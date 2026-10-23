Azonnal beindult a lobbi a Déli Körvasút leállítása után, ez lehet Magyarország új, gigantikus vasúti beruházása: biztosan nem a V-Híd építené meg – az oroszok és a kínaiak is adnának rá hitelt?
A déli körvasúttal kapcsolatos kormányzati döntések felélénkítették a szakmai vitákat. Sokan féltik a beruházást attól, hogy egy félig kész torzóként álljon hosszú évekig változatlanul, megkeserítve a vasúti személy- és áruszállító társaságok, valamint a fővárosi közutakon közlekedők életét. Ugyancsak sokan vélekednek úgy, hogy a fővárosi vasúti kapacitások bővítése helyett a V0 Budapestet délről elkerülő vasútvonalat kellett volna megépíteni a déli körvasút helyett – írta legfrissebb Facebook-bejegyzésében Feldmann Márton közlekedési szakértő.
A közlekedésről érthetően oldal üzemeltetője kiemelte, hogy a két beruházás nem egyenértékű egymással, hiszen míg a déli körvasút elsősorban a személyszállítási funkciókat helyezte előtérbe a teherszállítási kapacitások megőrzése mellett, addig a V0 kifejezetten árufuvarozási célokat szolgálna.
Kifejtette, hogy a V0 egy régóta felvetett megoldási javaslat a fővároscentrikus vasúti hálózat átalakítására, ezzel együtt a Budapesten áthaladó teherforgalom csökkentésére. 2012-ben készült el az első jelentősebb tanulmány a Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége megbízásából. Ez a 937 millió forintos szerződés alapján elvégzett tervezés a Szárliget-Vértesboglár-Baracska-Ercsi-Kiskunlacháza-Bugyi-Dabas-Pusztavacs-Ceglédbercel nyomvonalat határozta meg kétvágányú, 160 kilométer/óra sebességű pályával, amely a Vértes lábánál 120 kilométer/órára csökken. A beruházás akkori becsült értéke 360 milliárd forint volt.
Feldmann Márton azzal folytatta, hogy 2020 végén egy kormányhatározat alapján a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület irányításával megkezdődött a vasúti áruforgalmi koncepció kidolgozása, egy takarékosabb, reálisabb V0 megvalósíthatósági tanulmányának és környezetvédelmi hatásvizsgálatának kidolgozása. Az akkori kormány több mint 3,6 milliárd forint forrást rendelt a tervezési feladathoz. A nyomvonal sáv kijelölése figyelembe vette a legfontosabb ipari központok elérhetőségét, így Győr-Székesfehérvár-Kecskemét-Szolnok összeköttetést további vizsgálatát rendelte el az akkori miniszter, Palkovics László. Új építésű szakaszként a tanulmány az Adony-Kecskemét viszonylatot azonosította, a költségek kordában tartása érdekében fontos célkitűzés volt a meglévő vonalak minél nagyobb arányú felhasználása. A tervezés 2021-es megkezdésekor optimistán 2030. évi befejezést prognosztizáltak.
Felszólalt az alpolgármester, megindult a lobbi a V0 mellett
„Miért fontos Zuglónak a V0 vasútvonal? Hasonló okok miatt, mint az M0. Magyarország geopolitikai helyzeténél fogva kulcspozícióban van a nemzetközi észak–déli és kelet–nyugati szállítási útvonalak szempontjából. Ne csak az eleve vasúton szállított árukra gondoljunk, hanem azokra is, amelyeket át lehetne terelni a vasútra, ha lenne egy jól működő rendszer” – kezdte Facebook-bejegyzését Moldoványi Zsolt, Zugló alpolgármestere.
A politikus szerint a szűk keresztmetszetet a Duna-hidak jelentik. Budapesten két vasúti híd található:
- a Déli összekötő vasúti híd és
- az Újpesti vasúti híd.
- Mintegy 200 kilométerrel délebbre pedig a bajai Türr István híd biztosít vasúti átkelést.
Az utóbbi két híd egyvágányú és a bajai nem is villamosított. A nemzetközi forgalom szempontjából ezért gyakorlatilag a kétvágányú Déli összekötő vasúti híd jelenti az egyetlen érdemi átkelési lehetőséget. Ennek kiváltására, valamint azért, hogy a hangos tehervonatoknak ne Budapest lakóterületein kelljen áthaladniuk, tervezték meg a V0 vasútvonalat egy új vasúti híddal.
„A nagyságrendileg 2000 milliárd forintos V0 beruházást az oroszok, a kínaiak vagy akár az Európai Unió is szívesen finanszírozná. A rendszer ezzel alkalmassá válna nagy kapacitású tranzitforgalom fogadására, miközben jelentős közúti teherforgalmat lehetne a vasútra átterelni. A napi 250 tehervonatos forgalom – amely a Déli Körvasút jelenlegi forgalmának közel tízszerese – reálisan elérhető lenne. Ez a GDP-ben is érzékelhető, jelentős bevételt hozhatna az országnak, a beruházás pedig viszonylag gyorsan megtérülhetne. Ehhez képest hibás döntés született: a városi Déli Körvasutat szélesítik, ezzel még nagyobb teherforgalmat vonzva a városba. Ráadásul a beruházás leállítása miatt jelenleg egyetlen villamosított vágány hidalja át a Dunát” – emelte ki Moldoványi Zsolt.
Hozzátette, hogy a V0 ugyanolyan fontos országos beruházás, mint az M0 működtetése és szélesítése. A kelet–nyugati és észak–déli tranzitforgalom jelentős része jelenleg elkerüli az országot. Szerinte addigra, mire az orosz-ukrán háború miatt lecsökkent forgalom ismét megnövekszik, jó lenne, ha Magyarország visszacsatlakozna az európai közlekedési rendszerbe. A V0 megépítése Budapest számára is elengedhetetlenül fontos.
Moldoványi Zsolt azt is felsorolta, hogy szerinte melyek a V0 legfontosabb előnyei a főváros és az ország számára:
- tehervonati menetvonalakat szabadít fel a városban, így a logisztikai központok kiszolgálása időben rugalmasabbá válik, javul a zavarkezelési képesség, valamint jobban tervezhetővé válik a be- és kiszállítási forgalom;
- a tranzitforgalomtól való mentesítés révén lényegesen jobb eljutási lehetőségeket biztosít a megmaradó vonatok számára, részben a bővebb menetvonal-választéknak, részben a belső kiegyenlítési idők csökkentésének köszönhetően;
- javítja a teherforgalom jelenlegi, szűkös dunai átkelési kapacitását, és a városi környezetet szükségtelenül terhelő áruszállítási forgalmat kevésbé érzékeny környezetbe helyezi át;
- lehetővé teszi, hogy a tehervonatok többsége elkerülje a fővárost, így kevesebb zavarforrás keletkezik, miközben jelentős kapacitástartalék jön létre a teherforgalom számára;
- a tehervonatok átszervezésével olyan vasútüzemi területeket szabadít fel, amelyek új város- és területfejlesztési lehetőségeket kínálnak;
- az áruforgalom jelentős részét – és ezzel együtt az általa okozott zajterhelést – Budapest közigazgatási területéről, különösen a vasúti konfliktusokkal jelentős mértékben terhelt Déli összekötő vasúti hídról a V0 nyomvonalára helyezi át.
Tovább gyűrűzik a Déli Körvasút-botrány: egy kerületi polgármester kérte számon Vitézy Dávidot, ez a városrész lehet a legnagyobb vesztese a kormány Mészáros Lőrinc elleni háborújának – „Temessék be a kiásott árkokat!”
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A kerület lakosai nem kényszerülhetnek arra, hogy a nyitott munkagödröket és a magukra hagyott építési területeket évekig kerülgessék, mivel ez tulajdonképpen azt jelentené, hogy életminőségükkel fizetnek a kialakult helyzetért – írta kemény hangvételű levelében az újbudai önkormányzat. Vitézy Dávid az október 9-i kormányzati tájékoztatón jelentette be, hogy Magyarország egyik legnagyobb vasúti beruházása, a Déli Körvasút projekt határozatlan időre leáll. Ennek oka, hogy az Európai Bizottság még szeptemberben közölte, hogy eláll a támogatási szerződéstől és egyúttal visszavon több száz milliárd forint uniós forrást.