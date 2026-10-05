Erről nem beszélt Kármán András: kiderült, hogy miért javultak hirtelen nagyot a költségvetés számai

Németh Viktória az Inforádiónak adott interjújában rámutatott, hogy a Pénzügyminisztérium által kedvezőnek bemutatott adatok mögött részben a minisztériumok és az állami szervek különböző projektjeinek hirtelen leállítása húzódik. Az elemző hangsúlyozta, hogy a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok esetében volt egy 61 százalékos zuhanás és éves szinten nagyjából ott tartunk, mint egy évvel ezelőtt.

Az elemző szerint hosszú távon állami bevételek maradhatnak el / Fotó: AFP

Az elemző szerint hosszú távon állami bevételek maradhatnak el

Németh Viktória szerint az év első 9 hónapjára vonatkozó hiány a GDP 5,5 százalékának felelhet meg és bár a folyamatban lévő projektek leállítása hirtelen javulást okozott a költségvetésnek, mindez hosszabb távon elmaradt állami bevételt is eredményezhet.

Hozzátette azt is, hogy nem szabad megfeledkezni a multiplikátor hatásról sem, ami azt jelenti, hogy ezek a projektek adott esetben ösztönzik a gazdaságot és további adóbevételeket képesek generálni.

A kormány korábban arról beszélt, hogy a hiánycsökkentést nem megszorításokkal, hanem az állam működésének reformjával érik majd el. Az elemző úgy látja, hogy ez megfigyelhető az adatokban, de fontos költségvetési tényező volt, hogy az állam jelentősebb hitelt vett fel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF-hitel) előfinanszírozására. Az egyes kormányok ezt a hitelt le tudják hívni, és elő tudják segíteni a gazdasági növekedést, illetve a társadalom felzárkózását – mondta el Németh Viktória.

A kormány korábban azt is közölte, hogy körülbelül 1000 milliárd forinttal mérsékli a felhalmozott hiányt, közben az éves hiánycélt 4218-ról 7100 milliárd forintra emelte. Az elemző ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy az egész évre vonatkozóan ebből az egyetlen adatból nem tudnak következtetéseket levonni, de az látszik, hogy az európai uniós források miatt rendkívül nagy devizahitel-felvétel történt, ami nagyságrendileg a GDP 1,5 százalékának is megfelelhet, az összes hitelfelvétel pedig nagyságrendileg 3,5-4 százalék közötti értéket képvisel GDP-arányosan.

Németh Viktória szerint ez megfelel annak a százalékpontos aránynak, amivel az idei költségvetési hiánycélt 3,7 százalékról 7,5 százalékra emelték, valamint hozzátette, hogy érdemes számolni azzal is, hogy a gazdasági növekedés elmaradt a várakozásoktól.