Ugrásra kész építőcégek várják a Déli Körvasút új tenderét – nem az a kérdés, akadhat-e alkalmas kivitelező

Új közbeszerzés kiírására várnak azok az építőipari vállalatok, amelyek részt vennének a Déli Körvasút beruházás befejezésében. A projekt a napokban állt le amiatt, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerződést bontott a fővállalkozóval, a Mészáros Csoporthoz tartozó V-Híd Zrt-vel.

Lesz ajánlattevő a Déli körvasútra, már csak pályázat kell

Fotó: Vémi Zoltán

Nyitott kérdés, mikor folytatódik a Déli körvasút építése

A döntés indoka az volt, hogy az Európai Számvevőszék olyan súlyos összeférhetetlenséget és jogsértő összejátszást gyanított a beruházás közbeszerzési eljárása során, amely veszélyeztette 360 milliárd forintnyi európai uniós támogatások felhasználását. A V-Híddal kötött szerződés felmondásával Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint az állam 57 milliárd forintnyi felvett előleget követelhet vissza a társaságtól.

Az esetleges további szabálytalanságokkal kapcsolatos aggályok miatt a V-Hidat kizárták a többi vasútépítési projektjéből is. A Világgazdaság még aznap megkérdezte a társaságot, mit lép. A V-Híd egyelőre annyit jelzett, hogy álláspontját a rendelkezésére álló információk, dokumentumok és hivatalos értesítések teljes körű áttekintése után alakítja ki.

Az új közbeszerzés nem születik meg azonnal.

Kiírása előtt fel kell mérni, pontosan hol tart a projekt, és milyen feladatra, milyen feltételekkel kell vállalkozókat keresni.

Ez meglehetősen időigényes, így remélhetőleg ez a munka már korábban elkezdődött. Ám másra is szükség van: meg kell szerezni az Európai Bizottság hozzájárulását ahhoz, hogy újra lehessen tendereztetni a CEF-forrásokat, és ahhoz is, hogy a beruházás megvalósításának határideje 2030-ra tolódjon. A MÁV Pályaműködtetési Zrt. majd csak a hozzájárulás birtokában indíthatja majd meg a szükséges tervezést is magába foglaló új közbeszerzést az uniós források terhére.

Annak ellenére, hogy hetekkel is még úgy tűnt, hogy a Tisza-kormány Mészáros Lőrinc elleni háborújának áldozata lesz a Budavári Palota után az M1-es autópálya bővítése, most mégis felcsillant a remény, hogy folytatódhat a beruházás. Vitézy Dávid kedden, a Magyar Közlekedési Konferencián tartott előadásában már nem zárta ki, hogy a koncessziós szerződés felmondása után is folyatódhat az M1-es fejlesztése – a részletekről cikkünket ide kattintva nyithatja meg.

Ki építi meg a Déli Körvasutat?

Van bőven vasútépítő vállalat és olyan is, amely a kapcsolódó feladatokat elvégezheti a Déli Körvasút befejezésén. Alapértelmezésben lehet számítani a V-Híd alvállalkozóira és azokra a társaságokra, amelyek szintén pályáztak a beruházásra. Igaz, a listáról lemaradhatnak azok a cégek, amelyekről bebizonyosodik, hogy együttműködött a V-Híd által a gyanú szerint elkövetett szabálytalanságban.