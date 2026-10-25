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Hétfőn jön az újabb csapás, pedig még ki sem heverte Budapest az egész hetes dugókat – Vitézy Dávid nem kertelt, most jön a java

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Már ezen a héten is órákat álltak a budapesti autósok a dugóban, és ez aligha fog változni a következő időszakban. Alighogy véget ért a súlyos közlekedési torlódásokkal terhelt hét, hétfőtől újabb jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülniük a Budapest környékén. Október 26-án nagyszabású burkolatjavítás kezdődik az M1-M7 közös szakaszán, az M7-es autópályán és az M0-s autóúton. A munkálatok várhatóan november harmadik hetéig tartanak, miközben az M0-s Deák Ferenc hídján még a korábbi javítások sem fejeződtek be.
Lengyel Gabriella
2026.10.25, 15:10
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Az elmúlt napokban ismét megtapasztalhatták az autósok, milyen következményekkel járhatnak a főváros környéki gyorsforgalmi utakon zajló munkálatok. Az M0-s déli szektorában, a Deák Ferenc híd térségében a sávlezárások miatt kilométeres kocsisorok alakultak ki, a torlódások pedig a környező úthálózat közlekedését is megnehezítették. A Világgazdaság a héten több alkalommal is beszámolt a végeláthatatlan dugókról. Csütörtökön a csepeli szakaszon már közel tíz kilométeres dugó alakult ki, az autósoknak pedig legalább egyórás többletmenetidővel kellett számolniuk.

dugók, budapest
                                  A dugók október második felében extra méretet öltöttek a fővárosban/Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Nagy Barnabás Halásztelek polgármestere térségi egyeztetést kezdeményezett az M0-s felújítása miatt kialakult közlekedési nehézségekről és a Csepel-sziget közlekedésének jövőjéről – számolt be róla a Világgazdaság. A mindennapos torlódások a halásztelkiek és a környező településeken élők idejét, türelmét teszik próbára. Ezért a városvezető Halásztelekre hívta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert, a térség országgyűlési képviselőit, az érintett polgármestereket, valamint a Magyar Közút képviselőit.

Most azonban kiderült, hogy a következő hetek sem hoznak feltétlenül megkönnyebbülést. Október 26-án, hétfőn újabb nagyszabású burkolatjavítás kezdődik Budapest nyugati agglomerációjában, amely három kiemelten forgalmas gyorsforgalmi útvonalat érint. Vitézy Dávid vasárnap délutáni tájékoztatása szerint az 

M1M7 közös szakaszán, az M7-es autópályán és az M0-s autóúton Budaörs, Törökbálint és Diósd térségében dolgoznak majd a szakemberek.

Még tart az M0-s felújítása, máris jönnek az újabb lezárások

Különösen kedvezőtlen az ingázók szempontjából, hogy az újabb munkálatok akkor kezdődnek, amikor az M0-s déli szektorában még a korábbi korlátozások is érvényben vannak. A Deák Ferenc hídon október 20-án kezdődött a javítások második üteme, amelynek során az M1-es autópálya felé vezető oldal két belső sávját lezárták. A forgalom jelenleg a két külső sávon haladhat. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a híd dilatációs szerkezetéhez kapcsolódó szavatossági javításokat végzik, amelyek a vízszigetelés helyreállítását is magukban foglalják. A hídi terelés várhatóan október 28-ig marad érvényben, vagyis 

a hétfőn kezdődő újabb munkálatok két napig biztosan egybeesnek a jelenlegi korlátozások tervezett időszakával. 

Ráadásul az új burkolatjavítási program november harmadik hetéig tart, így az autósoknak a Deák Ferenc híd javításának várható befejezése után is további lezárásokkal kell számolniuk a főváros körüli gyorsforgalmi hálózaton.

Hétfőn az M1-M7 közös szakaszán kezdődik a munka

Az első ütemben 

  • október 26-27. között az M1-M7 közös, Budapest felől kivezető szakaszán, a szétválásnál a középső sávot lezárják. Az M7-es felé a belső, az M1-es felé a külső sáv lesz majd járható. Az M7-es Balaton felé vezető oldalán az M0-ra és az Érd és Törökbálint felé vezető 8103-as útra vezető lehajtó is zárva lesz, kerülni az érdi csomóponton keresztül lehet - írta a miniszter.
  • Október 27-28. között az M7-es Budapest felé vezető oldalán, a Sport utcai csomópontnál a külső lassítósáv is lezárásra kerül, de a lehajtás biztosított marad. Míg október 28-29. között az M7-es Budapest felé vezető oldalán, az M0-s csomópont közelében mintegy 500 méteren lesz zárva a külső sáv. De a budaörsi felhajtás továbbra is lehetséges marad majd. Mindez azt jelenti, hogy a hét első felében egymást követően több fontos csomópontban is módosul a forgalmi rend, ami különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban okozhat fennakadásokat.

November harmadik hetéig tartanak a munkák, garantáltak addig a dugók

A felújítás nem egyszerű kátyúzás lesz. Az érintett szakaszokon az útpálya elöregedése miatt a kötőréteg és a kopóréteg cseréjére is szükség van. A tervek szerint a következő hetekben közel 35 ezer négyzetméteren, összesen mintegy kilenc kilométernyi útszakaszon végeznek beavatkozást. Vitézy Dávid azt közölte: a munkálatokhoz 8400 tonna aszfaltot használnak fel. Az első ütemben 5500 négyzetméteren dolgoznak, a burkolatot hét centiméter vastag kötőréteggel és négy centiméteres kopóréteggel állítják helyre.

A burkolatjavítás novemberben az M7-es autópálya és az M0-s autóút további érintett szakaszain folytatódik. Ezek pontos helyszíneiről és a kapcsolódó korlátozásokról a Magyar Közút később ad tájékoztatást. A teljes program várhatóan november harmadik hetében fejeződik be, az ütemezést azonban az időjárási és kivitelezési körülmények is módosíthatják.

Vitézy is elismerte: hosszabb menetidőkre kell készülni

Vitézy Dávid a bejelentésében hangsúlyozta, hogy a közútfenntartásnak nem csupán a már kialakult kátyúk kijavítása a feladata, hanem az elöregedett útpályák időben történő felújítása is. Elismerte ugyanakkor, hogy a munkálatok miatti forgalomkorlátozások időszakosan torlódásokat és hosszabb menetidőket eredményezhetnek. A beavatkozások szerinte elengedhetetlenek ahhoz, hogy a gyorsforgalmi útszakaszok hosszabb távon is biztonságosan és megfelelő komforttal legyenek használhatók.

A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről az Útinform oldalán, és a következő hetekben hosszabb menetidővel tervezzenek.

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közlekedés
dugó
autópálya építés
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