A kormány 500 milliárddal költene többet az egészségügyre jövőre – a pénz azonban nem minden

Kormányzati tájékoztatót tartott Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken, miután Erdőbényén és Budapesten is kormányülés volt, ahol – a miniszterelnök tájékoztatása szerint – tárgyaltak a 2027-es költségvetésről, a vagyonadóról, az országfásítási programról, az elektromos rollerrel történő közlekedés szigorításáról, több fontos beruházásról és uniós ügyekről is. Magyar Péter a tájékoztatón beszélt az egészségügyről is, jövőre 500 milliárd forinttal nő az ide allokált költségvetési forrás.

Magyar Péter beszélt az egészségügyről/Fotó: Purger Tamás

Alapjaiban alakítanák át az egészségügyi rendszert

Hegedűs Zsolt miniszter vezetésével elkezdődött a kórházi várólisták csökkentésére irányuló program, alapjaiban alakul át a rendszer: a várólistától kezdve a műtéten át a rehabilitációig. Egy csípőprotézis példáján át bemutatta, hogy egyes betegek akár 3-5 évig is várnak a beavatkozásra, miközben számos műtő kihasználatlan, a helyzet pedig az összedőlés szélén áll.

A csípő- és térdprotéziseknél, illetve a szürkehályog műtéteknél kísérleti jelleggel indított programot a kormány, amit 1 év elteltével felülvizsgál, kiértékel és ha sikeres, bevonja a többi területet is. Magyar hangsúlyozta, ilyen rendszerrel az előző kormány is próbálkozott, de semmi nem lett belőle, "csak elégettek milliárdokat."

Egész csapatokat kell felállítani, nemcsak orvosokat, hanem szakdolgozókat, akinek jelenléte nélkülözhetetlen. Nemcsak eredményességi/hatékonysági vizsgálatok, hanem elégedettségi vizsgálatok is lesznek az új rendszerben, ahol a páciensek visszajelzései alapján fejleszti tovább a működést – mutatott rá. Lesznek olyan esetek is, ahol az orvosok felkeresik a beavatkozáson már túlesett betegeket, hogy felmérjék, milyen az állapotuk, bevezetik továbbá az élő kapcsolattartást orvos és beteg között.

Magyar Péter szerint lehet majd jelentkezni önkéntes listákra is, ami azt jelenti, hogy a várólista drasztikusan megrövidül egy kieső beteg miatt, így a másik 24-48 órán belül áteshet a beavatkozáson. A műtét után is le kell követni, hogy mi lesz a beteggel, hogyan zajlik a rehabilitáció: az utánkövetésnél egészen gyalázatosak a meglévő adatok, „ezért nem az elvárt eredményt éri el egy beavatkozás."