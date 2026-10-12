Déli Körvasút: rendkívüli bejelentést tett a GVH, Magyar Péter megkapta a választ a hatóság elnökétől - indul a felderítés

A Gazdasági Versenyhivatal elnöke hatósági eljárást rendelt el a budapesti Déli Körvasút beruházás körülményeinek felderítésére. A hivatal közleménye szerint a döntést a közérdek védelme és az uniós forrásvesztés kockázata indokolta.

Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A GVH közölte:

korábban nem kapott konkrét jelzést vagy információt az ügyben sem hazai állami és kormányzati szervezetektől, sem uniós intézményektől.

Arról, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a versenyhatósághoz fordul, egyelőre a sajtóból értesült. A közlemény kiadásáig hivatalos megkeresés vagy konkrét bejelentés nem érkezett hozzá.

A hivatal hangsúlyozta, hogy az ajánlatkérőnek törvényi kötelezettsége jelezni a GVH felé, ha egy közbeszerzés során a versenyszabályok nyilvánvaló megsértését észleli, vagy azt alapos okkal feltételezi.

A versenyhatóság arra is figyelmeztetett, hogy a feltételezett tiltott megállapodások idő előtti nyilvánosságra hozatala nehezítheti, akár meg is hiúsíthatja a bizonyítékok begyűjtését. Az érintett vállalkozások ugyanis eltüntethetik azokat. A GVH vizsgálói bírói engedéllyel helyszíni rajtaütést is végezhetnek; a hivatal közlése szerint az eljárások eredményességének védelme miatt nem ad tájékoztatást az induló és folyamatban lévő konkrét kartellvizsgálatokról.

A GVH tájékoztatása szerint jelenleg 22 kartellügyben folytat eljárást, mintegy 1800 tendert vizsgálva. Ezekben több mint 250 vállalkozás érintett. A hatóság 2025-ben három nagy kartellügyet zárt le, összesen 2,2 milliárd forint bírságot szabott ki, és öt új eljárást indított. Idén a közlemény kiadásáig hat új kartelleljárás indult.

A Déli Körvasúttal kapcsolatos közlemény konkrét jogsértés megállapításáról nem számol be.

Pénteken jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, hogy szabálytalanságok miatt kizárja a kormány az összes vasúti közbeszerzésből a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-híd vállalatot. A bejelentés legnagyobb kárvallottja a körvasút, ahonnan a következő hetekben le kell vonulnia a kivitelezőnek, így kérdésessé vált a beruházás sorsa.