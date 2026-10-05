Elszámoltatás: új közvéleménykutatás érkezett, így értékelik a tiszások és a fideszesek Magyar Péter ígéretének teljesülését

A teljes népesség 61 százaléka szerint sikeres lesz az elszámoltatás, a Tisza Párt szavazóinál 87, a Fidesz-szavazóknál 25 százalék ez az arány – többek között ez derül ki a 21 Kutatóközpont 24.hu megbízásából készített friss felméréséből, írja a Telex.

Így alakultak az elszámoltatással kapcsolatos várakozások/Fotó: AFP

Így alakul az elégedettség az elszámoltatással kapcsolatban

A kutatásban az elszámoltatással kapcsolatos várakozásaikról és elégedettségükről kérdezték az embereket. Az adatfelvétel múlt hét elején, vagyis pont azokban a napokban történt, amikor a parlament felfüggesztette Hankó Balázs és Seszták Miklós, illetve Magyar Péter mentelmi jogát, és az Orbán-kormány két korábbi miniszterét őrizetbe is vették (Hankót azóta le is tartóztatták).

A hatóságok eddigi munkájával szintén a megkérdezettek 61 százaléka elégedett. A Tisza-szavazóknál ugyanakkor

csak 28 százalékuk mondta magát maradéktalanul elégedettnek,

míg 58 százalék az inkább elégedett kategóriába tartozik.

Érdekesség, hogy a fideszes szavazók 31 százaléka úgy nyilatkozott, elégedett az elszámoltatás állásával – igaz, 42 százalék nem az.

Magyar Péter előhúzott egy titokzatos kutatást

Érdekes vita alakult ki Magyar Péter és a Medián között, miután a miniszterelnök egy saját megrendelésű közvélemény-kutatásra hivatkozva azt közölte, ismét 65 százalék fölött áll a Tisza. Azt is hozzátette, hogy egyetlen hét alatt hat százalékponttal nőtt a különbség a kormánypárt és a Fidesz között. A Medián azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar sem a kutatás készítőjét, sem annak módszertanát nem nevezte meg.

A történet azért különösen érdekes, mert több nyilvános felmérés éppen az ellenkező irányba mutató elmozdulást jelzett az elmúlt időszakban. Hann Endréék hangsúlyozták, teljesen természetes, hogy politikai pártok saját használatra közvélemény-kutatásokat rendelnek, az is igaz, hogy ezeket nem kötelesek nyilvánosságra hozni. Más azonban a helyzet, ha az eredményeket maga a megrendelő teszi közzé.

A Medián Facebook posztja szerint ebben az esetben már érvényesek a közvélemény-kutatások publikálásának szakmai és etikai szabályai. Közölni kellene többek között

az adatfelvétel időpontját,

a mintanagyságot,

a kutatás módszerét

és azt is, melyik intézet készítette a felmérést.

Magyar Péter bejegyzéséből ezek az információk hiányoztak.