Mutatjuk, mi jön ki az új lakossági energiahatékonysági támogatásból – látványkandalló és törülközőszárító nem

Két tételben segítené az ország még el nem fogadott 2027-es költségvetése a lakosság energiatakarékossági beruházásait. Az egyik, hogy az egy háztartás által ilyen célra felvehető hitelt 6 millió forintról 15 millióra nőne 3 százalékos fix kamat mellett, a másik pedig, hogy a hitel mellé igényelhető legfeljebb 7,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás. A támogatás intenzitása 30 százalékos a közepes energetikai besorolású, és 50 százalékos a rossz energetikai besorolású épületek esetében. A támogatásnak nem feltétele sem gyermek vállalása, sem az, hogy az igénylők házastársak legyenek, viszont el kell érni legalább 30 százalékos energiamegtakarítást.

Az energiatakarékosságot látványosan segíti az elavult nyílászárók cseréje/Fotó: Gál Gábor

A mintegy 40 milliárd forint forrásból a tervek szerint évente akár 20 ezer háztartás is felújítható a nemrég bejelentett Wekerle Plusz program részeként. Egy háztartás tehát felső határként 15+7,5 millió, azaz 22,5 millió forintból gazdálkodhat, ha azt rossz energetikai besorolású épület energiahatékonyságának javítására fordítja. Máskülönben maximum 15 millió plusz 2,25 millió forintot kell beosztania, azaz 17,25 milliót. A Világgazdaság sorra vette, mi hozható ki ebből forrásból. (A tervezet megfogalmazása nem tartalmazza azt a lehetőséget, hogy valaki csak a támogatást vegye fel, de a hitelt ne.)

Nagyon nem mindegy a sorrend

A pénzből elsősorban nyílászárócserét, épület- vagy lakásszigetelést és a fűtéskorszerűsítés célszerű végezni, mégpedig az iménti felsorolás sorendjében. A sorrendet egyrészt az magyarázza, hogyha kséőbbre maradna a nyílászárócsere, azzal megbontanánk, rongálnánk a már kész szigetelést. Másrészt az, hogy a cserével és a szigeteléssel együtt akkora hőmegtakarítás érhető el, hogy annak köszönhetően a fűtéskorszerűsítés már megoldható kisebb teljesítményű berendezéssel, olcsóbban is. Ilyenkor ugyanis a már lecsökkent hőigényhez méretezhető a rendszer.

Nyílászárócsere: a háromrétegű üveg a tuti

Egy átlagos, 80–120 négyzetméteres családi ház teljes nyílászárócseréje 1,5-3 millió forintba kerül az egyik hazai forgalmazó és kivitelező, a Hoanderbau szerint. A cég más, hasonló profilú piaci szereplőkhöz hasonlóan hangsúlyozza, hogy az ilyen fejlesztések előtt mindig több kivitelezőtől kérjünk ajánlatot. A becslés azért tartalmaz ilyen tág határokat, mert a családi házaknál mások az egyedi méretek, eltérőek a kőműves utómunkák, továbbá megjelenik a bejárati és teraszajtók cseréjének a költsége is a panellakásokhoz képest.