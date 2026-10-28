Hiába emelkedett szerdán a gázolaj ára, a hazai dízel továbbra is túl olcsó lehet ahhoz, hogy megérje külföldről behozni. Mohos Kristóf arra figyelmeztetett: ha a magyar árak tartósan elmaradnak a beszerzési költségektől, az idővel az üzemanyag-ellátást is veszélyeztetheti.

Elképesztő kijelentést tett a gazdasági elemző: szerinte túl olcsó a dízel Magyarországon, drágulásra lenne szükség, hogy ne alakuljon ki hiány / Fotó: Desintegrator

„A drágább dízel még mindig jobb, mint ha nincsen dízel” – fogalmazott Mohos Kristóf az InfoRádiónak. A szakértő szerint Magyarországon jelenleg olyan kicsi, sőt a számítások szerint negatív a nagykereskedelmi árrés, hogy egyre kevésbé éri meg importból biztosítani a gázolajat.

A probléma azért különösen fontos, mert miközben benzinből a hazai termelés lényegében fedezi a fogyasztást, dízelből a magyar szükséglet 30–35 százaléka behozatalból származik. Ha a külföldi beszerzési ár magasabb, mint amennyiért a terméket itthon tovább lehet értékesíteni, az importőrök számára veszteségessé válhat az üzlet. Egy újabb nemzetközi áremelkedés vagy szállítási zavar így az ellátásbiztonságot is érintheti.

Miért lenne kedvezőbb a drágább dízel?

Mohos szerint a megoldás az úgynevezett importparitási rés bezárása lehet: a belföldi nagykereskedelmi árnak követnie kellene a régiós beszerzési költségeket. Ha ugyanis a külföldről vásárolt gázolaj drágul, miközben a magyar eladási ár változatlan marad, egyre kevésbé éri meg üzemanyagot behozni az országba.

A szakértő hangsúlyozta, hogy nem önmagában a drágulás a cél. Ha csökkenne az olaj világpiaci ára, erősödne a forint vagy mérséklődnének a finomítói felárak, a hazai dízel is olcsóbbá válhatna.

A jelenlegi piaci helyzetben azonban szerinte a további áremelkedés kisebb kockázatot jelentene, mint az import visszaesése.

Azt egyelőre nem lehet megállapítani, hogy ténylegesen csökkent-e a dízelbehozatal: az erre vonatkozó részletes adatok a nagykereskedőknél vannak, és nem nyilvánosak. Az elemző tehát lehetséges ellátási problémára figyelmeztetett, nem már kialakult országos üzemanyaghiányról számolt be.

Szerdán már drágult a gázolaj Magyarországon

A Világgazdaság beszámolója szerint október 28-án megtört a hetek óta tartó árváltozatlanság a hazai benzinkutakon. A Holtankoljak.hu adatai alapján

a gázolaj átlagára literenként 8 forinttal, 717 forintra emelkedett,

miközben a 95-ös benzin 3 forinttal, 642 forintra mérséklődött.

A dízel korábban szeptember 17. óta, 41 napon át 709 forinton stagnált. A változatlan hazai ár eközben egyre nagyobb feszültségbe került a nemzetközi beszerzési költségekkel. A szerdai emelés enyhíthet ezen, de önmagában nem bizonyítja, hogy helyreállt az import gazdaságossága.