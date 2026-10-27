Wekerle-program: eldőlt, mire lehet elkölteni az energetikai támogatást – egy fontos feltételre mindenképpen figyelni kell

Összesen 633 milliárd forintot fordítanak 2030-ig a Wekerle Plusz energetikai felújítási programra, amely családi házak, hagyományos építésű társasházak és panelépületek korszerűsítését segíti – derült ki a kormányfő, a pénzügyminiszter, valamint a gazdasági és energetikai miniszter keddi közös sajtótájékoztatóján.

Eldőlt, mire lehet elkölteni az energetikai támogatást – egy fontos feltételre mindenképpen figyelni kell / Fotó: Shutterstock

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közlése szerint

a 2027 elején induló konstrukciókkal legalább 120 ezer otthon felújítását szeretnék elérni, elsősorban hazahozott uniós források felhasználásával.

A miniszter szerint a magyar lakóingatlanok 92 százaléka rossz energetikai állapotban van, ezért szükség van a korszerűsítések felgyorsítására. A támogatásokkal a háztartások energiafelhasználását és kiadásait csökkentenék, miközben az épületek komfortja is javulhat, különösen a nyári hőhullámok idején.

A családi házakra legfeljebb 15 millió forintos finanszírozás lesz igényelhető. Ennek 30–50 százalékát az ingatlan felújítás előtti energetikai állapotától függően vissza nem térítendő támogatásként biztosítják, a fennmaradó részhez pedig 15 éves futamidejű, fix háromszázalékos kamatozású hitel kapcsolódik. A legrosszabb állapotú épületek esetében így akár 7,5 millió forintos támogatás is elérhető lesz, legfeljebb 500 ezer forintos önerő mellett.

A társasházak és panelépületek korszerűsítésére lakásonként legfeljebb 5 millió forintos, nulla százalékos kamatozású finanszírozást terveznek, szintén 30–50 százalékos vissza nem térítendő támogatási résszel. A konstrukciókhoz szükséges önerőt 200 ezer és 500 ezer forint között határozzák meg.

Kapitány István hangsúlyozta: a lehetőséget életkortól, lakóhelytől és családi állapottól függetlenül szeretnék biztosítani. A családi házak felújításához nem lesz szükség házasságra vagy gyermekvállalásra, és az ország valamennyi településéről lehet majd pályázni.

A támogatás feltétele, hogy a beruházással legalább 30 százalékos primerenergia-megtakarítást érjenek el.

A munkák előtt energetikai tanúsítványt kell készíttetni, a befejezés után pedig igazolni kell az előírt megtakarítást. A vissza nem térítendő támogatást ezt követően írják jóvá a hiteltartozásból.