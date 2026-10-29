Teljes a döbbenet a magyar egészségügyben a Tisza-kormány fizetésemelése miatt: Magyar Péter azonnal reagált, aztán elindult Csehországba – "Hosszú évek óta nem volt ilyen"

A kormány igazságosabb bérezést, kiszámítható életpályát és a szakdolgozók megtartását ígéri, a béremelés bejelentése után azonban több egészségügyi dolgozó éppen a távozást fontolgatja. A korábban kilátásba helyezett 20-25 százalék helyett átlagosan 15 százalékos emelés jön. Bár az új bértábla szerkezetét már ismertették, egyelőre nem lehet tudni, hogy a 123 ezer érintett dolgozó közül ki mennyit kap – írja a 444.

Csalódottak az egészségügyi szakdolgozók/Fotó: AFP

Az egészségügyi szakdolgozók elégedetlenek

Van, aki egész nap sírt a bejelentés után, mások a felmondáson vagy a külföldre költözésen gondolkodnak. A bérrendezés előkészítéséből kihagyott szakdolgozói kamara megdöbbent. A szakszervezet szerint viszont a béremelés fontos előrelépés lehet.

„Részlegvezetőként nevetséges a fizetésem, néha szégyellem is kimondani”

– mondja egy vidéki kórház egészségügyi szakdolgozója, aki nettó 340 ezer forintot keres, miközben egy egész részlegért felel.

Amikor meghallotta, hogy a korábban kilátásba helyezett 25 százalék helyett átlagosan 15 százalékkal emelik a szakdolgozók bérét, egész nap sírt. „Teljesen összecsúsztam, őszinte leszek, borzasztó érzés volt” – idézi fel a bejelentést. Úgy érzi, ismét becsapták őket. Egész életében az egészségügyben dolgozott, de most már a külföldre költözés is szóba került a családban. „Nem biztos, hogy mi ebben az országban fogunk maradni. A gyerekek is ebben nőnek fel, nem lesz jobb – mondja. Szerinte a kollégái közül is többen külföldre készülnek.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter már júliusban arról beszélt, hogy legalább 20-25 százalékos béremelést tart szükségesnek a szakdolgozóknál. Ehhez képest a kormány október 19-én átlagosan 15 százalékos emelést jelentett be.

A jövő évi 510 milliárd forintos egészségügyi többletforrásból sem a korábban kilátásba helyezett több mint felét, hanem kevesebb, mint 40 százalékát, 192 milliárd forintot fordítanak a nem orvosi munkakörökben dolgozók bérrendezésére. Az intézkedés 123 ezer embert érint. Hegedűs Zsolt a béremelés mellett egy új, kiszámítható életpályamodellt is ígért, amely jobban elismerné a szakdolgozók tapasztalatát és képzettségét, és hozzájárulna a dolgozók megtartásához, valamint az utánpótlás biztosításához. A szakdolgozók körében a bejelentés azonban nem megnyugvást, hanem csalódottságot és bizonytalanságot hozott.