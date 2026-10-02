Üzemanyag: Megszólalt a NAV a dízeltámogatás körüli zavarokról – kiderült, min múlik, hogy melyik számlára érkezik pénz
Volt, aki már BKK-val jár, más elektromos autót használ, mégis megérkezett hozzá a dízeltámogatás első részlete. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Világgazdaságnak tisztázta, mi alapján utalták a támogatást, és miért landolhatott a pénz akár egy benzines autót használó családtag számláján.
Magyar Péter miniszterelnök jelentette be, hogy a kormány egyszeri 20 ezer forintos kompenzációt fizet a legfeljebb 150 lóerős dízelautók után. A Tisza-kormány mintegy egymillió érintettel számol. Ha minden jogosult megkapja a teljes összeget, a támogatás nagyságrendileg 20 milliárd forintba kerülhet.
A kormány az általános árkorlátozás helyett választotta ezt a megoldást, amit a kormányfő azzal indokolt, hogy a védett üzemanyagár havonta 50–100 milliárd forintos terhet róhatna a költségvetésre, illetve az import visszaesésén keresztül ellátási problémákat is okozhatna.
Szeptember végén el is utalták a 20 ezer forintos dízeltámogatás első, 5000 forintos részletét.
A pénz érkezése azonban nemcsak örömöt, hanem értetlenkedést is kiváltott:
a nyilvános kommentekben több meglepő kifizetésről számoltak be.
„Egy magyar autós átlagosan 50-60 litert tankol havonta. A megemelkedett világpiaci árak miatt a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet így körülbelül 5000 forint egy hónap alatt. Annak érdekében, hogy a legjobban rászoruló autósok megemelkedett költségeit enyhítse a kormány, szeptemberre, októberre, novemberre és decemberre havi 5000 forintos támogatást vezettünk be” – írta korábban Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.
Lapunk TikTok-felületén megjelent friss kommentekben
többen is meglepő tapasztalatokról számoltak be.
Volt, aki benzines autó tulajdonosaként kapta meg a dízeltámogatás első részletét. „Kaptam, pedig tavaly lecseréltem benzinesre a dízelt” – írta egy érintett.
Más dízelautó-tulajdonosként sem kapott támogatást. „Én sem kaptam, februárban vettem dízelautót. Viszont az előző tulaj fizette a gépjárműadót, így elvileg ő kapja a támogatást is” – fogalmazott egy másik felhasználó.
Korábban is érkeztek lapunkhoz meglepő beszámolók a dízeltámogatás kifizetéséről. Egy érintett azt írta, hogy tavasszal eladta az autóját, azóta BKK-val jár dolgozni, mégis megkapta az összeget. Másnak február óta nincs autó a nevén, míg egy további hozzászóló időközben hibridre váltott, de hozzá is megérkezett a támogatás.
Egy három dízelautóval rendelkező kommentelő azon lepődött meg, hogy bár mindhárom jármű az ő nevén van, az utalás a felesége számlájára érkezett. Egy másik családnál a beszámoló szerint négy dízeljármű mellett végül a fiú kapta meg a támogatást, amelyet a hozzászóló a család 1,2-es motorral szerelt benzines autójához kötött. Olyan esetet is említettek, amelyben egy ideiglenesen forgalomból kivont autó után érkezett pénz.
Ezen múlik, melyik számlára érkezik a dízeltámogatás
A NAV a Világgazdaságnak adott válaszában közölte:
a Magyar Államkincstár a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kapott adatok alapján arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről az idei gépjárműadót befizették.
„Így például, ha a benzinautó tulajdonos szülő utalta el a gyermeke dízelautójának gépjárműadóját, akkor a NAV a tranzakciót végző kincstárnak a szülő számlaszámát tudta átadni, így erre a számlára érkezik a dízeltámogatás is” – magyarázta a kincstár.
Azt is hozzátette, ha valaki nem utalással fizette a gépjárműadót, hanem például csekken vagy a NAV-Mobil applikációban, de a NAV-nál – például szja-fizetés vagy túlfizetés kiutalása miatt – rendelkezésre áll bankszámlaszám, a támogatás akkor arra a bankszámlára érkezik.
Abban az esetben, ha a NAV-nál nincsen bankszámlaadat, a posta kézbesíti a támogatás 5000 forintos összegét.
A Magyar Kincstár négy részletben folyósítja a dízeltámogatást:
- 2026. szeptember 30.,
- 2026. október 30.,
- 2026. november 13. és
- 2026. december 7. napján.
Azoknak a jogosultaknak, akik a támogatásra jogosító személygépkocsinak már 2026. január 1-jén üzembentartói vagy tulajdonosai, az első részletet 2026. szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár.
A dízeltámogatáshoz kapcsolódó valamennyi fontos információ egy helyen, a NAV honlapjának Dízeltámogatás csempéje alatt érhető el, ahol 41 gyakorlati kérdésre ad választ a NAV.
Az adóhivatal lapunkkal közölte: akinek ezen túl további kérdése lenne, keresse közvetlenül a NAV-ot a 1819-es, ingyenesen hívható telefonszámon, az ügyfélszolgálatokon személyesen vagy e-Papíron. Azonosítást követően a NAV meg tudja mondani, hogy milyen bankszámlaszámra utalta a kincstár a támogatást. A címadatok miatt nem szükséges bejönni vagy telefonálni, az – a NAV Ügyfélportálján keresztül – online is ellenőrizhető és módosítható.