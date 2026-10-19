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Az egészségügy többet kap 2027-ben – ettől várja a várólisták csökkenését a kormány

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Megemeli az állami egészségügy finanszírozását 2027-ben a Tisza-kormány: a kiadások 4094 milliárdról 4604 milliárd forintra nőnek. A plusz 510 milliárdból béremelésre, gyógyszerekre, kórházi működésre, klimatizálásra, mentőkre, CT- és MR-vizsgálatokra, valamint a várólisták rövidítésére is jut a tervek szerint.
Gergely Máté
2026.10.19, 14:45
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Jelentősen megemelné az állami egészségügy finanszírozását 2027-ben a Tisza-kormány. Magyar Péter a jövő évi költségvetés bemutatásán jelentette be a Hugonnai Vilma Egészségügy-fejlesztési Programot, amelynek keretében a 2026-os 4094 milliárd forintról 4604 milliárd forintra nőnének az egészségügyi kiadások. Ez 510 milliárd forintos, több mint 12,5 százalékos emelést jelent.

Kórházi klímákra, béremelésre és várólistákra is jut pénz jövőre – ilyen lesz a Tisza-kormány egészségügyi csomagja
Kórházi klímákra, béremelésre és várólistákra is jut pénz jövőre – ilyen lesz a Tisza-kormány egészségügyi csomagja / Fotó: Vajda János

A miniszterelnök szerint a többletforrás egyik fő célja a hosszú várólisták rövidítése és az állami ellátás kiszámíthatóbbá tétele. Úgy fogalmazott, sok család jelenleg azért fordul magánegészségügyhöz, mert az állami rendszerben túl sokat kell várni egy-egy vizsgálatra vagy műtétre, ez pedig komoly terhet ró a háztartásokra.

A Tisza korábban évente legalább 500 milliárd forintos plusz egészségügyi finanszírozást ígért, a 2027-es költségvetési terv ezt az első évben 10 milliárd forinttal haladná meg.

A legtöbb pluszpénz béremelésre megy

A többletforrás legnagyobb részét, 192 milliárd forintot az egészségügyi dolgozók béremelésére fordítanák. Magyar Péter közlése szerint ezen felül 

  • 95 milliárd forinttal növelik a kórházi gyógyszerek finanszírozását, 
  • 51 milliárddal a kórházak működési támogatását, 
  • további 38 milliárddal pedig a patikákban elérhető gyógyszerek támogatását.

A kormány külön pénzt szánna a kórházak mindennapi működési problémáira is. 

A kórházi étkeztetés finanszírozása mintegy 10 milliárd forinttal nőne, míg az intézmények klimatizálására 25 milliárd forintot különítenének el.

A miniszterelnök szerint mindkét területen sürgős változásra van szükség: elfogadhatatlannak nevezte, hogy a betegek egy részének rossz minőségű ételt adnak, illetve hogy nyáron több kórházban rendkívüli hőségben kell gyógyulniuk.

CT-re, MR-re és mentőkre is jut több pénz

A költségvetési terv szerint új mentőautók beszerzésére és mentőállomások felújítására 21 milliárd forintos többlet jutna. A CT- és MR-kapacitások bővítésére további 20 milliárd forintot irányoznak elő, és külön 20 milliárd forinttal emelnék a várólisták rövidítésére fordítható összeget is. A krónikus betegek ellátásának és gondozásának fejlesztésére további 11 milliárd forintot szánnak.

A Hugonnai Vilma Program így egyszerre érintené a béreket, a gyógyszerfinanszírozást, a kórházak működését, a diagnosztikai kapacitásokat és a betegellátás alapvető körülményeit. A 2027-es költségvetés tényleges hatása azonban azon múlik majd, hogy a pluszpénzek mennyire tudják rövidíteni a várólistákat és javítani az állami ellátás napi működését.

Duplájára nő a családi pótlék 2027-től – több mint egymillió magyar családot érint

Egy lépésben megduplázza a családi pótlék összegét 2027-től a Tisza-kormány – jelentette be Magyar Péter a jövő évi költségvetés bemutatásán. A miniszterelnök szerint az intézkedéshez mintegy 300 milliárd forintnyi többletforrást különítenek el, az emelés pedig több mint egymillió családot érint.

A támogatás megduplázása jelenlegi létszám mellett több mint 1,7 millió gyermek után jelentene magasabb havi kifizetést. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a családi pótlék összege 19 éve nem emelkedett. 

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egészségügy
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