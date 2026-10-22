Itt a pontos lista, erre költ el 510 milliárd forintot Hegedűs Zsolt az egészségügyben: a háziorvosokra és a legdrágább gyógyszerekre is plusz pénzt ígér – jobb lesz a kórházi étkeztetés?
Jelentősen megemelné az állami egészségügy finanszírozását 2027-ben a Tisza-kormány. Magyar Péter a jövő évi költségvetés bemutatásán jelentette be a Hugonnai Vilma Egészségügy-fejlesztési Programot, amelynek keretében a 2026-os 4094 milliárd forintról 4604 milliárd forintra nőnének az egészségügyi kiadások. Ez 510 milliárd forintos, több mint 12,5 százalékos emelést jelent. A 2027-es költségvetés szerint az Egészségügyi Minisztérium jövőre 510 milliárd forint nettó többletforrásból gazdálkodhat. A tárca tájékoztatása szerint ebből többek között a szakdolgozók béremelésére, a háziorvosi és gyógyszerellátás támogatására, a műtéti várólisták rövidítésére, új mentőautók beszerzésére, valamint CT- és MR-berendezések vásárlására is jut majd.
Erre költik majd a többletforrást az egészségügyben
Az ideinél 510 milliárd forinttal többet kap az egészségügy, ez 12,5 százalékos növekedést jelent. Az első magyar orvosnőről elnevezett Hugonnai Vilma-program részeként az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint 10 milliárdos nagyságrenddel növelik a kórházi étkeztetésre szánt összeget, és 25 milliárd forinttal emelik a kórházak klimatizálására fordított keretet. De nézzük is a részleteket.
Táplálóbb étkezés a gyorsabb gyógyulásért
A kórházi körülmények átfogó javításának része a betegélelmezés korszerűsítése is: 10 milliárd forintos keretösszegből fejlesztik a kórházi étkeztetést. A program célja, hogy a betegek a gyógyulásukat szolgáló, változatosabb, táplálóbb és az egészségi állapotukhoz igazodó ételeket kapjanak. A fejlesztés különös figyelmet fordít
- az idősek,
- a legyengült szervezettel küzdők,
- a cukorbetegek
- és a speciális étrendet igénylők igényeire,
miközben jobb minőségű ételeket, kulturáltabb tálalást és emberibb kórházi környezetet biztosít.
Csökkenő várólisták
Azért, hogy hamarabb szabaduljanak meg a betegek a fájdalomtól és a műtéti várakozási idők érdemi csökkentése érdekében 18,9 milliárd forintos többletforrásból október közepével elindult a várólista-csökkentő program, amelynek első fázisában a térd- és csípőprotézis-műtétek számának növelésére fókuszál. Ezt a műtőkapacitások jobb kihasználásával, korszerű technológiai fejlesztésekkel, aktív betegút-szervezéssel, valamint a kórházak minőségi és gyors teljesítményét ösztönző finanszírozással igyekeznek elérni.
Elérhetőbb háziorvosi ellátás
Megerősítik a háziorvosi ellátást, hogy kevesebb település maradjon állandó orvos nélkül, a betegek pedig több figyelmet és kiszámíthatóbb rendelést kapjanak – erre 35,4 milliárd Ft-ot fordítanak. A háziorvosi ellátás fejlesztésének elsődleges célja a kiszámíthatóbb és szélesebb körben elérhető betegellátás megteremtése. Ennek érdekében 43 százalékkal emelkedik a praxisok betegenkénti díja, míg a fiatal háziorvosok elhelyezkedését 50 százalékkal magasabb bértámogatás ösztönzi.
A tartósan betöltetlen körzetek betöltését további 500 millió forintos keretösszeg segíti. A támogatásnak köszönhetően több háziorvos tud majd második szakdolgozót foglalkoztatni, így megéri hosszabb rendelési időt tartani, ami csökkenti a várakozást és növeli a betegekre fordított időt.
CT- és MR-berendezések beszerzése
Új CT- és MR-berendezések beszerzésére 19,7 milliárd forintot biztosít a kormány, további 4 milliárd forint pedig a vizsgálatok elérhetőbbé tételét szolgálja. Célzott ösztönzők segítik, hogy a gépeket jobban kihasználják, így rövidebb lesz a várakozás a vizsgálatokra. A korszerűbb diagnosztikával a betegségeket korábban fel lehet ismerni, és nő a betegbiztonság. A cél, hogy a beteg ne egy elromlott gép vagy a vizsgálati kapacitás hiánya miatt jusson később a kezeléshez.
Korszerűbb mentőállomások
14 milliárd forintos forrásbővítés támogatja a mentőszolgálat fejlesztését, aminek köszönhetően 176 új, korszerűen felszerelt mentőautó áll szolgálatba, ami növeli a reagálóképességet és csökkenti a kiérkezési időt. A mentőállomások felújítására több mint 5,3 milliárd forint jut. Erre nagy szükség van, hiszen a mintegy 500 állomásból 121 korlátozottan vagy egyáltalán nem alkalmas a feladatára. További 2 milliárd forintot fordítanak a katasztrófahelyzetekben bevethető speciális mentőjárművekre, valamint közel 1 milliárd forinttal növelik a légimentés működési finanszírozását.
Széles körű és igazságos szakdolgozói béremelés
Közel 192 milliárd forintos kerettel indul 2027 elejétől az eddigi legszélesebb körű béremelés az egészségügy nem orvosi munkaköreiben. A bérfejlesztés mintegy 123 ezer dolgozót érint. Az emelés átlagosan 15 százalékos, a személyi jövedelemadó csökkentésével együtt pedig akár a 17 százalékot is elérheti. Az új életpályamodell igazságos, teljesítményelvű és kiszámítható előmenetelt garantál. A tárca célja, hogy megtartsa a meglévő szakdolgozókat, és biztosítsa az utánpótlást. A betegeknek ez biztosabb ápolást, több figyelmet és folyamatosabb ellátást jelenthet.
Kiút a kórházi adósságcsapdából
A finanszírozási rendszer átalakításával és biztonsági tartalék képzésével a kormány felszámolja a kórházak adósságcsapdáját, így az intézmények ismét kiszámíthatóan gazdálkodhatnak, és saját forrásból fordíthatnak felújításokra, eszközbeszerzésekre, valamint az alapvető higiéniai feltételek biztosítására.
Többletforrás életmentő és korszerű gyógyszerekre
A nagy értékű gyógyszerek finanszírozására 86,7 milliárd, a gyógyszertámogatási keretre pedig 38 milliárd forint többletforrás jut. A pluszforrás a daganatos, a ritka és más súlyos betegségek kiszámítható ellátását, valamint a legújabb terápiák támogatását szolgálja. Az egyedi méltányossági eljárások átláthatóbbá és egységessé válásával ráadásul jelentősen felgyorsul a kérelmek elbírálása is. A betegeknek ez biztonságosabban folytatható kezeléseket és gyorsabb, kiszámíthatóbb támogatási döntéseket jelent majd.
Korszerűsített krónikusbeteg-gondozás a háziorvosi rendelőben
Közel 10,9 milliárd forintos eszközfejlesztéssel és 980 milliós képzési kerettel erősíti a kormány a háziorvosi krónikusbeteg-gondozást. A modern műszereknek köszönhetően a betegek helyben kapnak korszerű ellátást, csökkentve a szakrendelői utazások számát. A fejlesztést a járási egészségügyi és szociális együttműködés elindítása egészíti ki, amely egységes csapatba szervezi a háziorvosok, szakorvosok, szakápolók és egyéb szakterületek munkáját.
Gyógyászati segédeszközök támogatása
Összesen 9,7 milliárd forint többletforrás jut a speciális ellátások és a gyógyászati segédeszközök támogatására. Ebből 5 milliárd forintot a speciális finanszírozási keretre, 4,7 milliárdot pedig a segédeszközök – köztük a modern implantátumok, ortopédiai, sztóma-terápiás és otthoni ápolási eszközök – hozzáférhetőségének javítására fordítanak, elősegítve a betegek biztonságosabb kezelését és önállóbb életvitelét. A cél, hogy a betegek biztonságosabb kezelést kapjanak, és betegségük vagy fogyatékosságuk ellenére önállóbb életet élhessenek.