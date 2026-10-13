Csattanós választ adott a Duna Aszfalt a Tisza-kormánynak: külföldön épít autópályát, megnyerte a közbeszerzést az osztrák óriással – 219 millió eurót adott nekik Európa egyik legnagyobb bankja
A STRABAG és a Duna Aszfalt Zrt. konzorciuma nyerte meg az észak-macedóniai E65-ös autópálya Bukojčani-Kičevo szakaszának megvalósítására kiírt nemzetközi tendert. A közbeszerzési eljárást az észak-macedón Állami Utak Közvállalata (Public Enterprise for State Roads – PESR) írta ki, és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) elektronikus beszerzési rendszerén keresztül bonyolította le. A több mint egy éven át tartó, többlépcsős tenderfolyamatban tíz előminősített pályázó közül ezt a konzorciumot bízták meg a feladattal – tájékoztatott a DUNA GROUP.
Fontos mérföldkő a DUNA GROUP nemzetközi növekedésében
A konzorcium mintegy 219 millió euró összértékű projektje nemcsak az autópálya megépítését és az ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítását, hanem az elkészült szakasz ötéves üzemeltetését és karbantartását is magában foglalja. A kivitelezés tervezett időtartama négy év.
A VIII. páneurópai közlekedési folyosó részét képező beruházás keretében 11,5 kilométer hosszú, kétszer kétsávos autópálya épül Bukojčani és Kičevo között. A fejlesztés célja, hogy gyorsabb és biztonságosabb közúti összeköttetés jöjjön létre Szkopje, Ohrid turisztikai központja és az albán határ között.
Az új út a már épülő Gostivar–Bukojčani, illetve Kičevo–Ohrid szakaszokat kapcsolja össze. A nyomvonal hegyvidéki terepen halad, ezért a projekt legfontosabb műszaki elemei közé tartozik
- egy mintegy 370 méteres kétjáratos alagút
- és két völgyhíd,
- továbbá a kapcsolódó csomópontok,
- hidak,
- támfalak,
- vízelvezető rendszerek
- és közlekedésbiztonsági létesítmények megépítése.
Ez a siker fontos mérföldkő a DUNA GROUP nemzetközi növekedésében, és egyben annak bizonyítéka, hogy a magyar mérnöki és kivitelezői tudás a legösszetettebb regionális infrastruktúra-fejlesztésekben is versenyképes. Egy olyan autópálya megvalósításán dolgozunk közösen a STRABAG-gal, amely hosszú távon javítja Észak-Macedónia közlekedési kapcsolatait, és erősíti a térség gazdasági együttműködését
– mondta el Kerékgyártó Attila, a Duna Aszfalt Zrt. igazgatóságának elnöke.
Az EBRD a projekthez 110 millió eurós hitelkeretet nyújt, az Európai Unió pedig a Nyugat-balkáni Beruházási Kereten keresztül mintegy 20 millió euró vissza nem térítendő támogatással járul hozzá a beruházáshoz. Az építési munkálatok a szerződés megkötését követően, várhatóan 2027. év elején indulhatnak meg.