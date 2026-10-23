Azonnal beindult a lobbi a Déli Körvasút leállítása után, ez lehet Magyarország új, gigantikus vasúti beruházása: biztosan nem a V-Híd építené meg – az oroszok és a kínaiak is adnának rá hitelt?

A déli körvasúttal kapcsolatos kormányzati döntések felélénkítették a szakmai vitákat. Sokan féltik a beruházást attól, hogy egy félig kész torzóként álljon hosszú évekig változatlanul, megkeserítve a vasúti személy- és áruszállító társaságok, valamint a fővárosi közutakon közlekedők életét. Ugyancsak sokan vélekednek úgy, hogy a fővárosi vasúti kapacitások bővítése helyett a V0 Budapestet délről elkerülő vasútvonalat kellett volna megépíteni a déli körvasút helyett – írta legfrissebb Facebook-bejegyzésében Feldmann Márton közlekedési szakértő.

Egy időre leállt a Déli Körvasút építése / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A közlekedésről érthetően oldal üzemeltetője kiemelte, hogy a két beruházás nem egyenértékű egymással, hiszen míg a déli körvasút elsősorban a személyszállítási funkciókat helyezte előtérbe a teherszállítási kapacitások megőrzése mellett, addig a V0 kifejezetten árufuvarozási célokat szolgálna.

Kifejtette, hogy a V0 egy régóta felvetett megoldási javaslat a fővároscentrikus vasúti hálózat átalakítására, ezzel együtt a Budapesten áthaladó teherforgalom csökkentésére. 2012-ben készült el az első jelentősebb tanulmány a Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége megbízásából. Ez a 937 millió forintos szerződés alapján elvégzett tervezés a Szárliget-Vértesboglár-Baracska-Ercsi-Kiskunlacháza-Bugyi-Dabas-Pusztavacs-Ceglédbercel nyomvonalat határozta meg kétvágányú, 160 kilométer/óra sebességű pályával, amely a Vértes lábánál 120 kilométer/órára csökken. A beruházás akkori becsült értéke 360 milliárd forint volt.

Feldmann Márton azzal folytatta, hogy 2020 végén egy kormányhatározat alapján a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület irányításával megkezdődött a vasúti áruforgalmi koncepció kidolgozása, egy takarékosabb, reálisabb V0 megvalósíthatósági tanulmányának és környezetvédelmi hatásvizsgálatának kidolgozása. Az akkori kormány több mint 3,6 milliárd forint forrást rendelt a tervezési feladathoz. A nyomvonal sáv kijelölése figyelembe vette a legfontosabb ipari központok elérhetőségét, így Győr-Székesfehérvár-Kecskemét-Szolnok összeköttetést további vizsgálatát rendelte el az akkori miniszter, Palkovics László. Új építésű szakaszként a tanulmány az Adony-Kecskemét viszonylatot azonosította, a költségek kordában tartása érdekében fontos célkitűzés volt a meglévő vonalak minél nagyobb arányú felhasználása. A tervezés 2021-es megkezdésekor optimistán 2030. évi befejezést prognosztizáltak.