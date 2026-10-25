Hétfőn jön az újabb csapás, pedig még ki sem heverte Budapest az egész hetes dugókat – Vitézy Dávid nem kertelt, most jön a java
Az elmúlt napokban ismét megtapasztalhatták az autósok, milyen következményekkel járhatnak a főváros környéki gyorsforgalmi utakon zajló munkálatok. Az M0-s déli szektorában, a Deák Ferenc híd térségében a sávlezárások miatt kilométeres kocsisorok alakultak ki, a torlódások pedig a környező úthálózat közlekedését is megnehezítették. A Világgazdaság a héten több alkalommal is beszámolt a végeláthatatlan dugókról. Csütörtökön a csepeli szakaszon már közel tíz kilométeres dugó alakult ki, az autósoknak pedig legalább egyórás többletmenetidővel kellett számolniuk.
Nagy Barnabás Halásztelek polgármestere térségi egyeztetést kezdeményezett az M0-s felújítása miatt kialakult közlekedési nehézségekről és a Csepel-sziget közlekedésének jövőjéről – számolt be róla a Világgazdaság. A mindennapos torlódások a halásztelkiek és a környező településeken élők idejét, türelmét teszik próbára. Ezért a városvezető Halásztelekre hívta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert, a térség országgyűlési képviselőit, az érintett polgármestereket, valamint a Magyar Közút képviselőit.
Most azonban kiderült, hogy a következő hetek sem hoznak feltétlenül megkönnyebbülést. Október 26-án, hétfőn újabb nagyszabású burkolatjavítás kezdődik Budapest nyugati agglomerációjában, amely három kiemelten forgalmas gyorsforgalmi útvonalat érint. Vitézy Dávid vasárnap délutáni tájékoztatása szerint az
M1M7 közös szakaszán, az M7-es autópályán és az M0-s autóúton Budaörs, Törökbálint és Diósd térségében dolgoznak majd a szakemberek.
Még tart az M0-s felújítása, máris jönnek az újabb lezárások
Különösen kedvezőtlen az ingázók szempontjából, hogy az újabb munkálatok akkor kezdődnek, amikor az M0-s déli szektorában még a korábbi korlátozások is érvényben vannak. A Deák Ferenc hídon október 20-án kezdődött a javítások második üteme, amelynek során az M1-es autópálya felé vezető oldal két belső sávját lezárták. A forgalom jelenleg a két külső sávon haladhat. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a híd dilatációs szerkezetéhez kapcsolódó szavatossági javításokat végzik, amelyek a vízszigetelés helyreállítását is magukban foglalják. A hídi terelés várhatóan október 28-ig marad érvényben, vagyis
a hétfőn kezdődő újabb munkálatok két napig biztosan egybeesnek a jelenlegi korlátozások tervezett időszakával.
Ráadásul az új burkolatjavítási program november harmadik hetéig tart, így az autósoknak a Deák Ferenc híd javításának várható befejezése után is további lezárásokkal kell számolniuk a főváros körüli gyorsforgalmi hálózaton.
Hétfőn az M1-M7 közös szakaszán kezdődik a munka
Az első ütemben
- október 26-27. között az M1-M7 közös, Budapest felől kivezető szakaszán, a szétválásnál a középső sávot lezárják. Az M7-es felé a belső, az M1-es felé a külső sáv lesz majd járható. Az M7-es Balaton felé vezető oldalán az M0-ra és az Érd és Törökbálint felé vezető 8103-as útra vezető lehajtó is zárva lesz, kerülni az érdi csomóponton keresztül lehet - írta a miniszter.
- Október 27-28. között az M7-es Budapest felé vezető oldalán, a Sport utcai csomópontnál a külső lassítósáv is lezárásra kerül, de a lehajtás biztosított marad. Míg október 28-29. között az M7-es Budapest felé vezető oldalán, az M0-s csomópont közelében mintegy 500 méteren lesz zárva a külső sáv. De a budaörsi felhajtás továbbra is lehetséges marad majd. Mindez azt jelenti, hogy a hét első felében egymást követően több fontos csomópontban is módosul a forgalmi rend, ami különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban okozhat fennakadásokat.
November harmadik hetéig tartanak a munkák, garantáltak addig a dugók
A felújítás nem egyszerű kátyúzás lesz. Az érintett szakaszokon az útpálya elöregedése miatt a kötőréteg és a kopóréteg cseréjére is szükség van. A tervek szerint a következő hetekben közel 35 ezer négyzetméteren, összesen mintegy kilenc kilométernyi útszakaszon végeznek beavatkozást. Vitézy Dávid azt közölte: a munkálatokhoz 8400 tonna aszfaltot használnak fel. Az első ütemben 5500 négyzetméteren dolgoznak, a burkolatot hét centiméter vastag kötőréteggel és négy centiméteres kopóréteggel állítják helyre.
A burkolatjavítás novemberben az M7-es autópálya és az M0-s autóút további érintett szakaszain folytatódik. Ezek pontos helyszíneiről és a kapcsolódó korlátozásokról a Magyar Közút később ad tájékoztatást. A teljes program várhatóan november harmadik hetében fejeződik be, az ütemezést azonban az időjárási és kivitelezési körülmények is módosíthatják.
Vitézy is elismerte: hosszabb menetidőkre kell készülni
Vitézy Dávid a bejelentésében hangsúlyozta, hogy a közútfenntartásnak nem csupán a már kialakult kátyúk kijavítása a feladata, hanem az elöregedett útpályák időben történő felújítása is. Elismerte ugyanakkor, hogy a munkálatok miatti forgalomkorlátozások időszakosan torlódásokat és hosszabb menetidőket eredményezhetnek. A beavatkozások szerinte elengedhetetlenek ahhoz, hogy a gyorsforgalmi útszakaszok hosszabb távon is biztonságosan és megfelelő komforttal legyenek használhatók.
A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről az Útinform oldalán, és a következő hetekben hosszabb menetidővel tervezzenek.