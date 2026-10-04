Évtizedek óta húzódik a dunai rendezés, most a főváros a kormánnyal együtt mozdulna rá – vasút helyett a kikötőkről van szó, Vitézy Dávid elárulta, honnan hozzá a pénz

Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna budapesti partszakaszát és kikötőit – jelentette be Vitézy Dávid közösségi oldalán. A közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) olyan új működési modell kialakításáról döntött, amely lehetővé tenné, hogy a budapesti dunai hajózásból származó bevételeket közvetlenül a rakpartok és környezetük fejlesztésére fordítsák.

A budapesti Duna-szakasz ügyében tett bejelentést Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter

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Évtizedek óta húzódik a dunai rendezés

A tárcavezető szerint egy több mint 30 éve napirenden lévő, de mindeddig megoldatlan problémát rendeznének. Jelenleg ugyanis a Duna mederhasználata az állam, míg a parthasználat a főváros kezében van. Vitézy szerint a széttagolt rendszerhez hozzájárul az is, hogy számos esetben mindössze egy-két évre kötnek szerződéseket a kikötők használatára. Ilyen feltételek mellett a szereplőknek nem éri meg hosszú távú beruházásokba és fejlesztésekbe kezdeni, ami a miniszter szerint hozzájárult a jelenlegi, sok esetben méltatlan állapotok kialakulásához.

Közös cég rendelkezhet a budapesti kikötők ügyeiről

A tervek szerint a rendszert egységesítenék, a kapcsolódó kérdésekben pedig egy, az állam és a főváros 50-50 százalékos tulajdonában álló társaság rendelkezhetne.

A konstrukció egyik legfontosabb eleme, hogy az ebből származó nyereséget visszaforgatnák a budapesti rakpartok és környezetük fejlesztésébe.

A forrásokat többek között a főváros épített örökségéhez méltó környezet kialakítására és a Duna közcélú hasznosítására fordítanák.

Vitézy Dávid szerint ezzel közvetlenebb kapcsolat jöhetne létre a Duna budapesti szakaszának gazdasági hasznosítása és a fővárosi közterületek fejlesztése között.

A hajózásból befolyó pénz így hozzájárulhatna ahhoz, hogy a rakpartok rendezettebb és élhetőbb területekké váljanak. A miniszter úgy fogalmazott: azt szeretnék elérni, hogy a Duna-part a jelenlegi állapotával sok esetben ne „szégyenfoltja”, hanem valódi büszkesége legyen Budapestnek.

A döntés egyben az új kormány és Budapest közötti együttműködés egyik első kézzelfogható eredménye. A kabinet már megalakulását követően jelezte, hogy új alapokra kívánja helyezni kapcsolatát a fővárossal. Ennek egyik eleme az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, ahol a kormány és Budapest közösen dönthet a fővárost érintő fejlesztési kérdésekről.