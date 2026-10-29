Nem a Temu és nem a Shein: újabb külföldi divatruházati platform terjeszkedik Magyarországon – ezer kereskedő már ott van, nem érintik az EU-s vámok

Az ABOUT YOU 2019 óta van jelen Magyarországon, most pedig a hagyományos online áruházi működés mellett piactéri szolgáltatással bővíti tevékenységét. Az új modellben a külső kereskedők közvetlenül értékesíthetnek az aboutyou.hu oldalon keresztül. A vállalat közlése szerint a piactérhez már több mint 1000 kereskedő csatlakozott, amivel több mint 160 ezer új termék került be a magyar vásárlók számára elérhető kínálatba. A divatruházati és életmód-termékeket kínáló platformon korábban is több mint 1500 márka termékei voltak elérhetők.

Az online divatruházati piacont az ABOUT YOU Magyarországon is elindította külső kereskedők számára csatlakozási lehetőséget kínáló piacterét (illusztráció)

Fotó: Chay_Tee / Shutterstock

Új piactérrel bővül a divatruházati színtér

A piactér elindítása az online kereskedelemben egyre elterjedtebb üzleti modellt követi: a platform üzemeltetője nem kizárólag a saját árukészletéből értékesít, hanem más vállalkozások termékeit is megjeleníti, és hozzáférést biztosít számukra a vásárlói bázisához.

A vállalat a kisebb kereskedők és a startupok számára is elérhetővé tenné az értékesítési lehetőséget. A csatlakozáshoz nem határoztak meg minimális árbevételi követelményt vagy termékkínálatra vonatkozó belépési küszöböt.

A kereskedők az ABOUT YOU Seller Center felületén regisztrálhatnak, majd önállóan kezelhetik üzleti tevékenységüket. A termékek feltöltése történhet manuálisan, a Shopify rendszerén keresztül, közvetítő integrációs szolgáltatók – például a Tradebyte, a BaseLinker vagy a Neteven – segítségével, illetve közvetlen API-kapcsolattal. A vállalat szerint a regisztrációtól az indulásig tartó folyamat néhány hetet vehet igénybe.

A rendelések teljesítéséről a kereskedők maguk is gondoskodhatnak, de igénybe vehetik a platform logisztikai infrastruktúráját is. Utóbbi esetben a kiszállítás a magyar vásárlók igényeihez igazodhat, beleértve az utánvétes fizetést, a házhoz szállítást és az átvételi pontokra történő kézbesítést.

Megjegyezendő, hogy mivel a piactéren eladott áruk jellemzően az EU területéről érkeznek (általában már EU-s vámszabad területen lévő raktárkészletről van szó), ezért a platformon megvásárolt csomagok után nem kell megfizetni az idén bevezetett vámköltségeket. Elméletben előfordulhatna, hogy a platformon olyan kereskedő árul, amely a megrendelt árut saját maga szervezte logisztikával szállítja a vásárlónak és az áru EU-n kívüli országból indul (azaz terhelnék az idéntől érvényes vámok), de az ABOUT YOU kereskedőkkel szembeni feltételrendszere olyan elvárásokat támaszt, melyek lényegében ennek lehetőségét kizárják (még akkor sem kell erre számítani a vásárlói oldalon, ha az áru esetlet törökországi gyártási bázisról indul útnak).

Magyarországról az európai piacra

A piactéri modell a hazai kereskedők számára nemcsak a magyar vásárlók elérését teheti lehetővé. Az ABOUT YOU

26 európai piacon működik, és közlése szerint több mint 15 millió aktív vásárlót ér el.

A vállalat célja, hogy a piactérhez csatlakozó eladók a magyarországi értékesítés mellett a nemzetközi vásárlói körből is részesülhessenek.