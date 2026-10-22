Itt a pontos lista, erre költ el 510 milliárd forintot Hegedűs Zsolt az egészségügyben: a háziorvosokra és a legdrágább gyógyszerekre is plusz pénzt ígér – jobb lesz a kórházi étkeztetés?

Jelentősen megemelné az állami egészségügy finanszírozását 2027-ben a Tisza-kormány. Magyar Péter a jövő évi költségvetés bemutatásán jelentette be a Hugonnai Vilma Egészségügy-fejlesztési Programot, amelynek keretében a 2026-os 4094 milliárd forintról 4604 milliárd forintra nőnének az egészségügyi kiadások. Ez 510 milliárd forintos, több mint 12,5 százalékos emelést jelent. A 2027-es költségvetés szerint az Egészségügyi Minisztérium jövőre 510 milliárd forint nettó többletforrásból gazdálkodhat. A tárca tájékoztatása szerint ebből többek között a szakdolgozók béremelésére, a háziorvosi és gyógyszerellátás támogatására, a műtéti várólisták rövidítésére, új mentőautók beszerzésére, valamint CT- és MR-berendezések vásárlására is jut majd.

A 2027-es egészségügyi költségvetés legfontosabb elemei/Fotó: khunkornStudio

Erre költik majd a többletforrást az egészségügyben

Az ideinél 510 milliárd forinttal többet kap az egészségügy, ez 12,5 százalékos növekedést jelent. Az első magyar orvosnőről elnevezett Hugonnai Vilma-program részeként az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint 10 milliárdos nagyságrenddel növelik a kórházi étkeztetésre szánt összeget, és 25 milliárd forinttal emelik a kórházak klimatizálására fordított keretet. De nézzük is a részleteket.

Táplálóbb étkezés a gyorsabb gyógyulásért

A kórházi körülmények átfogó javításának része a betegélelmezés korszerűsítése is: 10 milliárd forintos keretösszegből fejlesztik a kórházi étkeztetést. A program célja, hogy a betegek a gyógyulásukat szolgáló, változatosabb, táplálóbb és az egészségi állapotukhoz igazodó ételeket kapjanak. A fejlesztés különös figyelmet fordít

az idősek,

a legyengült szervezettel küzdők,

a cukorbetegek

és a speciális étrendet igénylők igényeire,

miközben jobb minőségű ételeket, kulturáltabb tálalást és emberibb kórházi környezetet biztosít.

Csökkenő várólisták

Azért, hogy hamarabb szabaduljanak meg a betegek a fájdalomtól és a műtéti várakozási idők érdemi csökkentése érdekében 18,9 milliárd forintos többletforrásból október közepével elindult a várólista-csökkentő program, amelynek első fázisában a térd- és csípőprotézis-műtétek számának növelésére fókuszál. Ezt a műtőkapacitások jobb kihasználásával, korszerű technológiai fejlesztésekkel, aktív betegút-szervezéssel, valamint a kórházak minőségi és gyors teljesítményét ösztönző finanszírozással igyekeznek elérni.