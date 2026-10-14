Rendkívüli, ezt már alig lehet követni: lemondott a magyar szuperhatóság elnöke is, részletesen elmagyarázta, miért döntött így – „Kész vagyok levonni a megfelelő következtetést”

Az SZTFH vezetője, dr. Nagy László szerdán benyújtotta lemondását. Az elnök egy közleményben tudatta miért hozta meg a döntést.

Lemondott az SZTFH elnöke / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Lemondott az SZTFH elnöke

A magyar nemzetgazdaság szempontjából jelentős szervezet elnökének, dr. Nagy Lászlónak közleményét kérésének megfelelően változtatás nélkül közöljük.

„Alulírott dr. Nagy László a mai napon benyújtottam lemondásomat a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) elnöki tisztségéről.

Az SZTFH-t az Országgyűlés azért hozta létre 2021-ben, hogy a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt jelentőségű, szabályozott ágazatok számára stabil, kiszámítható és hatékony felügyeleti, valamint szabályozási környezetet biztosítson. A Hatóság létrehozatalától kezdődően, annak elnökhelyetteseként részt vehettem a szervezet alapjainak letételében, valamint alapvető működési kereteinek – az államigazgatás rendszerébe illeszkedő – kialakításában, illetőleg megszilárdításában.

Kivételes megtiszteltetésként ért, hogy 2024. május 4-i hatállyal az akkorra már a hazai intézményrendszer, a nemzetközi társszervek, valamint a felügyelt piaci szereplők körében ismert és elismert Hatóság elnökévé nevezett ki Magyarország köztársasági elnöke. Ezzel a megbízatással a több mint 13 éves közszolgálati pályafutásom legmegtisztelőbb és egyben legfelelősségteljesebb állomásához értem, amelyet igyekeztem mindig a legjobb tudásom szerint ellátni, és amely időszak a köz szolgálatáról vallott felfogásomat alapjaiban formálta.

Az elmúlt 5 évben (elnökhelyettesként, majd a későbbiekben elnökként) azzal a konzekvens célkitűzéssel végeztem munkámat, hogy az SZTFH egy, a felügyelt ágazatok tradícióit tiszteletben tartó, ugyanakkor modern szemléletű hatóságként funkcionáljon – a közigazgatási rendszer gyors reagálású egységeként.

Az SZTFH az Országgyűlés által, törvényben létrehozott önálló szabályozó szerv, amely tevékenységét illetően csak jogszabálynak van alárendelve, működéséről beszámolási kötelezettséggel pedig kizárólag az Országgyűlésnek tartozik – ezen beszámolási kötelezettségének fennállása óta minden évben maradéktalanul eleget is tett.