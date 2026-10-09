Rendkívüli bejelentés: az EU elveszi a pénzt a legnagyobb vasúti építkezéstől Magyarországon, több száz milliárd forintot von vissza – újabb frontot nyit Mészáros Lőrinc ellen a Tisza-kormány

Majdnem egy órán át lassú és visszafogott mederben zajlott a pénteki kormányzati tájékoztató. Akkor viszont Vitézy Dávid megkapta a szót Magyar Pétertől, a közlekedési és beruházási miniszter pedig valóságos atombombát robbantott: félbe marad a Déli Körvasút beruházása.

Déli Körvasút: rendkívüli bejelentés, az EU elveszi a pénzt a legnagyobb vasúti építkezéstől Magyarországon / Fotó: Havran Zoltán

Vagyonadó: elmagyarázta Magyar Péter, miért vezetik be

A miniszterelnök előtte arról beszélt, hogy a vállalatok 90 százaléka pozitívan fogadta a vagyonadót. Nagyon erős lobbi zajlott az utóbbi hetekben kiskapukért, de ilyenek nem lettek, a Pénzügyminisztérium bezárja ezeknek a lehetőségét, például a külföldre való vagyonkimentés előtt.

Az új adó bevezetést azzal indokolta, hogy ma Magyarországon a fogyasztás és a munkabér adózik, de a tőkejövedelmeknél ez kedvező.

A vagyon koncentrálódik, a 100 leggazdagabb vagyona 325 százalékkal nőtt.

A költségvetési adóbevételek növelése az egyik cél, de a vagyonadó a produktív beruházások felé tereli a tőkét. A vagyonadó csak a magánvagyon terheli, a cégeket nem.

Személyre lebontott 1 milliárd forint számít. Fölötte lép be az 1 százalékos kulcs az ezt az összeget meghaladó részre, 100 milliárd forint fölött a teher 1,5 százalékra ugrik. Az értékelési nap december 31-lesz, az ott fennálló vagyon alapján kell befizetni az adót 2027. augsuztus 31-ig. Összesen 200 milliárd forintot várnak jövőre.

Összesn 15-25 ezer embert érinthet, Magyar Péter szerint ennél kevesebben vannak ténylegesen. Nincsen visszaható hatály, de azt meg fogják akadályozni, hogy kimenekítsék a vagyonelemeket külföldre. Ezt hívják exit taxnak, a NAV már vizsgálhatja ennek a kivetését.

Kata 2027: Magyar Péter szerint nem emelik az adót

A kata adózásról azt mondta, hogy nemzetgazdasági érdek ennek a kiszélesítése, mert fehérít a gazdaságon. Az alanyi kör jelentősen bővülni fog, mellékállásban és egyéni vállalkozóként is igénybe vehető. Az értékhatárt 22 millióig tolják ki.

Szerinte nem adóemelés történik, hanem plusz szolgáltatások járnak majd, de ehhez az ellátási alapot meg kell emelni, ezt elismerte.

2013 óta a minimálbér a 3,3-szorosára nőtt, eközben a kata tételes adója 50 ezer forint maradt. De nem emiatt emelik elsődlegesen, hanem hogy a katások kaphassanak nagyobb nyugdíjat, táppénzt vagy anyasági támogatást.