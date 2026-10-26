Semmi nyoma az őszi szünetnek: Budapest ismét elesett, az agglomerációban is káosszal indult a hét – most jön csak a java, felkészül: M1-M7

Az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya irányába a Nagy Duna-hídon felújítás miatt a 17-es kilométer és a 14-es kilométer között. Csak a két külső sávon lehet autózni várhatóan október 28-ig. A munka miatt már a kora reggeli óráktól a késő esti órákig torlódásra, dugókra kell számítani. Csomóponti zárás nincs, Halászteleknél a le- és a felhajtás is biztosítva van.

Továbbra is nagy a dugó Budapesten / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Az Útinfom hétfő reggeli tájékoztatása szerint a két belső sávot lezárták, a csepeli szakaszon a torlódás közel 15 kilométeres. Hozzátett, hogy aki teheti, válasszon másik útvonalat.

Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-s autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat továbbra is zárva tartják. A 19-es kilométer és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek.

A felújítások és a terelések miatt erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, telítettek a sávok

az M3-as autópálya fővárosi, bevezető szakaszán, illetve Mogyoródnál,

a 11-es főúton Budakalásztól,

az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán,

illetve a Csepel-sziget útjain.

A Magyar Közút korábbi tájékoztatása szerint október 20-án újabb ütem kezdődött a Deák Ferenc hídon: ekkortól a két belső sávot zárták le, a forgalom pedig a két külső sávon haladhat. A korlátozás várhatóan október 28-ig, vagyis e hét szerdáig marad érvényben.

A lezárások hatalmas dugókat és sok kellemetlenséget okoznak az ingázóknak. Az egyik olvasónk például arról számolt be, hogy múlt héten csütörtökön reggel 1 óra 40 perc alatt lehetett eljutni autóval Dunaharasztiból a Lágymányosi hídig. Budapest felé az összes sáv beállt, a buszsáv is. A Budapestről kimenő irányban alig volt forgalom, így ott nem okoztak problémát a munkálatok.

Az eheti torlódások kapcsán meg kell jegyezni, hogy valamelyest még enyhébb is a nyomás, mivel a közoktatásban október 23 péntektől november 1 vasárnapig őszi szünet van, vagyis az iskolákba ingázó diákok, és az őket iskolába utaztató szülők most nem helyeznek nyomást a közlekedési rendszerre.