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Hamarosan bezárják a Déli pályaudvart – Vitézy Dávid elmondta, miért és mennyi időre szükséges

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A miniszter szerint már időszerű volt a felújítás. Vitézy Dávid ismertette, hogy milyen munkálatokat végeznek majd a MÁV szakemberei a Déli pályaudvar teljes lezárása alatt.
VG
2026.10.07, 12:25
Frissítve: 2026.10.07, 12:40
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„Teljes lezárás mellett sebességkorlátozásokat számolunk fel a Déli pályaudvaron. A magyar vasúthálózat egyik legsúlyosabb problémája az elmaradt pályakarbantartási munkák. Ez Budapesten, a nagy pályaudvarok környezetében különösen érezhető: a rossz pályaállapot miatt több helyen csak sebességkorlátozások mellett közlekedhetnek a vonatok” – írta szerda délelőtti Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

20250721_deli_palyaudvar-TUM_008 Déli pályaudvar MÁV, vonat, vasút
Az október 10-11-i hétvégér bezár a budapesti Déli pályaudvar / Fotó: Tumbász Hédi

A tárcavezető kiemelte, hogy ez a Déli pályaudvar hálózatára is igaz, emiatt az október 10-11-i hétvégén teljes állomási lezárás mellett fog karbantartási munkákat végezni a MÁV, amelyekkel több sebességkorlátozást is meg lehet szüntetni.

A miniszter tájékoztatása szerint:

  • javítani fogják a váltókat,
  • síneket és aljakat cserélnek,
  • helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat,
  • kijavítják a peronok hibáit,
  • rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket,
  • karbantartják a kocsitöltőket,
  • átvizsgálják a felsővezetéket és az energiaellátási rendszert is.

„A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében rövidesen a Déli pályaudvar térségét érintő, a mostani karbantartásoknál jóval átfogóbb vasúti átépítés is megkezdődik. A rövidesen kivitelezési tenderrel induló tervezett beruházás keretében átépítjük a Kis-Gellért-hegyi alagút vasúti pályáját: a pályaszint mintegy 20 centiméteres süllyesztésével a nagykapacitású, emeletes motorvonatok számára is biztosítjuk a Déli pályaudvar megközelítését. Az alagútban új kétvágányú pálya létesül, emellett megerősítjük az alagút falazatát, az altalajt és a kapcsolódó rézsűket” – ismertette posztjában Vitézy Dávid.

Ez várható a Déli pályaudvarnál

Hozzátette, hogy a Déli pályaudvaron vágány- és kitérőkorszerűsítést végeznek, 26 darab kitérő cseréjére is sor kerül. A jelenlegi, elavult vonóvezetékes biztosítóberendezést pedig korszerű, tolatóvágányutas rendszer váltja fel, központi állítású és villamos fűtésű kitérőkkel. Átépítik, illetve megújítják a peronokat, taktilis sávokat és új utasbútorokat alakítunk ki, továbbá korszerű hangos és vizuális utastájékoztatási rendszer készül. Megújul az energia- és távközlési hálózat, és új biztonsági kamerarendszer is létesül.

„A fejlesztés célja nem egyszerűen a pálya felújítása: növeljük a Déli pályaudvar vasúti kapacitását, javítjuk a vonatok menetrendszerűségét, és magasabb szolgáltatási színvonalat biztosítunk az elővárosi, távolsági és balatoni forgalomban is. Ez a beruházás az épület felújítását még nem tartalmazza, de annak tervezésén is megkezdtük a munkát. Vagyis most a legsürgetőbb pályahibákat és sebességkorlátozásokat számoljuk fel, ezt pedig egy nagyobb léptékű fejlesztés követi” – hangsúlyozta a miniszer.

Kiemelte, hogy ezeket a munkákat csak a pályaudvar teljes lezárása mellett lehet hatékonyan elvégezni, ezért tudatosan a hétköznapi és a nyári csúcsforgalmon kívülre időzítették ezeket.

„A vasút állapotát nem lehet egyik napról a másikra rendbe tenni. Egyszerre kell felszámolnunk az évek alatt felhalmozódott karbantartási adósságot, és elindítanunk azokat a nagyobb fejlesztéseket, amelyek hosszabb távon is javítják a vasút működését. Ahol pedig egy jól megszervezett lezárással egyszerre több, régóta halogatott problémát is meg lehet oldani, ott ezt kell tenni” – zárta gondolatait Vitézy Dávid.

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közlekedés
Déli Pályaudvar
Budapest
Vitézy Dávid
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