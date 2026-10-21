Váratlan fordulat: mégse kap mindenki dupla családi pótlékot? Ők maradhatnak ki – sorsdöntő órák következnek, most határoz róla a Tisza-kormány
Hétfő óta, amikor Magyar Péter két órán át sorolta a 2027-os költségvetésről hozott döntéseket a parlamentben, a családi pótlék megduplázásától, a dupla családi pótléktól hangos a tiszás kormányzati kommunikáció.
Valóban érdemi változás következik, hiszen legutóbb 19 éve nyúltak hozzá ehhez a juttatáshoz. Ennek oka az volt, hogy a Fidesz-kormány munka alapú társadalmat épített, és a munkabérben érvényesítette a családi támogatásokat, nem pedig alanyi jogon. Ezen fordít most a Tisza.
Kármán András pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a közteherviselés igazságosabb lesz, a kormány gondoskodni fog azokról a "hatalmas rétegekről", akiket elhanyagoltak az előző ciklusokban. A nyugdíjak megőrzik a vásárlóértéküket, és kedvezőbbé válik a családtámogatások rendszere is, a családi pótlék megduplázása pedig csaknem 1 millió háztartásnak lehet komoly segítség.
Magyar Péter pedig azt állította, hogy a mivel a kétgyermekes édesanyák esetében
- megmarad a családi adókedvezmény
- és megduplázódik a családi pótlék is,
- így szerinte egy bruttó 800 ezer forintot kereső 40 év feletti kétgyermekes nettó bérben ugyanúgy fog járni,
- mintha bevezették volna az Orbán-kormány szja-mentességről szóló ígéretét.
Elismerte ugyanakkor, hogy magasabb, például egymillió forintos fizetésnél már van valamilyen szintű csökkenés. A miniszterelnök közlése szerint több mint 1 millió család, több mint 1 millió 600 ezer gyermek után kap kétszer akkora támogatást januártól minden hónapban, mint eddig. Erre 300 milliárd forinttal többet fordítanak a jövő évi költségvetésben.
A bejelentésből a következő derült ki:
- egy egygyermekes család havonta 12 200 forinttal, évente 146 400 forinttal kap többet.
- Egy kétgyermekes családnak havi 26 600 forint helyett 53 200 forint jár majd, ami évente 319 200 forint többletet jelent.
- Egy háromgyermekes család havonta 48 ezer, évente 576 ezer forinttal kap többet,
- egy négygyermekes családnak pedig havi 64 ezer, évente 768 ezer forinttal jut több.
Magyar Péter szerint ez már érdemi segítség minden magyar család számára a gyermekek méltó felneveléséhez. Csakhogy volt egy kategória, amiről feltűnően nem beszélt a kormányfő.
Váratlan fordulat: mégse kap mindenki dupla családi pótlékot? Ők maradhatnak ki
Magyar Péter kedden este a Telexnek adott interjút a 2027-es költségvetésről. A családi pótlék témáját többször előhozta, de a beszélgetés harmadánál, 39 percnél különös párbeszéd zajlott le a riporter és közte.
Családi pótlék. Már említettem, miniszterelnök úr, ugye jövőre megduplázódik. Ez igaz az emelt összegű családi pótlékra is? Tehát az is, aki most ezt kapja, az a dupláját fogja kapni? – hangzott a felvetés.
Ez egy jó kérdés. Holnap a kormányon erről beszélünk
– okozott meglepetést a válasszal Magyar Péter. Ezen a ponton arról kezdett el beszélni, hogy nagyon sok olyan elem van még a jövő évi költségvetésben, amit egyrészt pontosítani kell, másrészt, amikor benyújtják az országgyűlésnek október végén, akkor utána még módosítani is lehet több mindent.
De akkor ez még nincsen eldöntve? – folytatta az újságíró, mire a miniszterelnök kzölte, hogy "itt még van egy kis vita, ezt tudom mondani." Majd némiképp zavarosan kifejtette, hogy az ő terve az, hogy mint ahogy a két gyerekeseknél is valamennyien több családi pótlékot kapnak, a három gyerekeseknél is ugyanúgy duplázódott a dolog, szerinte "így lenne igazságos", vagyis ha az emelt családi pótlék is duplázódna.
Ez azonban tehát egyáltalán nem biztos, és a szavaiból az derült ki, hogy majd a szerdai kormányülésen dőlhet el a kérdés. Ez sokakat érinthet, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a magasabb (emelt) összegű családi pótlékban részesülő gyermekek száma évről évre nagyjából 45–50 ezer fő környékén mozog, de volt ennél magasabb is, 60 ezres az érintetti kör.
Mit az az emelt összegű családi pótlék?
A jogszabály értelmében emelt összegű családi pótlékra jogosult a súlyosan fogyatékos gyermeke után a gyermeket saját háztartásában nevelő szülő, nevelőszülő és gyám.
Az ellátás feltétele a 18. életév betöltése előtt keletkezett, legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodás, amely állapot egy éve tart, vagy előreláthatóan legalább egy évig fennáll. A 18 éves kor előtt keletkezett egészségkárosodást hatósági határozattal, szakhatósági állásfoglalással vagy szakvéleménnyel kell igazolni. Ha nincs ilyen, a hatóság a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció vagy személyes vizsgálat alapján szakkérdésként vizsgálja az egészségkárosodás fennállását, mértékét, keletkezésének idejét.
A magasabb összegű családi pótlékra fennálló jogosultságot szakorvos igazolja. Az igazolás akkor állítható ki, ha a 18 év alatti gyermekre vonatkoznak az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet mellékletben felsorolt betegségek és fogyatékosságok.
Az ellátás összege havi 23 300 forint tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után.
Az egyedülálló szülő családi pótléka ez esetben havi 25 900 forint. Továbbá a saját jogon magasabb összegű családi pótlékra – nevelési ellátásra – a 18. életévét betöltött, súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg személy is jogosult az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésétől kezdve. Ennek az összege havi 20 300 forint.
És ez még nem minden, mert amennyiben a gyermek után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a gyermek jogosult
- utazási kedvezményre,
- közgyógyellátásra,
- étkezési térítési díjkedvezményre.
Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülők növelt összegben vehetik igénybe a családi adókedvezményt, illetve tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek gondozása esetén a gyermek 10 éves koráig jár a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES).
Az emelt családi pótlék kapcsán a gyermekek otthongondozási díja iránti kérelmet online a DÁP-on keresztül vagy Ügyfélkapu +-on keresztül, illetve az arra rendszeresített kérelem nyomtatványon kell benyújtania a lakcím szerinti járási (kerületi) kormányhivatalnál vagy polgármesteri hivatalnál.