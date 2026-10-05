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Vitézy leporolja a Fidesz és a saját régi tervét: mégsem volt olyan rossz ötlet a Diákváros – már előrébb tarthatna, ha nem gáncsolja el a fővárosi vezetés

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Többéves leállás után újraindítja a kormány a budapesti Diákváros előkészítését. A beruházás története 2018-ig nyúlik vissza, a fejlesztés azonban a Fudan Egyetem budapesti campusának megjelenésével más irányt vett, majd végül egyik projekt sem valósult meg. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter most a korábbi nemzetközi tervpályázat eredményeire építve folytatná a fejlesztést. A projekt számára sem ismeretlen, hiszen a Budapest Fejlesztési Központ vezetőjeként korábban maga is részt vett az előkészítésében. A kollégiumi helyekre nagy szükség van, mert a jelenlegi kapacitásra mintegy ötszörös túljelentkezés van a fővárosban.
Lengyel Gabriella
2026.10.05, 09:56
Frissítve: 2026.10.05, 10:02
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Újraindul a Budapest Diákváros beruházásának előkészítése – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának döntése alapján a kormány a fővárossal és Ferencvárossal együttműködve folytatja a dél-pesti terület fejlesztését. Vitézy közlése szerint nem készítenek teljesen új fejlesztési koncepciót, a beruházás a korábbi nemzetközi tervpályázat eredményeit hasznosítja. A projekt előkészítésében a miniszter is részt vett, mint a Budapest Fejlesztési Központ akkori vezetője.

diákváros
                A korábbi látványtervek a Diákváros kialakításáról/Fotó: Budapest Fejlesztési Központ 2021

Több ezer kollégiumi férőhelyet terveztek

A Diákváros a Déli Városkapu fejlesztési program egyik meghatározó elemeként indult. A cél egy nagy kiterjedésű, korábban alulhasznosított dél-pesti terület komplex rehabilitációja volt. A nemzetközi tervpályázat eredményét 2018-ban hirdették ki. A pályázatot a norvég Snøhetta építésziroda nyerte meg. A fejlesztés léptékét jól mutatja, hogy a teljes tervezési terület mintegy 135 hektárt fogott át. A koncepció alapján az új városrészben mintegy 16 ezer ember élhetett volna, közülük körülbelül 12 ezer egyetemista. A látványterveken a lakó- és kollégiumi épületek mellett kereskedelmi és szolgáltató funkciókkal, közösségi terekkel, sportlétesítményekkel és jelentős zöldfelületekkel számoltak. A beruházás így egyszerre szolgált volna felsőoktatási, lakhatási és városrehabilitációs célokat.

Vitézy korábban is részt vett az előkészítésben

A projekt 2021-re már előrehaladott tervezési szakaszban volt. A Budapest Fejlesztési Központ sajtótájékoztatóján Vitézy Dávid akkor azt mondta, a kormány három-négy éve dolgozott a fejlesztésen. Fürjes Balázs Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár azt közölte, hogy a Diákváros az eredeti tervek szerint épülhet meg, és 8-10 ezer kollégiumi férőhelyet biztosíthat a budapesti egyetemek hallgatóinak. A fejlesztés központi eleme a Nagyvásártelep és környéke lett volna, miközben az új városnegyedben kollégiumok mellett sportolási, kulturális és szabadidős funkciók is helyet kaptak volna.

A Fudan megváltoztatta a fejlesztési koncepciót

A beruházás menetében a Fudan Egyetem budapesti campusának terve hozott jelentős változást. 2021 tavaszán a kormány még abból indult ki, hogy a kínai egyetem és a Diákváros egymás mellett valósulhat meg. A Fudant elsősorban a Diákvárostól északra fekvő, korábban üzleti és irodai fejlesztésre szánt területeken helyezték volna el.  Az akkori elképzelés szerint ezzel a Diákváros kollégiumi területe érintetlen maradhatott volna. A szervezeti irányítás azonban rövid időn belül megváltozott, ugyanis Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez került a két beruházás koordinációja. 

                         Látványterveket a Budapest Fejlesztési Központ 2021-ben hozta nyilvánosságra/Illusztráció: Budapest Fejlesztési Központ

A kormány hivatalos álláspontja továbbra is az volt, hogy mindkét beruházás megvalósítható. Palkovics április végén úgy fogalmazott, hogy a Déli Városkapu területe a Diákváros és a Fudan befogadására egyaránt alkalmas, ezért a kínai egyetem fejlesztése nem vesz el területet a kollégiumi beruházástól.

A konkrét területfelosztás újabb vitát hozott

A helyzet akkor változott meg ismét, amikor 2021 májusában nyilvánosságra kerültek a Fudan és a Diákváros számára átadni tervezett ingatlanok helyrajzi számai, és kiderült, hogy a Fudan jelentős területeket kapott volna a Nagyvásártelep környezetében és a vízparton is. Palkovics úgy nyilatkozott akkor: „Csak hogy világos legyen: nem mi akartuk ezt így. A Diákvárost eredetileg ennek a sajátos alakú földdarabnak a déli részére terveztük. Azért kellett áthúzni délre a Fudan Egyetemet, amely állami terület, és felvinni északra a kollégiumokat, ahol a kerületi és a fővárosi önkormányzatnak is van tulajdona, mert Baranyi Krisztina polgármester és Karácsony Gergely főpolgármester is azt mondta, hogy ők egy talpalatnyi földet sem adnak a Fudan Egyetemnek. Így nem volt más lehetőség, mint mint megcserélni a két területet." A kormány, a főváros és Ferencváros között komoly vita alakult ki a Fudanról, de a Diákváros szükségességét egyik fél sem kérdőjelezte meg érdemben, mégis elbukott a projekt. 

2024-ben a Fidesz-KDNP kormány ismét elővette a kollégiumbővítés ügyét. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi akkori frakcióvezetője a Facebookon jelentette be, hogy döntött a kormány a Diákváros megépítéséről, de érdemi elmozdulás akkor sem történt, a tervezés indult meg újra. 

A korábbi beruházásra építik a Diákváros mostani koncepcióját

A mostani döntés gazdasági szempontból egyik legfontosabb eleme az, hogy a kormány nem nulláról indítja újra a projektet. A korábbi tervpályázat eredményeinek felhasználása lehetőséget teremthet arra, hogy az új fejlesztés a már elvégzett tervezési munkára épüljön, bár az eltelt évek, a megváltozott építési költségek, szabályozási környezet és az új funkciók miatt a tervek aktualizálására szükség lesz. A beruházás tartalma is változhat, mert Vitézy már nem kizárólag egyetemi kollégiumi fejlesztésről, hanem vegyes lakó- és kollégiumi városnegyedről beszél. A miniszter kiemelte: a Diákvárost összekapcsolnák a Wekerle Lakásfejlesztési Programmal, így az egyetemisták mellett fiatal munkavállalók számára is megfizethető lakhatást biztosítanának. A finanszírozásba uniós forrásokat is bevonnának, jelezte a miniszter. 

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