Zrt. 10000 pontot, míg az SDD 9856,6 pontot ért el, az ajánlati áron túl másban nem volt eltérés.
- A V-Híd ajánlata 337,9 milliárd forint volt,
- a Dömper vezette konzorciumé 345 milliárd.
Az utóbbi ajánlat nagysága mindenképpen figyelemre méltó a 26 milliárd forintos árbevétel után. (Hozzá kell tenni a szerző megjegyzéséhez, hogy a 345 milliárd ajánlat nem egyedül a Dömperé volt, hanem három cégé együtt.)
A Dömper indult a Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése, felújítása, üzemeltetése, fenntartása”nevű koncessziós eljáráson is. A 2022. május 6-i összegzés szerint a Themis magántőkealap ajánlati ára 96,2 millió forint volt kilométerenként, a Dömperé 113,7 millió. A pótlólagos beruházások költsége mintaköltségvetés alapján azonban a Dömpernél volt alacsonyabb, 13,3 milliárd forint, míg a Themis ajánlata 14,1 milliárd forint. A pontozás alapján a Themis nyert.
A beruházás folytatásához új közbeszerzésre van szükség a közbeszerzési törvény alapján. Ehhez pontosan fel kell mérni például az elvégzett és még elvégzendő feladatokat, az alvállalkozói teljesítéseket, a már legyártott vagy megrendelt anyagokat. Fontos, hogy az elkészült vagy félig kész létesítmények védelembe helyezése is, hiszen az új közbeszerzés legalább 6-8 hónap lesz.
Három hónapja még csak szigort ígért a miniszter a Déli körvasúti kivitelezőinek
A Déli Körvasúttal kapcsolatos uniós aggályok már az év eleje óta ismertek voltak. Miután azonban azokat Lázár János előző közlekedési miniszter megalapozatlannak tartotta, a kormányváltás után Vitézy Dávidhoz került a labda. Vitézy Dávid e problémákra a nyilvánosság előtt már kitért a Baross Gábor vasútfejlesztési terv júliusi bemutatásakor is, erről akkor lapunk is tudósított.
Mint elmondta, az Európai Uniónak súlyos kérdései vannak a beruházás közbeszerzése kapcsán, ugyanakkor már adottság, hogy kivitelezésre az állam szerződött Mészáros Lőrinc cégével, a V-Híddal. Vitézy Dávid a tájékoztatón ismeretette az építkezés akkori állapotát és kijelentette: „nyilván nem szeretnénk torzókat hagyni, hiszen a szerződéstől és az árazástól függetlenül ez egy hasznos és fontos beruházás.
Folytatni kell, de a létező legszigorúbb megrendelői fellépést tudom ígérni a kivitelezőknek."
Beszélt arról is, hogy a Déli Körvasútnak még van egy vállalkozásba nem adott része, ez a ferencvárosi átemelés. Ennek során azt kell megoldani, hogy a teherpályaudvaron átmenő vonatok külön szinten haladhassanak, és ne a tehervonatok között zakatoljanak. Szükség lesz egy új vasútállomásra is a Népligetnél, az MVM Dome mellett.
A vasút ott találkozna
- 3-as metróval,
- a népligeti távolsági autóbusz pályaudvarral
- és a villamos hálózattal.
A kormány július elején erre is allokálta a 128 milliárd forintos uniós forrást. Ez a beruházás azért ilyen drága a miniszter magyarázata szerint, mert a Lurdy-házzal szemben szükség lesz egy nagy vasúti hídra is, amely majd átível a ferencvárosi pályaudvar fölött, illetve, mert a Népligetnél egy országos közlekedési jelentőségű, átszállást lehetővé tévő elágazó állomás, vasúti csomópont jönne létre.