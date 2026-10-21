Mutatjuk, mi jön ki az új lakossági energiahatékonysági támogatásból – látványkandalló és törülközőszárító nem
Két tételben segítené az ország még el nem fogadott 2027-es költségvetése a lakosság energiatakarékossági beruházásait. Az egyik, hogy az egy háztartás által ilyen célra felvehető hitelt 6 millió forintról 15 millióra nőne 3 százalékos fix kamat mellett, a másik pedig, hogy a hitel mellé igényelhető legfeljebb 7,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás. A támogatás intenzitása 30 százalékos a közepes energetikai besorolású, és 50 százalékos a rossz energetikai besorolású épületek esetében. A támogatásnak nem feltétele sem gyermek vállalása, sem az, hogy az igénylők házastársak legyenek, viszont el kell érni legalább 30 százalékos energiamegtakarítást.
A mintegy 40 milliárd forint forrásból a tervek szerint évente akár 20 ezer háztartás is felújítható a nemrég bejelentett Wekerle Plusz program részeként. Egy háztartás tehát felső határként 15+7,5 millió, azaz 22,5 millió forintból gazdálkodhat, ha azt rossz energetikai besorolású épület energiahatékonyságának javítására fordítja. Máskülönben maximum 15 millió plusz 2,25 millió forintot kell beosztania, azaz 17,25 milliót. A Világgazdaság sorra vette, mi hozható ki ebből forrásból. (A tervezet megfogalmazása nem tartalmazza azt a lehetőséget, hogy valaki csak a támogatást vegye fel, de a hitelt ne.)
Nagyon nem mindegy a sorrend
A pénzből elsősorban nyílászárócserét, épület- vagy lakásszigetelést és a fűtéskorszerűsítés célszerű végezni, mégpedig az iménti felsorolás sorendjében. A sorrendet egyrészt az magyarázza, hogyha kséőbbre maradna a nyílászárócsere, azzal megbontanánk, rongálnánk a már kész szigetelést. Másrészt az, hogy a cserével és a szigeteléssel együtt akkora hőmegtakarítás érhető el, hogy annak köszönhetően a fűtéskorszerűsítés már megoldható kisebb teljesítményű berendezéssel, olcsóbban is. Ilyenkor ugyanis a már lecsökkent hőigényhez méretezhető a rendszer.
Nyílászárócsere: a háromrétegű üveg a tuti
Egy átlagos, 80–120 négyzetméteres családi ház teljes nyílászárócseréje 1,5-3 millió forintba kerül az egyik hazai forgalmazó és kivitelező, a Hoanderbau szerint. A cég más, hasonló profilú piaci szereplőkhöz hasonlóan hangsúlyozza, hogy az ilyen fejlesztések előtt mindig több kivitelezőtől kérjünk ajánlatot. A becslés azért tartalmaz ilyen tág határokat, mert a családi házaknál mások az egyedi méretek, eltérőek a kőműves utómunkák, továbbá megjelenik a bejárati és teraszajtók cseréjének a költsége is a panellakásokhoz képest.
Nagyon nem mindegy az ár szempontjából az sem, hogy milyen anyagból és milyen minőségben készül a kiválasztott ablak és ajtó tokja, kerete, hány rétegű a keretben lévő üveg, és mekkora a beszerelés munkadíja. A beszerelés például járhat komoly bontással és építéssel, redőnnyel, vagy anélkül.
Egy háromrétegű üvegezésű, szabványos műanyag ablak például 95-160 ezer forintba kerül, míg egy egyszárnyú erkély- vagy teraszajtó 130-220 ezerbe.
A beépítés teljes bontással, a káva helyreállítása és a sittszállítás mind néhány tízezer forintos tétel. Az utóbbi 40 ezer forint is lehet egy teljes ház esetén.
A panelben olcsóbb
Mindez viszont egy 60-80 négyzetméteres (2-3 szobás) panellakás esetében kihozható 0,5-1,2 millió forintból. Egy tipikus 53 négyzetméteres (1+2 félszobás) panellakás nyílászárócseréje két szobaablakot, egy nagy nappali ablakot, egy erkélyfalat feltételezve redőnyökkel, beépítéssel, takarólécezéssel és sittszállítással 0,8-1,1 millió forintba kerül.
A piaci példák alapján, még átlagos méretű ingatlant feltételezve is megoldhatónak látszik egy nyílászárócsere legfeljebb hárommillióból, kisebb lakás esetén pedig megúszható egymillió alatt is.
Van bőven pluszköltség az épületszigetelésnél
Épületszigeteléshez az eddig ismert feltételek szerint elsősorban családiház-tulajdonosok igényelhetnek majd hitelt, illetve támogatást. A panelekben élők feltehetően nem, mert a panelek jellemzően társasházak, társasházakat pedig nem említ a program. Elvben talán nincsenek kizárva a programból az ilyen épületekben élők sem, de nem túl életszerű, hogy egy ház összes lakástulajdonosa külön-külön, magánszemélyként igényeljen hitelt és támogatást a közös épület közös szigetelésére.
Egy átlagos alapterületű, nagyjából 130–150 négyzetméter homlokzati felületű családi ház teljes külső hőszigetelése 2,5-4,5 millió forint, erről a Hőszigetelés Pláza tett közzé becslést. Jelen esetben is a megbízások eltérő volta magyarázza a költség nagy szórását:
- mivel szigetelünk,
- milyen vastagon,
- az milyen munkával jár,
- és milyen kiegészítő szolgáltatásra (állványozásra, sittszállításra) van még szükség.
A fehér EPS szigetelő a legolcsóbb, a hivatkozott cégnél a négyzetmétere 7 ezer forint. Ennél a grafitos EPS körülbelül az ötödével, a kőzetgyapot pedig közel kétszer drágább. Mindez a munkadíjjal és az állványozással együtt majdnem a háromszorosára nő.
Az épületszigetelés költsége kiegészülhet az ablakkávák szigetelésével, ami nagyjából a 4,5-5,4 ezer forint négyzetméterenként. További tétel a padlásfödém szigetelése, ez négyzetmétenként még 6-12 ezer forintot visz el.
Marad pénz a továbbiakra is
Eddig tehát (extrák nélkül) a 3 milliós nyílászárócsere és a 4,5 milliós szigetelés után 7,5 millió forintnál járunk egy 100-120 négyzetméteres, többnyire kádárkocka méretű családi ház esetében, felső határként.
Még bőven marad a fűtés korszerűsítésére, ami – ha elég hatékony az előbbi két beruházás – már nem kerülhet sokba. Kondenzációs kazánból elég lesz egy kisebb, 12–24 kW-os is egy átlagos méretű családi házhoz a kazancsere.hu szerint. Egy ilyen berendezés újonnan 250-400 ezer forint, beszerelve pedig (tehát munkadíjjal) 1,1-1,8 millió.
Ennél nagyobb léptékű projekt, ha a már jól szigetelt ház egy levegő-víz hőszivattyús rendszert kap. Hőszivattyúból bőven megfelel egy 8 kW-os is. A hőszivattyú ráadásul október 15. és április 15. között a kedvezményes H-tarifával is működtethető.
A szakportál a meglévő fűtési körre kötött hőszivattyús kazáncsere teljes költségét 2,5-3,8 millió forintra teszi. Ebbe csak a kültéri és beltéri egység telepítése számít bele a puffertartállyal, meglévő csövekre kötve. Viszont, ha teljes rendszert kell kiépíteni, vagyis új padlófűtést vagy mennyezetfűtést, az már 4,5-7 millió forintba kerül.
A látványkandalló és a törülközőszárító nem az energiatakarékosság eszköze
A fűtéskorszerűsítést drágítja, ha le kell cserélni a megglévő gázkonvektort, a fűtőtestet vagy a padlófűtést. Fontos azonban, hogy lakossági oldalról a fűtés korszerűsítése nem elsősorban a hőleadó eszköz cseréjét jelenti, mert azzal túl sok hő nem spórolható meg. A cserének inkább esztétikai oka van, vagy az, ha elromlott a meglévő berendezés. Ha valóban energiát akarunk megtakarítani, akkor inkább fűtésszabályozásra, illetve a felhasznált hőmennyiség mérésére kell pénzt szánni. Azonban egy szabályozó gomb felszerelése, cseréje nem érdemi tétel, a mérést lehetővé tévő okosmérőhöz pedig ingyen jut a lakosság egy már meghirdetett, uniós forrású program keretében.
De pesze beleférhet a hitel- és támogatási keretve a konvektorok, fűtőtestek és villanykályhák cseréje is.
Egy gázkonvektor az Árukereső és a Netkazán gyűjtése szerint 125-350 ezer forintba kerül teljesítménytől és kiviteltől függően. A prémium- és látványkonvektorok ára már 290-350 ezer forint, de – mint írtuk – ezek beszerzése aligha számít fűtéskorszerűsítéseknek.
Az acéllemezből készült lapradiátorok ára 14 és 18 ezer forint közötti például a Tescóban, a nagyobbak drágábbak, 60-90 ezer forintba kerülnek. A tagos alumíniumradiátor egy tagjának ára 3 ezer forintnál indul, de a duplája is lehet, egy komplett szobai fűtőtest ára pedig ennek mintegy tízszeresét érheti el. A fürdőszobába tervezett egytagos, törülközőszárítós radiátor ára mérettől és formatervezéstől függően 18-60 ezer forint, de ez a termék sem az energiatakarékosság eszköze. Radiátoronként szükség van még szerelvényekre is 8-15 ezer forintért, míg a munkadíj darabonként elvihet 35-45 ezer forintot is.
A villanykályhák esetében is sok múlik azon, hogy mekkora teljesítményű a berendezés, és mit tud. Villanykályhát vehetünk már 50 ezer forintért is, de a hőtárolós látványkandalló ára elérheti a 490 ezer forintot is.
Bár a fűtéskorszerűsítés költsége is tág határok között mozog, úgy tűnik, a szükséges eszközök beszerzése és beszereltetése belefér a felkínálni tervezett keretbe. Mindazonáltal jó lenne majd tisztábban látni, hogy a lehetőség nyitott-e, vagy nem a társasházban élők előtt is.