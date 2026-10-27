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Wekerle-program: eldőlt, mire lehet elkölteni az energetikai támogatást – egy fontos feltételre mindenképpen figyelni kell

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Több millió forintnyi vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak az inagtalntulajdoinosok a Wekerle Plusz programban. Az energetikai támogatás azonban csak hitellel együtt vehető igénybe.
VG
2026.10.27, 13:36
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Összesen 633 milliárd forintot fordítanak 2030-ig a Wekerle Plusz energetikai felújítási programra, amely családi házak, hagyományos építésű társasházak és panelépületek korszerűsítését segíti – derült ki a kormányfő, a pénzügyminiszter, valamint a gazdasági és energetikai miniszter keddi közös sajtótájékoztatóján.

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Eldőlt, mire lehet elkölteni az energetikai támogatást – egy fontos feltételre mindenképpen figyelni kell / Fotó: Shutterstock

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közlése szerint 

a 2027 elején induló konstrukciókkal legalább 120 ezer otthon felújítását szeretnék elérni, elsősorban hazahozott uniós források felhasználásával.

A miniszter szerint a magyar lakóingatlanok 92 százaléka rossz energetikai állapotban van, ezért szükség van a korszerűsítések felgyorsítására. A támogatásokkal a háztartások energiafelhasználását és kiadásait csökkentenék, miközben az épületek komfortja is javulhat, különösen a nyári hőhullámok idején.

  • A családi házakra legfeljebb 15 millió forintos finanszírozás lesz igényelhető. Ennek 30–50 százalékát az ingatlan felújítás előtti energetikai állapotától függően vissza nem térítendő támogatásként biztosítják, a fennmaradó részhez pedig 15 éves futamidejű, fix háromszázalékos kamatozású hitel kapcsolódik. A legrosszabb állapotú épületek esetében így akár 7,5 millió forintos támogatás is elérhető lesz, legfeljebb 500 ezer forintos önerő mellett.
  • A társasházak és panelépületek korszerűsítésére lakásonként legfeljebb 5 millió forintos, nulla százalékos kamatozású finanszírozást terveznek, szintén 30–50 százalékos vissza nem térítendő támogatási résszel. A konstrukciókhoz szükséges önerőt 200 ezer és 500 ezer forint között határozzák meg.

Kapitány István hangsúlyozta: a lehetőséget életkortól, lakóhelytől és családi állapottól függetlenül szeretnék biztosítani. A családi házak felújításához nem lesz szükség házasságra vagy gyermekvállalásra, és az ország valamennyi településéről lehet majd pályázni.

A támogatás feltétele, hogy a beruházással legalább 30 százalékos primerenergia-megtakarítást érjenek el. 

A munkák előtt energetikai tanúsítványt kell készíttetni, a befejezés után pedig igazolni kell az előírt megtakarítást. A vissza nem térítendő támogatást ezt követően írják jóvá a hiteltartozásból.

A programban 

  • hőszigetelés, 
  • nyílászárócsere, 
  • világításkorszerűsítés, 
  • árnyékolástechnikai fejlesztés 
  • és a használati melegvízrendszer korszerűsítése is finanszírozható lesz. 
  • Emellett hőszivattyúk, 
  • energiahatékony splitklímák, 
  • termosztatikus radiátorszelepek 
  • és napelemek telepítésére is igényelhető forrás. 

Napelemekre a családi házaknál elérhető 15 millió forintos keret legfeljebb ötöde, maximum 3 millió forint fordítható, gázkazánok beszerzését viszont nem támogatják.

A tervezés, a műszaki ellenőrzés és a pályázati tanácsadás költségei szintén elszámolhatók lesznek. A megfelelő fejlesztések kiválasztását a Nemzeti Energiaügynökség keretében létrehozandó országos tanácsadói hálózat segíti majd.

A miniszter szerint a munkák döntő többségét magyar kis- és középvállalkozások végezhetik el, a program pedig a kapcsolódó beruházásokkal együtt ezermilliárd forintot meghaladó gazdasági teljesítményt is eredményezhet az építőiparban. Ha a kezdeményezés sikeres lesz, további uniós és költségvetési források bevonásával bővíthetik a keretet.

A Wekerle-program, mint rozsdamezős beruházás csak csepp a tengerben

A bizonytalan műszaki állapot már azelőtt elriaszthatja a beruházót, hogy az első munkagép megérkezne – és ez még csak a jéghegy csúcsa. 

Takács Ákos, a CÉH zRt. alelnöke a Világgazadságnak elmondta, hogy Budapest egykori ipari területeinek megújításához a pénz mellett hosszú távú tervezésre, illetve az állam, az önkormányzatok, a fejlesztők és a lakosság együttműködésére is szükség lenne. Ennek hiánya nemcsak egy-egy rozsdamezős beruházást akaszt meg, hanem a város megújulását is fékezi. 

A Világgazdaságnak Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár korábbanelárulta, mikor kezdődhet meg a bérlakások építése országszerte. A Wekerle-program az Airbnb- és a bérlakáspiacot is teljesen átalakíthatja.

Szemerey Samu szerint

egyértelműen a fővárosban a legnagyobb a lakáshiány, és itt mutatkozik a legerősebb igény a bérlakásprogramra. 

Hozzátette ugyanakkor, hogy a lakásépítési program a vidéki nagyvárosokra is kiterjed, számos település jelezte már a minisztériumnak részvételi szándékát.

A fővárosban Rákosrendező, az egykori diákváros területe, Újpest, Kelenföld, valamint a Kőbányai út környéke is szóba jöhet lehetséges helyszínként. Közölte, hogy a Wekerle-program megvalósítása várhatóan 

  • Budapesten és az agglomerációban lesz a legjelentősebb, 
    de a megyeszékhelyeken is meghatározó szerepet kaphat. A többi között
  • Szegeden, 
  • Debrecenben, 
  • Pécsen, 
  • Győrben 
  • és Székesfehérváron 

szintén több beruházás kapcsán is vizsgálják a lehetőségeket.

 

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