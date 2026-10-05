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Elszámoltatás: új közvéleménykutatás érkezett, így értékelik a tiszások és a fideszesek Magyar Péter ígéretének teljesülését

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Az elszámoltatás és a kormányzás megítélése továbbra is meghatározó témája a magyar közéletnek, miközben a pártok támogatottságáról készült friss felmérések és az azok körül kialakult vita is újabb kérdéseket vet fel. A 21 Kutatóközpont kutatása az elszámoltatással kapcsolatos várakozások mellett arra is rávilágít, hogy a politikai táborok között jelentős különbségek vannak.
VG
2026.10.05, 07:54
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A teljes népesség 61 százaléka szerint sikeres lesz az elszámoltatás, a Tisza Párt szavazóinál 87, a Fidesz-szavazóknál 25 százalék ez az arány – többek között ez derül ki a 21 Kutatóközpont 24.hu megbízásából készített friss felméréséből, írja a Telex.

Magyar Péter miniszterelnök kormányfő, elszámoltatás
Így alakultak az elszámoltatással kapcsolatos várakozások/Fotó: AFP

Így alakul az elégedettség az elszámoltatással kapcsolatban

A kutatásban az elszámoltatással kapcsolatos várakozásaikról és elégedettségükről kérdezték az embereket. Az adatfelvétel múlt hét elején, vagyis pont azokban a napokban történt, amikor a parlament felfüggesztette Hankó Balázs és Seszták Miklós, illetve Magyar Péter mentelmi jogát, és az Orbán-kormány két korábbi miniszterét őrizetbe is vették (Hankót azóta le is tartóztatták).

A hatóságok eddigi munkájával szintén a megkérdezettek 61 százaléka elégedett. A Tisza-szavazóknál ugyanakkor 

  • csak 28 százalékuk mondta magát maradéktalanul elégedettnek, 
  • míg 58 százalék az inkább elégedett kategóriába tartozik. 

Érdekesség, hogy a fideszes szavazók 31 százaléka úgy nyilatkozott, elégedett az elszámoltatás állásával – igaz, 42 százalék nem az.

Magyar Péter előhúzott egy titokzatos kutatást

Érdekes vita alakult ki Magyar Péter és a Medián között, miután a miniszterelnök egy saját megrendelésű közvélemény-kutatásra hivatkozva azt közölte, ismét 65 százalék fölött áll a Tisza. Azt is hozzátette, hogy egyetlen hét alatt hat százalékponttal nőtt a különbség a kormánypárt és a Fidesz között. A Medián azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar sem a kutatás készítőjét, sem annak módszertanát nem nevezte meg.

A történet azért különösen érdekes, mert több nyilvános felmérés éppen az ellenkező irányba mutató elmozdulást jelzett az elmúlt időszakban. Hann Endréék hangsúlyozták, teljesen természetes, hogy politikai pártok saját használatra közvélemény-kutatásokat rendelnek, az is igaz, hogy ezeket nem kötelesek nyilvánosságra hozni. Más azonban a helyzet, ha az eredményeket maga a megrendelő teszi közzé.

A Medián Facebook posztja szerint ebben az esetben már érvényesek a közvélemény-kutatások publikálásának szakmai és etikai szabályai. Közölni kellene többek között 

  • az adatfelvétel időpontját,
  •  a mintanagyságot, 
  • a kutatás módszerét 
  • és azt is, melyik intézet készítette a felmérést. 

Magyar Péter bejegyzéséből ezek az információk hiányoztak.

A vita azonban itt nem ért véget. Egy kommentelő felvetésére Magyar Péter lényegében azzal reagált, miért kellene egy pártnak nyilvánosságra hoznia az általa megrendelt kutatás részleteit. Ez a mondat világítja meg igazán a konfliktus lényegét. A Medián ugyanis nem azt állítja, hogy egy pártnak kötelező közzétenni a belső méréseit. Éppen ellenkezőleg, megtarthatja azokat magának. Ha viszont egy kutatás eredményét nyilvánosan politikai érvként, hovatovább fegyverként használja, akkor az már nem pusztán belső pártinformáció. 

A vita eltakarja a magyar gazdaság problémáit

A számháború ugyanakkor könnyen elfedheti a fontosabb kérdést, ha valóban megindult valamilyen lemorzsolódás a Tisza mögül, annak mi lehet az oka. A közvélemény-kutatások néhány százalékpontos mozgásából még korai lenne tartós trendet kiolvasni, ám a kormány számára egyre nehezebb gazdasági környezetben jelennek meg ezek az adatok.

A választók már nem választási ígéretek, hanem a kormányzás eredményei alapján ítélhetik meg Magyar Péter kabinetjét. A mézeshetek már véget értek, de még mindig erős a rajongás és a lelkedés, a kemény mag mindenben támogatja a kabinetet, de egyre több kritikus hang is megjelenik a kormányzati szereplők posztjai alatt. Maguk a Tisza-szavazók utalnak arra, hogy valódi kormányzati intézkedéseket szeretnének látni, a kampányígéretek megvalósítását, mert azokból a politikai bosszúhadjáraton kívül még meglehetősen kevés látszik. Az üzemanyagárak emelkedése, a vállalkozások romló hangulata, az építőipar helyzete közvetlenebbül érinti a háztartásokat, mint az, hogy mit mérnek az intézetek. 

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közvélemény-kutatás
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