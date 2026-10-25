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Itt vannak az egészségügyi béremelés részletei: nem máshol mint a Facebookon jelentette be azokat Hegedűs Zsolt

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A Tisza Párt egészségügyi minisztere, Hegedűs Zsolt bejelentette, hogy a 2027-ben az egészségügyre szánt 510 milliárd forint többletből 192 milliárd forintot biztosít a kormány 123 ezer egészségügyi és egészségügyben dolgozó bérének az emelésére. Az egészségügyi béremelés további részleteiről is számot adott Facebbok posztjában.
Dénes Zoltán
2026.10.25, 06:27
Frissítve: 2026.10.25, 06:30
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Egy szombat esti Facebbok bejegyzsében hozta nyilvánosságra Hegedűs Zsolt, hogy átlagosan 15 százalékos, de a személyi jövedelemadó tervezett csökkentésével együtt jövőre akár 17 százalékos nettó keresetnövekedést is elérhetnek az egészségügyi dolgozók. A posztban, amiről az 24.hu számolt be elsőként, kiemelte, hogy a mostani az eddigi legszélesebb körű bérrendezés az egészségügy nem orvosi munkaköreiben, amelybe a korábbi emelésekből kimaradt csoportokat is bevonják.

Kármán András, Hegedűs Zsolt, egészségügy, béremelés, költségvetés
Hegedűs Zsolt részleteket tett közzé a tervezett egészésgügyi béremelésről Fotó: AFP

A bérrendezés az alábbi területeken dolgozókat érinti:

  • az egészségügyi szakdolgozókat, köztük a kórházakban, szakrendelőkben és a mentésben dolgozó ápolókat, asszisztenseket, gyógytornászokat és mentőtiszteket,
  • a háziorvosoknál és fogorvosoknál dolgozó szakdolgozókat,
  • az intézmények működését biztosító háttérdolgozókat, mint az informatikusok, pénzügyi és élelmezési munkatársak,
  • az egyéb közfinanszírozott szolgáltatóknál (például otthoni szakápolás, hospice, betegszállítás, művesekezelés) dolgozókat,
  • az alapítványi és egyéb közfeladatot ellátó egészségügyi szolgáltatók munkatársait.
  • Hegedűs Zsolt ismertette, hogy a jelenlegi rendszert egy új, hat besorolási csoportból és 15 gyakorlatiidő-fokozatból álló, úgynevezett 6×15-ös cellás bértábla váltja fel. Mint írta, olyan új bértáblát készítenek elő az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó szakdolgozók számára, amelyben a szakmai tapasztalat és a magasabb képzettség megszerzése is kiszámítható előmeneteli lehetőséget jelent. A tervezett rendszer 6 besorolási csoportból és 15 gyakorlatiidő-fokozatból áll. Ez a gyakorlatban az alábbiakat jelenti a miniszter felsorolása szerint:
  • Nemcsak most emelkedhet a fizetés, hanem a következő bérfokozatba lépéskor is
  • A gyakorlati idő alapján jellemzően háromévenként nyílik lehetőség a magasabb bérfokozatba lépésre
  • Lesz, aki az elismert szakmai gyakorlati ideje alapján akár már egy év múlva ismét magasabb alapbérre lehet jogosult, mások két vagy három év múlva léphetnek tovább
  • Aki továbbtanul, magasabb szakképzettséget szerez, és ennek megfelelő magasabb besorolású munkakörbe kerül, annak szintén emelkedhet a fizetése
  • Az alacsonyabb bérek felzárkóztatása kiemelt cél. 

A végleges bértábla egyeztetése már az utolsó szakaszában tart - ígérte Hegedús Zolt, s mint írta, a pontos besorolásokról, az új bérösszegekről és az előmenetel részletes szabályairól az Egészségügyi Minisztérium a megfelelő időben hivatalos tájékoztatást ad.
 

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béremelés
egészségügy
Hegedűs Zsolt
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