Drámai fordulat a Déli Körvasútnál: máris súlyos örökséget hagyott maga után Vitézy Dávid – videón Magyarország következő torzója

Több millió közlekedő életét keserítheti meg a következő években a Tisza-kormány döntése. Ahogy beszámoltunk róla, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Magyar Péter miniszterelnökkel közösen tartott pénteki sajtótájékoztatón jelentette be, hogy felmondják a Déli Körvasút kivitelezésére kötött szerződést, és új közbeszerzési eljárást indítanak.

Egy időre félbemarad a Déli Körvasút második ütemének kivitelezése / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A tárcavezető szerint a feltárt törvénytelenségek miatt büntetőfeljelentéseket is tesznek, a V-Hídnak pedig el kell hagynia a munkaterületet. Hozzátette, hogy az elmúlt hetekben egyeztetett az Európai Bizottsággal. Megítélése szerint az uniós források jelentős részének megőrzésére akkor van lehetőség, ha lezárják a jelenlegi kivitelezést, és újratendereztetik a beruházást.

Mivel Budapest és Magyarország egyik legfontosabb vasúti és városfejlesztési projektjéről van szó, így a bejelentés és a téma sokak érdeklődését felkeltette. Közéjük tartozik Feldmann Márton közlekedési szakértő is. Friss Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy a Déli Körvasút 2. üteme szerződésének felmondását megalapozó információkhoz nem szeretne hozzászólni. Ugyanakkor, mint a magyar vasúti közlekedésért dolgozó, tenni akaró mérnök, őszinte sajnálatát fejezte ki a történtek miatt, mivel Magyarország nyugati és keleti felét összekötő egyetlen értelmezhető vasúti kapacitása válik így hosszú időre korlátozottá.

„Elfogadom és megértem, hogy az uniós finanszírozás lehetőségének, és ezzel a magyar adófizetői források megvédése érdekében a kormány egyfajta kárcsökkentésként él a szerződés felmondásával. A közbeszerzési eredményhirdetés alapján a nyertes V-Híd 337,9 milliárd forintért, 2021. október 29-én megkötött szerződés alapján végezhette a kivitelezést. Magát a beruházást több vita kísérte, háromszor is megsemmisített környezetvédelmi engedély, szerződés nélkül dolgozó alvállalkozók történetei árnyékolták be ezt a kiemelt fejlesztést."

Egy biztos, Magyarország vasúti közlekedésének, ha értékben nem is a legnagyobb, de bizonyosan a legfontosabb projektje volt ez a beruházás. Tudjuk, látjuk, mit jelent, ha ez a Duna felett átívelő vasúti vonalszakasz kiesik, vagy kapacitása szűkül; csökkenő teherszállítási kapacitások, Kelenföldön végződő intercityk, megszűnő átlós személyszállítási kapcsolatok, stb

– írta Feldmann Márton. Hozzátette, hogy a szerződés felmondásával marad a 42,42 százalékos készültségi szint, bár gyanítható, hogy ez a legutolsó pénzügyi kifizetés során a mérnökök által igazolt teljesítés mértéke, és azóta a kivitelező haladt a munkával.