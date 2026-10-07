Hamarosan bezárják a Déli pályaudvart – Vitézy Dávid elmondta, miért és mennyi időre szükséges

„Teljes lezárás mellett sebességkorlátozásokat számolunk fel a Déli pályaudvaron. A magyar vasúthálózat egyik legsúlyosabb problémája az elmaradt pályakarbantartási munkák. Ez Budapesten, a nagy pályaudvarok környezetében különösen érezhető: a rossz pályaállapot miatt több helyen csak sebességkorlátozások mellett közlekedhetnek a vonatok” – írta szerda délelőtti Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Az október 10-11-i hétvégér bezár a budapesti Déli pályaudvar / Fotó: Tumbász Hédi

A tárcavezető kiemelte, hogy ez a Déli pályaudvar hálózatára is igaz, emiatt az október 10-11-i hétvégén teljes állomási lezárás mellett fog karbantartási munkákat végezni a MÁV, amelyekkel több sebességkorlátozást is meg lehet szüntetni.

A miniszter tájékoztatása szerint:

javítani fogják a váltókat,

síneket és aljakat cserélnek,

helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat,

kijavítják a peronok hibáit,

rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket,

karbantartják a kocsitöltőket,

átvizsgálják a felsővezetéket és az energiaellátási rendszert is.

„A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében rövidesen a Déli pályaudvar térségét érintő, a mostani karbantartásoknál jóval átfogóbb vasúti átépítés is megkezdődik. A rövidesen kivitelezési tenderrel induló tervezett beruházás keretében átépítjük a Kis-Gellért-hegyi alagút vasúti pályáját: a pályaszint mintegy 20 centiméteres süllyesztésével a nagykapacitású, emeletes motorvonatok számára is biztosítjuk a Déli pályaudvar megközelítését. Az alagútban új kétvágányú pálya létesül, emellett megerősítjük az alagút falazatát, az altalajt és a kapcsolódó rézsűket” – ismertette posztjában Vitézy Dávid.

Ez várható a Déli pályaudvarnál

Hozzátette, hogy a Déli pályaudvaron vágány- és kitérőkorszerűsítést végeznek, 26 darab kitérő cseréjére is sor kerül. A jelenlegi, elavult vonóvezetékes biztosítóberendezést pedig korszerű, tolatóvágányutas rendszer váltja fel, központi állítású és villamos fűtésű kitérőkkel. Átépítik, illetve megújítják a peronokat, taktilis sávokat és új utasbútorokat alakítunk ki, továbbá korszerű hangos és vizuális utastájékoztatási rendszer készül. Megújul az energia- és távközlési hálózat, és új biztonsági kamerarendszer is létesül.