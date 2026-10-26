Brutális drágulást kapnak „ajándékba” a Tisza-kormánytól a dohányosok: kiszámolták, hogy mennyivel emelkedhet jövőre egy doboz cigaretta ára

Mindössze négy nappal a benyújtás után, szeptember 15-én szavazta meg az Országgyűlés kormánypárti többsége az első komoly adóemelést, ami a dohánytermékek jövedéki adóját érintette. Az elfogadás tempója igen gyors volt, csupán néhány napot vett igénybe és november elsejétől már hatályba is lép az új szabályozás.

Hamarosan emelkedik a dohánytermékek ára / Fotó: csikiphoto

A döntés következtében a dohányosok számára drágább lesz az élet, mivel nem csekély mértékű adóemelésről van szó, ráadásul egyetlen termékkategória sem kerülte el a javaslatot benyújtó Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes figyelmét.

Ennyivel lesznek drágábbak a dohánytermékek

Termékkategóriánként eltérő mértékű emelésre kell számítani. A cigaretta jövedéki adója 36 720 forint/ezer darab és a kiskereskedelmi eladási ár 24 százaléka, de legalább 59 800 forint/ezer darab lenne. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

egy doboz cigaretta ára, csaknem 10 százalékkal, majd 300 forinttal emelkedik dobozonként.

A szivar és szivarka után a kiskereskedelmi ár 14 százaléka, de legalább 6100 forint/ezer darab,

a finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány után 32 200 forint/kilogramm és az ár 5 százaléka,

a töltőfolyadék után pedig 41 forint/milliliter lesz az adó.

Az újabb termékkategóriákat is külön adómérték érintené: a dohányt tartalmazó vagy dohánnyal együtt fogyasztott egyszer használatos termékek után 50 forint/darab,

azok folyadéka után 100 forint/milliliter,

a füst nélküli dohánytermék után 32 200 forint/kilogramm,

a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék után 31 610 forint/kilogramm,

a hevített termék után pedig 50 forint/darab

lesz a jövedéki adó.

A változás durván kétmillió embert érint, mivel a hivatalos statisztikák szerint a társadalom nagyjából 24 százaléka fogyasztott hagyományos dohánytermékeket 2025-ben

− mutatott rá a Magyar Nemzet.

Lendületet vehet a feketekereskedelem

A dohány-feketepiac mértéke idehaza nagyjából 15-20 százalékos lehet, de vannak olyan források is, akik ennél magasabb számot becsülnek.

A Magyar Dohány-kiskereskedők Szövetsége szerint ez elsősorban arra visszavezethető, hogy a fogyasztók egyre kevésbé képesek megfizetni a dohánytermékeket.

Érdemes azt is figyelembe venni, hogy a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának adataiból kiderül, hogy míg 2021-ben több mint 6,8 milliárd szál cigarettát adtak el a hazai dohányboltok, addig tavaly 5,3 milliárd szálat. Azonos időszakban az értékesített cigarettadohány 4000 tonnáról évi 3000 tonnára csökkent, és tavaly a hevített termékeknél is visszaesés volt megfigyelhető. Nőtt ugyanakkor a dohányzási célú gyógynövénytermékek, valamint a nikotinos párnák piaca.