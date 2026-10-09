Rendkívüli bejelentés: az EU elveszi a pénzt a legnagyobb vasúti építkezéstől Magyarországon, több száz milliárd forintot von vissza – újabb frontot nyit Mészáros Lőrinc ellen a Tisza-kormány
Majdnem egy órán át lassú és visszafogott mederben zajlott a pénteki kormányzati tájékoztató. Akkor viszont Vitézy Dávid megkapta a szót Magyar Pétertől, a közlekedési és beruházási miniszter pedig valóságos atombombát robbantott: félbe marad a Déli Körvasút beruházása.
Vagyonadó: elmagyarázta Magyar Péter, miért vezetik be
A miniszterelnök előtte arról beszélt, hogy a vállalatok 90 százaléka pozitívan fogadta a vagyonadót. Nagyon erős lobbi zajlott az utóbbi hetekben kiskapukért, de ilyenek nem lettek, a Pénzügyminisztérium bezárja ezeknek a lehetőségét, például a külföldre való vagyonkimentés előtt.
Az új adó bevezetést azzal indokolta, hogy ma Magyarországon a fogyasztás és a munkabér adózik, de a tőkejövedelmeknél ez kedvező.
A vagyon koncentrálódik, a 100 leggazdagabb vagyona 325 százalékkal nőtt.
A költségvetési adóbevételek növelése az egyik cél, de a vagyonadó a produktív beruházások felé tereli a tőkét. A vagyonadó csak a magánvagyon terheli, a cégeket nem.
Személyre lebontott 1 milliárd forint számít. Fölötte lép be az 1 százalékos kulcs az ezt az összeget meghaladó részre, 100 milliárd forint fölött a teher 1,5 százalékra ugrik. Az értékelési nap december 31-lesz, az ott fennálló vagyon alapján kell befizetni az adót 2027. augsuztus 31-ig. Összesen 200 milliárd forintot várnak jövőre.
Összesn 15-25 ezer embert érinthet, Magyar Péter szerint ennél kevesebben vannak ténylegesen. Nincsen visszaható hatály, de azt meg fogják akadályozni, hogy kimenekítsék a vagyonelemeket külföldre. Ezt hívják exit taxnak, a NAV már vizsgálhatja ennek a kivetését.
Kata 2027: Magyar Péter szerint nem emelik az adót
A kata adózásról azt mondta, hogy nemzetgazdasági érdek ennek a kiszélesítése, mert fehérít a gazdaságon. Az alanyi kör jelentősen bővülni fog, mellékállásban és egyéni vállalkozóként is igénybe vehető. Az értékhatárt 22 millióig tolják ki.
Szerinte nem adóemelés történik, hanem plusz szolgáltatások járnak majd, de ehhez az ellátási alapot meg kell emelni, ezt elismerte.
2013 óta a minimálbér a 3,3-szorosára nőtt, eközben a kata tételes adója 50 ezer forint maradt. De nem emiatt emelik elsődlegesen, hanem hogy a katások kaphassanak nagyobb nyugdíjat, táppénzt vagy anyasági támogatást.
8 millió forintig lehet kedvezményesen adózni, fölötte már nem. A Pénzügyminisztérium minimum 100, de lehet, hogy 150 ezren lépnek be a katába 2027-től. A költségvetés szempontjából nagyjából nullára fut ki a változtatás.
Az ekho 60 millió forintra való szűkítése körülbelül 200 embert érint. Ők jellemzően profi sportolók. Előttük most bezár egy kiskaput a Tisza-kormány.
2027-es költségvetés: Kármán András egész hétvégén dolgozni fog
A Tisza a 2027-es költségvetésben 500 milliárd forinttal fog nőni az egészségügyre adott forrás. Ezt minden évben megteszik. Megkezdték a kórházi várólisták csökkentésére vonatkozó programot is, ehhez több tíz milliárd forintot biztosítanak első körben a csípő- és térdprotéziseknél, illetve a szürkehályog-operációknál.
Új szemlélet is kell, mert teljesen átszervezik a kapacitásokat. Nagy munka lesz, de Hegedűs Zsolt arról tájékoztatott, hogy az egészségügy dolgozói rendkívül motiváltak. Lehetnek majd műtétek késő éjszaka is, mert a legdrágább, ha egy műtő áll és nincs kihasználva. A plusz munkát megfizetik, egész csapatokat kell felállítani. nem csak az számít, ki műt többet, hanem az eredményességet is vizsgálni kell.
A 2027-es költségvetés összeállítása zajlik, egész hétvégén, Kármán Andrással és a minisztériumi vezetőkkel.
Végleges számok még nincsenek. De 15 nappal a benyújtás előtt meg kell küldeni a Költségvetési Tanácsnak. Ezt Magyar Péter egyébként feleslegesnek nevezte, de még októberben meg fogják tenni.
A Tisza-kormány csőd közeli helyzetben vette át a 2026-os költségvetést. jelentős mértékben csökkenteni kell a hiányt, nem csak a magyar euró miatt, hanem a fenntarthatóság miatt. A kormány és a közszféra elsődlegesen magán spórol, jelentős tétel lesz ebben. Fel van adva a lecke, hogyan csökkentik a minisztériumok és az állami vállalatok a kiadásaikat, el kell zárni a közpénz kiáramlásának az útját.
Az új költségvetés mutatni fogja, miben más, mint a fideszes büdzsék. Az új irányok az egészségügy, az oktatás, a magára hagyott társadalmi csoportok. Ők lesznek a haszonélvezői. De nem lehet fél év alatt és egy költségvetéssel minden problémát megoldani.
Magyar Péter azt tudja vállalni, hogy az irányt mindenki látni fogja. Kármán Andrásnak nem csak költségvetést kell letennie az asztalra, hanem egy középtávú pályát is fel kell vázolnia az Európai Unió felé. Rövidesen jönni fognak a részletes számok.
A 2027-es változások látványosak lesznek, például a tao-rendszer átalakítása ilyen. De nem lesz kevesebb pénz a sportra. A NER-es oligarchák félelmükben kevesebbet költenek sportra, de ők eddig sem akarták igazából támogatni.
Déli Körvasút: rendkívüli bejelentés, az EU elveszi a pénzt
Vitézy Dávid ekkor vette át a szót. Először a költségvetésről megjegyzete, hogy az uniós pénzeknek köszönhetően 2027-től jelentős beruházások indulnak el, amik nagyobbak lesznek, mint a hiány miatti lefaragások. Tehát a beruházásokra szánt források adottak lesznek.
Uniós szinten minden Magyarországot érintő hátrányos intézkedés megszűnt mostanra. Év végéig születik döntés Brüsszelben az RRF-utalásokról, de ez már csak technika folyamat. Az Európai Bizottság elnöke kezdeményezte, hogy a jogállamisági eljárás szűnjön meg Magyarországgal szemben, ezt jóváhagyták a tagállamok is. A menetrend változatlan ebben.
Majd elérkeztünk a kormányzati tájékoztató legnagyobb horderejű bejelentéshez. Vitézy Dávid a Déli Körvasút projektről részletes beszámolót tett, amelynek az eredménye egészen drasztikus:
Magyarország egyik legnagyobb vasúti beruházása leáll és nem tudni meddig, torzóként marad.
Ennek oka, hogy az Európai Bizottság még szeptemberben közölte, hogy eláll a támogatási szerződéstől és egyúttal visszavon több száz milliárd forint uniós pénzt a projekttől.
Vitézy Dávid azt állította, hogy már 2026 januárjában megérkezett az európai számvevőszék jelentése az Orbán-kormánynak, hogy súlyos visszaélést gyanít a Déli Körvasút közbeszerzése körül. Az akkori építési és közlekedési miniszter, Lázár János ezeket vitatta.
Mindenesetre a Tisza-kormány átvilágítást végzet, amely alapján a legradikálisabb döntéseket hozta meg a projektről. Miközben egyébként Vitézy Dávid maga is elismerte, hogy óa beruházás műszaki tartalma kapcsán ő maga is mindig is azt képvislete, hogy ez egy hasznos fejlesztés.
A Déli Körvasút kivitelezés ráadásul jelenleg is zajlik, a műszaki készültség szintje 42 százalékos. Még két év kellene a befejezéséhez. Az új vágányok 30 százaléka használható lenne október végére.
Ez azonban immáron biztosan több lesz, ugyanis a kivitelezőt, a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Hidat kizárják a szerződésből.
Arra hivatkozva teszik meg ezt, hogy a közbeszerzés kapcsán jogsértések merültek fel az unió álláspontja szerint. Az EU-nak azért van illetékessége, mert a projektet részben uniós forrásokból finanszírozzák.
- Az IKOP Pluszból 210 milliárd forintot,
- és 157 milliárd forint CEF-forrást használ fel Magyarország.
A gyanú szerint a V-Híd részéről jogsértő összejátszás történt a közbeszerzési pályázat során, ezért két hete az EU arról tájékoztatta a kormányt, hogy megvonja a támogatást.
A feltételezett összejátszás lényege, hogy van egy Kontúr csoport nevű tervező cég, amelyet Mészáros Lőrinc felvásárolt. Ez rá két héttel történt, amikor eredményt hirdettek a Déli Körvasútnál és a V-Híd elnyeret a beruházást. Csakhogy ez a tervező cég előtte az államnak készítette el a tervezési dokumentumokat, és a tulajdonosváltás miatt az EU azt állítja, hogy a V-Híd előre megismert ezeket, amely alapján aztán a győztes ajánlatot is beadta. Emiatt pedig ki kellett volna zárni az eljárásból.
Miután az uniós vád megfogalmazása a magyar Állami Számvevőszéken keresztül zajlott, és neki joga van arra, hogy utólag megtámadja a közbeszerzést, ám ezt nem tette meg Vitézyék állítása szerint, Magyar Péter lemondásra szólította fel az ÁSZ elnökét, Windisch Lászlót. Majd ezt követően GVH elnökét is, Rigó Csabát, mert a versenyhatóság szintén nem indított eljárást.
A miniszterelnök azt üzente neki, jobb, ha magától mond le, mert különben lemondatják másképp.
Hogy pontosan mi történt a V-Híd és a Kontúr csoport között, az egyelőre tényként biztosan nem jelenthető ki. A korábbi kormány arra hivatkozott, hogy időben nem egyszerre zajlott a Déli Körvasút tendereztetése és a Kontúr-csoport felvásárlása. Az EU szerint viszont mindössze 14 nap a különbség, és életszerűtlen, hogy előzetesen a tranzakció nem zajlott már.