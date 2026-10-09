Máris itt az első fordulat a Déli Körvasút-botrányban: fontos részletet ástak elő Vitézy Dávid múltjából – „A közbeszerzés részleteit igen jól ismeri”

Nagy Bálint volt közlekedési államtitkár szerint a Tisza-kormány a Déli Körvasút beruházásán keresztül is a magyar építőipari és közlekedési vállalatok kiszorítására készül. A politikus közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Vitézy Dávidot, a közlekedési tárca vezetőjét tette felelőssé a folyamatért, és azzal vádolta a kormányt, hogy külföldi gazdasági érdekeknek kedvez.

Nagy Bálint volt közlekedési államtitkár szerint Vitézy Dávid korábban is ismerte a Déli Körvasút közbeszerzését

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„Újragyarmatosításról” beszél a volt közlekedési államtitkár a Déli Körvasút körüli fejlemények kapcsán

Nagy Bálint úgy fogalmazott: „Munkában Vitézy Dávid, Magyarország újragyarmatosításáért felelős miniszter”. Állítása szerint

Magyar Péter és a Tisza-kormány az őket hatalomra segítő brüsszeli politikai erőkkel együttműködve szorítja ki a magyar cégeket a hazai építési és közlekedési beruházásokból.

A volt államtitkár szerint a közbeszerzési szabálytalanságokra hivatkozva magyar vállalkozásokat zárhatnak ki a nagyobb fejlesztésekből, hogy a munkákat külföldi cégek kapják meg. Úgy véli,

ez nemcsak a Déli Körvasutat érintheti, hanem

az autópálya-beruházásokat és más jelentős állami fejlesztéseket is.

Nagy Bálint külön kiemelte, hogy a Déli Körvasút építése már eddig is jelentős türelmet követelt a környéken élőktől, a mostani fejlemények pedig szerinte azt is kérdésessé teszik, mikor fejeződhet be a beruházás. Hangsúlyozta, hogy a Fidesz álláspontja szerint a fejlesztésre az uniós támogatástól függetlenül szükség van.

Vitézy Dávid korábban is ismerte a közbeszerzést

Nagy Bálint Vitézy Dávid személyes felelősségét azzal indokolta, hogy a közlekedési miniszter 2021-ben tagja volt a közbeszerzést kiíró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) felügyelőbizottságának.

A volt államtitkár szerint a testület annak idején jóváhagyta a közbeszerzést, ezért ellentmondásosnak tartja, hogy a beruházás most a szabálytalanságok miatt kerülhet veszélybe.

Nagy Bálint azt állította, hogy ami a közbeszerzés elfogadásakor még nem számított gyanúsnak vagy jogsértőnek, az a kormányváltás után hirtelen problémává vált. Ebből arra következtetett, hogy a szabálytalanságokra való hivatkozás a magyar kivitelezők kiszorítását szolgálhatja.