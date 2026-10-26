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Semmi nyoma az őszi szünetnek: Budapest ismét elesett, az agglomerációban is káosszal indult a hét – most jön csak a java, felkészül: M1-M7

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Továbbra is hatalmas torlódások nehezítik a fővárosiak és az agglomerációban élők mindennapjait. A héten ráadásul újabb felújítások kezdődnek, így a dugóknak egyelőre nem lesz vége.
T. M.
2026.10.26, 09:46
Frissítve: 2026.10.26, 10:30
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Az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya irányába a Nagy Duna-hídon felújítás miatt a 17-es kilométer és a 14-es kilométer között. Csak a két külső sávon lehet autózni várhatóan október 28-ig. A munka miatt már a kora reggeli óráktól a késő esti órákig torlódásra, dugókra kell számítani. Csomóponti zárás nincs, Halászteleknél a le- és a felhajtás is biztosítva van.

dugó Budapest
Továbbra is nagy a dugó Budapesten / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Az Útinfom hétfő reggeli tájékoztatása szerint a két belső sávot lezárták, a csepeli szakaszon a torlódás közel 15 kilométeres. Hozzátett, hogy aki teheti, válasszon másik útvonalat.

Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-s autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat továbbra is zárva tartják. A 19-es kilométer és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek.

A felújítások és a terelések miatt erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, telítettek a sávok

  • az M3-as autópálya fővárosi, bevezető szakaszán, illetve Mogyoródnál,
  • a 11-es főúton Budakalásztól,
  • az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán,
  • illetve a Csepel-sziget útjain.

A Magyar Közút korábbi tájékoztatása szerint október 20-án újabb ütem kezdődött a Deák Ferenc hídon: ekkortól a két belső sávot zárták le, a forgalom pedig a két külső sávon haladhat. A korlátozás várhatóan október 28-ig, vagyis e hét szerdáig marad érvényben.

A lezárások hatalmas dugókat és sok kellemetlenséget okoznak az ingázóknak. Az egyik olvasónk például arról számolt be, hogy múlt héten csütörtökön reggel 1 óra 40 perc alatt lehetett eljutni autóval Dunaharasztiból a Lágymányosi hídig. Budapest felé az összes sáv beállt, a buszsáv is. A Budapestről kimenő irányban alig volt forgalom, így ott nem okoztak problémát a munkálatok.

Az eheti torlódások kapcsán meg kell jegyezni, hogy valamelyest még enyhébb is a nyomás, mivel a közoktatásban október 23 péntektől november 1 vasárnapig őszi szünet van, vagyis az iskolákba ingázó diákok, és az őket iskolába utaztató szülők most nem helyeznek nyomást a közlekedési rendszerre.

Hétfőn jön az újabb csapás, pedig még ki sem heverte Budapest az egész hetes dugókat – Vitézy Dávid nem kertelt, most jön a java

Az elmúlt héten ismét megtapasztalhatták az autósok, milyen következményekkel járhatnak a főváros környéki gyorsforgalmi utakon zajló munkálatok. Az M0-s déli szektorában, a Deák Ferenc híd térségében a sávlezárások miatt kilométeres kocsisorok alakultak ki, a torlódások pedig a környező úthálózat közlekedését is megnehezítették. A Világgazdaság a héten több alkalommal is beszámolt a végeláthatatlan dugókról. Csütörtökön a csepeli szakaszon már közel tíz kilométeres dugó alakult ki, az autósoknak pedig legalább egyórás többletmenetidővel kellett számolniuk.

Most azonban kiderült, hogy a következő hetek sem hoznak feltétlenül megkönnyebbülést. Október 26-án, hétfőn újabb nagyszabású burkolatjavítás kezdődik Budapest nyugati agglomerációjában, amely három kiemelten forgalmas gyorsforgalmi útvonalat érint. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vasárnap délutáni tájékoztatása szerint az M1-M7 közös szakaszán, az M7-es autópályán és az M0-s autóúton Budaörs, Törökbálint és Diósd térségében dolgoznak majd a szakemberek.

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útinform
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