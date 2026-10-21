Váratlan fordulat: mégse kap mindenki dupla családi pótlékot? Ők maradhatnak ki – sorsdöntő órák következnek, most határoz róla a Tisza-kormány

Hétfő óta, amikor Magyar Péter két órán át sorolta a 2027-os költségvetésről hozott döntéseket a parlamentben, a családi pótlék megduplázásától, a dupla családi pótléktól hangos a tiszás kormányzati kommunikáció.

Váratlan fordulat: mégse kap mindenki dupla családi pótlékot? Ők maradhatnak ki / Fotó: Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Valóban érdemi változás következik, hiszen legutóbb 19 éve nyúltak hozzá ehhez a juttatáshoz. Ennek oka az volt, hogy a Fidesz-kormány munka alapú társadalmat épített, és a munkabérben érvényesítette a családi támogatásokat, nem pedig alanyi jogon. Ezen fordít most a Tisza.

Kármán András pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a közteherviselés igazságosabb lesz, a kormány gondoskodni fog azokról a "hatalmas rétegekről", akiket elhanyagoltak az előző ciklusokban. A nyugdíjak megőrzik a vásárlóértéküket, és kedvezőbbé válik a családtámogatások rendszere is, a családi pótlék megduplázása pedig csaknem 1 millió háztartásnak lehet komoly segítség.

Magyar Péter pedig azt állította, hogy a mivel a kétgyermekes édesanyák esetében

megmarad a családi adókedvezmény

és megduplázódik a családi pótlék is,

így szerinte egy bruttó 800 ezer forintot kereső 40 év feletti kétgyermekes nettó bérben ugyanúgy fog járni,

mintha bevezették volna az Orbán-kormány szja-mentességről szóló ígéretét.

Elismerte ugyanakkor, hogy magasabb, például egymillió forintos fizetésnél már van valamilyen szintű csökkenés. A miniszterelnök közlése szerint több mint 1 millió család, több mint 1 millió 600 ezer gyermek után kap kétszer akkora támogatást januártól minden hónapban, mint eddig. Erre 300 milliárd forinttal többet fordítanak a jövő évi költségvetésben.

A bejelentésből a következő derült ki:

egy egygyermekes család havonta 12 200 forinttal, évente 146 400 forinttal kap többet. Egy kétgyermekes családnak havi 26 600 forint helyett 53 200 forint jár majd, ami évente 319 200 forint többletet jelent. Egy háromgyermekes család havonta 48 ezer, évente 576 ezer forinttal kap többet, egy négygyermekes családnak pedig havi 64 ezer, évente 768 ezer forinttal jut több.

Magyar Péter szerint ez már érdemi segítség minden magyar család számára a gyermekek méltó felneveléséhez. Csakhogy volt egy kategória, amiről feltűnően nem beszélt a kormányfő.