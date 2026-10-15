Ugrásra kész építőcégek várják a Déli Körvasút új tenderét – nem az a kérdés, akadhat-e alkalmas kivitelező
Új közbeszerzés kiírására várnak azok az építőipari vállalatok, amelyek részt vennének a Déli Körvasút beruházás befejezésében. A projekt a napokban állt le amiatt, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerződést bontott a fővállalkozóval, a Mészáros Csoporthoz tartozó V-Híd Zrt-vel.
Nyitott kérdés, mikor folytatódik a Déli körvasút építése
A döntés indoka az volt, hogy az Európai Számvevőszék olyan súlyos összeférhetetlenséget és jogsértő összejátszást gyanított a beruházás közbeszerzési eljárása során, amely veszélyeztette 360 milliárd forintnyi európai uniós támogatások felhasználását. A V-Híddal kötött szerződés felmondásával Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint az állam 57 milliárd forintnyi felvett előleget követelhet vissza a társaságtól.
Az esetleges további szabálytalanságokkal kapcsolatos aggályok miatt a V-Hidat kizárták a többi vasútépítési projektjéből is. A Világgazdaság még aznap megkérdezte a társaságot, mit lép. A V-Híd egyelőre annyit jelzett, hogy álláspontját a rendelkezésére álló információk, dokumentumok és hivatalos értesítések teljes körű áttekintése után alakítja ki.
Az új közbeszerzés nem születik meg azonnal.
Kiírása előtt fel kell mérni, pontosan hol tart a projekt, és milyen feladatra, milyen feltételekkel kell vállalkozókat keresni.
Ez meglehetősen időigényes, így remélhetőleg ez a munka már korábban elkezdődött. Ám másra is szükség van: meg kell szerezni az Európai Bizottság hozzájárulását ahhoz, hogy újra lehessen tendereztetni a CEF-forrásokat, és ahhoz is, hogy a beruházás megvalósításának határideje 2030-ra tolódjon. A MÁV Pályaműködtetési Zrt. majd csak a hozzájárulás birtokában indíthatja majd meg a szükséges tervezést is magába foglaló új közbeszerzést az uniós források terhére.
Annak ellenére, hogy hetekkel is még úgy tűnt, hogy a Tisza-kormány Mészáros Lőrinc elleni háborújának áldozata lesz a Budavári Palota után az M1-es autópálya bővítése, most mégis felcsillant a remény, hogy folytatódhat a beruházás. Vitézy Dávid kedden, a Magyar Közlekedési Konferencián tartott előadásában már nem zárta ki, hogy a koncessziós szerződés felmondása után is folyatódhat az M1-es fejlesztése – a részletekről cikkünket ide kattintva nyithatja meg.
Ki építi meg a Déli Körvasutat?
Van bőven vasútépítő vállalat és olyan is, amely a kapcsolódó feladatokat elvégezheti a Déli Körvasút befejezésén. Alapértelmezésben lehet számítani a V-Híd alvállalkozóira és azokra a társaságokra, amelyek szintén pályáztak a beruházásra. Igaz, a listáról lemaradhatnak azok a cégek, amelyekről bebizonyosodik, hogy együttműködött a V-Híd által a gyanú szerint elkövetett szabálytalanságban.
Mindazonáltal ilyen értelmű hazai megállapítás még a V-Híd kapcsán sem született. A vonatkozó, szeptember 9-i kormányhatározat annyit mond ki, hogy tudomásul veszi az Európai Számvevőszék megállapítását, továbbá felszólítja a közlekedési és beruházási minisztert, hogy amennyiben a számvevőszéki megállapítással kapcsolatban felmerül a büntetőjogi felelősség gyanúja, akkor gondoskodjon a büntetőjogi feljelentés megtételéről.
Pályázni kívánó, lehetséges kivitelezőként már felmerült a tízmilliárd eurónál is nagyobb rendelésállományú osztrák Porr Bau GmbH neve, talán nem alaptalanul. A Magyarországon 2004 óta aktív cég 2026 szeptember 21-én a Porr Kft. székhelyének címén létrehozott egy itteni fióktelepet is. A terveiről annyi sejthető a VEKE október 9-i bejegyzése szerint, hogy (meg nem nevezett forrású) piaci hírek azt állítják, hogy a Porr megvenné az eladóvá vált V-Hidat, majd indulna a közbeszerzésen. Jó eséllyel nyerne is, hiszen nála lesznek a kivitelezés eddigi szakaszában használt gépek, alkalmazottak. A Világgazdaság megkérdezte a V-Hidat a Porral folyó, esetleges tárgyalásokról, egyelőre nem kapott választ.
Mások is ugrásra készen várnak
A Világgazdaság érdeklődött két további olyan társaságnál, amelyek a méretük és eddigi munkáik alapján érdeklődhet az új közbeszerzés iránt. Konkrétan a cégek
- a V-Híd esetleges megvásárlására,
- és a tenderen való indulási szándékára
kérdeztünk rá.
A Strabag azt válaszolta, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a magyar építőipar alakulását és az ágazatot érintő fejleményeket. „Társaságunk stratégiai döntéseit azonban minden esetben szakmai, gazdasági és üzleti szempontok átfogó mérlegelésével hozza meg. Az egyes közbeszerzési eljárásokban való részvételről kizárólag a konkrét pályázati dokumentáció és feltételrendszer részletes értékelését követően döntünk.”
Hasonlóan figyel és mérlegel a Swietelsky Vasúttechnika Kft. Azonban, mint a Világgazdaságnak küldött válaszában hangsúlyozta, bármilyen cégvásárlással, akvizícióval kapcsolatos ügyben nem a hazai kft., hanem a Swietelsky AG tulajdonosi köre dönt. „Az immár 90 éves vállaltcsoport a magyarországi vasútépítési piacot kiemelt prioritással kezeli,
társaságunk minden magyarországi vasútépítési tenderen való részvételre nyitott, amennyiben a részvételi feltételeknek megfelel,
illetve a kockázatok arányba állnak egy normálisan működő piaci vállalat kockázattűrési képességével”.