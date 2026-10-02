Üzemanyag: Megszólalt a NAV a dízeltámogatás körüli zavarokról – kiderült, min múlik, hogy melyik számlára érkezik pénz

Volt, aki már BKK-val jár, más elektromos autót használ, mégis megérkezett hozzá a dízeltámogatás első részlete. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Világgazdaságnak tisztázta, mi alapján utalták a támogatást, és miért landolhatott a pénz akár egy benzines autót használó családtag számláján.

Megszólalt a NAV a dízeltámogatás körüli problémák miatt – kiderült, min múlik, hogy melyik számlára érkezik a pénz / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Magyar Péter miniszterelnök jelentette be, hogy a kormány egyszeri 20 ezer forintos kompenzációt fizet a legfeljebb 150 lóerős dízelautók után. A Tisza-kormány mintegy egymillió érintettel számol. Ha minden jogosult megkapja a teljes összeget, a támogatás nagyságrendileg 20 milliárd forintba kerülhet.

A kormány az általános árkorlátozás helyett választotta ezt a megoldást, amit a kormányfő azzal indokolt, hogy a védett üzemanyagár havonta 50–100 milliárd forintos terhet róhatna a költségvetésre, illetve az import visszaesésén keresztül ellátási problémákat is okozhatna.

Szeptember végén el is utalták a 20 ezer forintos dízeltámogatás első, 5000 forintos részletét.

A pénz érkezése azonban nemcsak örömöt, hanem értetlenkedést is kiváltott:

a nyilvános kommentekben több meglepő kifizetésről számoltak be.

„Egy magyar autós átlagosan 50-60 litert tankol havonta. A megemelkedett világpiaci árak miatt a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet így körülbelül 5000 forint egy hónap alatt. Annak érdekében, hogy a legjobban rászoruló autósok megemelkedett költségeit enyhítse a kormány, szeptemberre, októberre, novemberre és decemberre havi 5000 forintos támogatást vezettünk be” – írta korábban Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.

Lapunk TikTok-felületén megjelent friss kommentekben

többen is meglepő tapasztalatokról számoltak be.

Volt, aki benzines autó tulajdonosaként kapta meg a dízeltámogatás első részletét. „Kaptam, pedig tavaly lecseréltem benzinesre a dízelt” – írta egy érintett.

Más dízelautó-tulajdonosként sem kapott támogatást. „Én sem kaptam, februárban vettem dízelautót. Viszont az előző tulaj fizette a gépjárműadót, így elvileg ő kapja a támogatást is” – fogalmazott egy másik felhasználó.