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Brutális drágulást kapnak „ajándékba” a Tisza-kormánytól a dohányosok: kiszámolták, hogy mennyivel emelkedhet jövőre egy doboz cigaretta ára

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Hamarosan érezhető lesz az adóemelések hatása. Néhány hete egy olyan döntést hozott a kormány, amely többmillió ember mindennapjaira lesz hatással. Az összes dohánytermék ára növekedni fog, ráadásul nem elenyésző mértékben.
VG
2026.10.26, 21:22
Frissítve: 2026.10.26, 21:22
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Mindössze négy nappal a benyújtás után, szeptember 15-én szavazta meg az Országgyűlés kormánypárti többsége az első komoly adóemelést, ami a dohánytermékek jövedéki adóját érintette. Az elfogadás tempója igen gyors volt, csupán néhány napot vett igénybe és november elsejétől már hatályba is lép az új szabályozás.

Hamarosan emelkedik a dohánytermékek ára
Hamarosan emelkedik a dohánytermékek ára / Fotó: csikiphoto

A döntés következtében a dohányosok számára drágább lesz az élet, mivel nem csekély mértékű adóemelésről van szó, ráadásul egyetlen termékkategória sem kerülte el a javaslatot benyújtó Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes figyelmét.

Ennyivel lesznek drágábbak a dohánytermékek

Termékkategóriánként eltérő mértékű emelésre kell számítani. A cigaretta jövedéki adója 36 720 forint/ezer darab és a kiskereskedelmi eladási ár 24 százaléka, de legalább 59 800 forint/ezer darab lenne. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

egy doboz cigaretta ára, csaknem 10 százalékkal, majd 300 forinttal emelkedik dobozonként.

  • A szivar és szivarka után a kiskereskedelmi ár 14 százaléka, de legalább 6100 forint/ezer darab,
  • a finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány után 32 200 forint/kilogramm és az ár 5 százaléka,
  • a töltőfolyadék után pedig 41 forint/milliliter lesz az adó.
  • Az újabb termékkategóriákat is külön adómérték érintené: a dohányt tartalmazó vagy dohánnyal együtt fogyasztott egyszer használatos termékek után 50 forint/darab,
  • azok folyadéka után 100 forint/milliliter,
  • a füst nélküli dohánytermék után 32 200 forint/kilogramm,
  • a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék után 31 610 forint/kilogramm,
  • a hevített termék után pedig 50 forint/darab

lesz a jövedéki adó.

A változás durván kétmillió embert érint, mivel a hivatalos statisztikák szerint a társadalom nagyjából 24 százaléka fogyasztott hagyományos dohánytermékeket 2025-ben

mutatott rá a Magyar Nemzet.

Lendületet vehet a feketekereskedelem

A dohány-feketepiac mértéke idehaza nagyjából 15-20 százalékos lehet, de vannak olyan források is, akik ennél magasabb számot becsülnek.

A Magyar Dohány-kiskereskedők Szövetsége szerint ez elsősorban arra visszavezethető, hogy a fogyasztók egyre kevésbé képesek megfizetni a dohánytermékeket. 

Érdemes azt is figyelembe venni, hogy a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának adataiból kiderül, hogy míg 2021-ben több mint 6,8 milliárd szál cigarettát adtak el a hazai dohányboltok, addig tavaly 5,3 milliárd szálat. Azonos időszakban az értékesített cigarettadohány 4000 tonnáról évi 3000 tonnára csökkent, és tavaly a hevített termékeknél is visszaesés volt megfigyelhető. Nőtt ugyanakkor a dohányzási célú gyógynövénytermékek, valamint a nikotinos párnák piaca.

A hatóság számai tehát néhány terméktípus kivételével csökkenő tendenciát mutatnak, ami a fogyasztási szokások átalakulása mellett részben a feketepiac bővülését is jelezheti, amit a szakértők véleménye is alátámaszt.

Energiaválság

Energiaválság
1997 cikk
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adó
Tisza-kormány
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adóemelés

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