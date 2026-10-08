Volt olyan megye, ahol úgy szerepeltek betegek a várólistán, hogy 30 százalékukat már rég megműtötték: teljes paradigmaváltást jelentett be az egészségügyi miniszter – kiderült, mi lesz a kórházi adósságokkal

Most tényleg lehet az egészségügynek jövője, eddig inkább csak múltja és jelene volt – mondta Hegedűs Zsolt az Egyensúly Intézet Magyarország 2030 – A magyar egészségügy jövője című konferenciáján. Az egészségügyi miniszter azzal kezdte beszédét, hogy hatalmas lehetőség előtt állunk, és ezt nem szabadna most elrontanunk. Azt mondta, érzi a felelősségét ennek, az ő feladata az egyensúly fenntartása a felek és érdekek között, és politikai szinten is – írja a Telex.

Hegedűs Zsolt szerint hatalmas lehetőség előtt áll a magyar egészségügy/Fotó: Hegedüs Róbert

Vannak nagy hibák az egészségügyi rendszerben

Mindig azt érezte, hogy ha rossz a szemlélete a döntéshozóknak, azt nagyon nehéz megváltoztatni. Szerinte döntéshozói szinten és parlamenti ciklusukon átívelően van szükség a szemléletváltásra. Azt mondta, jó csapattal dolgozik, és meg fogja keresni azokat a szakembereket, akikre még szükség van.

Megemlítette, hogy vannak nagy hibák a rendszerben, például probléma lehet az orvosok motivációja is, „a motivációk nagyon rosszul vannak beállítva”. Ezeket meg kell vizsgálni.

Hegedűs Zsolt bejelentette, hogy jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a betegek visszajelzéseket tudnak adni.

Azt mondta, mérni fogják a nem kívánatos eseményeket is, illetve a biztonsági és minőségi mutatókat. Fontos célnak tartja, hogy a felmérések eredményeit visszajuttassák az orvosoknak, a kórházaknak, mert ez az, ami itthon még nem terjedt el.

A Tisza-kormány már korábban megígérte, hogy évente minimum 500 milliárd forinttal növeli az állami egészségügyre fordított költségvetési forrásokat. Hegedűs szerint az évi 500 milliárd forint valahol sok, de egy ekkora rendszer működésében sokkal többre is szükség lenne. Három fő célt jelölt ki:

humán erőforrásba befektetni, szakdolgozói béremelés,

alapfinanszírozást rendezni,

hozzáférést vásárolni és fejleszteni.

Jövőre készülne el a megfelelő szabályozás

Ez utóbbihoz tartozik a magán és az állami ellátás kérdése. Hegedűs azt mondta: jövő év elejére készülne el a megfelelő szabályozás. Erről még részleteket nem mondott, csak azt, hogy ha egy magán ellátó intézményben jobban, olcsóbban tudják ugyanazt a szolgáltatást nyújtani, akkor azt mérlegelniük kell, de közben azt is figyelembe kell venni, hogyan tudják az állami osztályok működését fenntartani, ebben is az egyensúlyra kell törekedni.