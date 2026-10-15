Tovább nem lehetett várni, a huszonnegyedik órában érkezik a kormányzati segítség a vasútnak: Vitézy Dávid megadta a jelzést, az EU engedélye sem kell – „irreverzibilis lépéseket már nem teszünk”

A huszonnegyedik órában érkezik a segítség az egyeskocsi-fuvarozás támogatás folytatását váró hazai vasúti árufuvarozókhoz. Az évi 6,4 milliárd forintos, ötéves program a múlt év végén lezárult, már megfogalmazódott a támogatás folytatásának szándéka is, de a gyakorlati megvalósítás konkrét részletei még nem teljesen ismertek.

„A MÁV 2026. október 6-án tájékoztatta a vasútvállalatokat, hogy amennyiben igényt tartanak az idei egyeskocsi-fuvarozás támogatására, nyújtsák be regisztrációjukat. Ezt mi meg is tettük. Erre annak az augusztusban született kormányhatározatnak köszönhetően nyílt mód, amely lehetővé tette a program folytatását 2026-ra” – közölte a Világgazdasággal Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria (RCH) vezérigazgatója.

Technikailag nem a korábbi, 2025 végén lezárult, ötéves program éled fel 2026 utolsó hónapjaiban. A mostani szubvenció fajlagos mértéke 5-10 százalékkal kisebb lesz. Nincs hozzá szükség az Európai Bizottság jóváhagyására sem az uniós szabályozási környezet változása miatt, csak tájékoztatásra, ami az időszűke miatt fontos tényező. A kritériumoknak eleget tevő vasútvállalatok már ebben az évben részesülhetnek a támogatásból. Az idén erre a célra kétmilliárd forint osztható ki.

Besegítettek az ügyfelek is az egyeskocsi szolgáltatás felszínen tartásába

A következő évekre tervezett folytatás részletei egyelőre még nem ismertek, de a kormányzati szándékot már megerősítette Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Mivel már bízhatunk a támogatás folytatásában, irreverzibilis lépéseket nem teszünk

– jelentette ki Kovács Imre.

Előzőleg ugyanis – mivel már 2024 végétől látható volt, hogy nem halad a támogatás folytatásának ügye, és elmaradása miatt mintegy 30 százalékkal zsugorodott a társaság egyeskocsi fuvarozása – a Rail Cargo Hungaria reorganizációs programot indított, hogy redukálja e szegmens veszteségességét. A program során szűkítette az országos egyeskocsi-hálózatát, a fizetőképes megrendelésekhez igazította árpolitikáját, javította a hatékonyságát, valamint több száz fővel csökkentette a munkavállalói számát. Tevékenysége optimalizálásában együttműködtek vele az ügyfelei is, például az ócskavas-kereskedők, az ásványolaj- és vegyiáru-fuvaroztatók, valamint az erdőgazdaságok.