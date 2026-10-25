Itt vannak az egészségügyi béremelés részletei: nem máshol mint a Facebookon jelentette be azokat Hegedűs Zsolt

Egy szombat esti Facebbok bejegyzsében hozta nyilvánosságra Hegedűs Zsolt, hogy átlagosan 15 százalékos, de a személyi jövedelemadó tervezett csökkentésével együtt jövőre akár 17 százalékos nettó keresetnövekedést is elérhetnek az egészségügyi dolgozók. A posztban, amiről az 24.hu számolt be elsőként, kiemelte, hogy a mostani az eddigi legszélesebb körű bérrendezés az egészségügy nem orvosi munkaköreiben, amelybe a korábbi emelésekből kimaradt csoportokat is bevonják.

Hegedűs Zsolt részleteket tett közzé a tervezett egészésgügyi béremelésről Fotó: AFP

A bérrendezés az alábbi területeken dolgozókat érinti:

az egészségügyi szakdolgozókat, köztük a kórházakban, szakrendelőkben és a mentésben dolgozó ápolókat, asszisztenseket, gyógytornászokat és mentőtiszteket,

a háziorvosoknál és fogorvosoknál dolgozó szakdolgozókat,

az intézmények működését biztosító háttérdolgozókat, mint az informatikusok, pénzügyi és élelmezési munkatársak,

az egyéb közfinanszírozott szolgáltatóknál (például otthoni szakápolás, hospice, betegszállítás, művesekezelés) dolgozókat,

az alapítványi és egyéb közfeladatot ellátó egészségügyi szolgáltatók munkatársait.

Hegedűs Zsolt ismertette, hogy a jelenlegi rendszert egy új, hat besorolási csoportból és 15 gyakorlatiidő-fokozatból álló, úgynevezett 6×15-ös cellás bértábla váltja fel. Mint írta, olyan új bértáblát készítenek elő az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó szakdolgozók számára, amelyben a szakmai tapasztalat és a magasabb képzettség megszerzése is kiszámítható előmeneteli lehetőséget jelent. A tervezett rendszer 6 besorolási csoportból és 15 gyakorlatiidő-fokozatból áll. Ez a gyakorlatban az alábbiakat jelenti a miniszter felsorolása szerint:

Nemcsak most emelkedhet a fizetés, hanem a következő bérfokozatba lépéskor is

A gyakorlati idő alapján jellemzően háromévenként nyílik lehetőség a magasabb bérfokozatba lépésre

Lesz, aki az elismert szakmai gyakorlati ideje alapján akár már egy év múlva ismét magasabb alapbérre lehet jogosult, mások két vagy három év múlva léphetnek tovább

Aki továbbtanul, magasabb szakképzettséget szerez, és ennek megfelelő magasabb besorolású munkakörbe kerül, annak szintén emelkedhet a fizetése

Az alacsonyabb bérek felzárkóztatása kiemelt cél.

A végleges bértábla egyeztetése már az utolsó szakaszában tart - ígérte Hegedús Zolt, s mint írta, a pontos besorolásokról, az új bérösszegekről és az előmenetel részletes szabályairól az Egészségügyi Minisztérium a megfelelő időben hivatalos tájékoztatást ad.

