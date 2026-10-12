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Déli Körvasút: rendkívüli bejelentést tett a GVH, Magyar Péter megkapta a választ a hatóság elnökétől - indul a felderítés

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2026.10.12, 11:19
Frissítve: 2026.10.12, 11:37
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A Gazdasági Versenyhivatal elnöke hatósági eljárást rendelt el a budapesti Déli Körvasút beruházás körülményeinek felderítésére. A hivatal közleménye szerint a döntést a közérdek védelme és az uniós forrásvesztés kockázata indokolta.

vhíd körvasút
Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A GVH közölte: 

korábban nem kapott konkrét jelzést vagy információt az ügyben sem hazai állami és kormányzati szervezetektől, sem uniós intézményektől. 

Arról, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a versenyhatósághoz fordul, egyelőre a sajtóból értesült. A közlemény kiadásáig hivatalos megkeresés vagy konkrét bejelentés nem érkezett hozzá.

A hivatal hangsúlyozta, hogy az ajánlatkérőnek törvényi kötelezettsége jelezni a GVH felé, ha egy közbeszerzés során a versenyszabályok nyilvánvaló megsértését észleli, vagy azt alapos okkal feltételezi.

A versenyhatóság arra is figyelmeztetett, hogy a feltételezett tiltott megállapodások idő előtti nyilvánosságra hozatala nehezítheti, akár meg is hiúsíthatja a bizonyítékok begyűjtését. Az érintett vállalkozások ugyanis eltüntethetik azokat. A GVH vizsgálói bírói engedéllyel helyszíni rajtaütést is végezhetnek; a hivatal közlése szerint az eljárások eredményességének védelme miatt nem ad tájékoztatást az induló és folyamatban lévő konkrét kartellvizsgálatokról.

A GVH tájékoztatása szerint jelenleg 22 kartellügyben folytat eljárást, mintegy 1800 tendert vizsgálva. Ezekben több mint 250 vállalkozás érintett. A hatóság 2025-ben három nagy kartellügyet zárt le, összesen 2,2 milliárd forint bírságot szabott ki, és öt új eljárást indított. Idén a közlemény kiadásáig hat új kartelleljárás indult.

A Déli Körvasúttal kapcsolatos közlemény konkrét jogsértés megállapításáról nem számol be.

Pénteken jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, hogy szabálytalanságok miatt kizárja a kormány az összes vasúti közbeszerzésből a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-híd vállalatot. A bejelentés legnagyobb kárvallottja a körvasút, ahonnan a következő hetekben le kell vonulnia a kivitelezőnek, így kérdésessé vált a beruházás sorsa. 

A miniszter azt mondta, hogy  a feltárt törvénytelenségek miatt büntetőfeljelentéseket is tesznek, a V-Hídnak pedig el kell hagynia a munkaterületet. Hozzátette, hogy az elmúlt hetekben egyeztetett az Európai Bizottsággal. Megítélése szerint az uniós források jelentős részének megőrzésére akkor van lehetőség, ha lezárják a jelenlegi kivitelezést, és újratendereztetik a beruházást. 

Mennyibe kerül a Déli Körvasút beruházása?

A Déli Körvasút beruházás öt nagy elemből áll. A projekt indításakor, 2023-ban az akkori Építési és Közlekedési Minisztérium úgy számolt, hogy

a teljes beruházás mintegy 900-1000 milliárd forintba kerülne.

Akkor hozzátették, hogy minden eleméhez uniós támogatásra van szükség, vagyis a teljes elképzelés megvalósítása erősen ki van téve az uniós források hozzáférhetőségének. A Tisza-kormány eddigi kommunikációja alapján ez rendelkezésre fog állni.

Jelenleg a kivitelezés második üteme zajlik. A közlekedési és beruházási minisztérium tájékoztatása szerint ennek keretében megvalósul Ferencváros és Kelenföld állomások között a vasúti kapacitásbővítés. Két új vasúti megállóhely is létesül Közvágóhíd és Nádorkert térségében. A beruházás során 7 helyszínen épülnek át vasúti hidak, továbbá a projekt keretében kiépül a szükséges zajvédelem is. A kettő helyett három, illetve négy vágány létrehozása, az új megállók építése ugrásszerűen növeli meg a vasút elővárosi és városi teljesítőképességét.

A tárca kiemelte, hogy a második ütem kivitelezésének nettó szerződéses összege: 337 904 067 342 forint.

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GVH
déli körvasút
V-Híd
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