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Csattanós választ adott a Duna Aszfalt a Tisza-kormánynak: külföldön épít autópályát, megnyerte a közbeszerzést az osztrák óriással – 219 millió eurót adott nekik Európa egyik legnagyobb bankja

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A STRABAG és a Duna Aszfalt konzorciuma 219 millió eurós infrastruktúra projektet valósít meg az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) finanszírozásából Észak-Macedóniában. A 11,5 kilométeres hegyvidéki autópályához mintegy 370 méteres, kétjáratos alagút, két völgyhíd és 2x2 sávos kiépítéshez kapcsolódó infrastruktúra létesül, az elkészült útszakasz üzemeltetéséről és karbantartásáról pedig öt éven át a kivitelezők gondoskodnak – közölte a DUNA GROUP, kedden.
VG
2026.10.13, 10:54
Frissítve: 2026.10.13, 11:00
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A STRABAG és a Duna Aszfalt Zrt. konzorciuma nyerte meg az észak-macedóniai E65-ös autópálya Bukojčani-Kičevo szakaszának megvalósítására kiírt nemzetközi tendert. A közbeszerzési eljárást az észak-macedón Állami Utak Közvállalata (Public Enterprise for State Roads – PESR) írta ki, és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) elektronikus beszerzési rendszerén keresztül bonyolította le. A több mint egy éven át tartó, többlépcsős tenderfolyamatban tíz előminősített pályázó közül ezt a konzorciumot bízták meg a feladattal – tájékoztatott a DUNA GROUP.

DUNA GROUP, Duna Aszfalt, STRABAG
Fotó: Duna Aszfalt - Duna Group

Fontos mérföldkő a DUNA GROUP nemzetközi növekedésében

A konzorcium mintegy 219 millió euró összértékű projektje nemcsak az autópálya megépítését és az ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítását, hanem az elkészült szakasz ötéves üzemeltetését és karbantartását is magában foglalja. A kivitelezés tervezett időtartama négy év.

A VIII. páneurópai közlekedési folyosó részét képező beruházás keretében 11,5 kilométer hosszú, kétszer kétsávos autópálya épül Bukojčani és Kičevo között. A fejlesztés célja, hogy gyorsabb és biztonságosabb közúti összeköttetés jöjjön létre Szkopje, Ohrid turisztikai központja és az albán határ között.

Az új út a már épülő Gostivar–Bukojčani, illetve Kičevo–Ohrid szakaszokat kapcsolja össze. A nyomvonal hegyvidéki terepen halad, ezért a projekt legfontosabb műszaki elemei közé tartozik 

  • egy mintegy 370 méteres kétjáratos alagút 
  • és két völgyhíd, 
  • továbbá a kapcsolódó csomópontok, 
  • hidak, 
  • támfalak, 
  • vízelvezető rendszerek 
  • és közlekedésbiztonsági létesítmények megépítése.

Ez a siker fontos mérföldkő a DUNA GROUP nemzetközi növekedésében, és egyben annak bizonyítéka, hogy a magyar mérnöki és kivitelezői tudás a legösszetettebb regionális infrastruktúra-fejlesztésekben is versenyképes. Egy olyan autópálya megvalósításán dolgozunk közösen a STRABAG-gal, amely hosszú távon javítja Észak-Macedónia közlekedési kapcsolatait, és erősíti a térség gazdasági együttműködését

 – mondta el Kerékgyártó Attila, a Duna Aszfalt Zrt. igazgatóságának elnöke.

Az EBRD a projekthez 110 millió eurós hitelkeretet nyújt, az Európai Unió pedig a Nyugat-balkáni Beruházási Kereten keresztül mintegy 20 millió euró vissza nem térítendő támogatással járul hozzá a beruházáshoz. Az építési munkálatok a szerződés megkötését követően, várhatóan 2027. év elején indulhatnak meg.

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