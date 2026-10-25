Hétfőn jön az újabb csapás, pedig még ki sem heverte Budapest az egész hetes dugókat – Vitézy Dávid nem kertelt, most jön a java

Az elmúlt napokban ismét megtapasztalhatták az autósok, milyen következményekkel járhatnak a főváros környéki gyorsforgalmi utakon zajló munkálatok. Az M0-s déli szektorában, a Deák Ferenc híd térségében a sávlezárások miatt kilométeres kocsisorok alakultak ki, a torlódások pedig a környező úthálózat közlekedését is megnehezítették. A Világgazdaság a héten több alkalommal is beszámolt a végeláthatatlan dugókról. Csütörtökön a csepeli szakaszon már közel tíz kilométeres dugó alakult ki, az autósoknak pedig legalább egyórás többletmenetidővel kellett számolniuk.

A dugók október második felében extra méretet öltöttek a fővárosban/Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Nagy Barnabás Halásztelek polgármestere térségi egyeztetést kezdeményezett az M0-s felújítása miatt kialakult közlekedési nehézségekről és a Csepel-sziget közlekedésének jövőjéről – számolt be róla a Világgazdaság. A mindennapos torlódások a halásztelkiek és a környező településeken élők idejét, türelmét teszik próbára. Ezért a városvezető Halásztelekre hívta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert, a térség országgyűlési képviselőit, az érintett polgármestereket, valamint a Magyar Közút képviselőit.

Most azonban kiderült, hogy a következő hetek sem hoznak feltétlenül megkönnyebbülést. Október 26-án, hétfőn újabb nagyszabású burkolatjavítás kezdődik Budapest nyugati agglomerációjában, amely három kiemelten forgalmas gyorsforgalmi útvonalat érint. Vitézy Dávid vasárnap délutáni tájékoztatása szerint az

M1M7 közös szakaszán, az M7-es autópályán és az M0-s autóúton Budaörs, Törökbálint és Diósd térségében dolgoznak majd a szakemberek.

Még tart az M0-s felújítása, máris jönnek az újabb lezárások

Különösen kedvezőtlen az ingázók szempontjából, hogy az újabb munkálatok akkor kezdődnek, amikor az M0-s déli szektorában még a korábbi korlátozások is érvényben vannak. A Deák Ferenc hídon október 20-án kezdődött a javítások második üteme, amelynek során az M1-es autópálya felé vezető oldal két belső sávját lezárták. A forgalom jelenleg a két külső sávon haladhat. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a híd dilatációs szerkezetéhez kapcsolódó szavatossági javításokat végzik, amelyek a vízszigetelés helyreállítását is magukban foglalják. A hídi terelés várhatóan október 28-ig marad érvényben, vagyis

a hétfőn kezdődő újabb munkálatok két napig biztosan egybeesnek a jelenlegi korlátozások tervezett időszakával.

Ráadásul az új burkolatjavítási program november harmadik hetéig tart, így az autósoknak a Deák Ferenc híd javításának várható befejezése után is további lezárásokkal kell számolniuk a főváros körüli gyorsforgalmi hálózaton.