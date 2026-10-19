Az egészségügy többet kap 2027-ben – ettől várja a várólisták csökkenését a kormány

Jelentősen megemelné az állami egészségügy finanszírozását 2027-ben a Tisza-kormány. Magyar Péter a jövő évi költségvetés bemutatásán jelentette be a Hugonnai Vilma Egészségügy-fejlesztési Programot, amelynek keretében a 2026-os 4094 milliárd forintról 4604 milliárd forintra nőnének az egészségügyi kiadások. Ez 510 milliárd forintos, több mint 12,5 százalékos emelést jelent.

Kórházi klímákra, béremelésre és várólistákra is jut pénz jövőre – ilyen lesz a Tisza-kormány egészségügyi csomagja / Fotó: Vajda János

A miniszterelnök szerint a többletforrás egyik fő célja a hosszú várólisták rövidítése és az állami ellátás kiszámíthatóbbá tétele. Úgy fogalmazott, sok család jelenleg azért fordul magánegészségügyhöz, mert az állami rendszerben túl sokat kell várni egy-egy vizsgálatra vagy műtétre, ez pedig komoly terhet ró a háztartásokra.

A Tisza korábban évente legalább 500 milliárd forintos plusz egészségügyi finanszírozást ígért, a 2027-es költségvetési terv ezt az első évben 10 milliárd forinttal haladná meg.

A legtöbb pluszpénz béremelésre megy

A többletforrás legnagyobb részét, 192 milliárd forintot az egészségügyi dolgozók béremelésére fordítanák. Magyar Péter közlése szerint ezen felül

95 milliárd forinttal növelik a kórházi gyógyszerek finanszírozását,

51 milliárddal a kórházak működési támogatását,

további 38 milliárddal pedig a patikákban elérhető gyógyszerek támogatását.

A kormány külön pénzt szánna a kórházak mindennapi működési problémáira is.

A kórházi étkeztetés finanszírozása mintegy 10 milliárd forinttal nőne, míg az intézmények klimatizálására 25 milliárd forintot különítenének el.

A miniszterelnök szerint mindkét területen sürgős változásra van szükség: elfogadhatatlannak nevezte, hogy a betegek egy részének rossz minőségű ételt adnak, illetve hogy nyáron több kórházban rendkívüli hőségben kell gyógyulniuk.

CT-re, MR-re és mentőkre is jut több pénz

A költségvetési terv szerint új mentőautók beszerzésére és mentőállomások felújítására 21 milliárd forintos többlet jutna. A CT- és MR-kapacitások bővítésére további 20 milliárd forintot irányoznak elő, és külön 20 milliárd forinttal emelnék a várólisták rövidítésére fordítható összeget is. A krónikus betegek ellátásának és gondozásának fejlesztésére további 11 milliárd forintot szánnak.