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Nem a Temu és nem a Shein: újabb külföldi divatruházati platform terjeszkedik Magyarországon – ezer kereskedő már ott van, nem érintik az EU-s vámok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb kereskedőkkel és több mint 160 ezer termékkel bővül a magyar online divatpiac: elindítja hazai piacterét az ABOUT YOU. A német hátterű vállalat már több mint ezer kereskedőt kapcsolt be a rendszerébe, amely lehetővé teszi, hogy külső partnerek is közvetlenül értékesítsenek a platformon. A modell a magyar eladóknak az európai divatruházati piacra lépés lehetőségét is kínálja, miközben a cégnek a kínálat bővítését teszi lehetővé.
Juhász Péter
2026.10.29, 08:00
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Az ABOUT YOU 2019 óta van jelen Magyarországon, most pedig a hagyományos online áruházi működés mellett piactéri szolgáltatással bővíti tevékenységét. Az új modellben a külső kereskedők közvetlenül értékesíthetnek az aboutyou.hu oldalon keresztül. A vállalat közlése szerint a piactérhez már több mint 1000 kereskedő csatlakozott, amivel több mint 160 ezer új termék került be a magyar vásárlók számára elérhető kínálatba. A divatruházati és életmód-termékeket kínáló platformon korábban is több mint 1500 márka termékei voltak elérhetők.

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Az online divatruházati piacont az ABOUT YOU Magyarországon is elindította külső kereskedők számára csatlakozási lehetőséget kínáló piacterét (illusztráció)
Fotó: Chay_Tee /  Shutterstock

Új piactérrel bővül a divatruházati színtér

A piactér elindítása az online kereskedelemben egyre elterjedtebb üzleti modellt követi: a platform üzemeltetője nem kizárólag a saját árukészletéből értékesít, hanem más vállalkozások termékeit is megjeleníti, és hozzáférést biztosít számukra a vásárlói bázisához.

A vállalat a kisebb kereskedők és a startupok számára is elérhetővé tenné az értékesítési lehetőséget. A csatlakozáshoz nem határoztak meg minimális árbevételi követelményt vagy termékkínálatra vonatkozó belépési küszöböt.

A kereskedők az ABOUT YOU Seller Center felületén regisztrálhatnak, majd önállóan kezelhetik üzleti tevékenységüket. A termékek feltöltése történhet manuálisan, a Shopify rendszerén keresztül, közvetítő integrációs szolgáltatók – például a Tradebyte, a BaseLinker vagy a Neteven – segítségével, illetve közvetlen API-kapcsolattal. A vállalat szerint a regisztrációtól az indulásig tartó folyamat néhány hetet vehet igénybe.

A rendelések teljesítéséről a kereskedők maguk is gondoskodhatnak, de igénybe vehetik a platform logisztikai infrastruktúráját is. Utóbbi esetben a kiszállítás a magyar vásárlók igényeihez igazodhat, beleértve az utánvétes fizetést, a házhoz szállítást és az átvételi pontokra történő kézbesítést.

Megjegyezendő, hogy mivel a piactéren eladott áruk jellemzően az EU területéről érkeznek (általában már EU-s vámszabad területen lévő raktárkészletről van szó), ezért a platformon megvásárolt csomagok után nem kell megfizetni az idén bevezetett vámköltségeket. Elméletben előfordulhatna, hogy a platformon olyan kereskedő árul, amely a megrendelt árut saját maga szervezte logisztikával szállítja a vásárlónak és az áru EU-n kívüli országból indul (azaz terhelnék az idéntől érvényes vámok), de az ABOUT YOU kereskedőkkel szembeni feltételrendszere olyan elvárásokat támaszt, melyek lényegében ennek lehetőségét kizárják (még akkor sem kell erre számítani a vásárlói oldalon, ha az áru esetlet törökországi gyártási bázisról indul útnak).

Magyarországról az európai piacra

A piactéri modell a hazai kereskedők számára nemcsak a magyar vásárlók elérését teheti lehetővé. Az ABOUT YOU 

26 európai piacon működik, és közlése szerint több mint 15 millió aktív vásárlót ér el. 

A vállalat célja, hogy a piactérhez csatlakozó eladók a magyarországi értékesítés mellett a nemzetközi vásárlói körből is részesülhessenek.

A külföldi terjeszkedés lehetősége ugyanakkor nem jelent automatikus sikert a csatlakozó vállalkozásoknak: az eredményesség

  • a termékek iránti kereslettől, 
  • az árképzéstől, 
  • a logisztikai költségektől, és
  • a platformon belüli versenytől is függhet.

A platform egyébként az európai online divat- és életmód-kiskereskedelem egyik jelentős szereplője, év kb. 2,5 milliárd eurós bevétellel, amit a kínálatban megjelent márkák és szolgáltatások értékesítésével ér el.

A vállalat a fiatalabb, trendérzékeny vásárlókat célozza, és kiemelt szerepet szán a mobilalkalmazáson keresztüli értékesítésnek. A csoport tájékoztatása szerint nemzetközi kínálata mintegy 1 millió terméket foglal magában körülbelül 5000 márkától.

Több mint félmilliárd forintos fogyasztói kompenzációt vállalt a cég

A piactér indulását megelőzően a vállalatnak már volt egy magyarországi fogyasztóvédelmi ügye, aminek kapcsán a cég kompenzációt vállalt a magyar vásárlók felé. Mint a Világgazdaság oldalán márciusban megírtuk, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) korábban megállapította, hogy az online divatáruház megtévesztő akciózási gyakorlatot alkalmazott, és pszichés nyomást gyakorolt a vásárlókra.

A cég elismerte a jogsértéseket, és vállalta, hogy fejenként 1750 forintos kompenzációt fizet azoknak a jogosult fogyasztóknak, akik 2022. december 31. és 2024. december 31. között vásároltak a weboldalon vagy az alkalmazásban. 

A visszatérítés több százezer magyar vásárlót érinthet, összértéke pedig meghaladhatja az 500 millió forintot.

A vállalat emellett 505 millió forintot fizetett be a magyar központi költségvetésbe. A kompenzációs program végrehajtása a vállalat korábbi magyarországi fogyasztóvédelmi ügyének része, és elkülönül a most elindított piactéri fejlesztéstől.

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