Csattanós választ adott a Duna Aszfalt a Tisza-kormánynak: külföldön épít autópályát, megnyerte a közbeszerzést az osztrák óriással – 219 millió eurót adott nekik Európa egyik legnagyobb bankja

A STRABAG és a Duna Aszfalt Zrt. konzorciuma nyerte meg az észak-macedóniai E65-ös autópálya Bukojčani-Kičevo szakaszának megvalósítására kiírt nemzetközi tendert. A közbeszerzési eljárást az észak-macedón Állami Utak Közvállalata (Public Enterprise for State Roads – PESR) írta ki, és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) elektronikus beszerzési rendszerén keresztül bonyolította le. A több mint egy éven át tartó, többlépcsős tenderfolyamatban tíz előminősített pályázó közül ezt a konzorciumot bízták meg a feladattal – tájékoztatott a DUNA GROUP.

Fotó: Duna Aszfalt - Duna Group

Fontos mérföldkő a DUNA GROUP nemzetközi növekedésében

A konzorcium mintegy 219 millió euró összértékű projektje nemcsak az autópálya megépítését és az ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítását, hanem az elkészült szakasz ötéves üzemeltetését és karbantartását is magában foglalja. A kivitelezés tervezett időtartama négy év.

A VIII. páneurópai közlekedési folyosó részét képező beruházás keretében 11,5 kilométer hosszú, kétszer kétsávos autópálya épül Bukojčani és Kičevo között. A fejlesztés célja, hogy gyorsabb és biztonságosabb közúti összeköttetés jöjjön létre Szkopje, Ohrid turisztikai központja és az albán határ között.

Az új út a már épülő Gostivar–Bukojčani, illetve Kičevo–Ohrid szakaszokat kapcsolja össze. A nyomvonal hegyvidéki terepen halad, ezért a projekt legfontosabb műszaki elemei közé tartozik

egy mintegy 370 méteres kétjáratos alagút

és két völgyhíd,

továbbá a kapcsolódó csomópontok,

hidak,

támfalak,

vízelvezető rendszerek

és közlekedésbiztonsági létesítmények megépítése.

Ez a siker fontos mérföldkő a DUNA GROUP nemzetközi növekedésében, és egyben annak bizonyítéka, hogy a magyar mérnöki és kivitelezői tudás a legösszetettebb regionális infrastruktúra-fejlesztésekben is versenyképes. Egy olyan autópálya megvalósításán dolgozunk közösen a STRABAG-gal, amely hosszú távon javítja Észak-Macedónia közlekedési kapcsolatait, és erősíti a térség gazdasági együttműködését

– mondta el Kerékgyártó Attila, a Duna Aszfalt Zrt. igazgatóságának elnöke.