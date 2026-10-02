Deviza
EUR/HUF369 +0,07% USD/HUF328,41 +0,16% GBP/HUF433,84 +0,26% CHF/HUF396,67 +0,48% PLN/HUF84,32 +0,08% RON/HUF69,01 +0,01% CZK/HUF15,09 +0,09% EUR/HUF369 +0,07% USD/HUF328,41 +0,16% GBP/HUF433,84 +0,26% CHF/HUF396,67 +0,48% PLN/HUF84,32 +0,08% RON/HUF69,01 +0,01% CZK/HUF15,09 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX140 306,68 +0,28% MTELEKOM2 530 -1,19% MOL4 886 +1,15% OTP40 200 +0,55% RICHTER12 320 -0,65% OPUS257 0% ANY6 200 -0,48% AUTOWALLIS124 -2,42% WABERERS4 220 -1,42% BUMIX9 160,8 -0,24% CETOP4 782,37 -2,56% CETOP NTR3 087,93 -0,08% BUX140 306,68 +0,28% MTELEKOM2 530 -1,19% MOL4 886 +1,15% OTP40 200 +0,55% RICHTER12 320 -0,65% OPUS257 0% ANY6 200 -0,48% AUTOWALLIS124 -2,42% WABERERS4 220 -1,42% BUMIX9 160,8 -0,24% CETOP4 782,37 -2,56% CETOP NTR3 087,93 -0,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Üzemanyag: Megszólalt a NAV a dízeltámogatás körüli zavarokról – kiderült, min múlik, hogy melyik számlára érkezik pénz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kiderült, miért érkezhet az 5000 forint akár az autótulajdonos egyik családtagjának számlájára. A dízeltámogatás esetén egy fontos tényező határozza meg, hová utalják a pénzt.
VG
2026.10.02, 11:36

Volt, aki már BKK-val jár, más elektromos autót használ, mégis megérkezett hozzá a dízeltámogatás első részlete. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Világgazdaságnak tisztázta, mi alapján utalták a támogatást, és miért landolhatott a pénz akár egy benzines autót használó családtag számláján.

tankolbenzindízel dízeltámogatás
Megszólalt a NAV a dízeltámogatás körüli problémák miatt – kiderült, min múlik, hogy melyik számlára érkezik a pénz / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Magyar Péter miniszterelnök jelentette be, hogy a kormány egyszeri 20 ezer forintos kompenzációt fizet a legfeljebb 150 lóerős dízelautók után. A Tisza-kormány mintegy egymillió érintettel számol. Ha minden jogosult megkapja a teljes összeget, a támogatás nagyságrendileg 20 milliárd forintba kerülhet.

A kormány az általános árkorlátozás helyett választotta ezt a megoldást, amit a kormányfő azzal indokolt, hogy a védett üzemanyagár havonta 50–100 milliárd forintos terhet róhatna a költségvetésre, illetve az import visszaesésén keresztül ellátási problémákat is okozhatna.

Szeptember végén el is utalták a 20 ezer forintos dízeltámogatás első, 5000 forintos részletét. 

A pénz érkezése azonban nemcsak örömöt, hanem értetlenkedést is kiváltott: 

a nyilvános kommentekben több meglepő kifizetésről számoltak be. 

„Egy magyar autós átlagosan 50-60 litert tankol havonta. A megemelkedett világpiaci árak miatt a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet így körülbelül 5000 forint egy hónap alatt. Annak érdekében, hogy a legjobban rászoruló autósok megemelkedett költségeit enyhítse a kormány, szeptemberre, októberre, novemberre és decemberre havi 5000 forintos támogatást vezettünk be” – írta korábban Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.

Lapunk TikTok-felületén megjelent friss kommentekben 

többen is meglepő tapasztalatokról számoltak be. 

Volt, aki benzines autó tulajdonosaként kapta meg a dízeltámogatás első részletét. „Kaptam, pedig tavaly lecseréltem benzinesre a dízelt” – írta egy érintett.

Más dízelautó-tulajdonosként sem kapott támogatást. „Én sem kaptam, februárban vettem dízelautót. Viszont az előző tulaj fizette a gépjárműadót, így elvileg ő kapja a támogatást is” – fogalmazott egy másik felhasználó.

Korábban is érkeztek lapunkhoz meglepő beszámolók a dízeltámogatás kifizetéséről. Egy érintett azt írta, hogy tavasszal eladta az autóját, azóta BKK-val jár dolgozni, mégis megkapta az összeget. Másnak február óta nincs autó a nevén, míg egy további hozzászóló időközben hibridre váltott, de hozzá is megérkezett a támogatás.

Egy három dízelautóval rendelkező kommentelő azon lepődött meg, hogy bár mindhárom jármű az ő nevén van, az utalás a felesége számlájára érkezett. Egy másik családnál a beszámoló szerint négy dízeljármű mellett végül a fiú kapta meg a támogatást, amelyet a hozzászóló a család 1,2-es motorral szerelt benzines autójához kötött. Olyan esetet is említettek, amelyben egy ideiglenesen forgalomból kivont autó után érkezett pénz.

Ezen múlik, melyik számlára érkezik a dízeltámogatás

A NAV a Világgazdaságnak adott válaszában közölte: 

a Magyar Államkincstár a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kapott adatok alapján arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről az idei gépjárműadót befizették.

„Így például, ha a benzinautó tulajdonos szülő utalta el a gyermeke dízelautójának gépjárműadóját, akkor a NAV a tranzakciót végző kincstárnak a szülő számlaszámát tudta átadni, így erre a számlára érkezik a dízeltámogatás is” – magyarázta a kincstár.

Azt is hozzátette, ha valaki nem utalással fizette a gépjárműadót, hanem például csekken vagy a NAV-Mobil applikációban, de a NAV-nál – például szja-fizetés vagy túlfizetés kiutalása miatt – rendelkezésre áll bankszámlaszám, a támogatás akkor arra a bankszámlára érkezik. 

Abban az esetben, ha a NAV-nál nincsen bankszámlaadat, a posta kézbesíti a támogatás 5000 forintos összegét. 

A Magyar Kincstár négy részletben folyósítja a dízeltámogatást:

  • 2026. szeptember 30.,
  • 2026. október 30.,
  • 2026. november 13. és
  • 2026. december 7. napján.

Azoknak a jogosultaknak, akik a támogatásra jogosító személygépkocsinak már 2026. január 1-jén üzembentartói vagy tulajdonosai, az első részletet 2026. szeptember 30-án folyósítja a Magyar Államkincstár.

A dízeltámogatáshoz kapcsolódó valamennyi fontos információ egy helyen, a NAV honlapjának Dízeltámogatás csempéje alatt érhető el, ahol 41 gyakorlati kérdésre ad választ a NAV.

Az adóhivatal lapunkkal közölte: akinek ezen túl további kérdése lenne, keresse közvetlenül a NAV-ot a 1819-es, ingyenesen hívható telefonszámon, az ügyfélszolgálatokon személyesen vagy e-Papíron. Azonosítást követően a NAV meg tudja mondani, hogy milyen bankszámlaszámra utalta a kincstár a támogatást. A címadatok miatt nem szükséges bejönni vagy telefonálni, az – a NAV Ügyfélportálján keresztül – online is ellenőrizhető és módosítható.

 

@vilaggazdasag

Olyanok is megkapták az 5000 forintos dízeltámogatást, akiknek nem kellett volna Furcsa beszámolók jelentek meg az 5000 forintos dízeltámogatásról: többen azt állítják, úgy is megérkezett hozzájuk a pénz, hogy már nincs dízelautójuk, sőt elektromos és benzines járművek tulajdonosai is támogatásról számoltak be. #vg #világgazdaság #dízel #támogatás #tankolás

♬ eredeti hang – vg.hu - vg.hu

Energiabiztonság

Energiabiztonság
756 cikk

 

támogatás
VG Exkluzív
energiahelyzet
üzemanyag
energia
üzemanyagár
dízel
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu