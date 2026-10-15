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Ugrásra kész építőcégek várják a Déli Körvasút új tenderét – nem az a kérdés, akadhat-e alkalmas kivitelező

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem amiatt kell aggódni a vasúti árufuvarozás által nagyon várt Déli Körvasút beruházás ideiglenes leállítása kapcsán, hogy lesz-e kivitelező a folytatásra, hanem, hogy mikor indul újra a munka. Egy lehetséges kivitelező neve már felmerült a médiában, a Világgazdaság pedig tovább érdeklődött a lehetséges jelöltekről, és feltételezhetően a lista tovább bővől. Sok még a teendő, amíg kiírható a Déli Körvasút befejezését szolgáló pályázat.
VG
2026.10.15, 06:00
Frissítve: 2026.10.15, 06:25
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Új közbeszerzés kiírására várnak azok az építőipari vállalatok, amelyek részt vennének a Déli Körvasút beruházás befejezésében. A projekt a napokban állt le amiatt, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerződést bontott a fővállalkozóval, a Mészáros Csoporthoz tartozó V-Híd Zrt-vel.

Déli körvasút
Lesz ajánlattevő a Déli körvasútra, már csak pályázat kell
Fotó: Vémi Zoltán

Nyitott kérdés, mikor folytatódik a Déli körvasút építése

A döntés indoka az volt, hogy az Európai Számvevőszék olyan súlyos összeférhetetlenséget és jogsértő összejátszást gyanított a beruházás közbeszerzési eljárása során, amely veszélyeztette 360 milliárd forintnyi európai uniós támogatások felhasználását. A V-Híddal kötött szerződés felmondásával Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint az állam 57 milliárd forintnyi felvett előleget követelhet vissza a társaságtól.

Az esetleges további szabálytalanságokkal kapcsolatos aggályok miatt a V-Hidat kizárták a többi vasútépítési projektjéből is. A Világgazdaság még aznap megkérdezte a társaságot, mit lép. A V-Híd egyelőre annyit jelzett, hogy álláspontját a rendelkezésére álló információk, dokumentumok és hivatalos értesítések teljes körű áttekintése után alakítja ki.

Az új közbeszerzés nem születik meg azonnal. 

Kiírása előtt fel kell mérni, pontosan hol tart a projekt, és milyen feladatra, milyen feltételekkel kell vállalkozókat keresni. 

Ez meglehetősen időigényes, így remélhetőleg ez a munka már korábban elkezdődött. Ám másra is szükség van: meg kell szerezni az Európai Bizottság hozzájárulását ahhoz, hogy újra lehessen tendereztetni a CEF-forrásokat, és ahhoz is, hogy a beruházás megvalósításának határideje 2030-ra tolódjon. A MÁV Pályaműködtetési Zrt. majd csak a hozzájárulás birtokában indíthatja majd meg a szükséges tervezést is magába foglaló új közbeszerzést az uniós források terhére.

Annak ellenére, hogy hetekkel is még úgy tűnt, hogy a Tisza-kormány Mészáros Lőrinc elleni háborújának áldozata lesz a Budavári Palota után az M1-es autópálya bővítése, most mégis felcsillant a remény, hogy folytatódhat a beruházás. Vitézy Dávid kedden, a Magyar Közlekedési Konferencián tartott előadásában már nem zárta ki, hogy a koncessziós szerződés felmondása után is folyatódhat az M1-es fejlesztése – a részletekről cikkünket ide kattintva nyithatja meg.

Ki építi meg a Déli Körvasutat?

Van bőven vasútépítő vállalat és olyan is, amely a kapcsolódó feladatokat elvégezheti a Déli Körvasút befejezésén. Alapértelmezésben lehet számítani a V-Híd alvállalkozóira és azokra a társaságokra, amelyek szintén pályáztak a beruházásra. Igaz, a listáról lemaradhatnak azok a cégek, amelyekről bebizonyosodik, hogy együttműködött a V-Híd által a gyanú szerint elkövetett szabálytalanságban. 

Mindazonáltal ilyen értelmű hazai megállapítás még a V-Híd kapcsán sem született. A vonatkozó, szeptember 9-i kormányhatározat annyit mond ki, hogy tudomásul veszi az Európai Számvevőszék megállapítását, továbbá felszólítja a közlekedési és beruházási minisztert, hogy amennyiben a számvevőszéki megállapítással kapcsolatban felmerül a büntetőjogi felelősség gyanúja, akkor gondoskodjon a büntetőjogi feljelentés megtételéről.

Pályázni kívánó, lehetséges kivitelezőként már felmerült a tízmilliárd eurónál is nagyobb rendelésállományú osztrák Porr Bau GmbH neve, talán nem alaptalanul. A Magyarországon 2004 óta aktív cég 2026 szeptember 21-én a Porr Kft. székhelyének címén létrehozott egy itteni fióktelepet is. A terveiről annyi sejthető a VEKE október 9-i bejegyzése szerint, hogy (meg nem nevezett forrású) piaci hírek azt állítják, hogy a Porr megvenné az eladóvá vált V-Hidat, majd indulna a közbeszerzésen. Jó eséllyel nyerne is, hiszen nála lesznek a kivitelezés eddigi szakaszában használt gépek, alkalmazottak. A Világgazdaság megkérdezte a V-Hidat a Porral folyó, esetleges tárgyalásokról, egyelőre nem kapott választ.

Mások is ugrásra készen várnak

A Világgazdaság érdeklődött két további olyan társaságnál, amelyek a méretük és eddigi munkáik alapján érdeklődhet az új közbeszerzés iránt. Konkrétan a cégek

  • a V-Híd esetleges megvásárlására,
  • és a tenderen való indulási szándékára

kérdeztünk rá. 

A Strabag azt válaszolta, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a magyar építőipar alakulását és az ágazatot érintő fejleményeket. „Társaságunk stratégiai döntéseit azonban minden esetben szakmai, gazdasági és üzleti szempontok átfogó mérlegelésével hozza meg. Az egyes közbeszerzési eljárásokban való részvételről kizárólag a konkrét pályázati dokumentáció és feltételrendszer részletes értékelését követően döntünk.”

Hasonlóan figyel és mérlegel a Swietelsky Vasúttechnika Kft. Azonban, mint a Világgazdaságnak küldött válaszában hangsúlyozta, bármilyen cégvásárlással, akvizícióval kapcsolatos ügyben nem a hazai kft., hanem a Swietelsky AG tulajdonosi köre dönt. „Az immár 90 éves vállaltcsoport a magyarországi vasútépítési piacot kiemelt prioritással kezeli, 

társaságunk minden magyarországi vasútépítési tenderen való részvételre nyitott, amennyiben a részvételi feltételeknek megfelel,

illetve a kockázatok arányba állnak egy normálisan működő piaci vállalat kockázattűrési képességével”.

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V-Híd
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közbeszerzés
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