Tovább nem lehetett várni, a huszonnegyedik órában érkezik a kormányzati segítség a vasútnak: Vitézy Dávid megadta a jelzést, az EU engedélye sem kell – „irreverzibilis lépéseket már nem teszünk”
A huszonnegyedik órában érkezik a segítség az egyeskocsi-fuvarozás támogatás folytatását váró hazai vasúti árufuvarozókhoz. Az évi 6,4 milliárd forintos, ötéves program a múlt év végén lezárult, már megfogalmazódott a támogatás folytatásának szándéka is, de a gyakorlati megvalósítás konkrét részletei még nem teljesen ismertek.
„A MÁV 2026. október 6-án tájékoztatta a vasútvállalatokat, hogy amennyiben igényt tartanak az idei egyeskocsi-fuvarozás támogatására, nyújtsák be regisztrációjukat. Ezt mi meg is tettük. Erre annak az augusztusban született kormányhatározatnak köszönhetően nyílt mód, amely lehetővé tette a program folytatását 2026-ra” – közölte a Világgazdasággal Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria (RCH) vezérigazgatója.
Technikailag nem a korábbi, 2025 végén lezárult, ötéves program éled fel 2026 utolsó hónapjaiban. A mostani szubvenció fajlagos mértéke 5-10 százalékkal kisebb lesz. Nincs hozzá szükség az Európai Bizottság jóváhagyására sem az uniós szabályozási környezet változása miatt, csak tájékoztatásra, ami az időszűke miatt fontos tényező. A kritériumoknak eleget tevő vasútvállalatok már ebben az évben részesülhetnek a támogatásból. Az idén erre a célra kétmilliárd forint osztható ki.
Besegítettek az ügyfelek is az egyeskocsi szolgáltatás felszínen tartásába
A következő évekre tervezett folytatás részletei egyelőre még nem ismertek, de a kormányzati szándékot már megerősítette Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
Mivel már bízhatunk a támogatás folytatásában, irreverzibilis lépéseket nem teszünk
– jelentette ki Kovács Imre.
Előzőleg ugyanis – mivel már 2024 végétől látható volt, hogy nem halad a támogatás folytatásának ügye, és elmaradása miatt mintegy 30 százalékkal zsugorodott a társaság egyeskocsi fuvarozása – a Rail Cargo Hungaria reorganizációs programot indított, hogy redukálja e szegmens veszteségességét. A program során szűkítette az országos egyeskocsi-hálózatát, a fizetőképes megrendelésekhez igazította árpolitikáját, javította a hatékonyságát, valamint több száz fővel csökkentette a munkavállalói számát. Tevékenysége optimalizálásában együttműködtek vele az ügyfelei is, például az ócskavas-kereskedők, az ásványolaj- és vegyiáru-fuvaroztatók, valamint az erdőgazdaságok.
Tovább nem szorítható a nadrágszíj
Az idén az egyeskocsi fuvarozás támogatásának elmaradása mintegy ötmilliárd forint veszteséget okozott volna az RCH-nak. A társaságnak a szigorú hatékonysági intézkedésekkel ezt sikerült mintegy kétmilliárdra szorítania, és még ezt is csökkentheti valamekkora mértékben az év utolsó hónapjaiban érkező támogatás.
Az még nem látható, hogy 2027-ben milyen formában és mértékben folytatódik a támogatási program, de az RCH meg kívánja tartani, sőt, lehetőség szerint növelné is a forgalmát, és megőrizné jelenlegi egyeskocsi-hálózatát. Ugyanakkor elengedhetetlen a hatékonyságnövelő stratégia folytatása.
Működőképesség, szűk keresztmetszetek, nagy távolságú összeköttetések
A Világgazdaság arról is kérdezte Kovács Imrét, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv mely elemeit tartja a legfontosabbnak az általa vezetett társaság szempontjából. A vezérigazgató szerint elengedhetetlen a Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter által említett mindhárom pillér megvalósítása. Ezek:
- a vasút működőképességének fenntartása, ennek részeként például a lassújelek felszámolása,
- a szűk keresztmetszetek megszüntetése, többek között a határtechnológiák terén és megfelelő kerülő útirányok biztosításával vágányzári időszakokban. Bővíteni kell a Budapesten átmenő tehervonati kapacitást is, és megteremteni annak alternatíváit a növekvő személyszállítási igények mellett.
- A közforgalmú rakodóhelyek számának megőrzése és szükség szerinti fejlesztése, valamint az állomásokon a megfelelő mennyiségű és hosszúságú tárolóvágány biztosítása. Rossz példaként említhető, hogy a 150-es Budapest-Belgrád vonalon 50 százalékkal csökkent azon állomási vágányok száma, amelyeken vonatok tárolhatók.
Ha a vasútfejlesztés folytatódik Nistől Pireuszig és Törökországig, illetve, ha elkezd termelni a BYD, a BMW, a CATL és a többi nagy iparvállalat, akkor az elmúlt három évben 20 százalékkal visszaesett hazai vasúti árufuvarozás volumene a következő években akár meg is duplázódhat. Azonban egy ekkora növekedés a jelenlegi infrastruktúrán nem teljesíthető.
A strukturális fordulat a túlélés kulcsa
A vasútvállalatok és minden hazai logisztikai vállalat gazdálkodását rendkívül negatívan érintette a forint erősödése, beleértve a közutasokat és a terminálokat is – mutatott rá Kovács Imre. Az RCH üzleti eredménye mintegy 12 százalékkal esett, mivel a bevételei kizárólag euróban, viszont a költségei 90 százalékban forintban jelentkeztek.
A jövő évi tervezéshez és megbízói szerződéskötésekhez még több fontos információra vár az ágazat: egyelőre például nem ismert a 2027-es pályahasználati díj és az energiaár sem. Mindezek mellett az árfolyam alakulása továbbra is nyitott kérdés marad.
„Egy vasútvállalat nem tud egyik napról a másikra alkalmazkodni egy több tíz százalékkal megváltozó költségkörnyezethez. Strukturális fordulatra van szükség: olyan szabályozási és támogatási környezetre, amelyben egy vasútvállalat számára gazdasági szempontból ismét racionális lépés Magyarországon beruházni, járműparkot üzemeltetni, munkahelyeket fenntartani és új forgalmakért versenyezni. Ugyanakkor, ha közpénzből javítjuk az egyik fuvarozási mód versenyképességét, közben meg kell vizsgálnunk, mit okozunk a másik oldalon. Nem a közúti fuvarozás ellenében kell fellépni, hiszen a magyar gazdaságnak arra is szüksége van. De ugyanígy működőképes és versenyképes vasúti árufuvarozásra is! Ha valóban több árut szeretnénk vasútra terelni, ha csökkenteni akarjuk a közutak terhelését, ha fontos számunkra az energiahatékonyság és az ipari vállalatok fenntartható kiszolgálása, akkor a közlekedéspolitikai célokat és a gazdaságpolitikai intézkedéseket ugyanabba az irányba kell állítani” – összegezte Kovács Imre.