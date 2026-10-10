Drámai fordulat a Déli Körvasútnál: máris súlyos örökséget hagyott maga után Vitézy Dávid – videón Magyarország következő torzója
Több millió közlekedő életét keserítheti meg a következő években a Tisza-kormány döntése. Ahogy beszámoltunk róla, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Magyar Péter miniszterelnökkel közösen tartott pénteki sajtótájékoztatón jelentette be, hogy felmondják a Déli Körvasút kivitelezésére kötött szerződést, és új közbeszerzési eljárást indítanak.
A tárcavezető szerint a feltárt törvénytelenségek miatt büntetőfeljelentéseket is tesznek, a V-Hídnak pedig el kell hagynia a munkaterületet. Hozzátette, hogy az elmúlt hetekben egyeztetett az Európai Bizottsággal. Megítélése szerint az uniós források jelentős részének megőrzésére akkor van lehetőség, ha lezárják a jelenlegi kivitelezést, és újratendereztetik a beruházást.
Mivel Budapest és Magyarország egyik legfontosabb vasúti és városfejlesztési projektjéről van szó, így a bejelentés és a téma sokak érdeklődését felkeltette. Közéjük tartozik Feldmann Márton közlekedési szakértő is. Friss Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy a Déli Körvasút 2. üteme szerződésének felmondását megalapozó információkhoz nem szeretne hozzászólni. Ugyanakkor, mint a magyar vasúti közlekedésért dolgozó, tenni akaró mérnök, őszinte sajnálatát fejezte ki a történtek miatt, mivel Magyarország nyugati és keleti felét összekötő egyetlen értelmezhető vasúti kapacitása válik így hosszú időre korlátozottá.
„Elfogadom és megértem, hogy az uniós finanszírozás lehetőségének, és ezzel a magyar adófizetői források megvédése érdekében a kormány egyfajta kárcsökkentésként él a szerződés felmondásával. A közbeszerzési eredményhirdetés alapján a nyertes V-Híd 337,9 milliárd forintért, 2021. október 29-én megkötött szerződés alapján végezhette a kivitelezést. Magát a beruházást több vita kísérte, háromszor is megsemmisített környezetvédelmi engedély, szerződés nélkül dolgozó alvállalkozók történetei árnyékolták be ezt a kiemelt fejlesztést."
Egy biztos, Magyarország vasúti közlekedésének, ha értékben nem is a legnagyobb, de bizonyosan a legfontosabb projektje volt ez a beruházás. Tudjuk, látjuk, mit jelent, ha ez a Duna felett átívelő vasúti vonalszakasz kiesik, vagy kapacitása szűkül; csökkenő teherszállítási kapacitások, Kelenföldön végződő intercityk, megszűnő átlós személyszállítási kapcsolatok, stb
– írta Feldmann Márton. Hozzátette, hogy a szerződés felmondásával marad a 42,42 százalékos készültségi szint, bár gyanítható, hogy ez a legutolsó pénzügyi kifizetés során a mérnökök által igazolt teljesítés mértéke, és azóta a kivitelező haladt a munkával.
Kiemelte, hogy a projekt átmeneti leállítása miatt Kelenföld és Ferencváros között marad az egyvágányú közlekedés, az év legforgalmasabb utolsó negyedévében egy csökkentett teherszállítási kapacitást kínálva az ilyenkor szokásosan lendületet vevő áruforgalomnak. Pedig, ha valamikor, most igazán szükség lenne egy kis fellendülésre, hiszen az elmúlt egy évben közel 20 százalékos csökkenést szenvedett el az ágazat. A szakértő szerint vizsgálni kellene azt is, hogyan lehet a nemzetközi vonatok esetleges útvonal rövidítésével további kapacitást felszabadítani.
„Ha az egyik híd a Bartók Béla úton a helyén van, miért nem lehet két vágányon közlekedni?
Nos, a híd nincs a helyén. A légi felvétel pontosan mutatja, hogy nem tudott a régi híd miatt a helyére kerülni, ezért eltolva csak egy vágány haladhat át rajta. A hálózat szempontjából, a szerződés felmondásából fakadó adminisztratív jellegű feladatok mellett biztosítani kellene, akár a pályaműködtető lebonyolításában, hogy a műtárgyak legalább részben elkészülhessenek, és legalább a kétvágányú közlekedés feltételei adottak legyenek. A magyar hálózat számára a leginkább kerülendő, hogy évekig konzerváljuk a jelenlegi helyzetet” – hívta fel a figyelmet Feldmann.
A szakértő felidézte, hogy a 150-es vonalon, közismertebb nevén Budapest–Belgrád vasútvonalon akár már október végétől egy 100 kilométer/órás sebességgel tartható menetrenddel elindulhat a belföldi személyszállítás. Ha ez sikeres, a decemberi menetrendváltástól jöhet a teljes, nemzetközi vonatokkal kiegészített 160 kilométer/órás menetrend.
„Emiatt Ferencváros további jelentős mértékű terhelést kap úgy, hogy a kódos kezelő már üzemképtelen, a panoráma tábláról történik az állomási forgalomszabályozás egy építési területtel sújtott állapotban. Egy biztos, ez a helyzet nem maradhat fenn hosszú távon, és minden kreatív közlekedés- és építőmérnök tudására, együtt gondolkodására szükség van ahhoz, hogy a vasút ne szenvedjen el több kárt a beruházás, illetve annak problémái miatt. A magyar mérnökök képesek lesznek erre is!” – zárta gondolatait Feldmann Márton.
Mennyibe kerül a Déli Körvasút beruházása?
A Déli Körvasút beruházás öt nagy elemből áll. A projekt indításakor, 2023-ban az akkori Építési és Közlekedési Minisztérium úgy számolt, hogy
a teljes beruházás mintegy 900-1000 milliárd forintba kerülne.
Akkor hozzátették, hogy minden eleméhez uniós támogatásra van szükség, vagyis a teljes elképzelés megvalósítása erősen ki van téve az uniós források hozzáférhetőségének. A Tisza-kormány eddigi kommunikációja alapján ez rendelkezésre fog állni.
Jelenleg a kivitelezés második üteme zajlik. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint ennek keretében megvalósul Ferencváros és Kelenföld állomások között a vasúti kapacitásbővítés. Két új vasúti megállóhely is létesül Közvágóhíd és Nádorkert térségében. A beruházás során 7 helyszínen épülnek át vasúti hidak, továbbá a projekt keretében kiépül a szükséges zajvédelem is. A kettő helyett három, illetve négy vágány létrehozása, az új megállók építése ugrásszerűen növeli meg a vasút elővárosi és városi teljesítőképességét.
A szaktárca kiemelte, hogy a második ütem kivitelezésének nettó szerződéses összege: 337 904 067 342 forint.
Hogyan segíti a jövő vasúti teherforgalmát a Déli Körvasút?
A Déli Körvasút nemcsak a fővárosi vasúti személyszállítást helyezi új alapokra, hanem egyúttal hozzájárul a kapacitáshiány miatt hosszú ideig várakozó tehervonatok gyors áthaladásához is.
A személyforgalom bővítési igénye és a regionális, térségi teherforgalom a megvalósíthatósági tanulmány alapján önmagában indokolja az érintett szakaszon a vágányszám bővítését, de emellett az is fontos érv, hogy az elkészült Déli Körvasút a V0 beruházás megvalósulásáig hatékonyan tudja a teherforgalom növekedését kezelni.
A fejlesztés eredményeként a nemzetközi tranzit, illetve a Budapest térségét érintő teherforgalom várakozási ideje egyaránt jelentősen csökken, miután a vonalszakasz jelenlegi óránkénti és kétirányú, 18 darab vonatos áteresztőképessége 32 darab vonatra emelkedne.
Az alábbi videó jól szemlélteti a grandiózus építkezését, és segít elképzelni, mi marad félkészen, miután a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd levonul a területről.