Teljes a döbbenet a magyar egészségügyben a Tisza-kormány fizetésemelése miatt: Magyar Péter azonnal reagált, aztán elindult Csehországba – "Hosszú évek óta nem volt ilyen"
A kormány igazságosabb bérezést, kiszámítható életpályát és a szakdolgozók megtartását ígéri, a béremelés bejelentése után azonban több egészségügyi dolgozó éppen a távozást fontolgatja. A korábban kilátásba helyezett 20-25 százalék helyett átlagosan 15 százalékos emelés jön. Bár az új bértábla szerkezetét már ismertették, egyelőre nem lehet tudni, hogy a 123 ezer érintett dolgozó közül ki mennyit kap – írja a 444.
Az egészségügyi szakdolgozók elégedetlenek
Van, aki egész nap sírt a bejelentés után, mások a felmondáson vagy a külföldre költözésen gondolkodnak. A bérrendezés előkészítéséből kihagyott szakdolgozói kamara megdöbbent. A szakszervezet szerint viszont a béremelés fontos előrelépés lehet.
„Részlegvezetőként nevetséges a fizetésem, néha szégyellem is kimondani”
– mondja egy vidéki kórház egészségügyi szakdolgozója, aki nettó 340 ezer forintot keres, miközben egy egész részlegért felel.
Amikor meghallotta, hogy a korábban kilátásba helyezett 25 százalék helyett átlagosan 15 százalékkal emelik a szakdolgozók bérét, egész nap sírt. „Teljesen összecsúsztam, őszinte leszek, borzasztó érzés volt” – idézi fel a bejelentést. Úgy érzi, ismét becsapták őket. Egész életében az egészségügyben dolgozott, de most már a külföldre költözés is szóba került a családban. „Nem biztos, hogy mi ebben az országban fogunk maradni. A gyerekek is ebben nőnek fel, nem lesz jobb – mondja. Szerinte a kollégái közül is többen külföldre készülnek.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter már júliusban arról beszélt, hogy legalább 20-25 százalékos béremelést tart szükségesnek a szakdolgozóknál. Ehhez képest a kormány október 19-én átlagosan 15 százalékos emelést jelentett be.
A jövő évi 510 milliárd forintos egészségügyi többletforrásból sem a korábban kilátásba helyezett több mint felét, hanem kevesebb, mint 40 százalékát, 192 milliárd forintot fordítanak a nem orvosi munkakörökben dolgozók bérrendezésére. Az intézkedés 123 ezer embert érint. Hegedűs Zsolt a béremelés mellett egy új, kiszámítható életpályamodellt is ígért, amely jobban elismerné a szakdolgozók tapasztalatát és képzettségét, és hozzájárulna a dolgozók megtartásához, valamint az utánpótlás biztosításához. A szakdolgozók körében a bejelentés azonban nem megnyugvást, hanem csalódottságot és bizonytalanságot hozott.
Magyar Péter kommentelt, aztán elindult Prágába
Magyar Péter miniszterelnök a 444 cikke alatt kommentben reagált:
"Hosszú évek óta nem volt ilyen béremelés. Több mint 600 ezer állami alkalmazott (egészségügy, oktatás, rendvédelem, szociális szféra) fizetése nő 15-22 százalékkal. Emellett 2,5 millió ember adója csökken, 1,7 millió gyermek után megduplázzuk a családi pótlékot. Mindezt egy kivéreztetett költségvetést örökölve, 1,7 százalékos inflációnál."
Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy szombat esti Facebook bejegyzésben hozta nyilvánosságra Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, hogy átlagosan 15 százalékos, de a személyi jövedelemadó tervezett csökkentésével együtt jövőre akár 17 százalékos nettó keresetnövekedést is elérhetnek az egészségügyi dolgozók. A végleges bértábla egyeztetése már az utolsó szakaszában tart – ígérte Hegedús Zolt, s mint írta, a pontos besorolásokról, az új bérösszegekről és az előmenetel részletes szabályairól az Egészségügyi Minisztérium a megfelelő időben hivatalos tájékoztatást ad.
Magyar Péter közben elindult Csehországba, hiszen Prágában megtartják az első cseh-magyar kormányülést.