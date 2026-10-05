Vitézy leporolja a Fidesz és a saját régi tervét: mégsem volt olyan rossz ötlet a Diákváros – már előrébb tarthatna, ha nem gáncsolja el a fővárosi vezetés

A Fudan megváltoztatta a fejlesztési koncepciót

A beruházás menetében a Fudan Egyetem budapesti campusának terve hozott jelentős változást. 2021 tavaszán a kormány még abból indult ki, hogy a kínai egyetem és a Diákváros egymás mellett valósulhat meg. A Fudant elsősorban a Diákvárostól északra fekvő, korábban üzleti és irodai fejlesztésre szánt területeken helyezték volna el. Az akkori elképzelés szerint ezzel a Diákváros kollégiumi területe érintetlen maradhatott volna. A szervezeti irányítás azonban rövid időn belül megváltozott, ugyanis Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez került a két beruházás koordinációja.

Látványterveket a Budapest Fejlesztési Központ 2021-ben hozta nyilvánosságra/Illusztráció: Budapest Fejlesztési Központ

A kormány hivatalos álláspontja továbbra is az volt, hogy mindkét beruházás megvalósítható. Palkovics április végén úgy fogalmazott, hogy a Déli Városkapu területe a Diákváros és a Fudan befogadására egyaránt alkalmas, ezért a kínai egyetem fejlesztése nem vesz el területet a kollégiumi beruházástól.

A konkrét területfelosztás újabb vitát hozott

A helyzet akkor változott meg ismét, amikor 2021 májusában nyilvánosságra kerültek a Fudan és a Diákváros számára átadni tervezett ingatlanok helyrajzi számai, és kiderült, hogy a Fudan jelentős területeket kapott volna a Nagyvásártelep környezetében és a vízparton is. Palkovics úgy nyilatkozott akkor: „Csak hogy világos legyen: nem mi akartuk ezt így. A Diákvárost eredetileg ennek a sajátos alakú földdarabnak a déli részére terveztük. Azért kellett áthúzni délre a Fudan Egyetemet, amely állami terület, és felvinni északra a kollégiumokat, ahol a kerületi és a fővárosi önkormányzatnak is van tulajdona, mert Baranyi Krisztina polgármester és Karácsony Gergely főpolgármester is azt mondta, hogy ők egy talpalatnyi földet sem adnak a Fudan Egyetemnek. Így nem volt más lehetőség, mint mint megcserélni a két területet." A kormány, a főváros és Ferencváros között komoly vita alakult ki a Fudanról, de a Diákváros szükségességét egyik fél sem kérdőjelezte meg érdemben, mégis elbukott a projekt.

2024-ben a Fidesz-KDNP kormány ismét elővette a kollégiumbővítés ügyét. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi akkori frakcióvezetője a Facebookon jelentette be, hogy döntött a kormány a Diákváros megépítéséről, de érdemi elmozdulás akkor sem történt, a tervezés indult meg újra.