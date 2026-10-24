Fordulat a Diákváros ügyében: Vitézy Dávid már az uniós biztost vitte a Duna-partra – sok a nyitott kérdés

Újabb lépés történhet a budapesti Diákváros megvalósítása felé. Vitézy Dávid közösségi oldalán számolt be arról, hogy Dan Jørgensennel, az Európai Bizottság energiaügyért és lakhatásért felelős biztosával közösen tekintették meg a ferencvárosi fejlesztési területet.

A korábbi látványtervek a Diákváros kialakításáról/Fotó: Budapest Fejlesztési Központ 2021

A miniszter szerint Budapest egyik legértékesebb, jelenleg kihasználatlan területén egy teljesen új városnegyed jöhet létre, amelyben a kollégiumok mellett megfizethető lakások, közparkok és közösségi terek is helyet kapnának. A fejlesztéshez európai uniós forrásokat is bevonnának, bár Vitézy bejegyzéséből egyelőre nem derül ki, hogy mekkora támogatásra számítanak, illetve mikor kezdődhet meg az építkezés.

Már évekkel ezelőtt elkészültek a Diákváros tervei

A Világgazdaság október elején részletesen bemutatta a beruházás előzményeit. A Diákváros eredeti koncepcióját még az előző kormány idején dolgozták ki, a 2018-as nemzetközi tervpályázatot a norvég Snøhetta építésziroda nyerte meg. A korábbi elképzelések szerint a mintegy 135 hektáros fejlesztési területen akár 16 ezer ember számára alakíthattak volna ki lakhatási lehetőséget, köztük mintegy 12 ezer egyetemistának. A kormány később 8-10 ezer kollégiumi férőhely megépítéséről beszélt. A beruházás előkészítésében Vitézy Dávid is részt vett, még a Budapest Fejlesztési Központ vezetőjeként. A projekt azonban a kínai Fudan Egyetem budapesti campusának terve miatt politikai és területhasználati viták kereszttüzébe került. Végül sem a kínai egyetem, sem a Diákváros nem épült meg.

Uniós pénzből indulhat újra a beruházás?

A kormány október elején döntött a Diákváros előkészítésének újraindításáról. A korábbi terveket nem vetnék el, hanem a megváltozott lakhatási igényekhez igazítanák. Az új koncepció már nem kizárólag az egyetemisták elhelyezésére koncentrálna. A Wekerle Lakásfejlesztési Programhoz kapcsolódva fiatal munkavállalóknak és alacsonyabb jövedelműeknek is megfizethető lakhatást biztosítanának. Vitézy mostani bejegyzése szerint a cél az, hogy a Diákváros más magyar városok számára is követhető mintává váljon. Úgy fogalmazott: „Diákváros ráadásul nemcsak lakhatási, hanem városfejlesztési és közlekedési projekt is. Nem egy elszigetelt lakótelepet szeretnénk építeni, hanem egy jól megközelíthető, élhető városnegyedet, ahol a megfizethető lakhatás, a közösségi közlekedés, a zöldfelületek és a közszolgáltatások egymást erősítik.

A lakhatási válság kezelésében az államnak újra aktív szerepet kell vállalnia. Nem várhatjuk tovább, hogy a piac önmagában megoldja a fiatalok és az alacsonyabb jövedelműek lakhatási problémáit. Ezért szeretnénk, hogy a Diákváros ne egyetlen kivételes budapesti beruházás legyen, hanem mintát adjon más magyar városok megfizethető lakhatást biztosító fejlesztéseihez is."