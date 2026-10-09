Máris itt az első fordulat a Déli Körvasút-botrányban: fontos részletet ástak elő Vitézy Dávid múltjából – „A közbeszerzés részleteit igen jól ismeri”
Nagy Bálint volt közlekedési államtitkár szerint a Tisza-kormány a Déli Körvasút beruházásán keresztül is a magyar építőipari és közlekedési vállalatok kiszorítására készül. A politikus közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Vitézy Dávidot, a közlekedési tárca vezetőjét tette felelőssé a folyamatért, és azzal vádolta a kormányt, hogy külföldi gazdasági érdekeknek kedvez.
„Újragyarmatosításról” beszél a volt közlekedési államtitkár a Déli Körvasút körüli fejlemények kapcsán
Nagy Bálint úgy fogalmazott: „Munkában Vitézy Dávid, Magyarország újragyarmatosításáért felelős miniszter”. Állítása szerint
Magyar Péter és a Tisza-kormány az őket hatalomra segítő brüsszeli politikai erőkkel együttműködve szorítja ki a magyar cégeket a hazai építési és közlekedési beruházásokból.
A volt államtitkár szerint a közbeszerzési szabálytalanságokra hivatkozva magyar vállalkozásokat zárhatnak ki a nagyobb fejlesztésekből, hogy a munkákat külföldi cégek kapják meg. Úgy véli,
- ez nemcsak a Déli Körvasutat érintheti, hanem
- az autópálya-beruházásokat és más jelentős állami fejlesztéseket is.
Nagy Bálint külön kiemelte, hogy a Déli Körvasút építése már eddig is jelentős türelmet követelt a környéken élőktől, a mostani fejlemények pedig szerinte azt is kérdésessé teszik, mikor fejeződhet be a beruházás. Hangsúlyozta, hogy a Fidesz álláspontja szerint a fejlesztésre az uniós támogatástól függetlenül szükség van.
Vitézy Dávid korábban is ismerte a közbeszerzést
Nagy Bálint Vitézy Dávid személyes felelősségét azzal indokolta, hogy a közlekedési miniszter 2021-ben tagja volt a közbeszerzést kiíró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) felügyelőbizottságának.
A volt államtitkár szerint a testület annak idején jóváhagyta a közbeszerzést, ezért ellentmondásosnak tartja, hogy a beruházás most a szabálytalanságok miatt kerülhet veszélybe.
Nagy Bálint azt állította, hogy ami a közbeszerzés elfogadásakor még nem számított gyanúsnak vagy jogsértőnek, az a kormányváltás után hirtelen problémává vált. Ebből arra következtetett, hogy a szabálytalanságokra való hivatkozás a magyar kivitelezők kiszorítását szolgálhatja.
A politikus bejegyzésében azt is állította, hogy a kormány a beruházások átrendezésével külföldi gazdasági érdekeket segít. (Ezek az állítások ugyanakkor önmagukban nem bizonyítják, hogy a szerződésbontás célja külföldi vállalkozások helyzetbe hozása lenne.)
Akár 2030-ig is elhúzódhat a Déli Körvasút befejezése
A Déli Körvasút második ütemének sorsa azért is vált különösen fontossá, mert a fejlesztés az egyik legjelentősebb budapesti vasúti beruházás. A projekt a fővároson áthaladó vasúti közlekedés fejlesztését szolgálja, és korábbi becslések szerint mintegy kétmillió ember mobilitását könnyíthetné meg.
Mint ebben a cikkünkben bemutattuk, a Magyar Közlönyben megjelent kormányzati intézkedés alapján a kabinet az uniós vizsgálat során feltárt közbeszerzési szabálytalanságokra hivatkozva előkészíti a szerződés megszüntetését a Mészáros Lőrinchez köthető kivitelezővel. A lépés következtében a beruházás második üteme félbemaradhat, amíg nem rendeződik a folytatás kérdése.
A szerződés megszüntetése ugyanakkor önmagában nem jelenti azt, hogy a fejlesztést végleg leállítják. A folytatás módja, a kivitelező kiválasztása és a munkálatok újraindításának időpontja egyaránt befolyásolhatja a befejezés ütemezését.
A rendelkezésre álló információk szerint a beruházás befejezése akár 2030-ig is elhúzódhat. Ez jelentős csúszást jelentene egy olyan fejlesztésnél, amelynek célja a budapesti vasúti közlekedés kapacitásának bővítése és az utasforgalom kiszolgálásának javítása.