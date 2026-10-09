A kormány 500 milliárddal költene többet az egészségügyre jövőre – a pénz azonban nem minden
Kormányzati tájékoztatót tartott Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken, miután Erdőbényén és Budapesten is kormányülés volt, ahol – a miniszterelnök tájékoztatása szerint – tárgyaltak a 2027-es költségvetésről, a vagyonadóról, az országfásítási programról, az elektromos rollerrel történő közlekedés szigorításáról, több fontos beruházásról és uniós ügyekről is. Magyar Péter a tájékoztatón beszélt az egészségügyről is, jövőre 500 milliárd forinttal nő az ide allokált költségvetési forrás.
Alapjaiban alakítanák át az egészségügyi rendszert
Hegedűs Zsolt miniszter vezetésével elkezdődött a kórházi várólisták csökkentésére irányuló program, alapjaiban alakul át a rendszer: a várólistától kezdve a műtéten át a rehabilitációig. Egy csípőprotézis példáján át bemutatta, hogy egyes betegek akár 3-5 évig is várnak a beavatkozásra, miközben számos műtő kihasználatlan, a helyzet pedig az összedőlés szélén áll.
A csípő- és térdprotéziseknél, illetve a szürkehályog műtéteknél kísérleti jelleggel indított programot a kormány, amit 1 év elteltével felülvizsgál, kiértékel és ha sikeres, bevonja a többi területet is. Magyar hangsúlyozta, ilyen rendszerrel az előző kormány is próbálkozott, de semmi nem lett belőle, "csak elégettek milliárdokat."
Egész csapatokat kell felállítani, nemcsak orvosokat, hanem szakdolgozókat, akinek jelenléte nélkülözhetetlen. Nemcsak eredményességi/hatékonysági vizsgálatok, hanem elégedettségi vizsgálatok is lesznek az új rendszerben, ahol a páciensek visszajelzései alapján fejleszti tovább a működést – mutatott rá. Lesznek olyan esetek is, ahol az orvosok felkeresik a beavatkozáson már túlesett betegeket, hogy felmérjék, milyen az állapotuk, bevezetik továbbá az élő kapcsolattartást orvos és beteg között.
Magyar Péter szerint lehet majd jelentkezni önkéntes listákra is, ami azt jelenti, hogy a várólista drasztikusan megrövidül egy kieső beteg miatt, így a másik 24-48 órán belül áteshet a beavatkozáson. A műtét után is le kell követni, hogy mi lesz a beteggel, hogyan zajlik a rehabilitáció: az utánkövetésnél egészen gyalázatosak a meglévő adatok, „ezért nem az elvárt eredményt éri el egy beavatkozás."
Pár nap múlva indul a várólista csökkentő program
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Hegedűs Zsolt az Egyensúly Intézet Magyarország 2030 – A magyar egészségügy jövője című konferenciáján tegnap szintén arról beszélt, hogy október 15-től indul a várólista csökkentő program a fekvőbeteg-ellátásban, ehhez pozitív ösztönzőket vezetnek be. Hegedűs elmondta: tisztították a várólistákat, például kiderült, hogy Fehérváron a várakozó betegek 20-30 százalékát már máshol megműtötték.
Emellett szeretnék mérsékelni a kórházak adósságát, de a miniszter nem ígérte, hogy jövőre ezt nullára tudják csökkenteni.
A Tisza-kormány már korábban megígérte, hogy évente minimum 500 milliárd forinttal növeli az állami egészségügyre fordított költségvetési forrásokat. Hegedűs szerint az évi 500 milliárd forint valahol sok, de egy ekkora rendszer működésében sokkal többre is szükség lenne. Három fő célt jelölt ki:
- humán erőforrásba befektetni, szakdolgozói béremelés,
- alapfinanszírozást rendezni,
- hozzáférést vásárolni és fejleszteni.
Ez utóbbihoz tartozik a magán és az állami ellátás kérdése. Hegedűs azt mondta: jövő év elejére készülne el a megfelelő szabályozás. Erről még részleteket nem mondott, csak azt, hogy ha egy magán ellátó intézményben jobban, olcsóbban tudják ugyanazt a szolgáltatást nyújtani, akkor azt mérlegelniük kell, de közben azt is figyelembe kell venni, hogyan tudják az állami osztályok működését fenntartani, ebben is az egyensúlyra kell törekedni.
Hosszú várólisták, hatalmas kórházi adósságok
Több mint 32 ezer ember vár hatvan napnál régebb óta csípő- vagy térdprotézis műtétre a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) szeptember végi adatai szerint. A várólisták a kormányváltás óta tovább hosszabbodtak, érdemi javulás nem történt.
A kormány tízmilliárd forintos programot indít a várólisták csökkentésére, és januárra már látható eredményt vár – jelentette be a miniszterelnök egyik szeptember végi beszédében. Hegedűs Zsolt ezt követően a Facebookon posztolta álláspontját, az egészségügyi miniszter
- délutáni és hétvégi műtétekkel,
- többletdíjazással
- és a kórházi kapacitások jobb kihasználásával számol.
Saját helyzetértékelése azonban azt is megmutatja, hogy a műtőkön túl a személyzet, a finanszírozás és a műtét utáni ellátás kapacitása is meghatározza, mennyivel rövidülhetnek a listák.
A miniszter által közzétett „Várólista probléma térkép 2026” jóval több akadályt sorol fel az üresen álló műtőknél. Nevesíti a létszámhiányt, az orvosok egyenlőtlen terhelését és a magánellátás elszívó hatását. A finanszírozási gondok között külön szerepel a műtétek költségfedezete és a többletprogram díjazásának mértéke. A kormány helyzetértékelése szerint is egyszerre kell tehát műtői, személyzeti és pénzügyi korlátokat feloldani.
Az Orvostechnikai Szövetség adatai szerint a magyar kórházak tartozása elérte a 66,7 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy a kormány által a következő évre az egészségügynek szánt 500 milliárd forintos többletforrásból ennyit már eleve a felhalmozott adósság rendezésére kellene fordítani, így a ténylegesen új célokra felhasználható összeg legfeljebb 433,3 milliárd forint lehet.